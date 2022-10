WTA 250 Monastir: Il Tabellone Principale. Nessuna italiana aspettando Lucrezia Stefanini

WTA 250 Monastir – Tabellone Principale – hard

(1) Ons Jabeur vs Ann Li

(SR) Evgeniya Rodina vs Elena-Gabriela Ruse

Qualifier vs Claire Liu

Chloe Paquet vs (7) Katerina Siniakova

(4) Petra Martic vs Qualifier

Qualifier vs Kamilla Rakhimova

Lin Zhu vs Qualifier

Jaqueline Cristian vs (5) Elise Mertens

(6) Anastasia Potapova vs (WC) Mirra Andreeva

Tamara Zidansek vs Qualifier

Harriet Dart vs Nuria Parrizas Diaz

Laura Pigossi vs (3/WC) Alizé Cornet

(8) Magda Linette vs Qualifier

Lesia Tsurenko vs Diane Parry

(WC) Yasmine Mansouri vs Magdalena Frech

Varvara Gracheva vs (2) Veronika Kudermetova