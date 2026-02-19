Challenger Lille, Metepec, New Delhi e Tigre 1: I risultati completi con il dettaglio del Day 4 (LIVE)

Federico Cina ITA, 30.03.2007
CHALLENGER New Delhi (India) – 2° Turno, cemento
Centre Court – ore 06:30
Oliver Crawford
vs Ilya Ivashka
ATP New Delhi
Oliver Crawford [5]
6
6
Ilya Ivashka
1
4
Vincitore: Crawford
Servizio
Svolgimento
Set 2
O. Crawford
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-3 → 5-3
I. Ivashka
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
df
3-3 → 4-3
I. Ivashka
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
O. Crawford
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
ace
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
O. Crawford
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
5-1 → 6-1
I. Ivashka
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
4-1 → 5-1
O. Crawford
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
2-0 → 3-0
I. Ivashka
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Beibit Zhukayev vs Stefanos Sakellaridis
ATP New Delhi
Beibit Zhukayev
6
1
4
Stefanos Sakellaridis
4
6
6
Vincitore: Sakellaridis
Servizio
Svolgimento
Set 3
B. Zhukayev
0-15
df
15-15
ace
30-15
40-15
3-5 → 4-5
S. Sakellaridis
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
3-4 → 3-5
B. Zhukayev
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-4 → 3-4
S. Sakellaridis
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
2-3 → 2-4
B. Zhukayev
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
1-3 → 2-3
B. Zhukayev
0-15
df
15-15
15-30
df
15-40
30-40
40-40
A-40
0-2 → 1-2
S. Sakellaridis
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
0-1 → 0-2
B. Zhukayev
15-0
15-15
df
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Sakellaridis
0-15
df
15-15
30-15
40-15
ace
1-3 → 1-4
B. Zhukayev
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-3 → 1-3
B. Zhukayev
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
S. Sakellaridis
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Sakellaridis
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
4-2 → 4-3
B. Zhukayev
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 4-2
S. Sakellaridis
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
df
2-2 → 3-2
S. Sakellaridis
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
1-1 → 1-2
B. Zhukayev
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Federico Cina vs Sumit Nagal
ATP New Delhi
Federico Cina [6]
6
6
Sumit Nagal
4
4
Vincitore: Cina
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Cina
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-4 → 6-4
S. Nagal
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
40-30
5-3 → 5-4
F. Cina
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
df
5-2 → 5-3
S. Nagal
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-1 → 5-2
F. Cina
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-1 → 5-1
S. Nagal
0-15
15-15
15-30
15-40
df
3-1 → 4-1
F. Cina
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
ace
2-1 → 3-1
F. Cina
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
S. Nagal
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Cina
15-0
15-15
df
30-15
40-15
5-4 → 6-4
S. Nagal
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-3 → 5-4
F. Cina
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-3 → 5-3
F. Cina
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
S. Nagal
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-1 → 3-2
F. Cina
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
ace
2-1 → 3-1
S. Nagal
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-0 → 2-1
Alastair Gray vs Rei Sakamoto
ATP New Delhi
Alastair Gray•
0
6
1
Rei Sakamoto [2]
0
1
4
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Sakamoto
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-3 → 1-4
A. Gray
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-3 → 1-3
R. Sakamoto
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
0-2 → 0-3
A. Gray
0-15
df
0-30
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Sakamoto
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
5-0 → 5-1
A. Gray
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-0 → 5-0
R. Sakamoto
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
1-0 → 2-0
S D Prajwal Dev / Nitin Kumar Sinha vs Pruchya Isaro / Niki Kaliyanda Poonacha
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 06:30
Felix Gill vs Petr Bar Biryukov
ATP New Delhi
Felix Gill
6
7
Petr Bar Biryukov
3
6
Vincitore: Gill
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
3-0*
4-0*
5*-0
5*-1
6-1*
6-2*
6*-3
6-6 → 7-6
F. Gill
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-6 → 6-6
P. Bar Biryukov
15-0
15-15
15-30
15-40
df
30-40
ace
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 3-4
P. Bar Biryukov
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
ace
2-2 → 2-3
F. Gill
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
P. Bar Biryukov
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
P. Bar Biryukov
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Bar Biryukov
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
ace
40-A
df
4-3 → 5-3
P. Bar Biryukov
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
3-2 → 3-3
F. Gill
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
P. Bar Biryukov
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
2-1 → 2-2
F. Gill
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
F. Gill
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
0-0 → 1-0
Michael Geerts vs Daniel Michalski
ATP New Delhi
Michael Geerts
7
6
Daniel Michalski [7]
6
4
Vincitore: Geerts
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Geerts
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-4 → 6-4
D. Michalski
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-3 → 5-4
M. Geerts
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
30-40
5-2 → 5-3
D. Michalski
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
5-1 → 5-2
D. Michalski
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-1 → 4-1
M. Geerts
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
df
1-0 → 2-0
D. Michalski
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
1*-2
2*-2
3-2*
3-3*
3*-4
ace
3*-5
4-5*
5-5*
5*-6
6*-6
7-6*
7-7*
8*-7
8*-8
9-8*
6-6 → 7-6
D. Michalski
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
df
4-5 → 5-5
M. Geerts
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
df
2-4 → 3-4
D. Michalski
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 2-4
D. Michalski
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
M. Geerts
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
df
1-1 → 2-1
D. Michalski
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
M. Geerts
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Siddhant Banthia / Alexander Donski vs Francis Casey Alcantara / Courtney John Lock
ATP New Delhi
Siddhant Banthia / Alexander Donski [1]
6
6
Francis Casey Alcantara / Courtney John Lock
2
3
Vincitore: Banthia / Donski
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Casey Alcantara / John Lock
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
5-3 → 6-3
S. Banthia / Donski
0-15
df
15-15
30-15
40-15
4-3 → 5-3
F. Casey Alcantara / John Lock
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-2 → 4-3
S. Banthia / Donski
3-2 → 4-2
F. Casey Alcantara / John Lock
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
30-40
2-2 → 3-2
S. Banthia / Donski
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
30-40
2-1 → 2-2
F. Casey Alcantara / John Lock
1-1 → 2-1
S. Banthia / Donski
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
df
ace
0-1 → 1-1
F. Casey Alcantara / John Lock
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Banthia / Donski
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-2 → 6-2
F. Casey Alcantara / John Lock
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-1 → 5-2
S. Banthia / Donski
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
4-1 → 5-1
F. Casey Alcantara / John Lock
3-1 → 4-1
S. Banthia / Donski
2-1 → 3-1
F. Casey Alcantara / John Lock
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
1-1 → 2-1
S. Banthia / Donski
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
0-1 → 1-1
F. Casey Alcantara / John Lock
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Dimitar Kuzmanov / Denis Yevseyev vs Divij Sharan / Karan Singh
ATP New Delhi
Dimitar Kuzmanov / Denis Yevseyev•
40
6
3
Divij Sharan / Karan Singh
0
7
4
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Sharan / Singh
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 3-4
D. Kuzmanov / Yevseyev
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
3-2 → 3-3
D. Sharan / Singh
3-1 → 3-2
D. Kuzmanov / Yevseyev
2-1 → 3-1
D. Sharan / Singh
0-15
15-15
15-30
15-40
df
1-1 → 2-1
D. Kuzmanov / Yevseyev
0-1 → 1-1
D. Sharan / Singh
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
1*-3
2-3*
2-4*
2*-5
3*-5
4-5*
4-6*
5*-6
6-6 → 6-7
D. Sharan / Singh
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
6-5 → 6-6
D. Kuzmanov / Yevseyev
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
40-30
5-5 → 6-5
D. Sharan / Singh
5-4 → 5-5
D. Kuzmanov / Yevseyev
4-4 → 5-4
D. Sharan / Singh
3-4 → 4-4
D. Kuzmanov / Yevseyev
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-3 → 3-4
D. Sharan / Singh
3-2 → 3-3
D. Kuzmanov / Yevseyev
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
D. Sharan / Singh
2-1 → 2-2
D. Kuzmanov / Yevseyev
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
1-1 → 2-1
D. Sharan / Singh
1-0 → 1-1
D. Kuzmanov / Yevseyev
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Jeevan Nedunchezhiyan / Ramkumar Ramanathan vs Jay Clarke / Michael Geerts
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 06:30
Rio Noguchi vs Dimitar Kuzmanov
ATP New Delhi
Dimitar Kuzmanov
4
3
Rio Noguchi [8]
6
6
Vincitore: Noguchi
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Kuzmanov
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-5 → 3-6
R. Noguchi
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-4 → 3-5
R. Noguchi
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-3 → 2-4
R. Noguchi
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-2 → 1-3
R. Noguchi
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
D. Kuzmanov
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Kuzmanov
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
3-5 → 4-5
R. Noguchi
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
df
A-40
0-3 → 0-4
D. Kuzmanov
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
df
40-40
40-A
0-2 → 0-3
Alexandr Binda vs Jay Clarke
ATP New Delhi
Alexandr Binda
4
4
Jay Clarke [3]
6
6
Vincitore: Clarke
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Binda
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-5 → 4-5
A. Binda
0-15
df
0-30
15-30
15-40
30-40
3-3 → 3-4
A. Binda
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-1 → 3-2
A. Binda
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
J. Clarke
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
df
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Clarke
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-5 → 4-6
A. Binda
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-4 → 4-5
J. Clarke
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
ace
4-3 → 4-4
A. Binda
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-3 → 4-3
J. Clarke
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
df
ace
3-2 → 3-3
J. Clarke
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
2-1 → 2-2
A. Binda
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-0 → 2-1
Dane Sweeny / Seita Watanabe vs JiSung Nam / Patrik Niklas-Salminen
ATP New Delhi
Dane Sweeny / Seita Watanabe
6
2
JiSung Nam / Patrik Niklas-Salminen [3]
7
6
Vincitore: Nam / Niklas-Salminen
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Nam / Niklas-Salminen
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
2-5 → 2-6
D. Sweeny / Watanabe
2-4 → 2-5
J. Nam / Niklas-Salminen
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
2-3 → 2-4
D. Sweeny / Watanabe
1-3 → 2-3
J. Nam / Niklas-Salminen
1-2 → 1-3
D. Sweeny / Watanabe
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
0-2 → 1-2
J. Nam / Niklas-Salminen
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
ace
0-1 → 0-2
D. Sweeny / Watanabe
0-15
df
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
2-1*
2-2*
2*-3
2*-4
df
3-4*
4-4*
5*-4
5*-5
6-5*
6-6*
6*-7
7*-7
7-8*
6-6 → 6-7
D. Sweeny / Watanabe
5-6 → 6-6
J. Nam / Niklas-Salminen
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-5 → 5-6
D. Sweeny / Watanabe
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
4-5 → 5-5
J. Nam / Niklas-Salminen
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
ace
4-4 → 4-5
D. Sweeny / Watanabe
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-4 → 4-4
J. Nam / Niklas-Salminen
3-3 → 3-4
D. Sweeny / Watanabe
2-3 → 3-3
J. Nam / Niklas-Salminen
2-2 → 2-3
D. Sweeny / Watanabe
1-2 → 2-2
J. Nam / Niklas-Salminen
1-1 → 1-2
D. Sweeny / Watanabe
0-1 → 1-1
J. Nam / Niklas-Salminen
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Oliver Crawford / Grigoriy Lomakin vs Luca Castelnuovo / Rio Noguchi
ATP New Delhi
Oliver Crawford / Grigoriy Lomakin•
0
1
Luca Castelnuovo / Rio Noguchi
0
4
Vincitore: Castelnuovo / Noguchi
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Castelnuovo / Noguchi
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
1-3 → 1-4
O. Crawford / Lomakin
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-2 → 1-3
L. Castelnuovo / Noguchi
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
1-1 → 1-2
O. Crawford / Lomakin
0-1 → 1-1
L. Castelnuovo / Noguchi
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
CHALLENGER Tigre (Argentina) – 2° Turno, terra battuta
Cancha Central – ore 14:00
Gonzalo Villanueva
vs Nicolas Kicker
Il match deve ancora iniziare
Carlos Maria Zarate vs Lautaro Midon
Il match deve ancora iniziare
Guido Ivan Justo vs Facundo Diaz Acosta (Non prima 18:00)
Il match deve ancora iniziare
Juan Estevez / Lucio Ratti vs Guido Ivan Justo / Franco Roncadelli
Il match deve ancora iniziare
Cancha 2 – ore 14:00
Bruno Fernandez vs Genaro Alberto Olivieri
Il match deve ancora iniziare
Andrea Collarini vs Juan Bautista Torres
Il match deve ancora iniziare
Alvaro Guillen Meza vs Juan Manuel La Serna (Non prima 18:00)
Il match deve ancora iniziare
Gianluca Cadenasso / Carlos Sanchez Jover vs Santiago Rodriguez Taverna / Gonzalo Villanueva
Il match deve ancora iniziare
Cancha 3 – ore 14:00
Franco Roncadelli vs Gonzalo Bueno
Il match deve ancora iniziare
Stefan Palosi vs Carlos Sanchez Jover
Il match deve ancora iniziare
Mariano Kestelboim / Juan Carlos Prado Angelo vs Tomas Farjat / Conner Huertas del Pino (Non prima 18:00)
Il match deve ancora iniziare
Bruno Fernandez / Joao Eduardo Schiessl vs Daniel Dutra da Silva / Jose Pereira
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Metepec (Messico) – 2° Turno, cemento
ESTADIO – ore 18:00
Natan Rodrigues
vs Andres Andrade
Il match deve ancora iniziare
Juan Pablo Ficovich vs Axel Nefve
Il match deve ancora iniziare
Alexis Galarneau vs Cannon Kingsley (Non prima 23:45)
Il match deve ancora iniziare
GRANDSTAND – ore 18:00
Edward Winter vs Andres Martin
Il match deve ancora iniziare
Alafia Ayeni / Dan Martin vs George Goldhoff / Calum Puttergill
Il match deve ancora iniziare
Diego Hidalgo / Patrik Trhac vs Charles Barry / Andres Martin
Il match deve ancora iniziare
CANCHA 1 – ore 18:00
Pranav Kumar / Karl Poling vs Arjun Kadhe / Takeru Yuzuki
Il match deve ancora iniziare
Scott Duncan / Ben Jones vs Andres Andrade / Facundo Mena
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Lille (Francia) – 2° Turno, cemento (al coperto)
12:00 Blockx A. 🇧🇪 – Bouquier A. 🇫🇷
ATP Lille
Alexander Blockx [4]
40
1
Arthur Bouquier•
40
0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Bouquier
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
40-40
13:30 Engel J. 🇩🇪 – Bonzi B. 🇫🇷
Il match deve ancora iniziare
18:30 Schwaerzler J. J. 🇦🇹 – Kouame M. 🇫🇷
Il match deve ancora iniziare
20:00 Landaluce M. 🇪🇸 – Kym J. 🇨🇭 -:-
Il match deve ancora iniziare
11:00 Jecan M. A. 🇷🇴 / Veldheer M. 🇳🇱 – Kielan S. 🇵🇱 / Matuszewski P. 🇵🇱
ATP Lille
Alexandru Jecan / Mick Veldheer
4
3
Szymon Kielan / Piotr Matuszewski
6
6
Vincitore: Kielan / Matuszewski
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Jecan / Veldheer
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
3-5 → 3-6
S. Kielan / Matuszewski
3-4 → 3-5
A. Jecan / Veldheer
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-4 → 3-4
S. Kielan / Matuszewski
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
40-30
df
40-40
2-3 → 2-4
A. Jecan / Veldheer
0-15
15-15
15-30
30-15
40-15
1-3 → 2-3
S. Kielan / Matuszewski
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
1-2 → 1-3
A. Jecan / Veldheer
1-1 → 1-2
S. Kielan / Matuszewski
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
1-0 → 1-1
A. Jecan / Veldheer
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Kielan / Matuszewski
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-5 → 4-6
A. Jecan / Veldheer
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-5 → 4-5
S. Kielan / Matuszewski
3-4 → 3-5
A. Jecan / Veldheer
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
40-40
3-3 → 3-4
S. Kielan / Matuszewski
3-2 → 3-3
A. Jecan / Veldheer
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
S. Kielan / Matuszewski
2-1 → 2-2
A. Jecan / Veldheer
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
1-1 → 2-1
S. Kielan / Matuszewski
1-0 → 1-1
A. Jecan / Veldheer
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
12:30 Liutarevich I. 🇧🇾 / Pieczonka F. 🇵🇱 – Reymond A. 🇨🇭 / Sanchez L. 🇫🇷
Il match deve ancora iniziare
14:00 Paul J. 🇨🇭 / Vocel M. 🇨🇿 – Harper C. 🇬🇧 / Stevenson D. 🇬🇧
Il match deve ancora iniziare
16:00 Bouquier A. 🇫🇷 / Martin F. 🇫🇷 – Paris J. 🇫🇷 / Willis M. 🇬🇧
Il match deve ancora iniziare
