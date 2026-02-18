Challenger Lille, Metepec, New Delhi e Tigre 1: I risultati completi con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

Alexandr Binda ITA, 22.09.2001
CHALLENGER New Delhi (India) – 2° Turno, cemento
Centre Court – ore 09:30
Oliver Crawford
vs Ilya Ivashka
Il match deve ancora iniziare
Michael Geerts vs Daniel Michalski
Il match deve ancora iniziare
Siddhant Banthia / Alexander Donski vs Francis Casey Alcantara / Courtney John Lock
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 09:30
Dane Sweeny / Seita Watanabe vs JiSung Nam / Patrik Niklas-Salminen
Il match deve ancora iniziare
S D Prajwal Dev / Nitin Kumar Sinha vs Pruchya Isaro / Niki Kaliyanda Poonacha
Il match deve ancora iniziare
Oliver Crawford / Grigoriy Lomakin vs Luca Castelnuovo / Rio Noguchi
Il match deve ancora iniziare
Jeevan Nedunchezhiyan / Ramkumar Ramanathan vs Jay Clarke / Michael Geerts
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 09:30
Alexandr Binda vs Jay Clarke
Il match deve ancora iniziare
Felix Gill vs Petr Bar Biryukov
Il match deve ancora iniziare
Dimitar Kuzmanov / Denis Yevseyev vs Divij Sharan / Karan Singh
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Tigre (Argentina) – 1° Turno, terra battuta
Cancha Central – ore 14:00
Nicolas Zanellato
vs Juan Manuel La Serna
ATP Tigre
Nicolas Zanellato•
40
2
1
Juan Manuel La Serna
A
6
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
N. Zanellato
0-15
15-15
ace
15-30
df
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
J. Manuel La Serna
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
J. Manuel La Serna
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
N. Zanellato
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-5 → 2-6
J. Manuel La Serna
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-4 → 2-5
J. Manuel La Serna
1-3 → 1-4
N. Zanellato
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-3 → 1-3
J. Manuel La Serna
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
0-2 → 0-3
N. Zanellato
15-0
ace
15-15
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
J. Manuel La Serna
0-0 → 0-1
Andrea Collarini vs Lucio Ratti
Il match deve ancora iniziare
Facundo Diaz Acosta vs Joaquin Aguilar Cardozo (Non prima 18:00)
Il match deve ancora iniziare
Mariano Kestelboim / Juan Carlos Prado Angelo vs Valentin Basel / Franco Ribero
Il match deve ancora iniziare
Cancha 2 – ore 14:00
Bruno Fernandez vs Murkel Dellien
ATP Tigre
Bruno Fernandez•
0
6
3
Murkel Dellien
0
4
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Dellien
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-0 → 3-0
B. Fernandez
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 2-0
M. Dellien
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
B. Fernandez
0-15
df
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-4 → 6-4
M. Dellien
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 3-4
B. Fernandez
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-3 → 3-3
M. Dellien
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
M. Dellien
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Joao Eduardo Schiessl vs Gonzalo Villanueva
Il match deve ancora iniziare
Finn Reynolds / James Watt vs Mateo Del Pino / Juan Manuel La Serna (Non prima 18:00)
Il match deve ancora iniziare
Valerio Aboian / Carlos Maria Zarate vs Daniel Dutra da Silva / Jose Pereira
Il match deve ancora iniziare
Cancha 3 – ore 15:00
Maximo Zeitune vs Franco Roncadelli
ATP Tigre
Maximo Zeitune
15
0
Franco Roncadelli•
15
0
Santiago Rodriguez Taverna vs Stefan Palosi
Il match deve ancora iniziare
Guido Ivan Justo / Franco Roncadelli vs Ignacio Carou / Santiago De La Fuente
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Metepec (Messico) – 2° Turno, cemento
ESTADIO – ore 17:00
Emiliano Aguilera
/ Jose Luis Alcocer
vs Andres Andrade
/ Facundo Mena
Il match deve ancora iniziare
Borna Gojo vs Ben Jones
Il match deve ancora iniziare
Gijs Brouwer vs Bernard Tomic
Il match deve ancora iniziare
Alafia Ayeni vs Rodrigo Pacheco Mendez (Non prima 23:45)
Il match deve ancora iniziare
GRANDSTAND – ore 17:00
Stefan Kozlov vs Karl Poling
Il match deve ancora iniziare
Diego Hidalgo / Patrik Trhac vs Zachary Fuchs / James Hopper
Il match deve ancora iniziare
Rafael De Alba / Alan Raul Sau Franco vs Charles Barry / Andres Martin
Il match deve ancora iniziare
Scott Duncan / Ben Jones vs Ryan Dickerson / Sebastian Gima
Il match deve ancora iniziare
CANCHA 1 – ore 17:00
Juan Jose Bianchi
/ Cannon Kingsley
vs Arjun Kadhe
/ Takeru Yuzuki
Il match deve ancora iniziare
Tristan McCormick / Brandon Perez vs George Goldhoff / Calum Puttergill
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Lille (Francia) – 1° – 2° Turno, cemento (al coperto)
12:00 Glinka D. 🇪🇪 – Bonzi B. 🇫🇷
ATP Lille
Daniil Glinka
4
4
Benjamin Bonzi [8]
6
6
Vincitore: Bonzi
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Glinka
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-2 → 3-2
B. Bonzi
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
2-1 → 2-2
D. Glinka
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
B. Bonzi
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-5 → 4-6
D. Glinka
15-0
15-15
15-30
df
30-30
ace
40-30
40-40
40-A
4-4 → 4-5
B. Bonzi
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 3-3
B. Bonzi
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
2-1 → 2-2
D. Glinka
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
ace
0-0 → 1-0
12:00 Kym J. 🇨🇭 – Harris L. 🇿🇦
ATP Lille
Jerome Kym
5
7
6
Lloyd Harris
7
6
4
Vincitore: Kym
Servizio
Svolgimento
Set 3
J. Kym
15-0
15-15
df
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
5-4 → 6-4
L. Harris
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
5-3 → 5-4
J. Kym
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
4-3 → 5-3
J. Kym
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
2-1 → 3-1
L. Harris
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
ace
40-A
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
2*-2
ace
3-2*
3-3*
ace
3*-4
4*-4
5-4*
5-5*
6*-5
6*-6
7-6*
6-6 → 7-6
J. Kym
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
5-5 → 6-5
L. Harris
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
5-4 → 5-5
J. Kym
15-0
30-0
30-15
df
40-15
ace
4-4 → 5-4
L. Harris
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-3 → 4-4
L. Harris
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
40-40
A-40
3-2 → 3-3
L. Harris
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
2-1 → 2-2
J. Kym
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-1 → 2-1
L. Harris
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
J. Kym
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Harris
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
ace
5-6 → 5-7
J. Kym
0-15
0-30
0-40
15-40
ace
30-40
5-5 → 5-6
L. Harris
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
ace
4-5 → 5-5
J. Kym
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
40-30
3-5 → 4-5
L. Harris
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
ace
3-4 → 3-5
L. Harris
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
1-2 → 1-3
L. Harris
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 0-2
J. Kym
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
13:30 Gueymard Wayenburg S. 🇫🇷 – Chidekh C. 🇫🇷
ATP Lille
Sascha Gueymard Wayenburg
30
6
0
Clement Chidekh•
40
7
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Chidekh
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
S. Gueymard Wayenburg
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
df
2*-0
ace
3-0*
ace
3-1*
3*-2
3*-3
3-4*
3-5*
4*-5
4*-6
5-6*
6-6 → 6-7
S. Gueymard Wayenburg
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
40-30
5-6 → 6-6
S. Gueymard Wayenburg
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
4-5 → 5-5
C. Chidekh
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-4 → 4-5
S. Gueymard Wayenburg
3-4 → 4-4
S. Gueymard Wayenburg
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-3 → 3-3
C. Chidekh
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
df
2-2 → 2-3
S. Gueymard Wayenburg
1-2 → 2-2
S. Gueymard Wayenburg
1-0 → 1-1
15:00 Skatov T. 🇰🇿 – Droguet T. 🇫🇷
Il match deve ancora iniziare
18:30 Basavareddy N. 🇺🇸 – Gaston H. 🇫🇷
Il match deve ancora iniziare
20:00 van Assche L. 🇫🇷 – Kukushkin M. 🇰🇿
Il match deve ancora iniziare
10:30 Pavel B. 🇷🇴 / Vrbensky M. 🇨🇿 – Kielan S. 🇵🇱 / Matuszewski P. 🇵🇱
ATP Lille
Bogdan Pavel / Michael Vrbensky
7
6
6
Szymon Kielan / Piotr Matuszewski
6
7
10
Vincitore: Kielan / Matuszewski
Servizio
Svolgimento
Set 3
B. Pavel / Vrbensky
0-1
1-1
2-1
2-2
3-2
3-3
3-4
4-4
5-4
5-5
5-6
5-7
6-7
6-8
6-9
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
2-2*
2*-3
3*-3
4-3*
5-3*
5*-4
6*-4
ace
6-5*
6-6*
7*-6
7*-7
7-8*
6-6 → 6-7
B. Pavel / Vrbensky
5-6 → 6-6
S. Kielan / Matuszewski
0-15
df
0-30
15-30
15-40
df
30-40
40-40
5-5 → 5-6
B. Pavel / Vrbensky
4-5 → 5-5
S. Kielan / Matuszewski
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-4 → 4-5
B. Pavel / Vrbensky
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
3-4 → 4-4
S. Kielan / Matuszewski
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
3-3 → 3-4
B. Pavel / Vrbensky
2-3 → 3-3
S. Kielan / Matuszewski
2-2 → 2-3
B. Pavel / Vrbensky
1-2 → 2-2
S. Kielan / Matuszewski
1-1 → 1-2
B. Pavel / Vrbensky
0-1 → 1-1
S. Kielan / Matuszewski
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
1*-3
df
2-3*
3-3*
3*-4
ace
3*-5
4-5*
5-5*
6*-5
6-6 → 7-6
S. Kielan / Matuszewski
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
6-5 → 6-6
B. Pavel / Vrbensky
5-5 → 6-5
S. Kielan / Matuszewski
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
df
5-4 → 5-5
B. Pavel / Vrbensky
4-4 → 5-4
S. Kielan / Matuszewski
0-15
df
15-15
30-15
40-15
ace
4-3 → 4-4
B. Pavel / Vrbensky
3-3 → 4-3
S. Kielan / Matuszewski
3-2 → 3-3
B. Pavel / Vrbensky
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
3-1 → 3-2
S. Kielan / Matuszewski
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
2-1 → 3-1
B. Pavel / Vrbensky
1-1 → 2-1
S. Kielan / Matuszewski
1-0 → 1-1
B. Pavel / Vrbensky
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 1-0
10:30 Bollipalli R. 🇮🇳 / Winegar T. 🇺🇸 – Harper C. 🇦🇺 / Stevenson D. 🇦🇺
ATP Lille
Rithvik Choudary Bollipalli / Theodore Winegar
6
6
7
Cleeve Harper / David Stevenson
7
3
10
Vincitore: Harper / Stevenson
Servizio
Svolgimento
Set 3
C. Harper / Stevenson
0-1
0-2
0-3
0-4
1-4
1-5
2-5
3-5
4-5
5-5
6-5
6-6
6-7
7-7
8-7
9-7
ace
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Choudary Bollipalli / Winegar
5-3 → 6-3
C. Harper / Stevenson
5-2 → 5-3
R. Choudary Bollipalli / Winegar
4-2 → 5-2
C. Harper / Stevenson
4-1 → 4-2
R. Choudary Bollipalli / Winegar
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
40-30
3-1 → 4-1
C. Harper / Stevenson
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
3-0 → 3-1
R. Choudary Bollipalli / Winegar
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-0 → 3-0
C. Harper / Stevenson
1-0 → 2-0
R. Choudary Bollipalli / Winegar
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
40-40
df
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
ace
1*-1
2-1*
2-2*
2*-3
2*-4
2-5*
2-6*
6-6 → 6-7
R. Choudary Bollipalli / Winegar
5-6 → 6-6
C. Harper / Stevenson
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
5-5 → 5-6
R. Choudary Bollipalli / Winegar
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
4-5 → 5-5
C. Harper / Stevenson
4-4 → 4-5
R. Choudary Bollipalli / Winegar
3-4 → 4-4
C. Harper / Stevenson
3-3 → 3-4
R. Choudary Bollipalli / Winegar
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
2-3 → 3-3
C. Harper / Stevenson
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
40-30
40-40
2-2 → 2-3
R. Choudary Bollipalli / Winegar
1-2 → 2-2
C. Harper / Stevenson
1-1 → 1-2
R. Choudary Bollipalli / Winegar
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
0-1 → 1-1
C. Harper / Stevenson
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
40-40
0-0 → 0-1
13:30 Bouquier A. 🇫🇷 / Martin F. 🇫🇷 – Molchanov D. 🇺🇦 / Serdarusic N. 🇭🇷
Il match deve ancora iniziare
15:00 Liutarevich I. 🇧🇾 / Pieczonka F. 🇩🇪 – Misolic F. 🇦🇹 / Schwaerzler J. J. 🇦🇹
Il match deve ancora iniziare
16:30 Paul J. 🇨🇭 / Vocel M. 🇨🇿 – Chandrasekar A. 🇮🇳 / Cukierman D. 🇮🇱
Il match deve ancora iniziare
18:00 Lammons N. 🇺🇸 / Withrow J. 🇺🇸 – Paris J. 🇫🇷 / Willis M. 🇬🇧
Il match deve ancora iniziare
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit