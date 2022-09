Trofeo Mercadante: domenica 11 settembre le due finali al Ct Palermo. Alle 9.30 Lavinia Morreale contro Emma Ghirardato. A seguire Lorenzo Angelini opposto a Carlo Alberto Caniato

Saranno due italiani ad iscrivere il proprio nome nell’albo d’oro dell’ottava edizione del Torneo Internazionale maschile e femminile ITF juniores grado 3 Trofeo Antonino Mercadante.

Domenica 11 settembre sul campo centrale del Ct Palermo di viale del Fante si sfideranno a partire dalle 9.30 Lavinia Morreale numero 1 del seeding e la piemontese Emma Ottavia Ghiradato(tds n.8). A seguire incroceranno le loro racchette Lorenzo Angelini (quarto del seeding) e Carlo Alberto Caniato testa di serie numero 8 i quali si allenano insieme presso il Tennis Villa Carpena di Forlì.

Angelini nativo proprio di Forlì ha sconfitto per 6-1 6-2 il torinese del Tc Genova Federico Garbero e domenica 11 settembre andrà a caccia del 5° titolo stagionale dopo Maribor (2), Banja Luka e Domzale, tutti e 4 sulla terra. Angelini ha anche fatto parte del team azzurro under 16 di Summer Cup insieme a Federico Cinà e Lorenzo Carboni.

Caniato (nato a Ferrara) invece, un titolo all’attivo nel 2022, ha sconfitto con un duplice 6-2 il rumeno Calin Stirbu terza testa di serie. Queste le sue parole.

“Oggi ho giocato una grande partita esprimendo un ottimo tennis contro un avversario assai valido. Sono stato bravo a mantenere sempre un’elevata intensità. Fino a questo momento la stagione è stata positiva, mi auguro di portare a casa il 2° titolo in carriera”.

Ma per raggiungere questo obiettivo dovrà superare un rivale davvero “on fire” quest’anno. Queste le considerazioni di Angelini a fine match.

“Domenica giocherò l’ennesima finale di una stagione davvero ricca di gioie, mi scontrerò contro un caro amico e compagno di allenamenti. Farò di tutto per incamerare il mio primo sigillo in una prova di grado 3. Qui a Palermo mi trovo molto bene, il circolo è magnifico così come il cibo”.

In campo femminile invece nelle due semifinali la testa di serie numero 1 Lavinia Morreale (mamma polacca padre agrigentino) che si allena al Country Time Club ha sconfitto 2-6 6-3 6-3 la milanese Gaia Parravicini quinta testa di serie, mentre Emma Ottavia Ghirardato (tesserata con il Country Club Cuneo ma si allena al Monviso Sporting Club) si è imposta con un doppio 6-1 a spese della mancina belga Romane Longueville unica non testa di serie a giungere in semifinale nei due tabelloni.

Sia Morreale che Ghirardato nel 2022 hanno vinto un torneo. Morreale al Cairo, Ghirardato a Ioannina in Grecia.