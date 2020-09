DominicThiem si è infortunato al piede destro ma giocherà la finale degli US Open

US Open 2020

Dominic Thiem, numero tre del mondo, giocherà questa domenica la quarta finale del Grande Slam in carriera agli US Open 2020, ma sarà la prima volta che sarà il favorito della vigilia. Il 27enne austriaco giocherà contro Alexander Zverev alle 22, anche se si è infortunato al piede destro durante il secondo set della semifinale contro Daniil Medvedev.

Il piede destro di Thiem era iperesteso, secondo la stampa austriaca, e le prime ore dopo l’incontro sarebbero state cruciali in termini di recupero per evitare che il suo piede si gonfiasse. L’austriaco si avvale dell’aiuto di uno dei fisioterapisti del tennis più accreditati al mondo, Alex Stober, che ha assicurato a Dominic che sarà pronto per giocare questa domenica.