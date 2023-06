Challenger Heilbronn: Il Tabellone Principale e di Quali. Cecchinato guida il seeding. Arnaldi n.5. Al via anche Pellegrino. Arnaboldi nelle quali

Challenger Heilbronn – Tabellone Principale – terra

(1) Cecchinato, Marco vs Qualifier

Kovalik, Jozef vs Marterer, Maximilian

Qualifier vs Qualifier

Diaz Acosta, Facundo vs (7) Otte, Oscar

(3) Galan, Daniel Elahi vs (Alt) Ilkel, Cem

Qualifier vs Meligeni Alves, Felipe

Qualifier vs (WC) Molleker, Rudolf

(Alt) Casanova, Hernan vs (6) Marozsan, Fabian

(8) Kotov, Pavel vs Pellegrino, Andrea

Qualifier vs (Alt) Added, Dan

Neuchrist, Maximilian vs Martinez, Pedro

Uchida, Kaichi vs (4/WC) Thiem, Dominic

(5) Arnaldi, Matteo vs Gombos, Norbert

Krutykh, Oleksii vs (WC) Topo, Marko

Dzumhur, Damir vs Skatov, Timofey

Dellien, Hugo vs (2) Munar, Jaume

(1) Hassan, Benjaminvs (WC) Gavrielides, Liam(Alt) Huertas del Pino, Connervs (9) Santillan, Akira

(2) Squire, Henri vs (Alt) Braynin, Aleksandr

(Alt) Moraing, Mats vs (11) Holmgren, August

(3) Gerch, Lucas vs (Alt) Pereira, Jose

Ramanathan, Ramkumar vs (7) Janvier, Maxime

(4/WC) Stodder, Timo vs Huertas Del Pino Cordova, Arklon

(WC) Jebens, Hendrik vs (12) Rehberg, Max Hans

(5) Wessels, Louis vs Arnaboldi, Andrea

Kopp, Sandro vs (10) Kym, Jerome

(6) Dutra da Silva, Daniel vs Fanselow, Sebastian

(WC) Tsitsipas, Petros vs (8) Orlov, Vladyslav

Court 1 – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 11:30)

1. [Alt] Mats Moraing vs [11] August Holmgren

2. [WC] Petros Tsitsipas vs [8] Vladyslav Orlov

3. Ramkumar Ramanathan vs [7] Maxime Janvier

4. Sandro Kopp vs [10] Jerome Kym

Court 2 – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 11:30)

1. [WC] Hendrik Jebens vs [12] Max Hans Rehberg

2. [4/WC] Timo Stodder vs Arklon Huertas Del Pino Cordova

3. [Alt] Conner Huertas del Pino vs [9] Akira Santillan

4. [6] Daniel Dutra da Silva vs Sebastian Fanselow