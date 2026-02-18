Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 18 Febbraio 2026

Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Getty Images
ATP 500 Doha – hard
R16 Popyrin – Sinner Non prima 17:30
Il match deve ancora iniziare
QF Bolelli /Vavassori – Arevalo /Pavic Inizio 11:30
ATP Doha
Simone Bolelli / Andrea Vavassori
ATP 250 Delray Beach – hard
R16 Cobolli – Altmane Non prima 19:00
Il match deve ancora iniziare
ATP 500 Rio de Janeiro – terra
R16 Tabilo – Passaro 2° inc. ore 23:00
Il match deve ancora iniziare
R16 Frantzen /Haase – Darderi /Etcheverry TBA
Il match deve ancora iniziare
CH 75 New Delhi – hard
R16 Binda – Clarke Inizio 09:00
Il match deve ancora iniziare
WTA 1000 Dubai – hard
1T Errani /Paolini – Siegemund /Zvonareva ore 13:00
WTA Dubai
Sara Errani / Jasmine Paolini [1]
WTA Les Sables D’Olonne 125 – indoor hard
1T Ferro – Stefanini ore 11:00
WTA Les Sables D'Olonne 125
Fiona Ferro•
2T Rosatello – Barthel 2 incontro dalle 11:00
WTA Les Sables D'Olonne 125
Camilla Rosatello
Visto quanto (come al solito) è durata “in auge” la Rosatello?
Ma che asfaltata stanno prendendo Sara e Jasmine? Adesso manco più nel doppio si impegnano
Bravi Bolessori, sesta vittoria consecutiva!
Sarebbe il secondo in famiglia dopo il padre!
@ Harlan (#4564198)
Vediamo se nascerà un/a tennista.
Anche quest’anno (o il prossimo) Wimbledon e’ suo!
Dopo un attimo di pausa (personale), oggi si torna a tifare Vava e Bole…
OT: avete letto la notizia di Camila: non solo è incinta (auguri) ma non esclude un possibile ritorno al tennis
Paolini oltre che a Dubai va a giocare anche ad Antalya?
Reda, il Cobb con la bandiera serba