ATP 250 Sofia: Jannik Sinner ko da Rune e dalla caviglia destra

Epilogo sfortunato per Jannik Sinner che si è ritirato ad un game dalla sconfitta nella semifinale del torneo ATP 250 di Sofia.

L’azzurro contro il danese Holger Rune ha abbandonato il campo per colpa di un problema alla caviglia destra su una situazione di 57 64 5-2 in favore di Holger dopo 2 ore e 30 minuti di partita.

Primo set: Sinner, dopo aver mancato tre palle break nel corso del sesto ed ottavo gioco, metteva a segno il break decisivo sul 6 a 5 quando dal 40-30 prima annullava due palle game e poi sul 40 pari piazzava una bella risposta vincente e nel punto successivo sulla palla set Rune metteva largo il rovescio lungolinea con Jannik che riusciva a conquistare in questo modo la frazione per 7 a 5.

Jannik Sinner è stato ingiocabile al servizio, tendendo tutti i suoi turni senza offrire una mezza occasione al danese. Molto bene con il dritto l’italiano, partita piacevole e giocata ad altissima velocità e intensità da entrambi i giocatori.

Secondo set: Sul 2 pari passaggio a vuoto di Sinner che perdeva malamente a 0 il turno di battuta commettendo tre errori di diritto e sulla palla break il danese piazzava un diritto vincente dopo una buona risposta.

Sul 5 a 4 Rune dopo aver annullato due palle break (con un ace e un errore di diritto in risposta di Jannik dopo una seconda robusta del danese) Holger alla seconda palla set a disposizione chiudeva la frazione per 6 a 4 piazzando sulla palla set un diritto vincente dopo un’ottima prima di servizio.

Holger Rune sfruttava l’unico passaggio a vuoto al servizio dell’azzurro e con le unghie difendeva il break fino alla fine.

Terzo set: Nel primo game Jannik perdeva ancora una volta il turno di servizio (a 15 commettendo 3 gratuiti).

Sull’1 a 3 l’azzurro annullava una palla per il doppio break e riusciva a tenere la battuta.

Sul 2 a 3, 0-15, la svolta della partita con Jannik che colpendo la palla di diritto cadeva e si procurava un problema alla caviglia destra.

Praticamente Jannik per recuperare un colpo di Rune si è impiantato ed è caduto disteso a terra.

Arrivava subito il fisioterapista per Sinner ma l’azzurro si muoveva male forzava gli scambi e la conseguenza era un nuovo break sul 2 a 4.

A quel punto Sinner decideva di ritirarsi ad un game dalla sconfitta sul campo.

ATP Sofia Jannik Sinner [1] Jannik Sinner [1] 0 7 4 2 Holger Rune [5] • Holger Rune [5] 0 5 6 5 Vincitore: Rune Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 H. Rune 2-5 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 2-4 → 2-5 H. Rune 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-3 → 2-3 H. Rune 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-2 → 1-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 ace 0-2 → 1-2 H. Rune 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 H. Rune 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 4-5 → 4-6 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-5 → 4-5 H. Rune 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-4 → 3-4 H. Rune 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 J. Sinner 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 H. Rune 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 2-1 → 2-2 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 H. Rune 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 1-0 → 1-1 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 H. Rune 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 6-5 → 7-5 J. Sinner 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 5-5 → 6-5 H. Rune 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 H. Rune 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 J. Sinner 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 4-3 H. Rune 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 H. Rune 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 H. Rune 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-0 → 1-1 J. Sinner 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0

11 ACES 71 DOUBLE FAULTS 554/80 (68%) FIRST SERVE 66/102 (65%)39/54 (72%) 1ST SERVE POINTS WON 50/66 (76%)14/26 (54%) 2ND SERVE POINTS WON 15/36 (42%)1/4 (25%) BREAK POINTS SAVED 5/6 (83%)15 SERVICE GAMES PLAYED 1416/66 (24%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 15/54 (28%)21/36 (58%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 12/26 (46%)1/6 (17%) BREAK POINTS CONVERTED 3/4 (75%)14 RETURN GAMES PLAYED 1517/24 (71%) NET POINTS WON 19/24 (79%)28 WINNERS 2716 UNFORCED ERROR 1853/80 (66%) SERVICE POINTS WON 65/102 (64%)37/102 (36%) RETURN POINTS WON 27/80 (34%)90/182 (49%) TOTAL POINTS WON 92/182 (51%)213 km/h MAX SPEED 215 km/h201 km/h 1ST SERVE AVERAGE SPEED 198 km/h162 km/h 2ND SERVE AVERAGE SPEED 163 km/h