Challenger Lille, Metepec, New Delhi e Tigre 1: I risultati completi con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

18/02/2026 08:59 Nessun commento
Alexandr Binda ITA, 22.09.2001

CHALLENGER New Delhi IND (India) – 2° Turno, cemento

Centre Court – ore 09:30
Oliver Crawford GBR vs Ilya Ivashka BLR
Il match deve ancora iniziare

Michael Geerts BEL vs Daniel Michalski POL

Il match deve ancora iniziare

Siddhant Banthia IND / Alexander Donski BUL vs Francis Casey Alcantara PHI / Courtney John Lock ZIM

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 09:30
Dane Sweeny AUS / Seita Watanabe JPN vs JiSung Nam KOR / Patrik Niklas-Salminen FIN

Il match deve ancora iniziare

S D Prajwal Dev IND / Nitin Kumar Sinha IND vs Pruchya Isaro THA / Niki Kaliyanda Poonacha IND

Il match deve ancora iniziare

Oliver Crawford GBR / Grigoriy Lomakin KAZ vs Luca Castelnuovo SUI / Rio Noguchi JPN

Il match deve ancora iniziare

Jeevan Nedunchezhiyan IND / Ramkumar Ramanathan IND vs Jay Clarke GBR / Michael Geerts BEL

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 09:30
Alexandr Binda ITA vs Jay Clarke GBR

Il match deve ancora iniziare

Felix Gill GBR vs Petr Bar Biryukov RUS

Il match deve ancora iniziare

Dimitar Kuzmanov BUL / Denis Yevseyev KAZ vs Divij Sharan IND / Karan Singh IND

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Tigre ARG (Argentina) – 1° Turno, terra battuta

Cancha Central – ore 14:00
Nicolas Zanellato BRA vs Juan Manuel La Serna ARG
ATP Tigre
Nicolas Zanellato
40
2
1
Juan Manuel La Serna
A
6
2
Mostra dettagli

Andrea Collarini ARG vs Lucio Ratti ARG

Il match deve ancora iniziare

Facundo Diaz Acosta ARG vs Joaquin Aguilar Cardozo URU (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare

Mariano Kestelboim ARG / Juan Carlos Prado Angelo BOL vs Valentin Basel ARG / Franco Ribero ARG

Il match deve ancora iniziare



Cancha 2 – ore 14:00
Bruno Fernandez BRA vs Murkel Dellien BOL

ATP Tigre
Bruno Fernandez
0
6
3
Murkel Dellien
0
4
0
Mostra dettagli

Joao Eduardo Schiessl BRA vs Gonzalo Villanueva ARG

Il match deve ancora iniziare

Finn Reynolds NZL / James Watt NZL vs Mateo Del Pino ARG / Juan Manuel La Serna ARG (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare

Valerio Aboian ARG / Carlos Maria Zarate ARG vs Daniel Dutra da Silva BRA / Jose Pereira BRA

Il match deve ancora iniziare



Cancha 3 – ore 15:00
Maximo Zeitune ARG vs Franco Roncadelli URU

ATP Tigre
Maximo Zeitune
15
0
Franco Roncadelli
15
0
Mostra dettagli

Santiago Rodriguez Taverna ARG vs Stefan Palosi ROU

Il match deve ancora iniziare

Guido Ivan Justo ARG / Franco Roncadelli URU vs Ignacio Carou URU / Santiago De La Fuente ARG

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Metepec MEX (Messico) – 2° Turno, cemento

ESTADIO – ore 17:00
Emiliano Aguilera MEX / Jose Luis Alcocer MEX vs Andres Andrade ECU / Facundo Mena ARG
Il match deve ancora iniziare

Borna Gojo CRO vs Ben Jones GBR

Il match deve ancora iniziare

Gijs Brouwer NED vs Bernard Tomic AUS

Il match deve ancora iniziare

Alafia Ayeni USA vs Rodrigo Pacheco Mendez MEX (Non prima 23:45)

Il match deve ancora iniziare



GRANDSTAND – ore 17:00
Stefan Kozlov USA vs Karl Poling USA

Il match deve ancora iniziare

Diego Hidalgo ECU / Patrik Trhac USA vs Zachary Fuchs USA / James Hopper GBR

Il match deve ancora iniziare

Rafael De Alba MEX / Alan Raul Sau Franco MEX vs Charles Barry IRL / Andres Martin USA

Il match deve ancora iniziare

Scott Duncan GBR / Ben Jones GBR vs Ryan Dickerson USA / Sebastian Gima ROU

Il match deve ancora iniziare




CANCHA 1 – ore 17:00
Juan Jose Bianchi VEN / Cannon Kingsley USA vs Arjun Kadhe IND / Takeru Yuzuki JPN
Il match deve ancora iniziare

Tristan McCormick USA / Brandon Perez VEN vs George Goldhoff USA / Calum Puttergill AUS

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Lille FRA (Francia) – 1° – 2° Turno, cemento (al coperto)

12:00 Glinka D. 🇪🇪 – Bonzi B. 🇫🇷
ATP Lille
Daniil Glinka
4
4
Benjamin Bonzi [8]
6
6
Vincitore: Bonzi
Mostra dettagli

12:00 Kym J. 🇨🇭 – Harris L. 🇿🇦

ATP Lille
Jerome Kym
5
7
6
Lloyd Harris
7
6
4
Vincitore: Kym
Mostra dettagli

13:30 Gueymard Wayenburg S. 🇫🇷 – Chidekh C. 🇫🇷

ATP Lille
Sascha Gueymard Wayenburg
30
6
0
Clement Chidekh
40
7
1
Mostra dettagli

15:00 Skatov T. 🇰🇿 – Droguet T. 🇫🇷

Il match deve ancora iniziare

18:30 Basavareddy N. 🇺🇸 – Gaston H. 🇫🇷

Il match deve ancora iniziare

20:00 van Assche L. 🇫🇷 – Kukushkin M. 🇰🇿

Il match deve ancora iniziare

10:30 Pavel B. 🇷🇴 / Vrbensky M. 🇨🇿 – Kielan S. 🇵🇱 / Matuszewski P. 🇵🇱

ATP Lille
Bogdan Pavel / Michael Vrbensky
7
6
6
Szymon Kielan / Piotr Matuszewski
6
7
10
Vincitore: Kielan / Matuszewski
Mostra dettagli

10:30 Bollipalli R. 🇮🇳 / Winegar T. 🇺🇸 – Harper C. 🇦🇺 / Stevenson D. 🇦🇺

ATP Lille
Rithvik Choudary Bollipalli / Theodore Winegar
6
6
7
Cleeve Harper / David Stevenson
7
3
10
Vincitore: Harper / Stevenson
Mostra dettagli

13:30 Bouquier A. 🇫🇷 / Martin F. 🇫🇷 – Molchanov D. 🇺🇦 / Serdarusic N. 🇭🇷

Il match deve ancora iniziare

15:00 Liutarevich I. 🇧🇾 / Pieczonka F. 🇩🇪 – Misolic F. 🇦🇹 / Schwaerzler J. J. 🇦🇹

Il match deve ancora iniziare

16:30 Paul J. 🇨🇭 / Vocel M. 🇨🇿 – Chandrasekar A. 🇮🇳 / Cukierman D. 🇮🇱

Il match deve ancora iniziare

18:00 Lammons N. 🇺🇸 / Withrow J. 🇺🇸 – Paris J. 🇫🇷 / Willis M. 🇬🇧

Il match deve ancora iniziare

