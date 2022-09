ATP 250 Sofia: Lorenzo Musetti rischia contro la wild card Lazarov ma alla fine rimonta e vince la partita. L’azzurro è ai quarti di finale

Lorenzo Musetti approda con tanta fatica ai quarti di finale nel torneo ATP 250 di Sofia.

L’azzurro ha sconfitto questa sera dopo una gran battagla nei primi due set il bulgaro Alexandar Lazarov classe 1997, n.334 ATP e wild card con il risultato di 67 (5) 76 (8) 62 dopo 2 ore e 42 minuti di partita.

Ai quarti di finale, che si disputeranno venerdì, Musetti affronterà uno tra Humbert o Struff entrambi proveniente dalle qualificazioni.

Nel match di oggi Lorenzo dopo aver perso il primo set per 7 punti a 5 al tiebreak dopo aver giocato un brutto tiebreak, nel secondo parziale ha mancato un set point sul 5 a 4, ma al servizio c’era il bulgaro e poi nel gioco successivo ha ceduto il turno di battuta.

Lazarov sul 6 a 5 quando ha avuto la possibilità di chiudere l’incontro ha giocato un brutto game di servizio e perso la battuta a 30.

Nel tiebreak l’azzurro sotto per 4 a 5 e servizio per il bulgaro ha approfittato delle incertezze di Lazarov che commetteva doppio fallo.

Musetti poi dopo aver sprecato tre set point alla quarta palla utile conquistava la frazione per 10 punti a 8.

Nel terzo set dominava Lorenzo, complice di un calo fisico di Lazarov, e senza problemi piazzava doppio break portandosi sul 4 a 0 e chiudendo poi poco dopo la partita per il 6 a 2 finale.

ATP Sofia Alexandar Lazarov Alexandar Lazarov 7 6 2 Lorenzo Musetti [4] Lorenzo Musetti [4] 6 7 6 Vincitore: Musetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 A. Lazarov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-5 → 2-5 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 A. Lazarov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-4 → 1-4 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 A. Lazarov 0-15 0-30 0-40 0-2 → 0-3 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 0-2 A. Lazarov 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 ace 0*-2 1-2* ace 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* 4-4* 5*-4 5*-5 df 5-6* 6-6* 6*-7 7*-7 7-8* 8-8* 8*-9 6-6 → 6-7 A. Lazarov 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 6-5 → 6-6 L. Musetti 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 6-5 A. Lazarov 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 4-5 → 5-5 L. Musetti 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 A. Lazarov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 L. Musetti 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-3 → 3-4 A. Lazarov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 df A-40 2-3 → 3-3 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 A. Lazarov 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 L. Musetti 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-1 → 1-2 A. Lazarov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 L. Musetti 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 4*-3 5*-3 6-3* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 A. Lazarov 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-5 → 6-5 L. Musetti 15-0 ace 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 A. Lazarov 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 4-4 → 5-4 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 4-3 → 4-4 A. Lazarov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 L. Musetti 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 A. Lazarov 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 A. Lazarov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 A. Lazarov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0

9 ACES 83DOUBLE FAULTS 282/123 (67%) FIRST SERVE 70/101 (69%)55/82 (67%) 1ST SERVE POINTS WON 58/70 (83%)19/41 (46%) 2ND SERVE POINTS WON 18/31 (58%)4/7 (57%) BREAK POINTS SAVED 4/5 (80%)16 SERVICE GAMES PLAYED 1612/70 (17%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 27/82 (33%)13/31 (42%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 22/41 (54%)1/5 (20%) BREAK POINTS CONVERTED 3/7 (43%)16 RETURN GAMES PLAYED 1624/36 (67%) NET POINTS WON 24/33 (73%)43 WINNERS 4224 UNFORCED ERRORS 1574/123 (60%) SERVICE POINTS WON 76/101 (75%)25/101 (25%) RETURN POINTS WON 49/123 (40%)99/224 (44%) TOTAL POINTS WON 125/224 (56%)226 km/h MAX SPEED 210 km/h203 km/h 1ST SERVE AVERAGE SPEED 191 km/h155 km/h 2ND SERVE AVERAGE SPEED 146 km/h