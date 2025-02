“Vincere il mio secondo titolo agli Australian Open!”, Sinner racconta il suo successo con un video originale

Jannik Sinner ha raccontato le emozioni della sua seconda vittoria in carriera agli Australian Open con un video prodotto dal suo social media manager (Alex Meliss, anche lui altoatesino di Caldaro), che ci porta nel dietro le quinte di alcuni momenti importanti vissuti a Melbourne. Quasi nove minuti di filmato: si inizia con l’ingresso nella stanza di hotel dopo la sofferta vittoria contro Rune, poi gli spostamenti in città, allenamenti, fino all’emozione dopo aver trasformato il match point in finale contro Zverev. Curiosa anche la telefonata a casa, con Jannik che dice al papà inquadrando la coppa “Guarda, ora ne abbiamo due a casa!”.

Bellissimo anche il momento della consegna del trofeo, in una grande custodia nera, che l’ha accompagnato fino al ritorno a casa.

“Le gente può vedere solo quello che faccio in campo, ma la cosa più importante è come costruisci la tua vita e il futuro” afferma Jannik nel video, “questi giorni sono rari. Vincere tornei, e non importa quanto grande questo siano, sono giornate incredibili e ancor più in tornei di questa importanza. Ho vinto tre tornei del Grande Slam, ma sono state solo tre giornate. C’è da essere felici non solo per questo momento, ma anche per i giorni a venire perché sono momenti unici”.

Un video tuto da gustare, per rivivere la splendida cavalcata vincente agli Australian Open, con la prospettiva unica dall’interno del suo team.

Mario Cecchi