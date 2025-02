Joao Fonseca trionfa a Buenos Aires: primo titolo ATP a 18 anni

Joao Fonseca ha scritto una pagina di storia del tennis sudamericano, conquistando a soli 18 anni e 5 mesi il torneo ATP 250 di Buenos Aires. Il giovane brasiliano ha superato in finale l’idolo di casa Francisco Cerundolo con il punteggio di 6-4 7-6(1), diventando il più giovane tennista sudamericano a vincere un titolo nell’era ATP (dal 1990).

In una finale durata un’ora e 45 minuti, Fonseca ha mostrato un tennis scintillante, nonostante qualche comprensibile momento di tensione quando ha servito per il match sul 5-4 e 6-5 del secondo set. Il brasiliano ha poi dominato il tie-break, completando una settimana straordinaria in cui ha eliminato ben quattro tennisti argentini.

Con questa vittoria, Fonseca entra nella top 10 dei più giovani vincitori di sempre di un torneo ATP, occupando la decima posizione in una lista che vede in testa Lleyton Hewitt (16 anni e 10 mesi ad Adelaide 1998) e che include campioni del calibro di Rafael Nadal e Carlos Alcaraz. Il successo gli garantirà anche un balzo nel ranking ATP, dove da lunedì occuperà la posizione numero 68, suo best ranking.

Youngest Champions in ATP Tour era (since 1990)

| # | Player | Event | Age |

|—-|——————–|———————|————–|

| 1 | 🇦🇺 Lleyton Hewitt | 1998 Adelaide | 16y 10m 18d |

| 2 | 🇺🇦 Andrei Medvedev | 1992 Genoa | 17y 9m 21d |

| 3 | 🇺🇦 Andrei Medvedev | 1992 Stuttgart | 17y 10m 19d |

| 4 | 🇺🇦 Andrei Medvedev | 1992 Bordeaux | 18y 20d |

| 5 | 🇯🇵 Kei Nishikori | 2008 Delray Beach | 18y 1m 19d |

| 6 | 🇪🇸 Rafael Nadal | 2004 Sopot | 18y 2m 12d |

| 7 | 🇦🇺 Lleyton Hewitt | 1999 Delray Beach | 18y 2m 15d |

| 8 | 🇪🇸 Carlos Alcaraz | 2021 Umag | 18y 2m 20d |

| 9 | 🇺🇸 Michael Chang | 1990 Toronto | 18y 5m 7d |

| 10 | 🇧🇷 Joao Fonseca | 2025 Buenos Aires | 18y 5m 26d |

Cerundolo, che cercava il quarto titolo in carriera, non è riuscito a contenere la potenza del giovane avversario, commettendo diversi errori di dritto nei momenti chiave del match, in particolare nel settimo game del primo set che ha dato a Fonseca il break decisivo.

Particolarmente significativo il fatto che Fonseca, numero 99 del mondo, sia il giocatore più basso in classifica ad aver vinto il torneo di Buenos Aires. Il brasiliano ha beneficiato del nuovo sistema Next Gen Accelerator, che permette ai giocatori Under 20 nella top 250 di accedere a una wild card per un main draw ATP 250 e due tornei di qualificazione nella stagione.

La partita è iniziata con entrambi i giocatori visibilmente tesi, tanto che hanno perso il servizio nei rispettivi turni iniziali. Ma è stato Fonseca a trovare per primo il ritmo giusto, mostrando tutto il suo repertorio fatto di potenza e versatilità. Il break decisivo nel primo set è arrivato sul 3-3, permettendo al brasiliano di chiudere 6-4.

Il secondo set ha offerto un tennis di livello ancora più alto, con entrambi i giocatori che hanno alzato l’intensità. Sul 2-2 Fonseca ha strappato il servizio a Cerundolo, ma l’argentino, sostenuto da un pubblico caldissimo, non ha mai smesso di lottare. Il momento più delicato è arrivato quando il brasiliano ha servito per il match sul 5-4 e sul 6 a 5, con la tensione che gli ha impedito di chiudere. La partita è arrivata al tie-break, dove Fonseca ha dominato 7-1 grazie a una serie di colpi vincenti.

L’atmosfera sugli spalti è stata elettrica per tutta la partita, con il pubblico argentino che ha sostenuto incessantemente il proprio beniamino, tanto che il giudice di sedia Nacho Forcadell ha dovuto più volte richiamare all’ordine gli spettatori. La rivalità storica tra Argentina e Brasile si è fatta sentire anche nel tennis, con momenti di tensione sugli spalti tra i tifosi delle due nazionalità.

Questo successo a Buenos Aires, ottenuto in un ambiente ostile e contro un giocatore esperto come Cerundolo, segna l’inizio di quella che promette di essere una carriera brillante. Il modo in cui ha gestito la pressione nella sua prima finale ATP, mantenendo la lucidità nei momenti decisivi e mostrando un tennis spettacolare e vincente, fa pensare che questo titolo sia solo il primo di una lunga serie.

Per Fonseca, già vincitore delle Next Gen ATP Finals nel 2024, questa vittoria rappresenta la definitiva consacrazione nel circuito maggiore e lo proietta verso una stagione che potrebbe vederlo protagonista anche nei tornei di maggior prestigio.

ATP Buenos Aires Francisco Cerundolo [5] Francisco Cerundolo [5] 4 6 Joao Fonseca Joao Fonseca 6 7 Vincitore: Fonseca Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 0*-4 1-4* 1-5* 1*-6 6-6 → 6-7 J. Fonseca 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 5-6 → 6-6 F. Cerundolo 0-15 0-30 0-40 15-40 5-5 → 5-6 J. Fonseca 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-5 → 5-5 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 4-5 J. Fonseca 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 3-5 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 J. Fonseca 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 F. Cerundolo 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 J. Fonseca 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 2-1 → 2-2 F. Cerundolo 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Fonseca 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 F. Cerundolo 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Fonseca 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 4-5 → 4-6 F. Cerundolo 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 J. Fonseca 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 F. Cerundolo 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 3-4 J. Fonseca 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 F. Cerundolo 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 J. Fonseca 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 F. Cerundolo 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Fonseca 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 0-1 → 1-1 F. Cerundolo 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 0-0 → 0-1

Statistica Cerundolo 🇦🇷 Fonseca 🇧🇷 STATISTICHE DI SERVIZIO Valutazione del servizio 245 255 Ace 3 4 Doppi falli 1 2 Prima di servizio 43/68 (63%) 48/75 (64%) Punti vinti sulla prima 23/43 (53%) 35/48 (73%) Punti vinti sulla seconda 16/25 (64%) 12/27 (44%) Palle break salvate 5/9 (56%) 1/4 (25%) Giochi di servizio giocati 11 11 STATISTICHE DI RISPOSTA Valutazione della risposta 185 163 Punti vinti sulla prima di servizio 13/48 (27%) 20/43 (47%) Punti vinti sulla seconda di servizio 15/27 (56%) 9/25 (36%) Palle break convertite 3/4 (75%) 4/9 (44%) Giochi di risposta giocati 11 11 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti al servizio 39/68 (57%) 47/75 (63%) Punti vinti in risposta 28/75 (37%) 29/68 (43%) Totale punti vinti 67/143 (47%) 76/143 (53%)





Marco Rossi