Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 19 Febbraio 2026

Matteo Berrettini ITA, 1996.04.12 - Foto Getty Images
ATP 500 Doha – hard
QF Mensik – Sinner 2° inc. ore 17:30
Il match deve ancora iniziare
SF Heliovaara /Patten – Bolelli /Vavassori Non prima 15:00
Il match deve ancora iniziare
ATP 500 Rio de Janeiro – terra
R16 Berrettini – Lajovic 2° inc. ore 23:00
Il match deve ancora iniziare
CH 75 New Delhi – hard
R16 Cina
– Nagal 2° inc. ore 05:30
ATP New Delhi
Federico Cina [6]
6
6
Sumit Nagal
4
4
Vincitore: Cina
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Cina
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-4 → 6-4
S. Nagal
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
40-30
5-3 → 5-4
F. Cina
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
df
5-2 → 5-3
S. Nagal
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-1 → 5-2
F. Cina
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-1 → 5-1
S. Nagal
0-15
15-15
15-30
15-40
df
3-1 → 4-1
F. Cina
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
ace
2-1 → 3-1
F. Cina
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
S. Nagal
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Cina
15-0
15-15
df
30-15
40-15
5-4 → 6-4
S. Nagal
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-3 → 5-4
F. Cina
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-3 → 5-3
F. Cina
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
S. Nagal
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-1 → 3-2
F. Cina
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
ace
2-1 → 3-1
S. Nagal
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-0 → 2-1
R16 Binda – Clarke 3° inc. ore 05:30
ATP New Delhi
Alexandr Binda
4
4
Jay Clarke [3]
6
6
Vincitore: Clarke
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Binda
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-5 → 4-5
A. Binda
0-15
df
0-30
15-30
15-40
30-40
3-3 → 3-4
A. Binda
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-1 → 3-2
A. Binda
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
J. Clarke
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
df
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Clarke
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-5 → 4-6
A. Binda
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-4 → 4-5
J. Clarke
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
ace
4-3 → 4-4
A. Binda
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-3 → 4-3
J. Clarke
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
df
ace
3-2 → 3-3
J. Clarke
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
2-1 → 2-2
A. Binda
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-0 → 2-1
CH 50 Tigre – terra
QF Cadenasso /Sanchez Jover – Rodriguez Taverna /Villanueva 2° inc. ore 17:00
Il match deve ancora iniziare
WTA Les Sables D’Olonne 125 – indoor hard
QF Barnett /Lechemia – Brooks /Moratelli ore 13:00
Il match deve ancora iniziare
OT. Bene anche Tabacco (che fra poco dovrà scendere in campo ancora)!
Bene Cinà che aveva bisogno di vincere qualche partita. La fiducia è importante
Mio fratello come prima volta che è andato in India si è premunito di amuchina e gli è bastata per non avere problemi ai quali ti riferisci.
Non mi sembra che oggi giochi (non a livello ATP Challenger o ITF).
Non sto guardando, possibile che sia mezzo infortunato o che abbia dei problemi di salute? In India capita spesso di avere problemi di stomaco/intestinali a chi non è del posto e non è abituato
@ piper (#4564567)
Al Berrettini 2
Per ora inizio horror del giapponese: 4-0 con 5 punti in tutto in 4 game.
@ piper (#4564570)
Sono due 45enni promettentissimi ,probabili alle pre-quali del Foro Italico …
Chi sono?
@ Henry (#4564557)
A quale ti riferisci? Non a Foscolo spero. Se Vasamì Pedone e Zantedeschi: lui a Trento e loro ad Antalya.
Bene Cinà, poteva chiuderla un pochino prima, l’indiano ha venduta cara la pelle fino alla fine ma il divario a me oggi sembrava parecchio netto tra i due e più di quanto dice il punteggio finale. A vederlo oggi, mi sembra che la velocità di palla di Cinà si sia alzata, dritto molto meglio anche se ancora un po’ ballerino, rovescio di livello, servizio migliorabile, alterna delle belle botte ad altre prime palle non così consistenti. Molto interessante il prossimo turno verosimilmente col suo amico (ricordo che giocavano il doppio insieme da junior) di un anno più grande Sakamoto, anche lui in rampa di lancio
Sto seguendo con attenzione Gigetto e il Bistecca nelle quali del torneo condominiale…per me ce la fanno! 😆
@ piper (#4564555)
Ortis?
E Pallino, anche se ha dovuto fare attenzione.
OT. Bene anche Jacopo Giorgia ed Aurora (che hanno fatto il loro)!
Occhio.
Sì, ha fatto un altro step in avanti. Un giocatore come Nagal non lo può più impensierire.
@ Giampieur77 (#4564544)
@ Giampieur77 (#4564544)
deve migliorare ancora il servizio.
Hanno messo “Match finished” quando erano in parità.
OT. Bravo Leonardo Rossi in quel di Sharm ElSeikh!
sta giocando bene cina.. lo vedo molto migliorato, specie nella capacita’ di resistere e nei recuperi.. e’ pronto per fare un salto in avanti ed avvicinarsi ai 100