Australian Open: I risultati completi con il dettaglio del Day 12. Sabalenka inarrestabile: travolta Svitolina e finale conquistata a Melbourne (LIVE)

Risultati dagli Australian Open
Quando Aryna Sabalenka gioca a questo livello, non sembra appartenere alla stessa dimensione delle sue avversarie. Lo ha dimostrato ancora una volta nelle semifinali dell’Australian Open 2026, dove la numero uno del mondo ha superato Elina Svitolina con un netto 6-2 6-3, conquistando l’accesso alla finale senza mai dare la sensazione di poter essere realmente messa in difficoltà.
Una prestazione dominante, fatta di potenza costante, precisione e un’intensità competitiva che ha progressivamente tolto ogni certezza alla tennista ucraina.
Un ritmo impossibile da reggere
Fin dai primi game del match è apparso chiaro che Sabalenka fosse entrata in campo con uno di quei livelli che poche giocatrici riescono anche solo ad avvicinare. Ogni colpo viaggiava con velocità elevatissima, ma sempre sotto controllo, rendendo vano ogni tentativo di contenimento da parte di Svitolina.
La bielorussa ha imposto subito il proprio ritmo, prendendo l’iniziativa già dal primo colpo dello scambio e costringendo l’avversaria a una difesa continua, spesso senza reali possibilità di ribaltare il punto.
I numeri del dominio
A certificare la superiorità di Sabalenka sono anche le statistiche: 29 vincenti a fronte di 15 errori non forzati, un dato che racconta perfettamente l’equilibrio tra aggressività e controllo mostrato dalla numero uno del mondo.
Svitolina ha provato a variare, a cercare profondità in risposta e a cambiare ritmo, ma ogni tentativo veniva neutralizzato dalla potenza del primo colpo di Aryna, sempre pronta a prendersi il comando dello scambio.
Una semifinale senza storia
Nel secondo set, dopo un breve momento di disattenzione iniziale, Sabalenka ha ripreso immediatamente il controllo, chiudendo l’incontro con autorità e senza concedere spiragli. La sensazione è stata quella di una partita decisa più dalla forza della vincitrice che dagli errori della sconfitta.
Per Svitolina resta comunque un torneo positivo, culminato con il ritorno tra le migliori del circuito, anche se contro questa versione della bielorussa non c’è stato spazio per una vera battaglia.
Ora l’ultimo passo
Aryna Sabalenka approda così in finale all’Australian Open 2026 con il chiaro status di favorita. Nell’ultimo atto troverà Jessica Pegula o Elena Rybakina, avversarie in grado di offrire una resistenza diversa, ma che dovranno comunque misurarsi con una giocatrice che, a questo livello, sembra appartenere a un’altra categoria.
A Melbourne, la numero uno del mondo è a un solo passo dal titolo. E, per come sta giocando, fermarla appare oggi una missione estremamente complicata.
Australian Open (Australia 🇦🇺) Semifinali, cemento
Rod Laver Arena – Ora italiana: 01:30 (locale: 11:30)
(WC) J. Kubler / (WC) M. Polmans vs L. Johnson / J. Zielinski
(Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00))
(Ora italiana: 04:30 (locale: 14:30))
Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:30 (locale: 19:30)
(1) A. Sabalenka vs (12) E. Svitolina
(6) J. Pegula vs (5) E. Rybakina
Margaret Court Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(1) A. Hewett vs G. Reid
A. Molik / S. Stosur vs A. Kerber / A. Petkovic
(Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))
(Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))
(Ora italiana: 08:00 (locale: 18:00))
Kia Arena – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
J. Woodman
D. De Groot vs (2) A. Van Koot
T. Egberink vs (2) T. Oda
D. Ramphadi / J. Woodman vs (2) H. Davidson / (2) A. Lapthorne
A. Hewett / G. Reid vs G. Fernandez / T. Oda
1573 Arena – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(14) N. Lagaev vs (3) K. Efremova
(11) K. Chen vs (6) N. Bilozertsev
(7) Z. Sesko vs (10) T. Behrmann
(WC) Y. Ibraimi / (WC) C. Kose vs J. Bolivar Idarraga / V. Reddy
(Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))
ANZ Arena – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
A. Pushkareva vs (11) Y. Shao
D. Zoldakova vs (6) X. Sun
(Q) N. Raguin vs (2) L. Miguel
A. James / M. Pawelska vs A. Malova / A. Terentyeva
(Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))
C. Clarke
vs T. Hermanova
T. Hermanova / D. Zoldakova
6
6
Vincitore: T. Hermanova / D. Zoldakova
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Clarke / N. Lee
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-5 → 3-6
T. Hermanova / D. Zoldakova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
3-4 → 3-5
C. Clarke / N. Lee
3-3 → 3-4
T. Hermanova / D. Zoldakova
2-3 → 3-3
C. Clarke / N. Lee
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-2 → 2-3
T. Hermanova / D. Zoldakova
2-1 → 2-2
C. Clarke / N. Lee
2-0 → 2-1
T. Hermanova / D. Zoldakova
1-0 → 2-0
C. Clarke / N. Lee
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Hermanova / D. Zoldakova
4-5 → 4-6
C. Clarke / N. Lee
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-5 → 4-5
T. Hermanova / D. Zoldakova
3-4 → 3-5
C. Clarke / N. Lee
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-4 → 3-4
T. Hermanova / D. Zoldakova
2-3 → 2-4
C. Clarke / N. Lee
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-2 → 2-3
T. Hermanova / D. Zoldakova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-2 → 2-2
T. Hermanova / D. Zoldakova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-2 → 1-2
T. Hermanova / D. Zoldakova
0-1 → 0-2
C. Clarke / N. Lee
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Court 5 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(1) N. Vink vs G. Lazarte
GS Australian Open
N. Vink [1]
6
6
G. Lazarte
0
1
Vincitore: N. Vink
Servizio
Svolgimento
Set 2
G. Lazarte
0-40
0-15
15-15
15-30
15-40
5-1 → 6-1
N. Vink
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-0 → 4-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
N. Vink
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
5-0 → 6-0
N. Vink
15-0
15-15
30-0
30-15
30-30
40-30
3-0 → 4-0
G. Lazarte
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-0 → 3-0
(1) Y. Kamiji vs L. De Greef
GS Australian Open
Y. Kamiji [2]
6
6
L. De Greef
1
2
Vincitore: Y. Kamiji
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. De Greef
15-0
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
5-2 → 6-2
Y. Kamiji
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-2 → 5-2
L. De Greef
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-1 → 4-2
L. De Greef
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
2-1 → 3-1
Y. Kamiji
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
L. De Greef
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Y. Kamiji
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
5-1 → 6-1
Y. Kamiji
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-1 → 5-1
L. De Greef
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-1 → 4-1
Y. Kamiji
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 3-1
(3) M. De la Puente vs S. Houdet
GS Australian Open
M. De la Puente [2]
6
6
S. Houdet [2]
3
2
Vincitore: M. De la Puente
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. De la Puente
15-40
15-0
15-15
15-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-2 → 6-2
S. Houdet
40-A
15-0
30-0
40-0
40-15
5-1 → 5-2
M. De la Puente
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-1 → 5-1
S. Houdet
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-1 → 4-1
M. De la Puente
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 3-1
S. Houdet
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 2-1
S. Houdet
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. De la Puente
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-3 → 6-3
S. Houdet
30-40
15-0
15-15
15-30
15-40
40-40
A-40
5-2 → 5-3
M. De la Puente
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-2 → 5-2
S. Houdet
40-A
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-1 → 4-2
M. De la Puente
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-1 → 4-1
S. Houdet
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
2-1 → 3-1
M. De la Puente
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-0 → 2-1
M. De la Puente
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
D. De Groot / A. Van Koot vs (2) Y. Kamiji / (2) Z. Zhu
GS Australian Open
D. De Groot / A. Van Koot
3
0
Y. Kamiji / Z. Zhu [2]
6
6
Vincitore: Y. Kamiji
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. De Groot / A. Van Koot
0-5 → 0-6
Y. Kamiji / Z. Zhu
0-4 → 0-5
D. De Groot / A. Van Koot
0-3 → 0-4
Y. Kamiji / Z. Zhu
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-2 → 0-3
D. De Groot / A. Van Koot
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-1 → 0-2
Y. Kamiji / Z. Zhu
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. De Groot / A. Van Koot
3-5 → 3-6
D. De Groot / A. Van Koot
3-4 → 3-5
D. De Groot / A. Van Koot
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
3-3 → 3-4
Y. Kamiji / Z. Zhu
2-3 → 3-3
D. De Groot / A. Van Koot
2-2 → 2-3
Y. Kamiji / Z. Zhu
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
1-2 → 2-2
D. De Groot / A. Van Koot
1-1 → 1-2
Y. Kamiji / Z. Zhu
40-40
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
1-0 → 1-1
D. De Groot / A. Van Koot
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
0-0 → 1-0
(1) D. Caverzaschi / (1) R. Spaargaren vs C. Ratzlaff / D. Rodrigues
GS Australian Open
D. Caverzaschi / R. Spaargaren [1]
6
6
C. Ratzlaff / D. Rodrigues
0
2
Vincitore: D. Caverzaschi
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Ratzlaff / D. Rodrigues
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
5-2 → 6-2
D. Caverzaschi / R. Spaargaren
4-2 → 5-2
C. Ratzlaff / D. Rodrigues
3-2 → 4-2
D. Caverzaschi / R. Spaargaren
2-2 → 3-2
C. Ratzlaff / D. Rodrigues
2-1 → 2-2
D. Caverzaschi / R. Spaargaren
1-1 → 2-1
C. Ratzlaff / D. Rodrigues
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
D. Caverzaschi / R. Spaargaren
40-0
15-0
30-0
30-15
40-15
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Ratzlaff / D. Rodrigues
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
5-0 → 6-0
D. Caverzaschi / R. Spaargaren
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
4-0 → 5-0
C. Ratzlaff / D. Rodrigues
3-0 → 4-0
D. Caverzaschi / R. Spaargaren
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-0 → 3-0
C. Ratzlaff / D. Rodrigues
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-0 → 2-0
D. Caverzaschi / R. Spaargaren
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Court 6 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
A. Sushkova vs (8) T. Frodin
GS Australian Open
A. Sushkova
4
5
T. Frodin [3]
6
7
Vincitore: T. Frodin
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Frodin
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
5-6 → 5-7
A. Sushkova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
5-5 → 5-6
T. Frodin
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
4-5 → 5-5
A. Sushkova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
4-4 → 4-5
T. Frodin
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
3-4 → 4-4
A. Sushkova
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-4 → 3-4
T. Frodin
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 2-4
T. Frodin
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-3 → 2-3
A. Sushkova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 1-2
T. Frodin
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
A. Sushkova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Frodin
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-5 → 4-6
A. Sushkova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
4-2 → 4-3
T. Frodin
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
3-2 → 4-2
A. Sushkova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
T. Frodin
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-1 → 2-2
(4) K. Hance vs S. Massellani
GS Australian Open
K. Hance [4]
6
6
S. Massellani
0
4
Vincitore: K. Hance
Servizio
Svolgimento
Set 2
K. Hance
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-4 → 6-4
S. Massellani
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-3 → 5-4
K. Hance
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
4-3 → 5-3
S. Massellani
40-A
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-3 → 4-3
K. Hance
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 3-3
S. Massellani
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-2 → 2-3
K. Hance
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 2-2
S. Massellani
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Hance
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-0 → 6-0
S. Massellani
0-40
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
4-0 → 5-0
S. Massellani
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-0 → 3-0
K. Hance
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-0 → 2-0
S. Massellani
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
H. Kawanishi / K. Watanabe vs J. Dembo / D. Jovanovski
GS Australian Open
H. Kawanishi / K. Watanabe
6
6
J. Dembo / D. Jovanovski
3
2
Vincitore: H. Kawanishi / K. Watanabe
Servizio
Svolgimento
Set 2
H. Kawanishi / K. Watanabe
5-2 → 6-2
J. Dembo / D. Jovanovski
4-2 → 5-2
H. Kawanishi / K. Watanabe
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 4-2
J. Dembo / D. Jovanovski
0-15
15-15
30-15
40-15
30-30
30-40
2-2 → 3-2
H. Kawanishi / K. Watanabe
40-15
15-0
30-0
40-0
40-30
1-2 → 2-2
J. Dembo / D. Jovanovski
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
1-1 → 1-2
H. Kawanishi / K. Watanabe
0-1 → 1-1
J. Dembo / D. Jovanovski
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Kawanishi / K. Watanabe
5-3 → 6-3
J. Dembo / D. Jovanovski
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
4-3 → 5-3
H. Kawanishi / K. Watanabe
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-3 → 4-3
J. Dembo / D. Jovanovski
15-40
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
H. Kawanishi / K. Watanabe
2-2 → 3-2
J. Dembo / D. Jovanovski
2-1 → 2-2
H. Kawanishi / K. Watanabe
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-1 → 2-1
J. Dembo / D. Jovanovski
1-0 → 1-1
H. Kawanishi / K. Watanabe
0-0 → 1-0
(3) A. Cvetkovic / (3) T. Frodin vs M. Makarova / R. Zolotareva
GS Australian Open
A. Cvetkovic / T. Frodin [7]
4
5
M. Makarova / R. Zolotareva [13]
6
7
Vincitore: M. Makarova / R. Zolotareva
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Makarova / R. Zolotareva
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
5-6 → 5-7
A. Cvetkovic / T. Frodin
5-5 → 5-6
M. Makarova / R. Zolotareva
5-4 → 5-5
A. Cvetkovic / T. Frodin
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
4-4 → 5-4
M. Makarova / R. Zolotareva
3-4 → 4-4
A. Cvetkovic / T. Frodin
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-3 → 3-4
M. Makarova / R. Zolotareva
2-3 → 3-3
A. Cvetkovic / T. Frodin
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
2-2 → 2-3
M. Makarova / R. Zolotareva
40-40
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
1-2 → 2-2
A. Cvetkovic / T. Frodin
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
1-1 → 1-2
M. Makarova / R. Zolotareva
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
0-1 → 1-1
A. Cvetkovic / T. Frodin
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Makarova / R. Zolotareva
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-5 → 4-6
A. Cvetkovic / T. Frodin
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
3-5 → 4-5
M. Makarova / R. Zolotareva
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-5 → 3-5
A. Cvetkovic / T. Frodin
2-4 → 2-5
M. Makarova / R. Zolotareva
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
2-3 → 2-4
A. Cvetkovic / T. Frodin
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-2 → 2-3
M. Makarova / R. Zolotareva
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
A. Cvetkovic / T. Frodin
1-1 → 2-1
M. Makarova / R. Zolotareva
1-0 → 1-1
A. Cvetkovic / T. Frodin
0-0 → 1-0
(Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))
C. Doig
/ D. Kisimov
vs (4) K. Hance
/ (4) T. Konduri
GS Australian Open
C. Doig / D. Kisimov
7
7
K. Hance / T. Konduri [4]
6
6
Vincitore: C. Doig / D. Kisimov
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
40*-15
0-0*
1*-0
2*-0
3-0*
3-1*
3*-2
4*-2
4-3*
5-3*
5*-4
6*-4
0*-0
6-6 → 7-6
C. Doig / D. Kisimov
5-6 → 6-6
K. Hance / T. Konduri
5-5 → 5-6
C. Doig / D. Kisimov
4-5 → 5-5
K. Hance / T. Konduri
4-4 → 4-5
C. Doig / D. Kisimov
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
3-4 → 4-4
K. Hance / T. Konduri
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 3-4
C. Doig / D. Kisimov
2-3 → 3-3
K. Hance / T. Konduri
2-2 → 2-3
C. Doig / D. Kisimov
1-2 → 2-2
K. Hance / T. Konduri
1-1 → 1-2
C. Doig / D. Kisimov
0-1 → 1-1
C. Doig / D. Kisimov
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
2-0*
3*-0
4*-0
4-1*
5-1*
5*-2
5*-3
6-3*
6-4*
6*-5
6-6 → 7-6
K. Hance / T. Konduri
6-5 → 6-6
C. Doig / D. Kisimov
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
5-5 → 6-5
K. Hance / T. Konduri
5-4 → 5-5
C. Doig / D. Kisimov
4-4 → 5-4
K. Hance / T. Konduri
4-3 → 4-4
C. Doig / D. Kisimov
3-3 → 4-3
C. Doig / D. Kisimov
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-2 → 3-3
C. Doig / D. Kisimov
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
2-2 → 3-2
K. Hance / T. Konduri
2-1 → 2-2
C. Doig / D. Kisimov
1-1 → 2-1
K. Hance / T. Konduri
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
C. Doig / D. Kisimov
0-0 → 1-0
M. Ceban / K. Filaretov vs (2) L. Miguel / (2) Z. Sesko
GS Australian Open
M. Ceban / K. Filaretov
L. Miguel / Z. Sesko [2]
Servizio
Svolgimento
Set 0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Court 7 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(3) G. Sasson vs H. Davidson
GS Australian Open
G. Sasson [1]
6
6
H. Davidson [2]
0
0
Vincitore: G. Sasson
Servizio
Svolgimento
Set 2
G. Sasson
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-0 → 2-0
H. Davidson
15-40
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Davidson
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-0 → 3-0
K. Montjane vs (4) Z. Wang
GS Australian Open
K. Montjane
4
2
Z. Wang [1]
6
6
Vincitore: Z. Wang
Servizio
Svolgimento
Set 2
K. Montjane
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-4 → 2-5
K. Montjane
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-4 → 1-4
K. Montjane
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-2 → 0-3
Z. Wang
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Montjane
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-2 → 2-3
Z. Wang
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
K. Montjane
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Z. Wang
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
K. Montjane
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
S. Lysov vs (4) G. Fernandez
GS Australian Open
S. Lysov
1
2
G. Fernandez [4]
6
6
Vincitore: G. Fernandez
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Lysov
15-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
2-4 → 2-5
G. Fernandez
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-3 → 2-4
S. Lysov
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
2-2 → 2-3
G. Fernandez
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
1-2 → 2-2
S. Lysov
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-2 → 1-2
G. Fernandez
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 0-2
S. Lysov
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. Fernandez
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-5 → 1-6
G. Fernandez
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-3 → 1-4
S. Lysov
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
(1) G. Sasson / (1) N. Vink vs R. Shaw / Y. Silva
GS Australian Open
G. Sasson / N. Vink [1]
6
6
R. Shaw / Y. Silva
4
3
Vincitore: G. Sasson
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Shaw / Y. Silva
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
5-3 → 6-3
G. Sasson / N. Vink
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
5-2 → 5-3
R. Shaw / Y. Silva
4-2 → 5-2
G. Sasson / N. Vink
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
4-1 → 4-2
R. Shaw / Y. Silva
3-1 → 4-1
G. Sasson / N. Vink
3-0 → 3-1
R. Shaw / Y. Silva
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-0 → 3-0
G. Sasson / N. Vink
1-0 → 2-0
R. Shaw / Y. Silva
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. Sasson / N. Vink
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
5-4 → 6-4
R. Shaw / Y. Silva
4-4 → 5-4
G. Sasson / N. Vink
40-40
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
4-3 → 4-4
R. Shaw / Y. Silva
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-2 → 4-3
G. Sasson / N. Vink
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
3-2 → 4-2
R. Shaw / Y. Silva
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
2-2 → 3-2
G. Sasson / N. Vink
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
R. Shaw / Y. Silva
1-1 → 1-2
G. Sasson / N. Vink
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
1-0 → 1-1
R. Shaw / Y. Silva
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
(1) X. Li / (1) Z. Wang vs K. Montjane / M. Tanaka
GS Australian Open
X. Li / Z. Wang [3]
6
6
K. Montjane / M. Tanaka
2
3
Vincitore: X. Li
Servizio
Svolgimento
Set 2
K. Montjane / M. Tanaka
4-3 → 5-3
X. Li / Z. Wang
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 4-3
K. Montjane / M. Tanaka
2-3 → 3-3
X. Li / Z. Wang
40-40
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-2 → 2-3
K. Montjane / M. Tanaka
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
2-1 → 2-2
K. Montjane / M. Tanaka
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Montjane / M. Tanaka
5-2 → 6-2
X. Li / Z. Wang
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
4-2 → 5-2
K. Montjane / M. Tanaka
4-1 → 4-2
X. Li / Z. Wang
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-1 → 4-1
K. Montjane / M. Tanaka
15-40
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-0 → 3-1
K. Montjane / M. Tanaka
1-0 → 2-0
X. Li / Z. Wang
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
0-0 → 1-0
Court 8 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(Q) L. Pena vs (4) A. Kaplan
GS Australian Open
L. Pena
6
2
A. Kaplan
7
6
Vincitore: A. Kaplan
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Kaplan
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-4 → 2-5
A. Kaplan
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-2 → 0-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
0*-3
0*-4
0-5*
0-6*
6-6 → 6-7
A. Kaplan
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-6 → 6-6
L. Pena
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-4 → 4-5
L. Pena
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-3 → 3-4
A. Kaplan
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-3 → 3-3
L. Pena
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-3 → 2-3
L. Pena
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-1 → 1-2
A. Kaplan
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-1 → 1-1
L. Pena
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
(3) X. Li vs (Q) M. Ohtani
GS Australian Open
X. Li [3]
6
6
M. Ohtani
3
2
Vincitore: X. Li
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Ohtani
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
5-2 → 6-2
X. Li
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-2 → 5-2
X. Li
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-1 → 4-1
M. Ohtani
40-A
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-1 → 3-1
X. Li
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
M. Ohtani
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
X. Li
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
5-2 → 5-3
X. Li
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-1 → 3-1
X. Li
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Court 10 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(1) A. Lantermann
vs M. Knoesen
GS Australian Open
A. Lantermann [1]
3
4
M. Knoesen
6
6
Vincitore: M. Knoesen
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Lantermann
40-A
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
4-5 → 4-6
M. Knoesen
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
A. Lantermann
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-1 → 4-2
M. Knoesen
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-1 → 4-1
A. Lantermann
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-0 → 3-1
M. Knoesen
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-0 → 3-0
A. Lantermann
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Lantermann
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-5 → 3-6
M. Knoesen
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-4 → 3-5
A. Lantermann
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
3-3 → 3-4
A. Lantermann
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-2 → 2-3
M. Knoesen
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-2 → 2-2
A. Lantermann
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 1-2
M. Knoesen
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-1 → 1-1
A. Lantermann
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 0-1
L. Heald vs L. Foyster
GS Australian Open
L. Heald
4
6
6
L. Foyster
6
2
2
Vincitore: L. Heald
Servizio
Svolgimento
Set 3
L. Foyster
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
4-2 → 5-2
L. Heald
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
4-1 → 4-2
L. Foyster
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-1 → 4-1
L. Heald
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-1 → 3-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Heald
40-A
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-2 → 6-2
L. Foyster
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-1 → 5-2
L. Heald
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
5-0 → 5-1
L. Foyster
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
4-0 → 5-0
L. Foyster
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
2-0 → 3-0
L. Heald
40-30
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
L. Foyster
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Foyster
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-4 → 2-5
L. Heald
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-4 → 2-4
L. Foyster
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-3 → 1-4
L. Foyster
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-2 → 1-2
L. Heald
30-40
0-15
0-30
0-40
15-40
0-1 → 0-2
L. Foyster
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
(1) A. Lantermann vs (2) L. De Gouveia
GS Australian Open
A. Lantermann [1]•
40
6
5
L. De Gouveia [2]
30
1
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Lantermann
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
L. De Gouveia
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
4-3 → 5-3
L. De Gouveia
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 3-3
A. Lantermann
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-1 → 3-2
A. Lantermann
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
A. Lantermann
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. De Gouveia
A-40
0-15
0-30
0-40
15-40
5-1 → 6-1
A. Lantermann
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
5-0 → 5-1
L. De Gouveia
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-0 → 3-0
A. Lantermann
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 2-0
(1) L. Gryp vs L. Heald
GS Australian Open
L. Gryp [1]
6
6
L. Heald
1
3
Vincitore: L. Gryp
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Gryp
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-3 → 5-3
L. Heald
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-3 → 4-3
L. Gryp
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
3-2 → 3-3
L. Gryp
0-15
15-15
15-30
30-15
30-30
30-40
2-1 → 2-2
L. Gryp
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
L. Heald
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Heald
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-0 → 5-1
L. Gryp
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-0 → 5-0
L. Gryp
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-0 → 3-0
L. Heald
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Court 11 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(2) L. De Gouveia vs A. Shawcross
GS Australian Open
L. De Gouveia [2]
4
4
A. Shawcross
6
6
Vincitore: A. Shawcross
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. De Gouveia
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-5 → 4-6
A. Shawcross
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-5 → 4-5
A. Shawcross
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-4 → 2-5
A. Shawcross
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-3 → 1-4
L. De Gouveia
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-3 → 1-3
A. Shawcross
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
0-2 → 0-3
L. De Gouveia
30-40
0-15
0-30
15-30
15-40
0-1 → 0-2
A. Shawcross
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. De Gouveia
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
4-5 → 4-6
A. Shawcross
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-4 → 4-5
A. Shawcross
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
3-3 → 4-3
L. De Gouveia
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 3-3
A. Shawcross
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
(1) L. Gryp vs (2) S. Matsuoka
GS Australian Open
L. Gryp [1]
6
2
6
S. Matsuoka [2]
3
6
4
Vincitore: L. Gryp
Servizio
Svolgimento
Set 3
S. Matsuoka
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
4-4 → 5-4
S. Matsuoka
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-2 → 4-3
L. Gryp
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-2 → 4-2
L. Gryp
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
2-2 → 3-2
L. Gryp
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
S. Matsuoka
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Gryp
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-5 → 2-6
S. Matsuoka
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-5 → 2-5
S. Matsuoka
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-3 → 1-4
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Matsuoka
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
5-3 → 6-3
L. Gryp
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
4-2 → 4-3
L. Gryp
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-0 → 2-1
S. Matsuoka
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
L. Gryp
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
M. Knoesen vs A. Shawcross
GS Australian Open
M. Knoesen
6
6
A. Shawcross
3
3
Vincitore: M. Knoesen
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Knoesen
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
5-3 → 6-3
A. Shawcross
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
5-2 → 5-3
M. Knoesen
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
4-2 → 5-2
A. Shawcross
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-1 → 4-2
M. Knoesen
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-1 → 4-1
A. Shawcross
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-1 → 3-1
M. Knoesen
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 2-1
A. Shawcross
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
M. Knoesen
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Shawcross
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
5-3 → 6-3
M. Knoesen
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-3 → 5-3
M. Knoesen
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
M. Knoesen
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
(2) S. Matsuoka vs L. Foyster
GS Australian Open
S. Matsuoka [2]
6
6
L. Foyster
0
3
Vincitore: S. Matsuoka
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Foyster
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
5-3 → 6-3
L. Foyster
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 1-3
S. Matsuoka
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-2 → 1-2
L. Foyster
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Foyster
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
5-0 → 6-0
L. Foyster
15-0
30-0
30-15
40-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
3-0 → 4-0
L. Foyster
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
S. Matsuoka
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Povera Ribarikina, così educata, elegante, sarà stordita dalle urla belluine di Arina. Una vera Tamara. Bravissima, ma tamarra
Beh, le ultime wta finals erano sul cemento.
Sabalenka esprime spesso il suo potenziale, Rybakina quasi mai.
Quando Rybakina ci riesce come alle finals, le arrota tutte.
Comunque sono le giocatrici nettamente più forti insieme a Swiatek (quest’ultima soprattutto sulla terra battuta)
@ Calvin (#4553867)
Vabbe’, almeno la n.1 eleggiamola come “tendenzialmente” più solida, anche perché il veloce predomina, la terra è minoritaria…e, volendo essere pignoli, anche fra gli uomini una discriminante, seppur esigua, fra gli Slam vinti ad oggi si evince, sempre quella terra che pare continuare una tradizione legata ad una specializzazione che la rende attualmente la superficie più ancorata ad un tennis sempre meno “coltivato”
Nel secondo set la peggior Rybakina degli ultimi 3 mesi. Nervosa, ansiosa e quindi ad altissimo tasso di errori gratuiti. Tiene in vita la Pegula giocando a tratti contro se stessa. D’altronde se negli slam ha vinto così poco un motivo ci sarà. Previsione per sabato: se gioca come contro Iga vince lei se come oggi sarà un altro fallimento.
La Sabalenka è nettamente la più forte oggi. Dispiace che fino a questo momento abbia vinto pochi Slam rispetto alle sue reali potenzialità forse perchè sente la tensione. E’ giocatrice da almeno 2 slam l’anno forse anche 3 vista la superiorità che manifesta. Speriamo ci riesca in questo 2026.
rybakina è Camila 2.0, fatico sempre a credere che il solo 2.0 che le separa le basti per arrivare a questi risultati ma sono contentissimo
Rybakina torna in Top3 ma ha faticato un po’ troppo a chiudere contro Pegula, si è fatta rimontare quando serviva per il match e ha rischiato che JPeg lo portasse al terzo
Leggo ora della mancata stretta di mano…ma certo che Svitolina ha sbagliato, come se fosse Sabalenka ad aver attaccato l’Ucraina: le guerre partono sempre da chi comanda, non certo dal popolo che subisce e paga in termini di vite umane, su entrambi i fronti…anzi, chi pratica sport a livello agonistico su panorami internazionali dovrebbe approfittare delle occasioni e della visibilità per dimostrare che fra la gente c’è bisogno e desiderio di pacifica convivenza, anche approfittando dei sentimenti di rispetto che regolano il confronto sportivo, anche sottraendosi a malsane pressioni
la Svitolina è sempre stata una giocatrice corretta e sicuramente non ha nulla contro la Sabalenka.. però siate sensati: al suo posto, con il mio paese in guerra, eviterei gesti amichevoli con una persona che magari stimo ma che involontariamente rappresenta il nemico
Sabalenka ovviamente favorita, ma attenti alla Rybakina che dopo i ben noti problemi con i coach è tornata a giocare il suo tennis e si candida come terza incomoda
Non condivido sta cosa di non darsi la mano a rete.
Lì tu stai stringendo la mano ad un atleta che è stata migliore di te in quella specifica giornata. È irrilevante la nazionalità
La semifinale tra Rybakina e Pegula dovrebbe essere un esempio per tutti, uomini e donne. Una correttezza e un’educazione che in campo si vedono raramente e sopratutto nessuna manifestazione sguaiata in occasione dei bellissimi punti realizzati. Anzi… sembra quasi che chiedano scusa all’avversaria.
Senza considerare la notevole qualità tecnica dell’incontro!
Per contro negli uomini i due, ad oggi, sono strafavoriti ovunque, mentre nelle donne lo swing su rosso e su erba non ha una dominatrice perché Sabalenka non si adatta a nessuna superficie che non sia il cemento.
Beh, diciamo che, se fra gli uomini abbiamo almeno 2 praticamente stabili aspiranti ai titoli, fra le donne sembra che ad avere questa caratteristica di solidità sia solo una, la straripante Sabalenka, anche mattacchiona nelle dichiarazioni ma sul campo una presenza decisa, non a caso protagonista del singolare con Kyrgios dove non ha certo sfigurato per autorevolezza: del resto, almeno vivacizza il panorama, perché se penso all’espressivita’/empatia delle altre semifinaliste, davvero l’incentivo ad appassionarmi a questi incontri per me scende a zero
@ Calvin (#4553837)
@ Calvin (#4553837)
Finalmente un commento pieno di buon senso e scarso di giudizio di cui noi occidentali non riusciamo proprio a fare a meno
@ Calvin (#4553837)
@ Calvin (#4553837)
Finalmente un commento pieno di buon senso e scarso di giudizio di cui noi occidentali non riusciamo proprio a fare a meno
Sul cemento, almeno in questo momento, per me nessuna può tenere testa alla Sabalenka
In una giornata particolarmente strana può soffrire (come le è accaduto inq eusto torneo con Potapova) perché nel tennis nulla è scritto, ma parte ampiamente favorita con chiunque
L’unica che può tenere testa a Sabalenka è Rybakina, che però si muove molto peggio anche se secondo me sa giocare meglio di Sabalenka a tennis.
A difesa della Svitolina, si é scusata in modo evidente le tre volte che il nastro le ha regalato il punto, dimostrando quindi rispetto per l’avversaria.
Poi si dovrebbe finire di giustificare questo teatrino becero di non stringere la mano a una bielorussa perché russa.
Senza dover tirare in ballo i soliti doppi standard nauseabondi, é una generalizzazione di una misera intellettuale e umana difficilmente superabile.
Ma voi vi rendete conto a che pressioni sono sottoposti sti ragazzi (Ucraini, Russi e Biellorussi tutti).
Comunque se ne pensi di quella situazione non si può che compatirli e capire che il loro comportamento non è frutto di scelte personali, ma di enormi pressioni politiche e mediatiche.
Per me giudicare una o l’altra im una maniera così dura è assurdo…lei ha ampiamente detto che non poteva stringere la mano a una Russa, che sia scelta sua o di altri poco conta e nessuno di noi può giudicarla.
Lo sport è l’esaltazione del gesto atletico, della perfezione, della performance, della fatica, della dedizione, dell’attitudine, della sofferenza non è una tribuna politica, né il luogo per recriminare, esaltare o denunciare accadimenti di geopolitica internazionali dal pulpito privilegiato di un evento, di una vita condotta nell’agio lontana dai teatri di guerra. Svitolina l’ucraina dai cessi d’oro ha perso meritatamente due volte, agonisticamente e intellettualmente perché la mano a fine partita si porge…
L’arrogante Svitolina, pompata dai media servili come “mamma in missione, non merita nemmeno uno sguardo, altro che accenno di stretta di mano. Speravo anzi che prendesse 6/0-6/0…
Ma infatti io lo capisco, non capisco le eventuali polemiche: Svitolina disse che non voleva che Sabalenka l’aspettasse alla rete perché non gli avrebbe voluto o potuto dare la mano e aspettandola le fece prendere i fischi al RG.
Sabalenka, che ripeto è una che si è schierata chiaramente contro Lukashenko (e manco questo per me è obbligatrio) a questo giro non è andata alla rete, con evidente imbarazzo.
Io rispondeo a “Peccato: avrebbe data una bella dimostrazione di benevolenza umana” sostenendo che ha fatto la cosa meno polemica possibile, anche dati i precedenti.
Poi, probabilmente, nel corridoio se la stringeranno pure, almeno immagino
@ Calvin (#4553821)
È una cosa che devono fare, soprattutto le ucraine, direi anche che sono costrette a farlo, non da qualcuno,ma per rispetto per il loro popolo.
L’opinione pubblica direbbe: “Ma come? dai la mano alla Russia”
Poi tra molte di loro probabilmente c’è anche buon rapporto,non sono colpevoli dell’operato dei loro governi,ma però negli spogliatoi,in giro per il tour,si dicono: “Dobbiamo fare sta cosa”
C’hai visto giusto… la Sabalenka ha perso un punto per palla disturbata.
Tutto nasce al RG di qualche anno fa quando Sabalenka aspettò Svitolina alla rete e lei non andò a stringere la mano. Fu accusata, dopo, dalla Svitolina di averla fatta fischiare aspettandola alla rete sapendo che non sarebbe andata.
A sto giro ha scelto di non andare proprio che è esattamente quello che l’ucraina aveva detto che avrebbe dovuto fare
Per me Arina ha preso, molto coraggiosamente, chiaramente posizione sia contro la guerra che contro Lukashenko. Che altro deve fare
Match più belli ed equilibrato di quanto non dica il punteggio,
Pochi unforced e la Svitolina è salita 2-0 nel secondo e poi ha avuto palle per 3-3 e anche 3-4. Mala Sabalenka non è una ragazzina insicura, troppo potente e anche precisa, ormai è dominante come Serenone nel periodo d’oro. Quindi niente trippa per gatti per Elina.
Spero in una seconda semifinale più equlibrata. I miei favori vanno ad Elena.
Sabalenka Rybakina mi pare la finale migliore e più equilibrata
Non avendo visto il match si può solo aggiungere numeri.
Ottava finale,la settima negli ultimi 9 slam.
Dalla sconfitta al terzo turno contro Giorgi al Roland Garros 2022:
4 Vittorie 3 finali 4 semif. 1 quarto
Sabato vedremo se aggiungere un +1 alla voce vittorie o finali.
Un monopolio che si avvicina al duopolio maschile.
11 vittorie e 22 set consecutivamente
Bella la stretta di mano finale.
Questo volevo vedere: se Sabalencona alla fine facesse almeno la mossa di andare a stringere la mano a Svitolina pur sapendo che non sarebbe stata ricambiata.
Non l’ha fatto. Peccato: avrebbe data una bella dimostrazione di benevolenza umana.
Al suo posto l’avrei fatto.
mamma mia la Sabalenka in stile bulldozer
Di solito i choke di Sabalenka avvengono in finale,quindi oggi poche possibilità per la signora Monfils
Invece direi che chi esce dall’altra semi in finale avrà la sua bella chance,e pure corposa
Dunque 3 russe 2 cinesi 1 americana,francese e giapponese nei quarti del torneo futuro.
Vedrete che domani azzeccherò i pronostici delle semifinali maschili.
Per quanto riguarda le ragazzine vedremo se si ripeterà la finale del recente Traralgon tra Sun ed Efremova,dove la cinese le ha lasciato 4 games, esattamente come la Sasnovich nel primo turno delle qualificazioni del Major
Vada per una riedizione della finale 2023
La bielorussa sta armando i bicipiti da camionista contro quella “simpaticona” di Svitolina. Credo nel circuito non esistano due giocatrici che si detestino di più (per usare un eufenismo)….le urla a ogni colpo si sentiranno sin dentro le profondità della Fossa delle Mariane.
Sembra abbiano fornito i pischelletti raccatapalle di tappetti anti rumore e caschetti anti infortunistica….le palline saetteranno impazzite
Per dire il potenziale che esprime in questo preciso momento la prima semifinale basta dire che la Sabalenka per la prima volta in carriera ha una striscia di 20 set consecutivi,la Svitolina dal canto suo ha perso un set in 10 incontri.
Conduce 5-1 Sabalenka,ma mai dominante,il 50% delle volte la Svitolina l’ha portata al terzo.
Pegula come Svitolina meriterebbe uno slam,e questo lo dissi già da oltre un anno,3 anni e mezzo consecutivi in top ten,di cui gran parte in top 5.
La Pennetta prima di vincere uno Slam fece,anni prima, solo un brevissima apparizione.
Molti si chiedono cosa c’entra la Pennetta, perché richiamare proprio lei?
Perché facendo il paragone con qualcosa che ti tocca più da vicino ti aiuta a capire ancora di più di cosa si sta parlando,non solo nel tennis, è una regola che vale in generale,non è un voler diminuire un qualcosa ma toccando più nel personale si riesce a fare capire un livello straordinario di un qualcosa che forse si trascurerebbe. Ragazza di un’applicazione straordinaria ,lodevole, determinata,ambiziosa,dedita al lavoro e sacrificio,pur non essendo cresciuta nella miseria.
Come dicevo nessuna delle 4 ha perso ancora un set.
Il secondo match penso andrà al terzo, anche Sabalenka oggi trova finalmente una bel test, Jovic troppo giovane, terzo set possibile anche quì,ma Sabalenka è capace di vincere ancora 7-6 7-6, e allora li,a quel punto, dovrò imprecare ancora contro le stregonerie.