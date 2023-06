Fita Boluda, in Castello è ancora magia: stesa la n.1 Kudermetova. Brescia resta senza azzurre

“Quasi quasi vengo a vivere a Brescia”. Angela Fita Boluda l’ha detto scherzando, dopo lo splendido successo che l’ha promossa ai quarti di finale degli Internazionali femminili del Tennis Forza e Costanza 1911, ma la frase dice molto sul suo rapporto coi campi del Castello. È lì che nel 2022 la 23enne spagnola ha vinto il titolo più importante della sua carriera, ed è sempre lì che dodici mesi più tardi sta provando a rivivere le stesse emozioni, in una stagione piuttosto avara di soddisfazioni. Ma l’aria di Brescia fa miracoli e sin qui il suo torneo è stato un successo, grazie a due vittorie di qualità e carattere, figlie di una condizione straripante. Mercoledì era favorita contro la wild card Sofia Rocchetti e le ha lasciato appena tre game, ma la sfida odierna contro la russa Polina Kudermetova, numero uno del tabellone e 142esima nel ranking mondiale Wta, si annunciava molto più complicata. Invece, la mancina di Valencia ha dominato di nuovo, imponendosi per 6-4 6-1 in un duello a senso unico, nel quale ha fatto pesare la sua maggiore attitudine alla terra battuta. La rivale ha provato (invano) a sfondare di potenza, mentre lei ha interpretato la sfida alla perfezione, alzando le traiettorie e utilizzando bene le rotazioni. Un mix che ha mandato fuori giri la favorita numero uno, andata al tappeto in appena 73 minuti e fuggita via dal Centrale a testa bassa. Per la spagnola classe 1999, che sogna un bis riuscito soltanto all’ucraina Irina Buryachok (2009, 2011), nei quarti di finale di venerdì ci sarà la statunitense Ann Li che ha sconfitto in rimonta la ceca Lucie Havlickova (4-6 6-1 6-4).

Nel giovedì degli Internazionali è andata fuori anche la numero 2 del seeding, la giapponese Moyuka Uchijima, sorpresa con un doppio 6-3 dal tennis brillante della tedesca Kathleen Kanev, ai quarti dopo essere partita dalle qualificazioni. Fuori anche la terza testa di serie – e finalista nella passata edizione – Despina Papamichail: la tennista greca ha pagato una prestazione sottotono nella sfida contro la bielorussa Yuliya Hatouka, capitolando per 6-4 6-2. La giornata ha visto anche l’eliminazione delle ultime due italiane in corsa, Georgia Pedone e Tatiana Pieri. La prima, in gara con una wild card, si è arresa in mattinata alla giapponese Mai Hontama (promossa con un doppio 6-1), mentre nel pomeriggio la seconda non è riuscita a contenere l’esplosività dell’ucraina Katarina Zavatska, cedendo per 6-2 6-0 in 55 minuti. Avanti anche l’argentina Julia Riera e la statunitense Louisa Chirico, che al termine di una laboriosa rimonta ha disinnescato con il punteggio di 6-7 7-6 6-4 il tennis d’attacco della connazionale Hailey Baptiste. Venerdì a Brescia sono in programma i quarti di finale del singolare e le semifinali del doppio: si parte alle 11 su due campi, con ingresso gratuito. Live score e live streaming disponibili nell’apposita sezione sul sito www.itftennis.com.

RISULTATI

Singolare. Secondo turno: Julia Riera (Arg) b. Elena Malygina (Est) 6-4 1-0 ritiro, Mai Hontama (Jpn) b. Georgia Pedone (Ita) 6-1 6-1, Yuliya Hatouka b. Despina Papamichail (Gre) 6-4 6-2, Angela Fita Boluda (Esp) b. Polina Kudermetova 6-4 6-1, Kathleen Kanev (Ger) b. Moyuka Uchijima (Jpn) 6-3 6-3, Louisa Chirico (Usa) b. Hailey Baptiste (Usa) 6-7 7-6 6-4, Katarina Zavatska (Ukr) b. Tatiana Pieri (Ita) 6-2 6-0, Ann Li (Usa) b. Lucie Havlickova (Cze) 4-6 6-1 6-4.

Doppio. Quarti di finale: Lizarazo/Perez-Garcia (Col/Col) b. Papamichail/Zacarias (Gre/Mex) ritiro, Fomina-Klotz/Tjandramulia (Rus/Aus) b. Moratelli/Ferrara (Ita/Ita) 6-3 6-4, Klasen/Laboutkova (Ger/Cze) b. Gleason/Malygina (Usa/Est) 5-7 6-4 15/13, Hontama/Uchijima (Jpn/Jpn) b. Kubka/Kulambayeva (Pol/Kaz) 6-4 6-4.