Miami Open 2026: Cerundolo elimina Medvedev: autodafè del russo, l’argentino resiste

Francisco Cerundolo approda agli ottavi di finale del Miami Open eliminando in tre set Daniil Medvedev con il punteggio di 6-0 4-6 7-5, in due ore e venti minuti di una partita che ha cambiato faccia tre volte e che il russo ha consegnato all’argentino con le proprie mani. Una giornata da dimenticare in fretta per il finalista di Indian Wells, che dopo un inizio da incubo ha trovato le risorse per rientrare in partita, ma non quelle per chiuderla quando ne aveva la possibilità.

Il primo set: Medvedev non esiste, 6-0 in mezz’ora

L’avvio è da manuale dell’orrore per l’ex numero 1 del mondo. Medvedev entra in campo lento sulle gambe, senza ritmo, incapace di controllare i propri colpi. Il servizio — la sua arma principale — latita dalla prima battuta, e Cerundolo ne approfitta subito strappando il break d’apertura. Poi arriva il doppio break, e il russo è già in caduta libera. Medvedev si guarda il box, si lamenta, mormora qualcosa tra sé: “perdo la palla”, la spiegazione che offre a sé stesso per giustificare un blackout che non ha altra spiegazione razionale. Cerundolo non fa nulla di speciale — nessun tennis strabiliante, nessun vincente impossibile — semplicemente mette la palla in campo, resta concentrato su ogni punto e raccoglie gli errori gratuiti del russo come fossero mele cadute dall’albero. Senza mai alzare il livello in modo straordinario, chiude il primo parziale 6-0 in poco più di mezz’ora. Un bagel a Medvedev: raro, pesantissimo, quasi surreale per un giocatore del suo calibro.

Il secondo set: l’occasione sprecata e il ritorno del russo

Il secondo parziale è la storia di un’occasione mancata clamorosamente. Cerundolo vola subito 2-0 con un altro break, si porta 40-15 sul proprio servizio: tre set point, la possibilità di chiudere il match in due set e mandare a casa il finalista di Indian Wells con un doppio 6-0. Invece regala quattro punti consecutivi, cede il break e rimette in corsa Medvedev. Da quel momento in poi l’argentino si trasforma. Invece di continuare a spingere, di dare il colpo del ko a un avversario in evidente difficoltà, Cerundolo rallenta, si mette a palleggiare, va in confusione. Lo smalto dei primi otto game svanisce nel nulla. Medvedev — che non fa nulla di straordinario, semplicemente ritrova il servizio e aspetta gli errori altrui — riaggancia sul 3-3, poi un Medical Time-out richiesto da Cerundolo per un problema all’atterraggio dopo uno smash non cambia l’inerzia del parziale. Due errori banali dell’argentino regalano ancora un break al russo, ma Cerundolo non riesce a ribaltare nuovamente la situazione: Medvedev chiude il secondo set per 6-4, e tutto si decide al terzo.

Il terzo set: il doppio fallo che condanna Medvedev

La frazione decisiva è un equilibrio teso fino all’ultimo game. Medvedev sembra aver ritrovato lucidità e continuità, Cerundolo tiene il proprio tennis sul filo della sufficienza ma abbastanza da restare agganciato. Si arriva al 5-6, con il russo al servizio per portare il match al tie-break: tutti avrebbero scommesso sull’ex numero 1 del mondo, capace di gestire questi momenti per tutta la carriera. Invece Medvedev si autoaffossa. Due errori esemplificativi della sua giornata — uno di dritto, uno di rovescio, entrambi banali e imbarazzanti per il suo livello — consegnano i match point all’argentino. Il sigillo finale è un doppio fallo: il modo peggiore possibile per chiudere una delle giornate più negative della stagione del russo. Cerundolo vince 7-5 e vola agli ottavi.

Il quadro generale: implode Medvedev

In prospettiva, questa è una sconfitta difficile da spiegare. Medvedev arrivava a Miami in buona forma: vittoria a Dubai, finale a Indian Wells. Un giocatore che sembrava aver trovato il ritmo giusto per la stagione sul cemento. Invece sull’Hard Rock ha prodotto una delle prestazioni più opache degli ultimi anni: colpi fuori misura, gambe bloccate, testa altrove. Il 6-0 del primo set racconta tutto. Per Cerundolo invece è una vittoria storica: il primo top-10 battuto in stagione, il finalista di Indian Wells eliminato, gli ottavi di finale a Miami conquistati. Non è stata una vittoria bella — l’argentino non è un cuor di leone e lo ha dimostrato nel secondo set lasciando rientrare un avversario che era già con un piede fuori dal torneo. Ma alla fine i punti sul tabellone contano più dell’estetica, e Cerundolo agli ottavi ci è arrivato. Ad attenderlo ci sarà il francese Ugo Humbert, che ha eliminato Shevchenko in due set con un tennis solido e continuo. Un avversario ostico, capace di tennis di altissimo livello nelle grandi occasioni. Cerundolo dovrà ritrovare il tennis del primo set — e soprattutto il carattere per non mollare nei momenti difficili.

La cronaca (punto a punto)

1.set Serve Cerundolo. Molto bene con il dritto Francisco 40-15. Tiene il servizio l’argentino 1-0. Esce il dritto di Medvedev 0-15. Risponde bene Cerundolo 15-30. In corridoio il dritto del giocatore russo due palle break 15-40. Aggressivo Cerundolo, arriva il break 0-2. Problemi per Medvedev che non trova il dritto 30-0. Stecca Cerundolo 30-15. Buona risposta di Daniil 30 pari. Fuori il rovescio 40-30. Un altro gratuito Cerundolo conferma il break 3-0. Ace 15-0. Dritto profondo 30-0. Oggi Medvedev non gira arriva una palla per il doppio break. Sbaglia ancora il russo doppio break 0-4. Sbaglia un dritto Cerundolo 30-15. Sbaglia ancora l’argentino 30 pari. Ancora un dritto fuori per Cerundolo, palla break 30-40. Vincente di dritto, Cerundolo cancella la palla break, parità. Ottimo contropiede palla per il cinque a zero. Niente da fare per Medvedev 0-30. Reagisce il russo, prima vincente 15-30. Palla corta, Cerundolo chiude. Due set-point 15-40. Fuori il dritto di Medvedev set a Cerundolo 6-0.

2.set Cerundolo alla battuta. Errore del russo 15-0. Palla corta di Cerundolo 30-0. In rete il back dell’argentino 30-15. Risposta in rete 40-15. Fuori il rovescio lungolinea di Cerundolo 40-30. Risposta in rete 1-0. Si scambia Cerundolo sbaglia per primo 15-0. Problemi anche sulla diagonale di rovescio per Medvedev 15 pari. Scambio lunghissimo, Medvedev sbaglia per primo 15-30. “Perdo la palla” si lamenta il russo che comunque trova la prima 30 pari. Palla corta improbabile, Cerundolo ci arriva senza problemi palla break 30-40. Doppio fallo arriva il break 0-2. Spinge con efficacia Cerundolo 30-15. Ancora un errore 40-15. Sbaglia l’argentino 40-30. Risposta alla Medvedev 40 pari. Esce il dritto dell’argentino palla break 30-40. Regala la palla corta Cerundolo debreak Daniil smuove il punteggio dopo otto giochi persi consecutivamente 2-1. Un errore per parte 15 pari. Esita Cerundolo 30-15. L’argentino domina da fondo 30 pari. Schiaffo al volo fuori di due metri, palla break 30-40. Salva Medvedev 40 pari. Fuori la volée del russo ancora palla break. Rovescio fuori ancora break 1-3. Scambio prolungato Medvedev tiene 0-15. Sbaglia la direzione del dritto Cerundolo 0-30. Risposta in rete 15-30. Ottimo dritto del russo due palle break 15-40. Dritto vincente di Cerundolo 30-40. Dritto fuori l’argentino cede il servizio 2-3. Sbaglia a rete Cerundolo 15-0. Medvedev sbaglia 15 pari. Sbaglia la smorzata Francisco 30-15. Ancora problemi per il russo 30 pari. Risponde corto Cerundolo 40-30. Ottima risposta del n.19 del mondo parità. Doppio fallo, palla break. Scambio spettacolare, Cerundolo gestisce male, palla break cancellata. In rete la risposta vantaggio Medvedev. Prima vincente Medvedev riaggancia l’argentino 3-3. Dritto vincente per Cerundolo 15-0. Super passante del russo 15 pari. Cerundolo non approfitta del momento no di Medvedev e sbaglia ancora 15-30. Dritto vincente 30 pari. Si apre il campo l’argentino 40-30. Bene a rete Francisco 4-3. Male con il rovescio Cerundolo 15-0. Vella volée 15 pari. Back in rete 30-15. Bene a rete il russo 40-15. Medvedev tiene il servizio 4-4. Due ottime prime per l’argentino 30-0. Medvedev ritrova il dritto 40-30. Ancora un errore per Cerundolo parità. Si scambia sul rovescio, Cerundolo sbaglia palla break. Riga dell’argentino parità. Ottima prima vantaggio Cerundolo. Ancora un errore parità. Medvedev difende tutto, Cerundolo sbaglia, palla break. In crisi l’argentino mette fuori il dritto break 4-5. Medvedev serve per il set. Cerundolo ha perso il momento 30-15. Risposta in rete duE point 40-15. Medvedev chiude 6-4.

3.set Serve Cerundolo. Un errore per parte 15 pari. Sbaglia ancora il rovescio il n.19 del mondo 15-30. Fuor il rovescio di Medvedev 30 pari. Ancora un errore 40-30. Fiera degli errori parità. Cerundolo rallenta ancora, rovescio in rete palla break. Dritto sul nastro iniziale male Cerundolo, break per Medvedev 0-1. Livello molto basso errori in continuazione 15-30. Doppio fallo due palle break per Cerundolo 15-40. Ottimo scambio da fondo vinto da Cerundolo, break 1-1. Tiene il servizio Cerundolo 2-1. Secondo ace per Medvedev 40-15, il russo pareggia 2-2. Bene Cerundolo che sta alzando il livello 30-0. Ancora un buon dritto 40-0. Ritrova la risposta il n.10 del mondo 40-15. Cerundolo resta avanti 3-2. Medvedev aggressivo gioco a zero 3-3. Dritto fuori Medvedev 15-0. Ottimo da fondo Cerundolo 30-0. Passante vincente 30-15. Palla corta di Medvedev, Cerundolo è vigile 40-15. Tiene Cerundolo che conduce 4-3. Aggressivo in risposta Cerundolo 0-30. Bene Medvedev con la prima 30 pari. Sbaglia il rovescio Medvedev palla break Cerundolo. Prima al centro parità. Splendida volée dell’argentino, palla break. Risposta out parità. Brutto smash fuori del russo, palla break. Salva Medvedev parità. Prima vincente. A rete il russo 4-4. Cerundolo mette due prime 30-15. Prende il gioco in mano Medvedev palla break 30-40. Dritto vincente parità. Dritto vincente dell’argentino 5-4. Medvedev al servizio per restare nel match. Smash vincente 15-0. Prima al centro 30-0. Ancora una prima per il russo 40-0. Dritto fuori 40-15, Medvedev tiene il servizio 15 pari. Risposta sul nastro 15-0. Regalo dell’argentino 15 pari. Ace 30-15. Ottima prima 40-15. Cerundolo si guadagna il tie-break 6-5. Ottimo dritto dell’argentino 0-15. Prima vincente 15 pari. Brutto errore di dritto 30-15. Risposta aggressiva 30-30. Ace 40-30. Sbaglia il russo parità. Dritto in rete match point Cerundolo. Doppio fallo Cerundolo vince 7-5.

Enrico Milani

Francisco Cerundolo vs Daniil Medvedev

