Korda: “Cerco di essere solo positivo, questo sta cambiando il mio gioco” (con analisi del suo tennis)

Sebastian Korda è uno dei giocatori più “caldi” di quest’inizio 2023. Il 22enne nato a Bradenton ha giocato un eccellente torneo al 250 di Adelaide, battendo uno dopo l’altro Murray, Bautista Agut (n.21 ATP), Jannik Sinner (n.15), il nipponico Nishioka (anche lui in grande spolvero) ed è arrivato ad un passo dal superare in finale Novak Djokovic. Questo momento estremamente positivo sta continuando all’Australian Open, dove oggi “Sebi” si è reso autore dell’upset di uno devi favoriti per il titolo, Daniil Medvedev, finalista lo scorso anno. Un Daniil con evidenti problemi da un po’ di tempo, ma sempre giocatore pronto alla lotta e con un tennis particolare che può metter chiunque in difficoltà, soprattutto rivali meno esperti.

“Figlio d’arte” di una famiglia sportiva come poche, il giovane Sebastian non solo sta cavalcando un momento di forma eccellente. Il suo tennis di estrema eleganza e pulizia all’impatto sta diventando sempre più continuo, consistente e vincente. Vederlo impattare la palla è un’esperienza rara e bellissima per chi ama la tecnica di gioco. Aperture corte, raccolte, sempre in grande equilibrio, e via con uno swing mai strappato e preciso come un rasoio dentro alla palla, colpita con una pulizia e velocità clamorose grazie ad un timing da maestro. Un tennis da virtuoso, quando la sua palla scivola nell’aria è una sinfonia. Un giocatore per nulla scontato, un vero architetto della disciplina per come sente il ritmo e piega le sue traiettorie verso le righe.

Tutto molto bello, nel senso pieno del termine, ma finora nel gioco di Korda jr. mancava un elemento decisivo a potersi sedere con i grandi nei massimi appuntamenti: consistenza. È sempre stato finora più bello che efficace, più elegante che forte. Soprattutto nelle fasi dure del match, quando è necessario anche “vincere sporco” per dirla alla Brad Gilbert, tendeva a scomparire. Attenzione: non scappare, non è uno che fugge dalla lotta, visto che ha giocato e perso tante partite al terzo set sprecando occasioni; ma la tensione finiva per disinnescare l’arma che rende il suo tennis non solo bello ma anche pericoloso: la fluidità e facilità di impatto. Korda è per sua natura un colpitore, un po’ come è stato in tempi recenti Tomas Berdych (ma con meno potenza del ceko). Per rendere al meglio ha bisogno dei colpi di inizio gioco, ma soprattutto ha necessità di sentire la palla ed aggredirla in anticipo e scioltezza. Anticipo perché non ha potenza muscolare, quindi genera velocità con il tempo di impatto; e scioltezza perché il suo modo di colpire e giocare non può prescindere dalla fluidità e della libertà di esecuzione. Uno schema tanto semplice sulla carta quanto difficile da attuare, perché devi arrivare benissimo sulla palla, e devi colpirla senza tensioni eccessive. Mica facile…

Mica facile per un ragazzo che ancora ha bisogno di formare il carattere alla lotta, di interiorizzare sicurezze che lo facciano restare focalizzato e positivo anche nei momenti difficili. Focus e positività, queste sono esattamente le due chiavi che lo stesso Sebastian ha sottolineato alla stampa dopo la splendida vittoria su Medvedev. Ecco qua le sue parole su questo tema, molto molto importante per il suo tennis (e in generale per i giovani in crescita sul tour).

“Medvedev poteva rimontare? Sì, c’è stata una fase delicata, ma ho lavorato molto duramente per avere zero pensieri negativi. In tutto questo 2023 non ho avuto brutti pensieri, indipendentemente dal fatto che aspettassi di scendere in campo, mangiando o facendo qualsiasi cosa. Questa è una delle cose più importanti. Ho un nuovo motto, che è: “L’energia è più positiva che negativa”. Se diventi negativo, questo può portarti fuori strada. Ho perso il servizio? OK. Prossimo punto. Non importa. Per continuare a fare le mie cose”.

Una vera rivoluzione per uno che invece si arrovellava dopo ogni errore e affrontava il punto seguente con troppi pensieri sugli errori appena commessi. In questo è stato decisivo l’impatto del nuovo coach Radek Stepanek, ma anche di una “vecchia volpe”…. Confessa infatti Sebastian: “Mia madre cerca sempre di avere un buon atteggiamento. Cerco di portarlo a un livello superiore e lo faccio sempre. Con i miei due nuovi allenatori, Martin e Radek Stepanek, lavoriamo anche su questo. Per questo motivo, direi che adesso questo sta influenzando molto il mio gioco. Andre (Agassi)? Sì, mi ha inviato un messaggio. Stava andando a letto, giustamente. È una delle persone più speciali della mia vita. Abbiamo iniziato a parlare durante il Covid nel 2020 ed è stato parte della mia ascesa come giocatore e come persona. Trascorriamo molto tempo insieme. È molto speciale”. Infatti Sebastian passa spesso del tempo con Andre e anche Steffi Graf, con i quali parla di tennis (e palleggia forgiando anche schemi) e di vita. “Andre e Steffi sono un’ispirazione. Non solo come tennisti, sono persone straordinarie da cui puoi solo imparare con grande umiltà”.

È presto per sparare un pronostico per questo sorprendente e “caotico” Australian Open. Con un Djokovic non al meglio, non è detto che il serbo riesca a mettere le mani sulla decima coppa. Ci sono tanti statunitensi in forma, ci sono settori del tabelloni che vedranno delle sorprese andare avanti, magari addirittura a giocarsi il titolo. Se Korda arrivasse in finale, beh, sarebbe certamente una sorpresa ma non in assoluto, perché il suo tennis è già da campione. Mancava la giusta dose di fiducia, di grinta abbinata a lucidità. Se il figlio di Petr ha compiuto questo passo verso una maggior serenità, positività e autostima, e quindi focus nei momenti chiave, lo vedremo spesso con i grandi nei grandi tornei. Poi la famiglia Korda di coppe “down under” ne sa qualcosa…

Marco Mazzoni