Challenger Surbiton: Il Tabellone Principale e di Quali. Nessuna presenza italiana

Challenger Surbiton – Tabellone Principale – erba

(1/WC) Evans, Daniel vs Qualifier

Broady, Liam vs (Alt) Diallo, Gabriel

Virtanen, Otto vs Rodionov, Jurij

Kovacevic, Aleksandar vs (8) Eubanks, Christopher

(4) Purcell, Max vs Bergs, Zizou

Popyrin, Alexei vs Qualifier

O’Connell, Christopher vs Kudla, Denis

Qualifier vs (6) Lestienne, Constant

(7) Ivashka, Ilya vs Grenier, Hugo

Hijikata, Rinky vs Qualifier

Qualifier vs Vukic, Aleksandar

Thompson, Jordan vs (3) McDonald, Mackenzie

(5) Kubler, Jason vs Brouwer, Gijs

(PR) Vesely, Jiri vs (WC) Peniston, Ryan

Duckworth, James vs Qualifier

(PR) Chung, Hyeon vs (2/WC) Murray, Andy

(1) Yunchaokete, Buvs Broom, Charles(Alt) Parker, Stuartvs (9) Shelbayh, Abdullah

(2) Hong, Seong-chan vs (Alt) Clarke, Jay

(Alt) Saville, Luke vs (8) Mejia, Nicolas

(3) Hsu, Yu Hsiou vs (Alt) Herbert, Pierre-Hugues

(WC) Wendelken, Harry vs (10) Tu, Li

(4) Shang, Juncheng vs Harris, Billy

(WC) Samuel, Toby vs (7) Svajda, Zachary

(5) Noguchi, Rio vs Cox, Daniel

(Alt) Fery, Arthur vs (11) Rincon, Daniel

(6) Bellier, Antoine vs (WC) Whitehouse, Mark

(WC) Monday, Johannus vs (12) McCabe, James

Court 1 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [2] Seong-chan Hong vs [Alt] Jay Clarke

2. [Alt] Stuart Parker vs [9] Abdullah Shelbayh

3. [4] Juncheng Shang vs Billy Harris

4. [WC] Johannus Monday vs [12] James McCabe

Court 5 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Alt] Luke Saville vs [8] Nicolas Mejia

2. [WC] Harry Wendelken vs [10] Li Tu

3. [WC] Toby Samuel vs [7] Zachary Svajda

4. [5] Rio Noguchi vs Daniel Cox

Court 6 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Bu Yunchaokete vs Charles Broom

2. [3] Yu Hsiou Hsu vs [Alt] Pierre-Hugues Herbert

3. [6] Antoine Bellier vs [WC] Mark Whitehouse

4. [Alt] Arthur Fery vs [11] Daniel Rincon