Flavio Cobolli si tatua Hulk e torna a vincere: “Ora devo essere come lui” (Video)

Flavio Cobolli ritrova il sorriso al Delray Beach Open e lo fa con un dettaglio davvero particolare: un tatuaggio di Hulk sulla gamba destra, simbolo della sua nuova carica agonistica.

L’azzurro, testa di serie numero tre, ha conquistato la prima vittoria nel circuito ATP dal 4 gennaio superando Terence Atmane per 7-5 6-4. Dopo il match, Cobolli ha mostrato il tatuaggio al pubblico, spiegando con ironia l’origine di questa scelta.

“In Coppa Davis l’anno scorso mi sono strappato la maglietta, ve lo ricordate? Ora ho Hulk. Il tatuaggio è fresco, ha due settimane. In campo mi sentivo come lui, quindi adesso devo esserlo davvero”.

Il ricordo della Coppa Davis

Il riferimento è alla sfida di Coppa Davis contro Zizou Bergs, quando Cobolli salvò sette match point e vinse un tie-break decisivo da 32 punti, contribuendo alla qualificazione dell’Italia alle Finals di novembre, poi vinte dagli azzurri. Una prestazione di carattere che ha ispirato sia l’esultanza con la maglietta strappata sia il nuovo tatuaggio.

"I feel like Hulk on the court now" ‍♂️ Italian superhero @cobollifla has a new tattoo to share…#DBOpen | Delray Beach pic.twitter.com/mCCda4gmim — ATP Tour (@atptour) February 18, 2026

Una vittoria che rilancia la stagione

Contro Atmane, Cobolli ha dimostrato la stessa determinazione, interrompendo una serie di quattro sconfitte consecutive e guadagnandosi l’accesso ai quarti di finale, dove affronterà Coleman Wong.

“È la mia prima vittoria dopo un po’, quindi sono davvero felice di essere al centro del campo. L’inizio di stagione è stato duro, ma sono contento di essere qui in questo fantastico torneo”.

L’italiano ha anche ricordato il precedente contro Atmane: “L’ultima volta avevo perso una grande battaglia a Cincinnati. Questa settimana mi sono allenato bene e mi sono sentito a mio agio a stare in campo a lungo. Sono felice di come ho gestito questo primo turno contro un avversario tosto”.

Con la carica di Hulk… e una vittoria ritrovata, Cobolli prova ora a rilanciare la sua stagione.





Marco Rossi