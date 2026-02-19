Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 19 Febbraio 2026

19/02/2026 09:30 21 commenti
Matteo Berrettini ITA, 1996.04.12 - Foto Getty Images
Matteo Berrettini ITA, 1996.04.12 - Foto Getty Images

QAT ATP 500 Doha – hard
QF Mensik CZE – Sinner ITA 2° inc. ore 17:30

Il match deve ancora iniziare

SF Heliovaara FIN/Patten GBR – Bolelli ITA/Vavassori ITA Non prima 15:00

Il match deve ancora iniziare



BRA ATP 500 Rio de Janeiro – terra
R16 Berrettini ITA – Lajovic SRB 2° inc. ore 23:00

Il match deve ancora iniziare




IND CH 75 New Delhi – hard
R16 Cina ITA – Nagal IND 2° inc. ore 05:30
ATP New Delhi
Federico Cina [6]
6
6
Sumit Nagal
4
4
Vincitore: Cina
Mostra dettagli

R16 Binda ITA – Clarke GBR 3° inc. ore 05:30

ATP New Delhi
Alexandr Binda
4
4
Jay Clarke [3]
6
6
Vincitore: Clarke
Mostra dettagli



ARG CH 50 Tigre – terra
QF Cadenasso ITA/Sanchez Jover ESP – Rodriguez Taverna ARG/Villanueva ARG 2° inc. ore 17:00

Il match deve ancora iniziare



FRA WTA Les Sables D’Olonne 125 – indoor hard
QF Barnett GBR/Lechemia FRA – Brooks GBR/Moratelli ITA ore 13:00

Il match deve ancora iniziare

21 commenti. Lasciane uno!

piper 19-02-2026 12:07

OT. Bene anche Tabacco (che fra poco dovrà scendere in campo ancora)!

 21
zedarioz 19-02-2026 12:06

Bene Cinà che aveva bisogno di vincere qualche partita. La fiducia è importante

 20
piper 19-02-2026 11:54

Scritto da Il GUEst

Scritto da Calvin

Scritto da Il GUEst
Bene Cinà, poteva chiuderla un pochino prima, l’indiano ha venduta cara la pelle fino alla fine ma il divario a me oggi sembrava parecchio netto tra i due e più di quanto dice il punteggio finale. A vederlo oggi, mi sembra che la velocità di palla di Cinà si sia alzata, dritto molto meglio anche se ancora un po’ ballerino, rovescio di livello, servizio migliorabile, alterna delle belle botte ad altre prime palle non così consistenti. Molto interessante il prossimo turno verosimilmente col suo amico (ricordo che giocavano il doppio insieme da junior) di un anno più grande Sakamoto, anche lui in rampa di lancio

Per ora inizio horror del giapponese: 4-0 con 5 punti in tutto in 4 game.

Non sto guardando, possibile che sia mezzo infortunato o che abbia dei problemi di salute? In India capita spesso di avere problemi di stomaco/intestinali a chi non è del posto e non è abituato

Mio fratello come prima volta che è andato in India si è premunito di amuchina e gli è bastata per non avere problemi ai quali ti riferisci.

 19
piper 19-02-2026 11:50

Scritto da Henry
@ piper (#4564567)
Al Berrettini 2

Non mi sembra che oggi giochi (non a livello ATP Challenger o ITF).

 18
Il GUEst 19-02-2026 11:44

Scritto da Calvin

Scritto da Il GUEst
Bene Cinà, poteva chiuderla un pochino prima, l’indiano ha venduta cara la pelle fino alla fine ma il divario a me oggi sembrava parecchio netto tra i due e più di quanto dice il punteggio finale. A vederlo oggi, mi sembra che la velocità di palla di Cinà si sia alzata, dritto molto meglio anche se ancora un po’ ballerino, rovescio di livello, servizio migliorabile, alterna delle belle botte ad altre prime palle non così consistenti. Molto interessante il prossimo turno verosimilmente col suo amico (ricordo che giocavano il doppio insieme da junior) di un anno più grande Sakamoto, anche lui in rampa di lancio

Per ora inizio horror del giapponese: 4-0 con 5 punti in tutto in 4 game.

Non sto guardando, possibile che sia mezzo infortunato o che abbia dei problemi di salute? In India capita spesso di avere problemi di stomaco/intestinali a chi non è del posto e non è abituato

 17
Henry (Guest) 19-02-2026 11:39

@ piper (#4564567)

Al Berrettini 2

 16
Calvin (Guest) 19-02-2026 11:39

Scritto da Il GUEst
Bene Cinà, poteva chiuderla un pochino prima, l’indiano ha venduta cara la pelle fino alla fine ma il divario a me oggi sembrava parecchio netto tra i due e più di quanto dice il punteggio finale. A vederlo oggi, mi sembra che la velocità di palla di Cinà si sia alzata, dritto molto meglio anche se ancora un po’ ballerino, rovescio di livello, servizio migliorabile, alterna delle belle botte ad altre prime palle non così consistenti. Molto interessante il prossimo turno verosimilmente col suo amico (ricordo che giocavano il doppio insieme da junior) di un anno più grande Sakamoto, anche lui in rampa di lancio

Per ora inizio horror del giapponese: 4-0 con 5 punti in tutto in 4 game.

 15
Henry (Guest) 19-02-2026 11:38

@ piper (#4564570)

Sono due 45enni promettentissimi ,probabili alle pre-quali del Foro Italico …

 14
piper 19-02-2026 11:31

Scritto da Henry
Sto seguendo con attenzione Gigetto e il Bistecca nelle quali del torneo condominiale…per me ce la fanno!

Chi sono?

 13
piper 19-02-2026 11:24

@ Henry (#4564557)

A quale ti riferisci? Non a Foscolo spero. Se Vasamì Pedone e Zantedeschi: lui a Trento e loro ad Antalya.

 12
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Il GUEst 19-02-2026 11:13

Bene Cinà, poteva chiuderla un pochino prima, l’indiano ha venduta cara la pelle fino alla fine ma il divario a me oggi sembrava parecchio netto tra i due e più di quanto dice il punteggio finale. A vederlo oggi, mi sembra che la velocità di palla di Cinà si sia alzata, dritto molto meglio anche se ancora un po’ ballerino, rovescio di livello, servizio migliorabile, alterna delle belle botte ad altre prime palle non così consistenti. Molto interessante il prossimo turno verosimilmente col suo amico (ricordo che giocavano il doppio insieme da junior) di un anno più grande Sakamoto, anche lui in rampa di lancio

 11
Henry (Guest) 19-02-2026 11:11

Sto seguendo con attenzione Gigetto e il Bistecca nelle quali del torneo condominiale…per me ce la fanno! 😆

 10
Henry (Guest) 19-02-2026 11:09

@ piper (#4564555)

Ortis?

 9
piper 19-02-2026 11:08

E Pallino, anche se ha dovuto fare attenzione.

 8
piper 19-02-2026 11:06

OT. Bene anche Jacopo Giorgia ed Aurora (che hanno fatto il loro)!

 7
piper 19-02-2026 10:57

Occhio.

 6
Di Passaggio 19-02-2026 10:55

Scritto da Giampieur77
sta giocando bene cina.. lo vedo molto migliorato, specie nella capacita’ di resistere e nei recuperi.. e’ pronto per fare un salto in avanti ed avvicinarsi ai 100

Sì, ha fatto un altro step in avanti. Un giocatore come Nagal non lo può più impensierire.

 5
Mariano (Guest) 19-02-2026 10:55

@ Giampieur77 (#4564544)

@ Giampieur77 (#4564544)

deve migliorare ancora il servizio.

 4
piper 19-02-2026 10:54

Hanno messo “Match finished” quando erano in parità.

 3
piper 19-02-2026 10:42

OT. Bravo Leonardo Rossi in quel di Sharm ElSeikh!

 2
Giampieur77 19-02-2026 10:35

sta giocando bene cina.. lo vedo molto migliorato, specie nella capacita’ di resistere e nei recuperi.. e’ pronto per fare un salto in avanti ed avvicinarsi ai 100

 1
