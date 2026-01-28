Australian Open: I risultati completi con il dettaglio del Day 12. Sabalenka inarrestabile: travolta Svitolina e finale conquistata a Melbourne (LIVE)

Quando Aryna Sabalenka gioca a questo livello, non sembra appartenere alla stessa dimensione delle sue avversarie. Lo ha dimostrato ancora una volta nelle semifinali dell’Australian Open 2026, dove la numero uno del mondo ha superato Elina Svitolina con un netto 6-2 6-3, conquistando l’accesso alla finale senza mai dare la sensazione di poter essere realmente messa in difficoltà.

Una prestazione dominante, fatta di potenza costante, precisione e un’intensità competitiva che ha progressivamente tolto ogni certezza alla tennista ucraina.

Un ritmo impossibile da reggere

Fin dai primi game del match è apparso chiaro che Sabalenka fosse entrata in campo con uno di quei livelli che poche giocatrici riescono anche solo ad avvicinare. Ogni colpo viaggiava con velocità elevatissima, ma sempre sotto controllo, rendendo vano ogni tentativo di contenimento da parte di Svitolina.

La bielorussa ha imposto subito il proprio ritmo, prendendo l’iniziativa già dal primo colpo dello scambio e costringendo l’avversaria a una difesa continua, spesso senza reali possibilità di ribaltare il punto.

I numeri del dominio

A certificare la superiorità di Sabalenka sono anche le statistiche: 29 vincenti a fronte di 15 errori non forzati, un dato che racconta perfettamente l’equilibrio tra aggressività e controllo mostrato dalla numero uno del mondo.

Svitolina ha provato a variare, a cercare profondità in risposta e a cambiare ritmo, ma ogni tentativo veniva neutralizzato dalla potenza del primo colpo di Aryna, sempre pronta a prendersi il comando dello scambio.

Una semifinale senza storia

Nel secondo set, dopo un breve momento di disattenzione iniziale, Sabalenka ha ripreso immediatamente il controllo, chiudendo l’incontro con autorità e senza concedere spiragli. La sensazione è stata quella di una partita decisa più dalla forza della vincitrice che dagli errori della sconfitta.

Per Svitolina resta comunque un torneo positivo, culminato con il ritorno tra le migliori del circuito, anche se contro questa versione della bielorussa non c’è stato spazio per una vera battaglia.

Ora l’ultimo passo

Aryna Sabalenka approda così in finale all’Australian Open 2026 con il chiaro status di favorita. Nell’ultimo atto troverà Jessica Pegula o Elena Rybakina, avversarie in grado di offrire una resistenza diversa, ma che dovranno comunque misurarsi con una giocatrice che, a questo livello, sembra appartenere a un’altra categoria.

A Melbourne, la numero uno del mondo è a un solo passo dal titolo. E, per come sta giocando, fermarla appare oggi una missione estremamente complicata.

Australian Open (Australia 🇦🇺) Semifinali, cemento

GS Australian Open L. Hewitt / M. Philippoussis L. Hewitt / M. Philippoussis 6 6 M. Baghdatis / M. Safin M. Baghdatis / M. Safin 4 2 Vincitore: L. Hewitt Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 M. Baghdatis / M. Safin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 5-2 → 6-2 L. Hewitt / M. Philippoussis 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 M. Baghdatis / M. Safin 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 L. Hewitt / M. Philippoussis 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 M. Baghdatis / M. Safin 0-40 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 L. Hewitt / M. Philippoussis 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 M. Baghdatis / M. Safin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-0 → 1-1 L. Hewitt / M. Philippoussis 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Baghdatis / M. Safin 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 6-4 L. Hewitt / M. Philippoussis 0-15 0-30 15-30 15-40 5-3 → 5-4 L. Hewitt / M. Philippoussis 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 L. Hewitt / M. Philippoussis 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 M. Baghdatis / M. Safin 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 3-2 → 3-3 L. Hewitt / M. Philippoussis 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-1 → 3-2 M. Baghdatis / M. Safin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 3-0 → 3-1 L. Hewitt / M. Philippoussis 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 M. Baghdatis / M. Safin 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-0 → 2-0 L. Hewitt / M. Philippoussis 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

L. Hewitt/ M. Philippoussisvs M. Baghdatis/ M. Safin

(WC) J. Kubler / (WC) M. Polmans vs L. Johnson / J. Zielinski



GS Australian Open J. Kubler / M. Polmans J. Kubler / M. Polmans 6 3 6 L. Johnson / J. Zielinski L. Johnson / J. Zielinski 2 6 3 Vincitore: J. Kubler / M. Polmans Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 J. Kubler / M. Polmans 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 L. Johnson / J. Zielinski 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 J. Kubler / M. Polmans 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 L. Johnson / J. Zielinski 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 J. Kubler / M. Polmans 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 L. Johnson / J. Zielinski 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 J. Kubler / M. Polmans 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 L. Johnson / J. Zielinski 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 1-1 J. Kubler / M. Polmans 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 L. Johnson / J. Zielinski 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 J. Kubler / M. Polmans 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 L. Johnson / J. Zielinski 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 J. Kubler / M. Polmans 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 L. Johnson / J. Zielinski 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 J. Kubler / M. Polmans 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 L. Johnson / J. Zielinski 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 0-3 J. Kubler / M. Polmans 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 L. Johnson / J. Zielinski 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 J. Kubler / M. Polmans 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 L. Johnson / J. Zielinski 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 5-2 J. Kubler / M. Polmans 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 5-1 L. Johnson / J. Zielinski 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-1 → 4-1 J. Kubler / M. Polmans 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 L. Johnson / J. Zielinski 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 J. Kubler / M. Polmans 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 L. Johnson / J. Zielinski 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

GS Australian Open A. Danilina / A. Krunic A. Danilina / A. Krunic 7 3 6 G. Dabrowski / L. Stefani [5] G. Dabrowski / L. Stefani [5] 6 6 4 Vincitore: A. Danilina / A. Krunic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 G. Dabrowski / L. Stefani 0-15 0-30 0-40 5-4 → 6-4 A. Danilina / A. Krunic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-3 → 5-4 G. Dabrowski / L. Stefani 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 A. Danilina / A. Krunic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 G. Dabrowski / L. Stefani 0-15 0-30 0-40 2-3 → 3-3 A. Danilina / A. Krunic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 G. Dabrowski / L. Stefani 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 A. Danilina / A. Krunic 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 G. Dabrowski / L. Stefani 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 A. Danilina / A. Krunic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 G. Dabrowski / L. Stefani 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 G. Dabrowski / L. Stefani 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 G. Dabrowski / L. Stefani 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 3-4 G. Dabrowski / L. Stefani 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 3-3 G. Dabrowski / L. Stefani 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 A. Danilina / A. Krunic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 G. Dabrowski / L. Stefani 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 A. Danilina / A. Krunic 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 G. Dabrowski / L. Stefani 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 3*-1 4-1* 5-1* 5*-2 6*-2 6-6 → 7-6 G. Dabrowski / L. Stefani 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 6-6 A. Danilina / A. Krunic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 G. Dabrowski / L. Stefani 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 A. Danilina / A. Krunic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-3 → 5-4 G. Dabrowski / L. Stefani 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 A. Danilina / A. Krunic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 G. Dabrowski / L. Stefani 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 A. Danilina / A. Krunic 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 G. Dabrowski / L. Stefani 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 A. Danilina / A. Krunic 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 G. Dabrowski / L. Stefani 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Danilina / A. Krunic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

(Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00))(7) A. Danilina/ (7) A. Krunicvs (5) G. Dabrowski/ (5) L. Stefani(Ora italiana: 04:30 (locale: 14:30))

Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:30 (locale: 19:30)

(1) A. Sabalenka vs (12) E. Svitolina



GS Australian Open A. Sabalenka [1] A. Sabalenka [1] 6 6 E. Svitolina [12] E. Svitolina [12] 2 3 Vincitore: A. Sabalenka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Sabalenka 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 E. Svitolina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-2 → 5-3 A. Sabalenka 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 E. Svitolina 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-2 → 4-2 A. Sabalenka 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 E. Svitolina 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 A. Sabalenka 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 E. Svitolina 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 A. Sabalenka 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 E. Svitolina 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-2 → 6-2 A. Sabalenka 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 E. Svitolina 15-0 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 A. Sabalenka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 E. Svitolina 15-40 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 A. Sabalenka 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 E. Svitolina 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Sabalenka 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

(6) J. Pegula vs (5) E. Rybakina



GS Australian Open J. Pegula [6] J. Pegula [6] 3 6 E. Rybakina [5] E. Rybakina [5] 6 7 Vincitore: E. Rybakina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 2*-2 2-3* 2-4* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 6*-5 6*-6 7-6* 7-7* 7*-8 6-6 → 6-7 E. Rybakina 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-6 → 6-6 J. Pegula 15-0 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 E. Rybakina 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-5 → 5-5 J. Pegula 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 4-5 E. Rybakina 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 J. Pegula 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 E. Rybakina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 J. Pegula 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 E. Rybakina 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-2 → 2-2 J. Pegula 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 E. Rybakina 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 J. Pegula 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 E. Rybakina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 J. Pegula 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 E. Rybakina 40-A 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 J. Pegula 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 E. Rybakina 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 J. Pegula 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-3 → 1-3 E. Rybakina 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-2 → 0-3 J. Pegula 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 E. Rybakina 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Margaret Court Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(1) A. Hewett vs G. Reid



GS Australian Open A. Hewett [1] A. Hewett [1] 6 6 G. Reid G. Reid 2 3 Vincitore: A. Hewett Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Hewett 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 G. Reid 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 A. Hewett 40-15 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 G. Reid 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 A. Hewett 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 G. Reid 0-40 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 A. Hewett 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 G. Reid 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Hewett 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 G. Reid 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-2 → 6-2 A. Hewett 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 5-1 → 5-2 G. Reid 15-0 15-15 15-30 15-40 4-1 → 5-1 A. Hewett 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 G. Reid 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 A. Hewett 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 G. Reid 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 A. Hewett 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1

A. Molik / S. Stosur vs A. Kerber / A. Petkovic



GS Australian Open A. Molik / S. Stosur A. Molik / S. Stosur 0 6 0 0 A. Kerber / A. Petkovic • A. Kerber / A. Petkovic 0 4 6 1 Vincitore: A. Kerber / A. Petkovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 A. Kerber / A. Petkovic 0-1 A. Molik / S. Stosur 0-1 0-2 0-3 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 2-8 2-9 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 A. Molik / S. Stosur 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-5 → 0-6 A. Molik / S. Stosur 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-4 → 0-5 A. Kerber / A. Petkovic 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 0-4 A. Molik / S. Stosur 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-2 → 0-3 A. Kerber / A. Petkovic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-1 → 0-2 A. Molik / S. Stosur 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Kerber / A. Petkovic 15-40 0-15 0-30 15-30 5-4 → 6-4 A. Molik / S. Stosur 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 A. Kerber / A. Petkovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 3-4 → 4-4 A. Molik / S. Stosur 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 A. Kerber / A. Petkovic 40-30 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 3-3 A. Molik / S. Stosur 30-40 0-15 15-15 15-30 30-30 2-2 → 2-3 A. Kerber / A. Petkovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 A. Molik / S. Stosur 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 A. Kerber / A. Petkovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Molik / S. Stosur 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

GS Australian Open M. Granollers / H. Zeballos [3] M. Granollers / H. Zeballos [3] 3 6 C. Harrison / N. Skupski [6] C. Harrison / N. Skupski [6] 6 7 Vincitore: C. Harrison / N. Skupski Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 3*-4 4*-4 4-5* 4-6* 5*-6 6*-6 7-6* 7-7* 7*-8 6-6 → 6-7 C. Harrison / N. Skupski 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 C. Harrison / N. Skupski 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 M. Granollers / H. Zeballos 0-15 15-15 15-30 15-40 5-3 → 5-4 C. Harrison / N. Skupski 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 M. Granollers / H. Zeballos 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 C. Harrison / N. Skupski 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 M. Granollers / H. Zeballos 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 C. Harrison / N. Skupski 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 M. Granollers / H. Zeballos 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 C. Harrison / N. Skupski 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 C. Harrison / N. Skupski 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 C. Harrison / N. Skupski 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 2-5 M. Granollers / H. Zeballos 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 C. Harrison / N. Skupski A-40 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 M. Granollers / H. Zeballos 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 C. Harrison / N. Skupski 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 C. Harrison / N. Skupski 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

GS Australian Open E. Mertens / S. Zhang [4] E. Mertens / S. Zhang [4] 6 6 E. Shibahara / V. Zvonareva E. Shibahara / V. Zvonareva 3 2 Vincitore: E. Mertens / S. Zhang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 E. Mertens / S. Zhang 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 6-2 E. Shibahara / V. Zvonareva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-1 → 5-2 E. Mertens / S. Zhang 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-0 → 5-1 E. Shibahara / V. Zvonareva 0-15 0-30 15-30 15-40 4-0 → 5-0 E. Mertens / S. Zhang 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 4-0 E. Shibahara / V. Zvonareva 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-0 → 3-0 E. Mertens / S. Zhang 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 E. Shibahara / V. Zvonareva 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 E. Mertens / S. Zhang 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 E. Shibahara / V. Zvonareva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 E. Mertens / S. Zhang 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-1 → 5-2 E. Shibahara / V. Zvonareva 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-1 → 5-1 E. Mertens / S. Zhang 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 E. Shibahara / V. Zvonareva 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 E. Mertens / S. Zhang 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 E. Shibahara / V. Zvonareva 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 E. Mertens / S. Zhang 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

GS Australian Open J. Woodman J. Woodman 5 0 S. Schroder S. Schroder 7 6 Vincitore: S. Schroder Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 J. Woodman 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-5 → 0-6 S. Schroder 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-4 → 0-5 J. Woodman 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-3 → 0-4 S. Schroder 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 J. Woodman 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 S. Schroder 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 J. Woodman 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 5-6 → 5-7 S. Schroder 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 J. Woodman 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-4 → 5-5 S. Schroder 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 J. Woodman 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 S. Schroder A-40 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 J. Woodman 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 3-3 S. Schroder 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 J. Woodman 15-0 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 S. Schroder 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 J. Woodman 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 S. Schroder 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

(Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))(3) M. Granollers/ (3) H. Zeballosvs (6) C. Harrison/ (6) N. Skupski(Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))(4) E. Mertens/ (4) S. Zhangvs E. Shibahara/ V. Zvonareva(Ora italiana: 08:00 (locale: 18:00))J. Woodmanvs (2) S. Schroder

D. De Groot vs (2) A. Van Koot



GS Australian Open D. De Groot D. De Groot 6 6 A. Van Koot A. Van Koot 2 2 Vincitore: D. De Groot Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 D. De Groot 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 A. Van Koot 0-15 0-30 0-40 15-40 4-2 → 5-2 D. De Groot 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 A. Van Koot 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 D. De Groot 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 A. Van Koot 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 2-1 D. De Groot 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 A. Van Koot 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 D. De Groot 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 6-2 A. Van Koot A-40 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 D. De Groot 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 4-1 → 4-2 A. Van Koot 30-40 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 D. De Groot 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 A. Van Koot 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 D. De Groot 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 A. Van Koot 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0

T. Egberink vs (2) T. Oda



GS Australian Open T. Egberink T. Egberink 4 4 T. Oda [2] T. Oda [2] 6 6 Vincitore: T. Oda Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 T. Oda 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 4-6 T. Oda 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 T. Egberink 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 T. Oda 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 T. Egberink 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 3-3 T. Oda 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 T. Egberink 0-15 0-30 15-30 15-40 3-0 → 3-1 T. Oda 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 3-0 T. Egberink 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 T. Oda 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 T. Egberink 0-15 0-30 15-30 15-40 4-5 → 4-6 T. Oda 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 T. Egberink 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 T. Oda 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 T. Egberink 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 T. Oda 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 2-3 T. Egberink 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 T. Oda 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 T. Egberink 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 T. Oda 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

D. Ramphadi / J. Woodman vs (2) H. Davidson / (2) A. Lapthorne



GS Australian Open D. Ramphadi / J. Woodman D. Ramphadi / J. Woodman 6 6 6 0 H. Davidson / A. Lapthorne [2] • H. Davidson / A. Lapthorne [2] 9 4 7 1 Vincitore: H. Davidson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 H. Davidson / A. Lapthorne 9-6 0-1 H. Davidson / A. Lapthorne 0-1 0-2 0-3 1-3 2-3 3-3 4-3 5-3 6-3 7-3 8-3 8-4 8-5 8-6 9-6 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 1*-3 1-4* 2-4* 3*-4 3*-5 4-5* 5-5* 6*-5 6*-6 6-7* 7-7* 8*-7 8*-8 8-9* 6-6 → 6-7 H. Davidson / A. Lapthorne 0-15 0-30 0-40 15-40 5-6 → 6-6 D. Ramphadi / J. Woodman 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-5 → 5-6 H. Davidson / A. Lapthorne 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 D. Ramphadi / J. Woodman 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-3 → 5-4 H. Davidson / A. Lapthorne 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 D. Ramphadi / J. Woodman 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 H. Davidson / A. Lapthorne 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 4-2 D. Ramphadi / J. Woodman 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-2 → 3-2 H. Davidson / A. Lapthorne 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-2 → 2-2 D. Ramphadi / J. Woodman 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 H. Davidson / A. Lapthorne 40-40 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-0 → 1-1 D. Ramphadi / J. Woodman 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 H. Davidson / A. Lapthorne 0-15 0-30 0-40 15-40 5-4 → 6-4 D. Ramphadi / J. Woodman 40-40 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 H. Davidson / A. Lapthorne 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-4 → 4-4 D. Ramphadi / J. Woodman 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-3 → 3-4 H. Davidson / A. Lapthorne 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 D. Ramphadi / J. Woodman 40-40 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 H. Davidson / A. Lapthorne 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-2 → 2-2 D. Ramphadi / J. Woodman 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 H. Davidson / A. Lapthorne 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 1-1 D. Ramphadi / J. Woodman 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 0-1

A. Hewett / G. Reid vs G. Fernandez / T. Oda



GS Australian Open A. Hewett / G. Reid [1] A. Hewett / G. Reid [1] 0 4 6 0 G. Fernandez / T. Oda [4] • G. Fernandez / T. Oda [4] 0 6 2 1 Vincitore: G. Fernandez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 G. Fernandez / T. Oda 0-1 G. Fernandez / T. Oda 1-0 2-0 2-1 3-1 3-2 4-2 5-2 5-3 6-3 6-4 7-4 8-4 9-4 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 G. Fernandez / T. Oda 0-15 0-30 15-30 15-40 5-2 → 6-2 A. Hewett / G. Reid 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 5-1 → 5-2 G. Fernandez / T. Oda 0-15 0-30 15-30 15-40 4-1 → 5-1 A. Hewett / G. Reid 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-0 → 4-1 G. Fernandez / T. Oda 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-0 → 4-0 A. Hewett / G. Reid 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-0 → 3-0 G. Fernandez / T. Oda 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 A. Hewett / G. Reid 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 G. Fernandez / T. Oda 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 4-5 → 4-6 A. Hewett / G. Reid 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 G. Fernandez / T. Oda 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-4 → 3-5 A. Hewett / G. Reid 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-4 → 3-4 G. Fernandez / T. Oda 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 A. Hewett / G. Reid 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-2 → 2-3 G. Fernandez / T. Oda 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 A. Hewett / G. Reid 40-30 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 G. Fernandez / T. Oda 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 A. Hewett / G. Reid 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1

1573 Arena – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

(14) N. Lagaev vs (3) K. Efremova



GS Australian Open N. Lagaev [8] N. Lagaev [8] 2 1 K. Efremova [3] K. Efremova [3] 6 6 Vincitore: K. Efremova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 N. Lagaev 0-15 0-30 15-30 15-40 1-5 → 1-6 K. Efremova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 1-5 N. Lagaev 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 1-4 K. Efremova 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 N. Lagaev 40-A 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 K. Efremova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 N. Lagaev 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 K. Efremova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 2-6 N. Lagaev 15-0 15-15 30-15 40-15 1-5 → 2-5 K. Efremova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-5 → 1-5 N. Lagaev 0-15 0-30 0-40 0-4 → 0-5 K. Efremova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-3 → 0-4 N. Lagaev 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 K. Efremova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 N. Lagaev 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

(11) K. Chen vs (6) N. Bilozertsev



GS Australian Open K. Chen [5] K. Chen [5] 6 6 N. Bilozertsev [3] N. Bilozertsev [3] 1 3 Vincitore: K. Chen Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 N. Bilozertsev 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-3 → 6-3 K. Chen 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 N. Bilozertsev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 N. Bilozertsev 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 4-2 N. Bilozertsev 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 K. Chen 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-1 → 2-2 N. Bilozertsev 40-A 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 K. Chen 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 N. Bilozertsev 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 K. Chen 15-0 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 N. Bilozertsev 15-0 30-0 40-0 5-0 → 5-1 K. Chen 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-0 → 5-0 N. Bilozertsev 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-0 → 4-0 K. Chen 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 N. Bilozertsev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 K. Chen 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

(7) Z. Sesko vs (10) T. Behrmann



GS Australian Open Z. Sesko [7] Z. Sesko [7] 6 6 T. Behrmann T. Behrmann 2 4 Vincitore: Z. Sesko Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Z. Sesko 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 T. Behrmann 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 Z. Sesko 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 T. Behrmann 40-A 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Z. Sesko 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 T. Behrmann 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Z. Sesko 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 T. Behrmann 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Z. Sesko 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 T. Behrmann 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Z. Sesko 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-2 → 6-2 T. Behrmann 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-1 → 5-2 Z. Sesko 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 T. Behrmann 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-0 → 4-1 Z. Sesko 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 4-0 T. Behrmann 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Z. Sesko 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 T. Behrmann 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

(WC) Y. Ibraimi / (WC) C. Kose vs J. Bolivar Idarraga / V. Reddy



GS Australian Open Y. Ibraimi / C. Kose Y. Ibraimi / C. Kose 6 6 J. Bolivar Idarraga / V. Reddy J. Bolivar Idarraga / V. Reddy 2 4 Vincitore: Y. Ibraimi / C. Kose Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Y. Ibraimi / C. Kose 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 5-4 → 6-4 J. Bolivar Idarraga / V. Reddy 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Y. Ibraimi / C. Kose 40-30 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 J. Bolivar Idarraga / V. Reddy 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 Y. Ibraimi / C. Kose 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-2 → 3-3 J. Bolivar Idarraga / V. Reddy 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Y. Ibraimi / C. Kose 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 J. Bolivar Idarraga / V. Reddy 15-0 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Y. Ibraimi / C. Kose 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 J. Bolivar Idarraga / V. Reddy 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Y. Ibraimi / C. Kose 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 5-2 → 6-2 J. Bolivar Idarraga / V. Reddy 0-15 0-30 0-40 15-40 4-2 → 5-2 Y. Ibraimi / C. Kose 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 J. Bolivar Idarraga / V. Reddy 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Y. Ibraimi / C. Kose 0-15 15-0 15-15 30-0 40-0 2-1 → 3-1 J. Bolivar Idarraga / V. Reddy 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 Y. Ibraimi / C. Kose 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 J. Bolivar Idarraga / V. Reddy 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

GS Australian Open A. Kovackova / J. Kovackova [1] A. Kovackova / J. Kovackova [1] 6 6 C. Jauffret / T. Kokkinis C. Jauffret / T. Kokkinis 2 2 Vincitore: A. Kovackova / J. Kovackova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. Kovackova / J. Kovackova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 5-2 → 6-2 C. Jauffret / T. Kokkinis 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 A. Kovackova / J. Kovackova 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 C. Jauffret / T. Kokkinis 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 A. Kovackova / J. Kovackova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-1 → 3-1 C. Jauffret / T. Kokkinis 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 A. Kovackova / J. Kovackova 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 C. Jauffret / T. Kokkinis 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 A. Kovackova / J. Kovackova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-2 → 6-2 C. Jauffret / T. Kokkinis 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 4-2 → 5-2 A. Kovackova / J. Kovackova 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 C. Jauffret / T. Kokkinis 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 A. Kovackova / J. Kovackova 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 C. Jauffret / T. Kokkinis 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 A. Kovackova / J. Kovackova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 0-1 → 1-1 C. Jauffret / T. Kokkinis 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

(Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))(1) A. Kovackova/ (1) J. Kovackovavs C. Jauffret/ T. Kokkinis

ANZ Arena – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

A. Pushkareva vs (11) Y. Shao



GS Australian Open A. Pushkareva A. Pushkareva 6 3 4 Y. Shao [4] Y. Shao [4] 4 6 6 Vincitore: Y. Shao Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Y. Shao 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 A. Pushkareva 30-40 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 Y. Shao 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 A. Pushkareva 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 Y. Shao 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 A. Pushkareva 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-1 → 3-2 Y. Shao 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-0 → 3-1 A. Pushkareva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Y. Shao 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 A. Pushkareva 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Y. Shao 15-40 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 A. Pushkareva 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 Y. Shao 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-5 → 2-5 A. Pushkareva 0-15 0-30 0-40 1-4 → 1-5 Y. Shao 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Y. Shao 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Y. Shao 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Pushkareva 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Y. Shao 30-40 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Pushkareva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Y. Shao 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 A. Pushkareva 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 Y. Shao 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 A. Pushkareva 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Y. Shao 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 Y. Shao 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Y. Shao 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 A. Pushkareva 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 Y. Shao 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0

D. Zoldakova vs (6) X. Sun



GS Australian Open D. Zoldakova D. Zoldakova 6 3 X. Sun [6] X. Sun [6] 7 6 Vincitore: X. Sun Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 X. Sun 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 X. Sun 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-5 → 3-5 D. Zoldakova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-5 → 2-5 X. Sun 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-4 → 1-5 D. Zoldakova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-4 → 1-4 X. Sun 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 D. Zoldakova 0-15 0-30 0-40 0-2 → 0-3 X. Sun 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 D. Zoldakova 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6* 6*-7 6-6 → 6-7 D. Zoldakova 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 X. Sun 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 D. Zoldakova 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 X. Sun 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 D. Zoldakova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 X. Sun 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 D. Zoldakova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 X. Sun 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 D. Zoldakova 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 D. Zoldakova 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 D. Zoldakova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 X. Sun 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

(Q) N. Raguin vs (2) L. Miguel



GS Australian Open N. Raguin N. Raguin 4 3 L. Miguel [2] L. Miguel [2] 6 6 Vincitore: L. Miguel Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 N. Raguin 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 L. Miguel 15-0 15-15 15-30 15-40 2-5 → 3-5 N. Raguin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 2-4 → 2-5 N. Raguin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 2-4 N. Raguin 0-15 0-30 15-30 15-40 1-3 → 1-4 L. Miguel 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 N. Raguin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 1-2 L. Miguel 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 N. Raguin 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 L. Miguel 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 N. Raguin 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 L. Miguel 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 N. Raguin 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 L. Miguel 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 3-3 N. Raguin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 L. Miguel 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-0 → 3-1 N. Raguin 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 N. Raguin 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 N. Raguin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

A. James / M. Pawelska vs A. Malova / A. Terentyeva



GS Australian Open A. James / M. Pawelska A. James / M. Pawelska 0 6 3 0 A. Malova / A. Terentyeva • A. Malova / A. Terentyeva 0 2 6 1 Vincitore: A. Malova / A. Terentyeva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 A. Malova / A. Terentyeva 0-1 A. Malova / A. Terentyeva 1-0 2-0 3-0 3-1 4-1 5-1 6-1 6-2 7-2 7-3 8-3 8-4 8-5 9-5 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Malova / A. Terentyeva 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 3-5 → 3-6 A. James / M. Pawelska 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 3-4 → 3-5 A. Malova / A. Terentyeva 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-4 → 3-4 A. James / M. Pawelska 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 A. Malova / A. Terentyeva 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-3 → 1-4 A. James / M. Pawelska 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-2 → 1-3 A. James / M. Pawelska 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 A. James / M. Pawelska 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Malova / A. Terentyeva 40-40 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 A. James / M. Pawelska 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 5-2 → 6-2 A. Malova / A. Terentyeva 0-15 0-30 0-40 4-2 → 5-2 A. James / M. Pawelska 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 4-2 A. Malova / A. Terentyeva 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 A. James / M. Pawelska 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-1 → 2-2 A. Malova / A. Terentyeva 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 A. James / M. Pawelska 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Malova / A. Terentyeva 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

GS Australian Open C. Clarke / N. Lee C. Clarke / N. Lee 4 3 T. Hermanova / D. Zoldakova T. Hermanova / D. Zoldakova 6 6 Vincitore: T. Hermanova / D. Zoldakova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 C. Clarke / N. Lee 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 T. Hermanova / D. Zoldakova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 3-4 → 3-5 C. Clarke / N. Lee 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 T. Hermanova / D. Zoldakova 40-30 0-15 0-30 0-40 2-3 → 3-3 C. Clarke / N. Lee 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 T. Hermanova / D. Zoldakova 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 C. Clarke / N. Lee 0-15 15-15 15-30 15-40 2-0 → 2-1 T. Hermanova / D. Zoldakova 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 C. Clarke / N. Lee 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 T. Hermanova / D. Zoldakova 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 C. Clarke / N. Lee 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 T. Hermanova / D. Zoldakova 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 C. Clarke / N. Lee 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 T. Hermanova / D. Zoldakova 40-30 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 C. Clarke / N. Lee 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 T. Hermanova / D. Zoldakova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 T. Hermanova / D. Zoldakova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 1-2 T. Hermanova / D. Zoldakova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 C. Clarke / N. Lee 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

(Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))C. Clarke/ N. Leevs T. Hermanova/ D. Zoldakova

Court 5 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

(1) N. Vink vs G. Lazarte



GS Australian Open N. Vink [1] N. Vink [1] 6 6 G. Lazarte G. Lazarte 0 1 Vincitore: N. Vink Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 G. Lazarte 0-40 0-15 15-15 15-30 15-40 5-1 → 6-1 N. Vink 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 G. Lazarte 15-0 30-0 40-0 40-15 4-0 → 4-1 N. Vink 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-0 → 4-0 G. Lazarte 0-15 0-30 0-40 15-40 2-0 → 3-0 G. Lazarte 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 G. Lazarte 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 N. Vink 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 5-0 → 6-0 G. Lazarte 0-15 0-30 0-40 4-0 → 5-0 N. Vink 15-0 15-15 30-0 30-15 30-30 40-30 3-0 → 4-0 G. Lazarte 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-0 → 3-0 N. Vink 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 G. Lazarte 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

(1) Y. Kamiji vs L. De Greef



GS Australian Open Y. Kamiji [2] Y. Kamiji [2] 6 6 L. De Greef L. De Greef 1 2 Vincitore: Y. Kamiji Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 L. De Greef 15-0 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-2 → 6-2 Y. Kamiji 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 L. De Greef 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Y. Kamiji 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 L. De Greef 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Y. Kamiji 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 L. De Greef 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Y. Kamiji 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Y. Kamiji 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 5-1 → 6-1 Y. Kamiji 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 5-1 L. De Greef 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 Y. Kamiji 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 L. De Greef 0-40 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 Y. Kamiji 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 L. De Greef 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0

(3) M. De la Puente vs S. Houdet



GS Australian Open M. De la Puente [2] M. De la Puente [2] 6 6 S. Houdet [2] S. Houdet [2] 3 2 Vincitore: M. De la Puente Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 M. De la Puente 15-40 15-0 15-15 15-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 6-2 S. Houdet 40-A 15-0 30-0 40-0 40-15 5-1 → 5-2 M. De la Puente 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 5-1 S. Houdet 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1 M. De la Puente 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 S. Houdet 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 M. De la Puente 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 S. Houdet 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. De la Puente 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 S. Houdet 30-40 15-0 15-15 15-30 15-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 M. De la Puente 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 S. Houdet 40-A 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 M. De la Puente 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 S. Houdet 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 M. De la Puente 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-0 → 2-1 S. Houdet 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 M. De la Puente 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

D. De Groot / A. Van Koot vs (2) Y. Kamiji / (2) Z. Zhu



GS Australian Open D. De Groot / A. Van Koot D. De Groot / A. Van Koot 3 0 Y. Kamiji / Z. Zhu [2] Y. Kamiji / Z. Zhu [2] 6 6 Vincitore: Y. Kamiji Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 D. De Groot / A. Van Koot 0-15 0-30 0-40 0-5 → 0-6 Y. Kamiji / Z. Zhu 15-0 30-0 40-0 0-4 → 0-5 D. De Groot / A. Van Koot 0-15 0-30 0-40 15-40 0-3 → 0-4 Y. Kamiji / Z. Zhu 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 D. De Groot / A. Van Koot 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Y. Kamiji / Z. Zhu 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 D. De Groot / A. Van Koot 0-15 0-30 0-40 15-40 3-5 → 3-6 D. De Groot / A. Van Koot 0-15 0-30 0-40 3-4 → 3-5 D. De Groot / A. Van Koot 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 3-3 → 3-4 Y. Kamiji / Z. Zhu 0-15 0-30 0-40 2-3 → 3-3 D. De Groot / A. Van Koot 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 2-3 Y. Kamiji / Z. Zhu 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-2 → 2-2 D. De Groot / A. Van Koot 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 Y. Kamiji / Z. Zhu 40-40 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-0 → 1-1 D. De Groot / A. Van Koot 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0

(1) D. Caverzaschi / (1) R. Spaargaren vs C. Ratzlaff / D. Rodrigues



GS Australian Open D. Caverzaschi / R. Spaargaren [1] D. Caverzaschi / R. Spaargaren [1] 6 6 C. Ratzlaff / D. Rodrigues C. Ratzlaff / D. Rodrigues 0 2 Vincitore: D. Caverzaschi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 C. Ratzlaff / D. Rodrigues 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-2 → 6-2 D. Caverzaschi / R. Spaargaren 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 C. Ratzlaff / D. Rodrigues 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 D. Caverzaschi / R. Spaargaren 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 C. Ratzlaff / D. Rodrigues 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 D. Caverzaschi / R. Spaargaren 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 C. Ratzlaff / D. Rodrigues 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 D. Caverzaschi / R. Spaargaren 40-0 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 C. Ratzlaff / D. Rodrigues 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-0 → 6-0 D. Caverzaschi / R. Spaargaren 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 4-0 → 5-0 C. Ratzlaff / D. Rodrigues 0-15 0-30 0-40 3-0 → 4-0 D. Caverzaschi / R. Spaargaren 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 C. Ratzlaff / D. Rodrigues 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 D. Caverzaschi / R. Spaargaren 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Court 6 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

A. Sushkova vs (8) T. Frodin



GS Australian Open A. Sushkova A. Sushkova 4 5 T. Frodin [3] T. Frodin [3] 6 7 Vincitore: T. Frodin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 T. Frodin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 5-7 A. Sushkova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-5 → 5-6 T. Frodin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-5 → 5-5 A. Sushkova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 T. Frodin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-4 → 4-4 A. Sushkova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 T. Frodin 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 T. Frodin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-3 → 2-3 T. Frodin 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 A. Sushkova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 T. Frodin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Sushkova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 T. Frodin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 A. Sushkova 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 → 4-5 T. Frodin 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 A. Sushkova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 4-3 T. Frodin 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 A. Sushkova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 T. Frodin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 A. Sushkova 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 T. Frodin 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 1-1 A. Sushkova 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

(4) K. Hance vs S. Massellani



GS Australian Open K. Hance [4] K. Hance [4] 6 6 S. Massellani S. Massellani 0 4 Vincitore: K. Hance Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 K. Hance 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 S. Massellani 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 5-4 K. Hance 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 S. Massellani 40-A 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 4-3 K. Hance 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 S. Massellani 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 K. Hance 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 S. Massellani 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 K. Hance 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 1-1 S. Massellani 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 K. Hance 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-0 → 6-0 S. Massellani 0-40 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-0 → 5-0 K. Hance 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 S. Massellani 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 3-0 K. Hance 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 2-0 S. Massellani 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

H. Kawanishi / K. Watanabe vs J. Dembo / D. Jovanovski



GS Australian Open H. Kawanishi / K. Watanabe H. Kawanishi / K. Watanabe 6 6 J. Dembo / D. Jovanovski J. Dembo / D. Jovanovski 3 2 Vincitore: H. Kawanishi / K. Watanabe Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 H. Kawanishi / K. Watanabe 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 J. Dembo / D. Jovanovski 15-0 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 H. Kawanishi / K. Watanabe 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 J. Dembo / D. Jovanovski 0-15 15-15 30-15 40-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 H. Kawanishi / K. Watanabe 40-15 15-0 30-0 40-0 40-30 1-2 → 2-2 J. Dembo / D. Jovanovski 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-1 → 1-2 H. Kawanishi / K. Watanabe 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 J. Dembo / D. Jovanovski 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 H. Kawanishi / K. Watanabe 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 J. Dembo / D. Jovanovski 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 H. Kawanishi / K. Watanabe 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 J. Dembo / D. Jovanovski 15-40 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 H. Kawanishi / K. Watanabe 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 J. Dembo / D. Jovanovski 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 H. Kawanishi / K. Watanabe 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 J. Dembo / D. Jovanovski 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 H. Kawanishi / K. Watanabe 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

(3) A. Cvetkovic / (3) T. Frodin vs M. Makarova / R. Zolotareva



GS Australian Open A. Cvetkovic / T. Frodin [7] A. Cvetkovic / T. Frodin [7] 4 5 M. Makarova / R. Zolotareva [13] M. Makarova / R. Zolotareva [13] 6 7 Vincitore: M. Makarova / R. Zolotareva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 M. Makarova / R. Zolotareva 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 5-6 → 5-7 A. Cvetkovic / T. Frodin 0-15 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 M. Makarova / R. Zolotareva 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 A. Cvetkovic / T. Frodin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 4-4 → 5-4 M. Makarova / R. Zolotareva 0-15 0-30 15-30 15-40 3-4 → 4-4 A. Cvetkovic / T. Frodin 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 M. Makarova / R. Zolotareva 0-15 0-30 0-40 2-3 → 3-3 A. Cvetkovic / T. Frodin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 2-2 → 2-3 M. Makarova / R. Zolotareva 40-40 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 1-2 → 2-2 A. Cvetkovic / T. Frodin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-1 → 1-2 M. Makarova / R. Zolotareva 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 0-1 → 1-1 A. Cvetkovic / T. Frodin 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Makarova / R. Zolotareva 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 A. Cvetkovic / T. Frodin 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-5 → 4-5 M. Makarova / R. Zolotareva 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-5 → 3-5 A. Cvetkovic / T. Frodin 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 M. Makarova / R. Zolotareva 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-3 → 2-4 A. Cvetkovic / T. Frodin 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 M. Makarova / R. Zolotareva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 A. Cvetkovic / T. Frodin 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 M. Makarova / R. Zolotareva 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Cvetkovic / T. Frodin 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

GS Australian Open C. Doig / D. Kisimov C. Doig / D. Kisimov 7 7 K. Hance / T. Konduri [4] K. Hance / T. Konduri [4] 6 6 Vincitore: C. Doig / D. Kisimov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 40*-15 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 4*-2 4-3* 5-3* 5*-4 6*-4 0*-0 6-6 → 7-6 C. Doig / D. Kisimov 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 K. Hance / T. Konduri 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 C. Doig / D. Kisimov 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 K. Hance / T. Konduri 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 C. Doig / D. Kisimov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-4 → 4-4 K. Hance / T. Konduri 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 C. Doig / D. Kisimov 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 K. Hance / T. Konduri 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 C. Doig / D. Kisimov 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 K. Hance / T. Konduri 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 C. Doig / D. Kisimov 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 C. Doig / D. Kisimov 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 4*-0 4-1* 5-1* 5*-2 5*-3 6-3* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 K. Hance / T. Konduri 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 C. Doig / D. Kisimov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 5-5 → 6-5 K. Hance / T. Konduri 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 C. Doig / D. Kisimov 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 K. Hance / T. Konduri 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 C. Doig / D. Kisimov 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 C. Doig / D. Kisimov 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-2 → 3-3 C. Doig / D. Kisimov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-2 → 3-2 K. Hance / T. Konduri 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 C. Doig / D. Kisimov 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 K. Hance / T. Konduri 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 C. Doig / D. Kisimov 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

(Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))C. Doig/ D. Kisimovvs (4) K. Hance/ (4) T. Konduri

M. Ceban / K. Filaretov vs (2) L. Miguel / (2) Z. Sesko



GS Australian Open M. Ceban / K. Filaretov M. Ceban / K. Filaretov L. Miguel / Z. Sesko [2] L. Miguel / Z. Sesko [2] Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 0 Servizio Svolgimento Set 1

Court 7 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

(3) G. Sasson vs H. Davidson



GS Australian Open G. Sasson [1] G. Sasson [1] 6 6 H. Davidson [2] H. Davidson [2] 0 0 Vincitore: G. Sasson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 G. Sasson 15-0 30-0 30-15 40-15 5-0 → 6-0 H. Davidson 0-15 15-15 15-30 15-40 4-0 → 5-0 G. Sasson 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 H. Davidson 15-0 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 G. Sasson 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 H. Davidson 15-40 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 G. Sasson 15-0 30-0 40-0 40-15 5-0 → 6-0 H. Davidson 0-15 0-30 0-40 4-0 → 5-0 G. Sasson 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 H. Davidson 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-0 → 3-0 G. Sasson 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 H. Davidson 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

K. Montjane vs (4) Z. Wang



GS Australian Open K. Montjane K. Montjane 4 2 Z. Wang [1] Z. Wang [1] 6 6 Vincitore: Z. Wang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Z. Wang 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 K. Montjane 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 2-5 Z. Wang 0-15 0-30 0-40 1-4 → 2-4 K. Montjane 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-4 → 1-4 Z. Wang 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 0-4 K. Montjane 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-2 → 0-3 Z. Wang 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 K. Montjane 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Z. Wang 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 K. Montjane 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 Z. Wang 15-0 15-15 15-30 15-40 3-4 → 4-4 K. Montjane 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 Z. Wang 0-15 0-30 0-40 2-3 → 3-3 K. Montjane 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Z. Wang 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 K. Montjane 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Z. Wang 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 K. Montjane 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

S. Lysov vs (4) G. Fernandez



GS Australian Open S. Lysov S. Lysov 1 2 G. Fernandez [4] G. Fernandez [4] 6 6 Vincitore: G. Fernandez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 G. Fernandez 30-15 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 S. Lysov 15-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-4 → 2-5 G. Fernandez 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 S. Lysov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 G. Fernandez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-2 → 2-2 S. Lysov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 G. Fernandez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 S. Lysov 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 G. Fernandez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-5 → 1-6 S. Lysov 0-15 0-30 0-40 1-4 → 1-5 G. Fernandez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 S. Lysov 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 1-3 G. Fernandez 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 S. Lysov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 G. Fernandez 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

(1) G. Sasson / (1) N. Vink vs R. Shaw / Y. Silva



GS Australian Open G. Sasson / N. Vink [1] G. Sasson / N. Vink [1] 6 6 R. Shaw / Y. Silva R. Shaw / Y. Silva 4 3 Vincitore: G. Sasson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 R. Shaw / Y. Silva 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-3 → 6-3 G. Sasson / N. Vink 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-2 → 5-3 R. Shaw / Y. Silva 0-15 0-30 0-40 4-2 → 5-2 G. Sasson / N. Vink 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 4-1 → 4-2 R. Shaw / Y. Silva 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 G. Sasson / N. Vink 0-15 15-15 15-30 15-40 3-0 → 3-1 R. Shaw / Y. Silva 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-0 → 3-0 G. Sasson / N. Vink 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 R. Shaw / Y. Silva 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 G. Sasson / N. Vink 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 5-4 → 6-4 R. Shaw / Y. Silva 40-40 0-15 0-30 0-40 4-4 → 5-4 G. Sasson / N. Vink 40-40 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 4-3 → 4-4 R. Shaw / Y. Silva 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 G. Sasson / N. Vink 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-2 → 4-2 R. Shaw / Y. Silva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-2 → 3-2 G. Sasson / N. Vink 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 R. Shaw / Y. Silva 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 G. Sasson / N. Vink 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-0 → 1-1 R. Shaw / Y. Silva 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

(1) X. Li / (1) Z. Wang vs K. Montjane / M. Tanaka



GS Australian Open X. Li / Z. Wang [3] X. Li / Z. Wang [3] 6 6 K. Montjane / M. Tanaka K. Montjane / M. Tanaka 2 3 Vincitore: X. Li Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 X. Li / Z. Wang 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 K. Montjane / M. Tanaka 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 X. Li / Z. Wang 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 K. Montjane / M. Tanaka 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 3-3 X. Li / Z. Wang 40-40 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 K. Montjane / M. Tanaka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-1 → 2-2 X. Li / Z. Wang 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 K. Montjane / M. Tanaka 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 X. Li / Z. Wang 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 K. Montjane / M. Tanaka 0-15 0-30 0-40 15-40 5-2 → 6-2 X. Li / Z. Wang 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 4-2 → 5-2 K. Montjane / M. Tanaka 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 X. Li / Z. Wang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 K. Montjane / M. Tanaka 15-40 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 X. Li / Z. Wang 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 K. Montjane / M. Tanaka 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 X. Li / Z. Wang 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-0 → 1-0

Court 8 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

(Q) L. Pena vs (4) A. Kaplan



GS Australian Open L. Pena L. Pena 6 2 A. Kaplan A. Kaplan 7 6 Vincitore: A. Kaplan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 L. Pena 0-15 0-30 0-40 2-5 → 2-6 A. Kaplan 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 L. Pena 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 2-4 A. Kaplan 0-15 0-30 0-40 0-4 → 1-4 L. Pena 0-15 15-15 15-30 15-40 0-3 → 0-4 A. Kaplan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-2 → 0-3 L. Pena 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 A. Kaplan 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 0*-4 0-5* 0-6* 6-6 → 6-7 A. Kaplan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-6 → 6-6 A. Kaplan 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 A. Kaplan 0-15 0-30 0-40 4-5 → 5-5 L. Pena 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 4-5 A. Kaplan 0-15 0-30 0-40 3-4 → 4-4 L. Pena 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 A. Kaplan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 3-3 L. Pena 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 A. Kaplan 40-40 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 L. Pena 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 A. Kaplan 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 L. Pena 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

(3) X. Li vs (Q) M. Ohtani



GS Australian Open X. Li [3] X. Li [3] 6 6 M. Ohtani M. Ohtani 3 2 Vincitore: X. Li Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 M. Ohtani 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-2 → 6-2 X. Li 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 M. Ohtani 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 X. Li 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 4-1 M. Ohtani 40-A 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 X. Li 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. Ohtani 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 1-1 X. Li 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Ohtani 0-15 0-30 0-40 15-40 5-3 → 6-3 X. Li 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-2 → 5-3 M. Ohtani 15-40 15-0 15-15 15-30 4-2 → 5-2 X. Li 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 M. Ohtani 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 X. Li 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 M. Ohtani 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 X. Li 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 M. Ohtani 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

GS Australian Open A. Lantermann [1] A. Lantermann [1] 3 4 M. Knoesen M. Knoesen 6 6 Vincitore: M. Knoesen Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Lantermann 40-A 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 M. Knoesen 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 A. Lantermann 15-40 0-15 0-30 15-30 4-3 → 4-4 M. Knoesen 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 A. Lantermann 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-1 → 4-2 M. Knoesen 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-1 → 4-1 A. Lantermann 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-0 → 3-1 M. Knoesen 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-0 → 3-0 A. Lantermann 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 M. Knoesen 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Lantermann 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-5 → 3-6 M. Knoesen 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 A. Lantermann 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 M. Knoesen 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 3-3 A. Lantermann 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 M. Knoesen 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 A. Lantermann 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 M. Knoesen 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 1-1 A. Lantermann 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1

(1) A. Lantermannvs M. Knoesen

L. Heald vs L. Foyster



GS Australian Open L. Heald L. Heald 4 6 6 L. Foyster L. Foyster 6 2 2 Vincitore: L. Heald Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 L. Heald 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 L. Foyster 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 L. Heald 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-1 → 4-2 L. Foyster 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1 L. Heald 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 L. Foyster 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 L. Heald 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 L. Foyster 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 L. Heald 40-A 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 6-2 L. Foyster 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-1 → 5-2 L. Heald 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-0 → 5-1 L. Foyster 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-0 → 5-0 L. Heald 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 L. Foyster 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 L. Heald 40-30 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 L. Foyster 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 L. Heald 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 L. Foyster 15-0 30-15 30-30 30-40 3-5 → 4-5 L. Heald 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 L. Foyster 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 L. Heald 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 2-4 L. Foyster 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 L. Heald 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 L. Foyster 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-2 → 1-2 L. Heald 30-40 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 L. Foyster 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

(1) A. Lantermann vs (2) L. De Gouveia



GS Australian Open A. Lantermann [1] • A. Lantermann [1] 40 6 5 L. De Gouveia [2] L. De Gouveia [2] 30 1 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 A. Lantermann 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 L. De Gouveia 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 A. Lantermann 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 L. De Gouveia 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 A. Lantermann 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-1 → 3-2 L. De Gouveia 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 A. Lantermann 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 L. De Gouveia 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Lantermann 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 L. De Gouveia A-40 0-15 0-30 0-40 15-40 5-1 → 6-1 A. Lantermann 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-0 → 5-1 L. De Gouveia 0-15 0-30 0-40 4-0 → 5-0 A. Lantermann 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 L. De Gouveia 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-0 → 3-0 A. Lantermann 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 L. De Gouveia 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

(1) L. Gryp vs L. Heald



GS Australian Open L. Gryp [1] L. Gryp [1] 6 6 L. Heald L. Heald 1 3 Vincitore: L. Gryp Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 L. Heald 0-15 0-30 0-40 15-40 5-3 → 6-3 L. Gryp 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 L. Heald 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 L. Gryp 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 L. Heald 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 L. Gryp 0-15 15-15 15-30 30-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 L. Gryp 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 L. Gryp 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 L. Heald 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 L. Gryp 15-0 30-0 30-15 40-15 5-1 → 6-1 L. Heald 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-0 → 5-1 L. Gryp 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-0 → 5-0 L. Heald 0-15 0-30 0-40 3-0 → 4-0 L. Gryp 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 L. Heald 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 L. Gryp 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Court 11 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

(2) L. De Gouveia vs A. Shawcross



GS Australian Open L. De Gouveia [2] L. De Gouveia [2] 4 4 A. Shawcross A. Shawcross 6 6 Vincitore: A. Shawcross Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 L. De Gouveia 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 4-6 A. Shawcross 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-5 → 4-5 L. De Gouveia 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 A. Shawcross 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 2-5 L. De Gouveia 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 A. Shawcross 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 L. De Gouveia 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 A. Shawcross 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-2 → 0-3 L. De Gouveia 30-40 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 A. Shawcross 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 L. De Gouveia 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-5 → 4-6 A. Shawcross 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 L. De Gouveia 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 4-4 A. Shawcross 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 L. De Gouveia 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 A. Shawcross 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 L. De Gouveia 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 A. Shawcross 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 L. De Gouveia A-40 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 A. Shawcross 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

(1) L. Gryp vs (2) S. Matsuoka



GS Australian Open L. Gryp [1] L. Gryp [1] 6 2 6 S. Matsuoka [2] S. Matsuoka [2] 3 6 4 Vincitore: L. Gryp Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 L. Gryp 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 S. Matsuoka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 L. Gryp 0-15 0-30 0-40 4-3 → 4-4 S. Matsuoka 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 L. Gryp 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 L. Gryp 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 L. Gryp 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 S. Matsuoka 0-15 0-30 0-40 0-2 → 1-2 L. Gryp 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 S. Matsuoka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 L. Gryp 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-5 → 2-6 S. Matsuoka 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-5 → 2-5 L. Gryp 0-15 15-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 S. Matsuoka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 L. Gryp 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 S. Matsuoka 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 L. Gryp 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 1-1 S. Matsuoka 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 S. Matsuoka 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 S. Matsuoka 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 L. Gryp 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-2 → 4-3 S. Matsuoka 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 L. Gryp 0-15 0-30 0-40 3-1 → 3-2 S. Matsuoka 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 L. Gryp 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-0 → 2-1 S. Matsuoka 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 L. Gryp 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

M. Knoesen vs A. Shawcross



GS Australian Open M. Knoesen M. Knoesen 6 6 A. Shawcross A. Shawcross 3 3 Vincitore: M. Knoesen Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Knoesen 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 A. Shawcross 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 M. Knoesen 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 A. Shawcross 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 M. Knoesen 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 A. Shawcross 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 M. Knoesen 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Shawcross 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 M. Knoesen 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Shawcross 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 M. Knoesen 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 A. Shawcross 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 M. Knoesen 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 A. Shawcross 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 M. Knoesen 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 A. Shawcross 0-15 0-30 15-30 15-40 0-2 → 1-2 M. Knoesen 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 A. Shawcross 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

(2) S. Matsuoka vs L. Foyster

