Roland Garros: Elisabetta Cocciaretto dice addio al torneo tra i rimpianti

L’Italia deve dire addio alla sua ultima speranza nel torneo femminile del Roland Garros. Elisabetta Cocciaretto, la giovane tennista anconetana 22 anni, ha infatti lasciato il torneo con una sconfitta amara, le lacrime e una serie di rimpianti. La sua avversaria, Bernarda Pera, ha vinto la partita con il punteggio di 6-4, 7-6(3)

Nonostante Cocciaretto sia stata in vantaggio di un break a favore per sei volte durante il match, Pera è riuscita a recuperare ogni volta. Questa sconfitta pesa sulla giovane italiana, non tanto per l’esperienza acquisita quanto per l’occasione persa di avanzare agli ottavi di finale di uno Slam, traguardo che la statunitense, di origine croata, ha invece raggiunto per la prima volta.

Nel prossimo turno, Pera si confronterà con la vincitrice del match tra Olga Danilovic e Ons Jabeur.

Mentre Cocciaretto scendeva in campo, era evidente la fasciatura sul suo ginocchio sinistro, che sembrava essere stata rattoppato in fretta. Tuttavia, nonostante i problemi fisici, Cocciaretto ha risposto bene durante la partita.

Nel primo set dopo un ulteriore infortunio alla gamba destra e una nuova fasciatura, Cocciaretto ha perso di nuovo il servizio per due volte, permettendo a Pera di prendere il largo e di vincere il primo set.

Il secondo set ha seguito lo stesso copione del primo. Nonostante le difficoltà iniziali, Pera è riuscita a sfruttare al meglio la debolezza della seconda di servizio di Cocciaretto. A complicare ulteriormente le cose, Cocciaretto ha continuato a perdere l’occasione di andare avanti, portando la partita al tie break. Qui, la statunitense ha dominato il gioco decisivo, mettendo fine alle speranze dell’italiana.

In totale, nel corso della partita, ci sono stati tredici break su ventidue giochi disputati, escludendo il tie break. Nonostante Cocciaretto abbia commesso meno errori e realizzato meno vincenti rispetto alla sua avversaria (11-27 contro 19-30), il suo scarso rendimento con la seconda di servizio e i sette doppi falli hanno finito per costarle caro.

La partita termina dunque per l’azzurra Elisabetta Cocciaretto, con la consapevolezza di aver sprecato un’importante occasione.

GS Roland Garros Elisabetta Cocciaretto Elisabetta Cocciaretto 4 6 Bernarda Pera Bernarda Pera 6 7 Vincitore: Bernarda Pera Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 2*-3 2*-4 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 Bernarda Pera 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 Bernarda Pera 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 4-4 Bernarda Pera 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 0-40 3-2 → 3-3 Bernarda Pera 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-2 → 3-2 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 Bernarda Pera 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Bernarda Pera 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-5 → 4-6 Bernarda Pera 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-3 → 4-4 Bernarda Pera 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 Bernarda Pera 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 Bernarda Pera 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Bernarda Pera 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1