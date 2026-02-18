Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 18 Febbraio 2026

18/02/2026 14:21 10 commenti
Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Getty Images
Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Getty Images

QAT ATP 500 Doha – hard
R16 Popyrin AUS – Sinner ITA Non prima 17:30

Il match deve ancora iniziare

QF Bolelli ITA/Vavassori ITA – Arevalo ESA/Pavic CRO Inizio 11:30

ATP Doha
Simone Bolelli / Andrea Vavassori
7
3
10
Marcelo Arevalo / Mate Pavic [2]
6
6
7
Vincitore: Bolelli / Vavassori
USA ATP 250 Delray Beach – hard
R16 Cobolli ITA – Altmane FRA Non prima 19:00

Il match deve ancora iniziare



BRA ATP 500 Rio de Janeiro – terra
R16 Tabilo CHI – Passaro ITA 2° inc. ore 23:00

Il match deve ancora iniziare

R16 Frantzen GER/Haase NED – Darderi ITA/Etcheverry ARG TBA

Il match deve ancora iniziare



IND CH 75 New Delhi – hard
R16 Binda ITA – Clarke GBR Inizio 09:00

Il match deve ancora iniziare



ARE WTA 1000 Dubai – hard
1T Errani ITA/Paolini ITA – Siegemund GER/Zvonareva RUS ore 13:00

WTA Dubai
Sara Errani / Jasmine Paolini [1]
0
4
1
0
Laura Siegemund / Vera Zvonareva
0
6
6
0
Vincitore: Siegemund / Zvonareva
FRA WTA Les Sables D’Olonne 125 – indoor hard
1T Ferro FRA – Stefanini ITA ore 11:00

WTA Les Sables D'Olonne 125
Fiona Ferro
0
6
6
0
Lucrezia Stefanini [4]
0
2
4
0
Vincitore: Ferro
2T Rosatello ITA – Barthel GER 2 incontro dalle 11:00

WTA Les Sables D'Olonne 125
Camilla Rosatello
1
7
1
Mona Barthel
6
6
6
Vincitore: Barthel
PAOLO (Guest) 18-02-2026 15:06

Visto quanto (come al solito) è durata “in auge” la Rosatello?

 10
10

Silvy__89 (Guest) 18-02-2026 14:43

Ma che asfaltata stanno prendendo Sara e Jasmine? Adesso manco più nel doppio si impegnano

 9


JOA20 (Guest) 18-02-2026 13:28

Bravi Bolessori, sesta vittoria consecutiva!

 8


Molto Pollo 18-02-2026 12:12

Scritto da piper
@ Harlan (#4564198)
Vediamo se nascerà un/a tennista.

Sarebbe il secondo in famiglia dopo il padre!

 7


piper 18-02-2026 11:05

@ Harlan (#4564198)

Vediamo se nascerà un/a tennista.

 6


Molto Pollo 18-02-2026 10:28

Scritto da Harlan
OT: avete letto la notizia di Camila: non solo è incinta (auguri) ma non esclude un possibile ritorno al tennis

Anche quest’anno (o il prossimo) Wimbledon e’ suo!

 5


Luciano65 (Guest) 18-02-2026 09:44

Dopo un attimo di pausa (personale), oggi si torna a tifare Vava e Bole…

 4


Harlan (Guest) 18-02-2026 09:43

OT: avete letto la notizia di Camila: non solo è incinta (auguri) ma non esclude un possibile ritorno al tennis

 3


+1: Marco M., piper
piper 18-02-2026 09:23

Paolini oltre che a Dubai va a giocare anche ad Antalya?

 2


Harlan (Guest) 18-02-2026 08:34

Reda, il Cobb con la bandiera serba

 1

