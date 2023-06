Challenger Prostejov: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Due azzurri nel Md e due nelle Quali

Challenger Prostejov – Tabellone Principale – terra

(1/WC) Lehecka, Jiri vs Hardt, Nick

Sels, Jelle vs Navone, Mariano

Nava, Emilio vs Kolar, Zdenek

Qualifier vs (6) Klein, Lukas

(3) Bagnis, Facundo vs Geerts, Michael

Ionel, Nicholas David vs (WC) Mensik, Jakub

Darderi, Luciano vs (Alt) Svrcina, Dalibor

Novak, Dennis vs (7) Ymer, Elias

(8) Cobolli, Flavio vs Qualifier

(WC) Pokorny, Lukas vs Kuzmanov, Dimitar

(SE) Comesana, Francisco vs Qualifier

Qualifier vs (4) Piros, Zsombor

(5) Machac, Tomas vs Ferreira Silva, Frederico

Kopriva, Vit vs Qualifier

Qualifier vs Collarini, Andrea

Mayot, Harold vs (2) Coria, Federico

(1) Valkusz, Matevs (WC) Kumstat, Jan(Alt) Purtseladze, Sabavs (11) Vrbensky, Michael

(2) Mpetshi Perricard, Giovanni vs (WC) Privara, Peter Benjamin

(Alt) Nejedly, Pavel vs (10) Guinard, Manuel

(3) Pucinelli De Almeida, Matheus vs Melzer, Gerald

(Alt) Karol, Milos vs (7) Sachko, Vitaliy

(4) Giustino, Lorenzo vs (Alt) Sakamoto, Pedro

(WC) Barton, Hynek vs (9) Roca Batalla, Oriol

(5) Burruchaga, Roman Andres vs (WC) Siniakov, Daniel

Damm, Martin vs (12) Marchenko, Illya

(6) Martin Tiffon, Pol vs Bueno, Gonzalo

(Alt) Pospisil, Jaroslav vs (8) Lavagno, Edoardo

Center – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Alt] Saba Purtseladze vs [11] Michael Vrbensky

2. [Alt] Milos Karol vs [7] Vitaliy Sachko

3. [2] Giovanni Mpetshi Perricard vs [WC] Peter Benjamin Privara

4. [Alt] Pavel Nejedly vs [10] Manuel Guinard (non prima ore: 15:00)

Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Alt] Jaroslav Pospisil vs [8] Edoardo Lavagno

2. [1] Mate Valkusz vs [WC] Jan Kumstat

3. Martin Damm vs [12] Illya Marchenko

4. [5] Roman Andres Burruchaga vs [WC] Daniel Siniakov (non prima ore: 15:00)

Court 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [6] Pol Martin Tiffon vs Gonzalo Bueno

2. [3] Matheus Pucinelli De Almeida vs Gerald Melzer

3. [4] Lorenzo Giustino vs [Alt] Pedro Sakamoto

4. [WC] Hynek Barton vs [9] Oriol Roca Batalla (non prima ore: 15:00)