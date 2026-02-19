Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Lille, Metepec, New Delhi e Tigre 1: I risultati completi con il dettaglio del Day 4 (LIVE)

19/02/2026 09:15 Nessun commento
Federico Cina ITA, 30.03.2007
Federico Cina ITA, 30.03.2007

CHALLENGER New Delhi IND (India) – 2° Turno, cemento

Centre Court – ore 06:30
Oliver Crawford GBR vs Ilya Ivashka BLR
ATP New Delhi
Oliver Crawford [5]
6
6
Ilya Ivashka
1
4
Vincitore: Crawford
Mostra dettagli

Beibit Zhukayev KAZ vs Stefanos Sakellaridis GRE

ATP New Delhi
Beibit Zhukayev
6
1
4
Stefanos Sakellaridis
4
6
6
Vincitore: Sakellaridis
Mostra dettagli

Federico Cina ITA vs Sumit Nagal IND

ATP New Delhi
Federico Cina [6]
6
6
Sumit Nagal
4
4
Vincitore: Cina
Mostra dettagli

Alastair Gray GBR vs Rei Sakamoto JPN

ATP New Delhi
Alastair Gray
0
6
1
Rei Sakamoto [2]
0
1
4
Mostra dettagli

S D Prajwal Dev IND / Nitin Kumar Sinha IND vs Pruchya Isaro THA / Niki Kaliyanda Poonacha IND

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 06:30
Felix Gill GBR vs Petr Bar Biryukov RUS

ATP New Delhi
Felix Gill
6
7
Petr Bar Biryukov
3
6
Vincitore: Gill
Mostra dettagli

Michael Geerts BEL vs Daniel Michalski POL

ATP New Delhi
Michael Geerts
7
6
Daniel Michalski [7]
6
4
Vincitore: Geerts
Mostra dettagli

Siddhant Banthia IND / Alexander Donski BUL vs Francis Casey Alcantara PHI / Courtney John Lock ZIM

ATP New Delhi
Siddhant Banthia / Alexander Donski [1]
6
6
Francis Casey Alcantara / Courtney John Lock
2
3
Vincitore: Banthia / Donski
Mostra dettagli

Dimitar Kuzmanov BUL / Denis Yevseyev KAZ vs Divij Sharan IND / Karan Singh IND

ATP New Delhi
Dimitar Kuzmanov / Denis Yevseyev
40
6
3
Divij Sharan / Karan Singh
0
7
4
Mostra dettagli

Jeevan Nedunchezhiyan IND / Ramkumar Ramanathan IND vs Jay Clarke GBR / Michael Geerts BEL

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 06:30
Rio Noguchi JPN vs Dimitar Kuzmanov BUL

ATP New Delhi
Dimitar Kuzmanov
4
3
Rio Noguchi [8]
6
6
Vincitore: Noguchi
Mostra dettagli

Alexandr Binda ITA vs Jay Clarke GBR

ATP New Delhi
Alexandr Binda
4
4
Jay Clarke [3]
6
6
Vincitore: Clarke
Mostra dettagli

Dane Sweeny AUS / Seita Watanabe JPN vs JiSung Nam KOR / Patrik Niklas-Salminen FIN

ATP New Delhi
Dane Sweeny / Seita Watanabe
6
2
JiSung Nam / Patrik Niklas-Salminen [3]
7
6
Vincitore: Nam / Niklas-Salminen
Mostra dettagli

Oliver Crawford GBR / Grigoriy Lomakin KAZ vs Luca Castelnuovo SUI / Rio Noguchi JPN

ATP New Delhi
Oliver Crawford / Grigoriy Lomakin
0
1
Luca Castelnuovo / Rio Noguchi
0
4
Vincitore: Castelnuovo / Noguchi
Mostra dettagli





CHALLENGER Tigre ARG (Argentina) – 2° Turno, terra battuta

Cancha Central – ore 14:00
Gonzalo Villanueva ARG vs Nicolas Kicker ARG
Il match deve ancora iniziare

Carlos Maria Zarate ARG vs Lautaro Midon ARG

Il match deve ancora iniziare

Guido Ivan Justo ARG vs Facundo Diaz Acosta ARG (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare

Juan Estevez ARG / Lucio Ratti ARG vs Guido Ivan Justo ARG / Franco Roncadelli URU

Il match deve ancora iniziare



Cancha 2 – ore 14:00
Bruno Fernandez BRA vs Genaro Alberto Olivieri ARG

Il match deve ancora iniziare

Andrea Collarini ARG vs Juan Bautista Torres ARG

Il match deve ancora iniziare

Alvaro Guillen Meza ECU vs Juan Manuel La Serna ARG (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare

Gianluca Cadenasso ITA / Carlos Sanchez Jover ESP vs Santiago Rodriguez Taverna ARG / Gonzalo Villanueva ARG

Il match deve ancora iniziare



Cancha 3 – ore 14:00
Franco Roncadelli URU vs Gonzalo Bueno PER

Il match deve ancora iniziare

Stefan Palosi ROU vs Carlos Sanchez Jover ESP

Il match deve ancora iniziare

Mariano Kestelboim ARG / Juan Carlos Prado Angelo BOL vs Tomas Farjat ARG / Conner Huertas del Pino PER (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare

Bruno Fernandez BRA / Joao Eduardo Schiessl BRA vs Daniel Dutra da Silva BRA / Jose Pereira BRA

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Metepec MEX (Messico) – 2° Turno, cemento

ESTADIO – ore 18:00
Natan Rodrigues BRA vs Andres Andrade ECU
Il match deve ancora iniziare

Juan Pablo Ficovich ARG vs Axel Nefve USA

Il match deve ancora iniziare

Alexis Galarneau CAN vs Cannon Kingsley USA (Non prima 23:45)

Il match deve ancora iniziare



GRANDSTAND – ore 18:00
Edward Winter AUS vs Andres Martin USA

Il match deve ancora iniziare

Alafia Ayeni USA / Dan Martin CAN vs George Goldhoff USA / Calum Puttergill AUS

Il match deve ancora iniziare

Diego Hidalgo ECU / Patrik Trhac USA vs Charles Barry IRL / Andres Martin USA

Il match deve ancora iniziare



CANCHA 1 – ore 18:00
Pranav Kumar USA / Karl Poling USA vs Arjun Kadhe IND / Takeru Yuzuki JPN

Il match deve ancora iniziare

Scott Duncan GBR / Ben Jones GBR vs Andres Andrade ECU / Facundo Mena ARG

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Lille FRA (Francia) – 2° Turno, cemento (al coperto)

12:00 Blockx A. 🇧🇪 – Bouquier A. 🇫🇷
ATP Lille
Alexander Blockx [4]
40
1
Arthur Bouquier
40
0
Mostra dettagli

13:30 Engel J. 🇩🇪 – Bonzi B. 🇫🇷

Il match deve ancora iniziare

18:30 Schwaerzler J. J. 🇦🇹 – Kouame M. 🇫🇷

Il match deve ancora iniziare

20:00 Landaluce M. 🇪🇸 – Kym J. 🇨🇭 -:-

Il match deve ancora iniziare

11:00 Jecan M. A. 🇷🇴 / Veldheer M. 🇳🇱 – Kielan S. 🇵🇱 / Matuszewski P. 🇵🇱

ATP Lille
Alexandru Jecan / Mick Veldheer
4
3
Szymon Kielan / Piotr Matuszewski
6
6
Vincitore: Kielan / Matuszewski
Mostra dettagli

12:30 Liutarevich I. 🇧🇾 / Pieczonka F. 🇵🇱 – Reymond A. 🇨🇭 / Sanchez L. 🇫🇷

Il match deve ancora iniziare

14:00 Paul J. 🇨🇭 / Vocel M. 🇨🇿 – Harper C. 🇬🇧 / Stevenson D. 🇬🇧

Il match deve ancora iniziare

16:00 Bouquier A. 🇫🇷 / Martin F. 🇫🇷 – Paris J. 🇫🇷 / Willis M. 🇬🇧

Il match deve ancora iniziare

