Miami Open 2026, Shevchenko sorprende Shelton in rimonta. Zverev parte senza problemi (Video)

Il Miami Open 2026 regala un’altra sorpresa importante nel tabellone maschile. A finire fuori in anticipo è Ben Shelton, sconfitto in rimonta da Alexander Shevchenko con il punteggio di 6-7(3) 7-6(3) 6-3 al termine di una partita intensa e combattuta. Per il kazako arriva così la terza vittoria in carriera contro un Top 10, oltre al passaggio al terzo turno di un Masters 1000 per la quarta volta.

Nessun intoppo, invece, per Alexander Zverev, che ha iniziato il suo torneo con un successo netto contro la wild card Martin Damm.

Shevchenko ribalta Shelton e firma il colpo della notte

La vittoria di Shevchenko è una delle più pesanti del suo percorso recente. Il kazako, oggi numero 84 del mondo, ha eliminato Shelton dopo essere stato a due punti dalla sconfitta nel secondo set, sul 4-5 15/30. Da lì in avanti, però, ha cambiato completamente l’inerzia del match, trovando il suo miglior tennis proprio nel momento decisivo.

Dopo aver perso il primo parziale al tie-break, Shevchenko ha saputo alzare il livello nel tie-break del secondo e soprattutto in avvio di terzo set, aggredendo da fondo con continuità e togliendo ritmo all’americano. Pur senza essersi procurato palle break nei primi due set, nel parziale decisivo ha sfruttato al meglio la sua occasione, strappando il servizio a Shelton nel secondo game e prendendo il controllo degli scambi.

Alla fine il kazako ha chiuso con grande autorità, senza tremare nei propri turni di battuta e lasciando appena un solo punto negli ultimi due game di servizio. Il match point è arrivato con una spettacolare volée in torsione, perfetta per sigillare il colpo.

“Contro questi giocatori serve il 100%”

Dopo la vittoria, Shevchenko ha spiegato quanto sia stato importante restare dentro alla partita in ogni momento:

“Serve il 100% per restare sempre nel match contro giocatori di questo tipo. C’è stato un momento in cui mi sentivo un po’ stanco, ma appena ho ritrovato l’inerzia ho ritrovato anche l’energia”.

Il kazako, che nel 2024 aveva raggiunto il best ranking di numero 45 prima di convivere con problemi fisici, ha poi raccontato anche il lato emotivo della serata: “Sono uno emotivo e mi piace quando anche il mio team è coinvolto. Ho adorato ogni secondo. Quando soprattutto Ben si carica e io devo giocare contro lo stadio, ho bisogno almeno di tre persone che mi sostengano!”.

Per Shelton si tratta invece di un’altra delusione pesante a Miami, torneo che continua a non regalargli grandi soddisfazioni nonostante si giochi praticamente in casa, nel suo stato adottivo della Florida. Il ko contro il numero 84 del mondo rappresenta inoltre la sua peggiore sconfitta per classifica ATP dai tempi del passo falso contro Coleman Wong, allora numero 192, proprio a Miami un anno fa.

Al terzo turno, Shevchenko affronterà la testa di serie numero 31 Ugo Humbert, vittorioso in due set su Gabriel Diallo per 6-1 6-4.

Zverev debutta bene: Damm battuto in due set

Se Shelton cade, Alexander Zverev invece non concede spazio a sorprese. Il tedesco, testa di serie numero 3, ha superato senza difficoltà Martin Damm con il punteggio di 6-2 6-4, iniziando nel migliore dei modi il suo cammino a Miami.

Per Zverev si tratta della 103ª vittoria nei Masters 1000 in questo decennio, un dato che rafforza ulteriormente il suo primato in questa speciale statistica. Il successo allunga anche a 15 la striscia di vittorie contro giocatori fuori dalla Top 100 e porta il suo bilancio contro i mancini a 40-1 dal Roland Garros 2023.

Nel dopo partita, il tedesco ha riconosciuto le qualità dell’avversario, pur mostrandosi soddisfatto del proprio rendimento:

“È un giocatore estremamente pericoloso, con un servizio enorme e un grande gioco. Sono contento della partita, contento del mio livello e guardo con fiducia a ciò che verrà”.

Per Damm era il primo match in carriera contro un Top 10 e Zverev non gli ha lasciato troppo spazio. Con questa vittoria, il tedesco raggiunge anche quota 20 successi in carriera a Miami, traguardo che ha già toccato in altri grandi Masters 1000 come Roma, Madrid e Parigi.

Ora c’è Cilic

Nel prossimo turno Zverev affronterà Marin Cilic, che ha chiuso la serata con una vittoria in rimonta contro la testa di serie numero 27 Brandon Nakashima. Il croato ha annullato un match point prima di imporsi per 2-6 6-4 7-6(7), conquistando così una sfida di grande fascino contro il tedesco.





Francesco Paolo Villarico