Australian Open: I risultati completi con il dettaglio del Day 12. Sabalenka inarrestabile: travolta Svitolina e finale conquistata a Melbourne (LIVE)

29/01/2026 11:31 38 commenti
Quando Aryna Sabalenka gioca a questo livello, non sembra appartenere alla stessa dimensione delle sue avversarie. Lo ha dimostrato ancora una volta nelle semifinali dell’Australian Open 2026, dove la numero uno del mondo ha superato Elina Svitolina con un netto 6-2 6-3, conquistando l’accesso alla finale senza mai dare la sensazione di poter essere realmente messa in difficoltà.
Una prestazione dominante, fatta di potenza costante, precisione e un’intensità competitiva che ha progressivamente tolto ogni certezza alla tennista ucraina.

Un ritmo impossibile da reggere
Fin dai primi game del match è apparso chiaro che Sabalenka fosse entrata in campo con uno di quei livelli che poche giocatrici riescono anche solo ad avvicinare. Ogni colpo viaggiava con velocità elevatissima, ma sempre sotto controllo, rendendo vano ogni tentativo di contenimento da parte di Svitolina.
La bielorussa ha imposto subito il proprio ritmo, prendendo l’iniziativa già dal primo colpo dello scambio e costringendo l’avversaria a una difesa continua, spesso senza reali possibilità di ribaltare il punto.

I numeri del dominio
A certificare la superiorità di Sabalenka sono anche le statistiche: 29 vincenti a fronte di 15 errori non forzati, un dato che racconta perfettamente l’equilibrio tra aggressività e controllo mostrato dalla numero uno del mondo.
Svitolina ha provato a variare, a cercare profondità in risposta e a cambiare ritmo, ma ogni tentativo veniva neutralizzato dalla potenza del primo colpo di Aryna, sempre pronta a prendersi il comando dello scambio.

Una semifinale senza storia
Nel secondo set, dopo un breve momento di disattenzione iniziale, Sabalenka ha ripreso immediatamente il controllo, chiudendo l’incontro con autorità e senza concedere spiragli. La sensazione è stata quella di una partita decisa più dalla forza della vincitrice che dagli errori della sconfitta.
Per Svitolina resta comunque un torneo positivo, culminato con il ritorno tra le migliori del circuito, anche se contro questa versione della bielorussa non c’è stato spazio per una vera battaglia.

Ora l’ultimo passo
Aryna Sabalenka approda così in finale all’Australian Open 2026 con il chiaro status di favorita. Nell’ultimo atto troverà Jessica Pegula o Elena Rybakina, avversarie in grado di offrire una resistenza diversa, ma che dovranno comunque misurarsi con una giocatrice che, a questo livello, sembra appartenere a un’altra categoria.
A Melbourne, la numero uno del mondo è a un solo passo dal titolo. E, per come sta giocando, fermarla appare oggi una missione estremamente complicata.

Australian Open (Australia 🇦🇺) Semifinali, cemento

Rod Laver Arena – Ora italiana: 01:30 (locale: 11:30)
L. Hewitt AUS / M. Philippoussis AUS vs M. Baghdatis CYP / M. Safin RUS
GS Australian Open
L. Hewitt / M. Philippoussis
6
6
M. Baghdatis / M. Safin
4
2
Vincitore: L. Hewitt
(WC) J. Kubler AUS / (WC) M. Polmans AUS vs L. Johnson GBR / J. Zielinski POL

GS Australian Open
J. Kubler / M. Polmans
6
3
6
L. Johnson / J. Zielinski
2
6
3
Vincitore: J. Kubler / M. Polmans
(Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00))
(7) A. Danilina KAZ / (7) A. Krunic SRB vs (5) G. Dabrowski CAN / (5) L. Stefani BRA
GS Australian Open
A. Danilina / A. Krunic
7
3
6
G. Dabrowski / L. Stefani [5]
6
6
4
Vincitore: A. Danilina / A. Krunic
(Ora italiana: 04:30 (locale: 14:30))

Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:30 (locale: 19:30)
(1) A. Sabalenka BLR vs (12) E. Svitolina UKR

GS Australian Open
A. Sabalenka [1]
6
6
E. Svitolina [12]
2
3
Vincitore: A. Sabalenka
(6) J. Pegula USA vs (5) E. Rybakina KAZ

GS Australian Open
J. Pegula [6]
3
6
E. Rybakina [5]
6
7
Vincitore: E. Rybakina
Margaret Court Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(1) A. Hewett GBR vs G. Reid GBR

GS Australian Open
A. Hewett [1]
6
6
G. Reid
2
3
Vincitore: A. Hewett
A. Molik AUS / S. Stosur AUS vs A. Kerber GER / A. Petkovic GER

GS Australian Open
A. Molik / S. Stosur
0
6
0
0
A. Kerber / A. Petkovic
0
4
6
1
Vincitore: A. Kerber / A. Petkovic
(Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))
(3) M. Granollers ESP / (3) H. Zeballos ARG vs (6) C. Harrison USA / (6) N. Skupski GBR
GS Australian Open
M. Granollers / H. Zeballos [3]
3
6
C. Harrison / N. Skupski [6]
6
7
Vincitore: C. Harrison / N. Skupski
(Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))
(4) E. Mertens BEL / (4) S. Zhang CHN vs E. Shibahara JPN / V. Zvonareva RUS
GS Australian Open
E. Mertens / S. Zhang [4]
6
6
E. Shibahara / V. Zvonareva
3
2
Vincitore: E. Mertens / S. Zhang
Kia Arena – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
J. Woodman AUS vs (2) S. Schroder NED
GS Australian Open
J. Woodman
5
0
S. Schroder
7
6
Vincitore: S. Schroder
D. De Groot NED vs (2) A. Van Koot NED

GS Australian Open
D. De Groot
6
6
A. Van Koot
2
2
Vincitore: D. De Groot
T. Egberink NED vs (2) T. Oda JPN

GS Australian Open
T. Egberink
4
4
T. Oda [2]
6
6
Vincitore: T. Oda
D. Ramphadi RSA / J. Woodman AUS vs (2) H. Davidson AUS / (2) A. Lapthorne GBR

GS Australian Open
D. Ramphadi / J. Woodman
6
6
6
0
H. Davidson / A. Lapthorne [2]
9
4
7
1
Vincitore: H. Davidson
A. Hewett GBR / G. Reid GBR vs G. Fernandez ARG / T. Oda JPN

GS Australian Open
A. Hewett / G. Reid [1]
0
4
6
0
G. Fernandez / T. Oda [4]
0
6
2
1
Vincitore: G. Fernandez
1573 Arena – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(14) N. Lagaev CAN vs (3) K. Efremova FRA

GS Australian Open
N. Lagaev [8]
2
1
K. Efremova [3]
6
6
Vincitore: K. Efremova
(11) K. Chen TPE vs (6) N. Bilozertsev UKR

GS Australian Open
K. Chen [5]
6
6
N. Bilozertsev [3]
1
3
Vincitore: K. Chen
(7) Z. Sesko SLO vs (10) T. Behrmann AUT

GS Australian Open
Z. Sesko [7]
6
6
T. Behrmann
2
4
Vincitore: Z. Sesko
(WC) Y. Ibraimi AUS / (WC) C. Kose AUS vs J. Bolivar Idarraga COL / V. Reddy USA

GS Australian Open
Y. Ibraimi / C. Kose
6
6
J. Bolivar Idarraga / V. Reddy
2
4
Vincitore: Y. Ibraimi / C. Kose
(Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))
(1) A. Kovackova CZE / (1) J. Kovackova CZE vs C. Jauffret USA / T. Kokkinis AUS
GS Australian Open
A. Kovackova / J. Kovackova [1]
6
6
C. Jauffret / T. Kokkinis
2
2
Vincitore: A. Kovackova / J. Kovackova
ANZ Arena – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
A. Pushkareva RUS vs (11) Y. Shao CHN

GS Australian Open
A. Pushkareva
6
3
4
Y. Shao [4]
4
6
6
Vincitore: Y. Shao
D. Zoldakova CZE vs (6) X. Sun CHN

GS Australian Open
D. Zoldakova
6
3
X. Sun [6]
7
6
Vincitore: X. Sun
(Q) N. Raguin BOT vs (2) L. Miguel BRA

GS Australian Open
N. Raguin
4
3
L. Miguel [2]
6
6
Vincitore: L. Miguel
A. James JAM / M. Pawelska POL vs A. Malova RUS / A. Terentyeva RUS

GS Australian Open
A. James / M. Pawelska
0
6
3
0
A. Malova / A. Terentyeva
0
2
6
1
Vincitore: A. Malova / A. Terentyeva
(Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))
C. Clarke USA / N. Lee USA vs T. Hermanova CZE / D. Zoldakova CZE
GS Australian Open
C. Clarke / N. Lee
4
3
T. Hermanova / D. Zoldakova
6
6
Vincitore: T. Hermanova / D. Zoldakova
Court 5 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(1) N. Vink NED vs G. Lazarte ARG

GS Australian Open
N. Vink [1]
6
6
G. Lazarte
0
1
Vincitore: N. Vink
(1) Y. Kamiji JPN vs L. De Greef NED

GS Australian Open
Y. Kamiji [2]
6
6
L. De Greef
1
2
Vincitore: Y. Kamiji
(3) M. De la Puente ESP vs S. Houdet FRA

GS Australian Open
M. De la Puente [2]
6
6
S. Houdet [2]
3
2
Vincitore: M. De la Puente
D. De Groot NED / A. Van Koot NED vs (2) Y. Kamiji JPN / (2) Z. Zhu CHN

GS Australian Open
D. De Groot / A. Van Koot
3
0
Y. Kamiji / Z. Zhu [2]
6
6
Vincitore: Y. Kamiji
(1) D. Caverzaschi ESP / (1) R. Spaargaren NED vs C. Ratzlaff USA / D. Rodrigues BRA

GS Australian Open
D. Caverzaschi / R. Spaargaren [1]
6
6
C. Ratzlaff / D. Rodrigues
0
2
Vincitore: D. Caverzaschi
Court 6 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
A. Sushkova UKR vs (8) T. Frodin USA

GS Australian Open
A. Sushkova
4
5
T. Frodin [3]
6
7
Vincitore: T. Frodin
(4) K. Hance USA vs S. Massellani ITA

GS Australian Open
K. Hance [4]
6
6
S. Massellani
0
4
Vincitore: K. Hance
H. Kawanishi JPN / K. Watanabe JPN vs J. Dembo AUS / D. Jovanovski AUS

GS Australian Open
H. Kawanishi / K. Watanabe
6
6
J. Dembo / D. Jovanovski
3
2
Vincitore: H. Kawanishi / K. Watanabe
(3) A. Cvetkovic SRB / (3) T. Frodin USA vs M. Makarova RUS / R. Zolotareva RUS

GS Australian Open
A. Cvetkovic / T. Frodin [7]
4
5
M. Makarova / R. Zolotareva [13]
6
7
Vincitore: M. Makarova / R. Zolotareva
(Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))
C. Doig RSA / D. Kisimov BUL vs (4) K. Hance USA / (4) T. Konduri USA
GS Australian Open
C. Doig / D. Kisimov
7
7
K. Hance / T. Konduri [4]
6
6
Vincitore: C. Doig / D. Kisimov
M. Ceban GBR / K. Filaretov RUS vs (2) L. Miguel BRA / (2) Z. Sesko SLO

GS Australian Open
M. Ceban / K. Filaretov
L. Miguel / Z. Sesko [2]
Court 7 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(3) G. Sasson ISR vs H. Davidson AUS

GS Australian Open
G. Sasson [1]
6
6
H. Davidson [2]
0
0
Vincitore: G. Sasson
K. Montjane RSA vs (4) Z. Wang CHN

GS Australian Open
K. Montjane
4
2
Z. Wang [1]
6
6
Vincitore: Z. Wang
S. Lysov ISR vs (4) G. Fernandez ARG

GS Australian Open
S. Lysov
1
2
G. Fernandez [4]
6
6
Vincitore: G. Fernandez
(1) G. Sasson ISR / (1) N. Vink NED vs R. Shaw CAN / Y. Silva BRA

GS Australian Open
G. Sasson / N. Vink [1]
6
6
R. Shaw / Y. Silva
4
3
Vincitore: G. Sasson
(1) X. Li CHN / (1) Z. Wang CHN vs K. Montjane RSA / M. Tanaka JPN

GS Australian Open
X. Li / Z. Wang [3]
6
6
K. Montjane / M. Tanaka
2
3
Vincitore: X. Li
Court 8 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(Q) L. Pena BRA vs (4) A. Kaplan TUR

GS Australian Open
L. Pena
6
2
A. Kaplan
7
6
Vincitore: A. Kaplan
(3) X. Li CHN vs (Q) M. Ohtani JPN

GS Australian Open
X. Li [3]
6
6
M. Ohtani
3
2
Vincitore: X. Li
Court 10 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(1) A. Lantermann BEL vs M. Knoesen GBR
GS Australian Open
A. Lantermann [1]
3
4
M. Knoesen
6
6
Vincitore: M. Knoesen
L. Heald USA vs L. Foyster GBR

GS Australian Open
L. Heald
4
6
6
L. Foyster
6
2
2
Vincitore: L. Heald
(1) A. Lantermann BEL vs (2) L. De Gouveia GBR

GS Australian Open
A. Lantermann [1]
40
6
5
L. De Gouveia [2]
30
1
3
(1) L. Gryp BEL vs L. Heald USA

GS Australian Open
L. Gryp [1]
6
6
L. Heald
1
3
Vincitore: L. Gryp
Court 11 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(2) L. De Gouveia GBR vs A. Shawcross AUS

GS Australian Open
L. De Gouveia [2]
4
4
A. Shawcross
6
6
Vincitore: A. Shawcross
(1) L. Gryp BEL vs (2) S. Matsuoka JPN

GS Australian Open
L. Gryp [1]
6
2
6
S. Matsuoka [2]
3
6
4
Vincitore: L. Gryp
M. Knoesen GBR vs A. Shawcross AUS

GS Australian Open
M. Knoesen
6
6
A. Shawcross
3
3
Vincitore: M. Knoesen
(2) S. Matsuoka JPN vs L. Foyster GBR

GS Australian Open
S. Matsuoka [2]
6
6
L. Foyster
0
3
Vincitore: S. Matsuoka
38 commenti. Lasciane uno!

Monica (Guest) 29-01-2026 13:24

Povera Ribarikina, così educata, elegante, sarà stordita dalle urla belluine di Arina. Una vera Tamara. Bravissima, ma tamarra

 38
zedarioz 29-01-2026 13:17
37
zedarioz 29-01-2026 13:17

Scritto da Calvin

Scritto da zedarioz
L’unica che può tenere testa a Sabalenka è Rybakina, che però si muove molto peggio anche se secondo me sa giocare meglio di Sabalenka a tennis.

Sul cemento, almeno in questo momento, per me nessuna può tenere testa alla Sabalenka
In una giornata particolarmente strana può soffrire (come le è accaduto inq eusto torneo con Potapova) perché nel tennis nulla è scritto, ma parte ampiamente favorita con chiunque

Beh, le ultime wta finals erano sul cemento.
Sabalenka esprime spesso il suo potenziale, Rybakina quasi mai.
Quando Rybakina ci riesce come alle finals, le arrota tutte.
Comunque sono le giocatrici nettamente più forti insieme a Swiatek (quest’ultima soprattutto sulla terra battuta)

 36
+1: Scolaretto
Annie3 29-01-2026 13:13

@ Calvin (#4553867)

Vabbe’, almeno la n.1 eleggiamola come “tendenzialmente” più solida, anche perché il veloce predomina, la terra è minoritaria…e, volendo essere pignoli, anche fra gli uomini una discriminante, seppur esigua, fra gli Slam vinti ad oggi si evince, sempre quella terra che pare continuare una tradizione legata ad una specializzazione che la rende attualmente la superficie più ancorata ad un tennis sempre meno “coltivato”

 35
Una Tantum (Guest) 29-01-2026 13:13

Nel secondo set la peggior Rybakina degli ultimi 3 mesi. Nervosa, ansiosa e quindi ad altissimo tasso di errori gratuiti. Tiene in vita la Pegula giocando a tratti contro se stessa. D’altronde se negli slam ha vinto così poco un motivo ci sarà. Previsione per sabato: se gioca come contro Iga vince lei se come oggi sarà un altro fallimento.

 34
Mozz 22 (Guest) 29-01-2026 13:11

La Sabalenka è nettamente la più forte oggi. Dispiace che fino a questo momento abbia vinto pochi Slam rispetto alle sue reali potenzialità forse perchè sente la tensione. E’ giocatrice da almeno 2 slam l’anno forse anche 3 vista la superiorità che manifesta. Speriamo ci riesca in questo 2026.

 33
+1: Tyler_durden
chase (Guest) 29-01-2026 13:09

rybakina è Camila 2.0, fatico sempre a credere che il solo 2.0 che le separa le basti per arrivare a questi risultati ma sono contentissimo

 32
JOA20 (Guest) 29-01-2026 13:07

Rybakina torna in Top3 ma ha faticato un po’ troppo a chiudere contro Pegula, si è fatta rimontare quando serviva per il match e ha rischiato che JPeg lo portasse al terzo

 31
Annie3 29-01-2026 13:03

Leggo ora della mancata stretta di mano…ma certo che Svitolina ha sbagliato, come se fosse Sabalenka ad aver attaccato l’Ucraina: le guerre partono sempre da chi comanda, non certo dal popolo che subisce e paga in termini di vite umane, su entrambi i fronti…anzi, chi pratica sport a livello agonistico su panorami internazionali dovrebbe approfittare delle occasioni e della visibilità per dimostrare che fra la gente c’è bisogno e desiderio di pacifica convivenza, anche approfittando dei sentimenti di rispetto che regolano il confronto sportivo, anche sottraendosi a malsane pressioni

 30
+1: Mando, Scolaretto
NonSoloSinner (Guest) 29-01-2026 12:59

Scritto da Silvy__89
Non condivido sta cosa di non darsi la mano a rete.
Lì tu stai stringendo la mano ad un atleta che è stata migliore di te in quella specifica giornata. È irrilevante la nazionalità

la Svitolina è sempre stata una giocatrice corretta e sicuramente non ha nulla contro la Sabalenka.. però siate sensati: al suo posto, con il mio paese in guerra, eviterei gesti amichevoli con una persona che magari stimo ma che involontariamente rappresenta il nemico

 29
NonSoloSinner (Guest) 29-01-2026 12:54

Sabalenka ovviamente favorita, ma attenti alla Rybakina che dopo i ben noti problemi con i coach è tornata a giocare il suo tennis e si candida come terza incomoda

 28
Silvy__89 (Guest) 29-01-2026 12:50

Non condivido sta cosa di non darsi la mano a rete.
Lì tu stai stringendo la mano ad un atleta che è stata migliore di te in quella specifica giornata. È irrilevante la nazionalità

 27
+1: Scolaretto
Sinner@Raducanu 29-01-2026 12:38

La semifinale tra Rybakina e Pegula dovrebbe essere un esempio per tutti, uomini e donne. Una correttezza e un’educazione che in campo si vedono raramente e sopratutto nessuna manifestazione sguaiata in occasione dei bellissimi punti realizzati. Anzi… sembra quasi che chiedano scusa all’avversaria.
Senza considerare la notevole qualità tecnica dell’incontro!

 26
Calvin (Guest) 29-01-2026 12:38

Scritto da Annie3
Beh, diciamo che, se fra gli uomini abbiamo almeno 2 praticamente stabili aspiranti ai titoli, fra le donne sembra che ad avere questa caratteristica di solidità sia solo una, la straripante Sabalenka, anche mattacchiona nelle dichiarazioni ma sul campo una presenza decisa, non a caso protagonista del singolare con Kyrgios dove non ha certo sfigurato per autorevolezza: del resto, almeno vivacizza il panorama, perché se penso all’espressivita’/empatia delle altre semifinaliste, davvero l’incentivo ad appassionarmi a questi incontri per me scende a zero

Per contro negli uomini i due, ad oggi, sono strafavoriti ovunque, mentre nelle donne lo swing su rosso e su erba non ha una dominatrice perché Sabalenka non si adatta a nessuna superficie che non sia il cemento.

 25
Annie3 29-01-2026 12:32

Beh, diciamo che, se fra gli uomini abbiamo almeno 2 praticamente stabili aspiranti ai titoli, fra le donne sembra che ad avere questa caratteristica di solidità sia solo una, la straripante Sabalenka, anche mattacchiona nelle dichiarazioni ma sul campo una presenza decisa, non a caso protagonista del singolare con Kyrgios dove non ha certo sfigurato per autorevolezza: del resto, almeno vivacizza il panorama, perché se penso all’espressivita’/empatia delle altre semifinaliste, davvero l’incentivo ad appassionarmi a questi incontri per me scende a zero

 24
turkaiser 29-01-2026 12:30

@ Calvin (#4553837)

Scritto da Calvin

Scritto da Lukas
Lo sport è l’esaltazione del gesto atletico, della perfezione, della performance, della fatica, della dedizione, dell’attitudine, della sofferenza non è una tribuna politica, né il luogo per recriminare, esaltare o denunciare accadimenti di geopolitica internazionali dal pulpito privilegiato di un evento, di una vita condotta nell’agio lontana dai teatri di guerra. Svitolina l’ucraina dai cessi d’oro ha perso meritatamente due volte, agonisticamente e intellettualmente perché la mano a fine partita si porge…

Ma voi vi rendete conto a che pressioni sono sottoposti sti ragazzi (Ucraini, Russi e Biellorussi tutti).
Comunque se ne pensi di quella situazione non si può che compatirli e capire che il loro comportamento non è frutto di scelte personali, ma di enormi pressioni politiche e mediatiche.
Per me giudicare una o l’altra im una maniera così dura è assurdo…lei ha ampiamente detto che non poteva stringere la mano a una Russa, che sia scelta sua o di altri poco conta e nessuno di noi può giudicarla.

Scritto da Calvin

Scritto da Lukas
Lo sport è l’esaltazione del gesto atletico, della perfezione, della performance, della fatica, della dedizione, dell’attitudine, della sofferenza non è una tribuna politica, né il luogo per recriminare, esaltare o denunciare accadimenti di geopolitica internazionali dal pulpito privilegiato di un evento, di una vita condotta nell’agio lontana dai teatri di guerra. Svitolina l’ucraina dai cessi d’oro ha perso meritatamente due volte, agonisticamente e intellettualmente perché la mano a fine partita si porge…

Ma voi vi rendete conto a che pressioni sono sottoposti sti ragazzi (Ucraini, Russi e Biellorussi tutti).
Comunque se ne pensi di quella situazione non si può che compatirli e capire che il loro comportamento non è frutto di scelte personali, ma di enormi pressioni politiche e mediatiche.
Per me giudicare una o l’altra im una maniera così dura è assurdo…lei ha ampiamente detto che non poteva stringere la mano a una Russa, che sia scelta sua o di altri poco conta e nessuno di noi può giudicarla.

@ Calvin (#4553837)

Finalmente un commento pieno di buon senso e scarso di giudizio di cui noi occidentali non riusciamo proprio a fare a meno

 23
turkaiser 29-01-2026 12:30

@ Calvin (#4553837)

Scritto da Calvin

Scritto da Lukas
Lo sport è l’esaltazione del gesto atletico, della perfezione, della performance, della fatica, della dedizione, dell’attitudine, della sofferenza non è una tribuna politica, né il luogo per recriminare, esaltare o denunciare accadimenti di geopolitica internazionali dal pulpito privilegiato di un evento, di una vita condotta nell’agio lontana dai teatri di guerra. Svitolina l’ucraina dai cessi d’oro ha perso meritatamente due volte, agonisticamente e intellettualmente perché la mano a fine partita si porge…

Ma voi vi rendete conto a che pressioni sono sottoposti sti ragazzi (Ucraini, Russi e Biellorussi tutti).
Comunque se ne pensi di quella situazione non si può che compatirli e capire che il loro comportamento non è frutto di scelte personali, ma di enormi pressioni politiche e mediatiche.
Per me giudicare una o l’altra im una maniera così dura è assurdo…lei ha ampiamente detto che non poteva stringere la mano a una Russa, che sia scelta sua o di altri poco conta e nessuno di noi può giudicarla.

Scritto da Calvin

Scritto da Lukas
Lo sport è l’esaltazione del gesto atletico, della perfezione, della performance, della fatica, della dedizione, dell’attitudine, della sofferenza non è una tribuna politica, né il luogo per recriminare, esaltare o denunciare accadimenti di geopolitica internazionali dal pulpito privilegiato di un evento, di una vita condotta nell’agio lontana dai teatri di guerra. Svitolina l’ucraina dai cessi d’oro ha perso meritatamente due volte, agonisticamente e intellettualmente perché la mano a fine partita si porge…

Ma voi vi rendete conto a che pressioni sono sottoposti sti ragazzi (Ucraini, Russi e Biellorussi tutti).
Comunque se ne pensi di quella situazione non si può che compatirli e capire che il loro comportamento non è frutto di scelte personali, ma di enormi pressioni politiche e mediatiche.
Per me giudicare una o l’altra im una maniera così dura è assurdo…lei ha ampiamente detto che non poteva stringere la mano a una Russa, che sia scelta sua o di altri poco conta e nessuno di noi può giudicarla.

@ Calvin (#4553837)

Finalmente un commento pieno di buon senso e scarso di giudizio di cui noi occidentali non riusciamo proprio a fare a meno

 22
Calvin (Guest) 29-01-2026 12:23

Scritto da zedarioz
L’unica che può tenere testa a Sabalenka è Rybakina, che però si muove molto peggio anche se secondo me sa giocare meglio di Sabalenka a tennis.

Sul cemento, almeno in questo momento, per me nessuna può tenere testa alla Sabalenka

In una giornata particolarmente strana può soffrire (come le è accaduto inq eusto torneo con Potapova) perché nel tennis nulla è scritto, ma parte ampiamente favorita con chiunque

 21
zedarioz 29-01-2026 12:11

L’unica che può tenere testa a Sabalenka è Rybakina, che però si muove molto peggio anche se secondo me sa giocare meglio di Sabalenka a tennis.

 20
Vivibocca (Guest) 29-01-2026 11:58

A difesa della Svitolina, si é scusata in modo evidente le tre volte che il nastro le ha regalato il punto, dimostrando quindi rispetto per l’avversaria.

Poi si dovrebbe finire di giustificare questo teatrino becero di non stringere la mano a una bielorussa perché russa.

Senza dover tirare in ballo i soliti doppi standard nauseabondi, é una generalizzazione di una misera intellettuale e umana difficilmente superabile.

 19
Calvin (Guest) 29-01-2026 11:57

Scritto da Lukas
Lo sport è l’esaltazione del gesto atletico, della perfezione, della performance, della fatica, della dedizione, dell’attitudine, della sofferenza non è una tribuna politica, né il luogo per recriminare, esaltare o denunciare accadimenti di geopolitica internazionali dal pulpito privilegiato di un evento, di una vita condotta nell’agio lontana dai teatri di guerra. Svitolina l’ucraina dai cessi d’oro ha perso meritatamente due volte, agonisticamente e intellettualmente perché la mano a fine partita si porge…

Ma voi vi rendete conto a che pressioni sono sottoposti sti ragazzi (Ucraini, Russi e Biellorussi tutti).

Comunque se ne pensi di quella situazione non si può che compatirli e capire che il loro comportamento non è frutto di scelte personali, ma di enormi pressioni politiche e mediatiche.

Per me giudicare una o l’altra im una maniera così dura è assurdo…lei ha ampiamente detto che non poteva stringere la mano a una Russa, che sia scelta sua o di altri poco conta e nessuno di noi può giudicarla.

 18
Lukas (Guest) 29-01-2026 11:44

Lo sport è l’esaltazione del gesto atletico, della perfezione, della performance, della fatica, della dedizione, dell’attitudine, della sofferenza non è una tribuna politica, né il luogo per recriminare, esaltare o denunciare accadimenti di geopolitica internazionali dal pulpito privilegiato di un evento, di una vita condotta nell’agio lontana dai teatri di guerra. Svitolina l’ucraina dai cessi d’oro ha perso meritatamente due volte, agonisticamente e intellettualmente perché la mano a fine partita si porge…

 17
+1: Taxi Driver, Markus.
Sabatino (Guest) 29-01-2026 11:43

Scritto da tinapica
Questo volevo vedere: se Sabalencona alla fine facesse almeno la mossa di andare a stringere la mano a Svitolina pur sapendo che non sarebbe stata ricambiata.
Non l’ha fatto. Peccato: avrebbe data una bella dimostrazione di benevolenza umana.
Al suo posto l’avrei fatto.

L’arrogante Svitolina, pompata dai media servili come “mamma in missione, non merita nemmeno uno sguardo, altro che accenno di stretta di mano. Speravo anzi che prendesse 6/0-6/0…

 16
+1: Taxi Driver
Calvin (Guest) 29-01-2026 11:41

Scritto da Gaz
@ Calvin (#4553821)
È una cosa che devono fare, soprattutto le ucraine, direi anche che sono costrette a farlo, non da qualcuno,ma per rispetto per il loro popolo.
L’opinione pubblica direbbe: “Ma come? dai la mano alla Russia”
Poi tra molte di loro probabilmente c’è anche buon rapporto,non sono colpevoli dell’operato dei loro governi,ma però negli spogliatoi,in giro per il tour,si dicono: “Dobbiamo fare sta cosa”

Ma infatti io lo capisco, non capisco le eventuali polemiche: Svitolina disse che non voleva che Sabalenka l’aspettasse alla rete perché non gli avrebbe voluto o potuto dare la mano e aspettandola le fece prendere i fischi al RG.

Sabalenka, che ripeto è una che si è schierata chiaramente contro Lukashenko (e manco questo per me è obbligatrio) a questo giro non è andata alla rete, con evidente imbarazzo.

Io rispondeo a “Peccato: avrebbe data una bella dimostrazione di benevolenza umana” sostenendo che ha fatto la cosa meno polemica possibile, anche dati i precedenti.

Poi, probabilmente, nel corridoio se la stringeranno pure, almeno immagino

 15
Gaz (Guest) 29-01-2026 11:31

@ Calvin (#4553821)

È una cosa che devono fare, soprattutto le ucraine, direi anche che sono costrette a farlo, non da qualcuno,ma per rispetto per il loro popolo.
L’opinione pubblica direbbe: “Ma come? dai la mano alla Russia”
Poi tra molte di loro probabilmente c’è anche buon rapporto,non sono colpevoli dell’operato dei loro governi,ma però negli spogliatoi,in giro per il tour,si dicono: “Dobbiamo fare sta cosa”

 14
Palu 29-01-2026 11:25

Scritto da Taxi Driver
La bielorussa sta armando i bicipiti da camionista contro quella “simpaticona” di Svitolina. Credo nel circuito non esistano due giocatrici che si detestino di più (per usare un eufenismo)….le urla a ogni colpo si sentiranno sin dentro le profondità della Fossa delle Mariane.
Sembra abbiano fornito i pischelletti raccatapalle di tappetti anti rumore e caschetti anti infortunistica….le palline saetteranno impazzite

C’hai visto giusto… la Sabalenka ha perso un punto per palla disturbata.

 13
+1: Taxi Driver
Calvin (Guest) 29-01-2026 11:19

Scritto da tinapica
Questo volevo vedere: se Sabalencona alla fine facesse almeno la mossa di andare a stringere la mano a Svitolina pur sapendo che non sarebbe stata ricambiata.
Non l’ha fatto. Peccato: avrebbe data una bella dimostrazione di benevolenza umana.
Al suo posto l’avrei fatto.

Tutto nasce al RG di qualche anno fa quando Sabalenka aspettò Svitolina alla rete e lei non andò a stringere la mano. Fu accusata, dopo, dalla Svitolina di averla fatta fischiare aspettandola alla rete sapendo che non sarebbe andata.

A sto giro ha scelto di non andare proprio che è esattamente quello che l’ucraina aveva detto che avrebbe dovuto fare

Per me Arina ha preso, molto coraggiosamente, chiaramente posizione sia contro la guerra che contro Lukashenko. Che altro deve fare

 12
+1: Scolaretto, Markus., tinapica, pablox
pablox 29-01-2026 11:14

Match più belli ed equilibrato di quanto non dica il punteggio,
Pochi unforced e la Svitolina è salita 2-0 nel secondo e poi ha avuto palle per 3-3 e anche 3-4. Mala Sabalenka non è una ragazzina insicura, troppo potente e anche precisa, ormai è dominante come Serenone nel periodo d’oro. Quindi niente trippa per gatti per Elina.
Spero in una seconda semifinale più equlibrata. I miei favori vanno ad Elena.
Sabalenka Rybakina mi pare la finale migliore e più equilibrata

 11
Gaz (Guest) 29-01-2026 11:09

Non avendo visto il match si può solo aggiungere numeri.
Ottava finale,la settima negli ultimi 9 slam.
Dalla sconfitta al terzo turno contro Giorgi al Roland Garros 2022:
4 Vittorie 3 finali 4 semif. 1 quarto
Sabato vedremo se aggiungere un +1 alla voce vittorie o finali.
Un monopolio che si avvicina al duopolio maschile.
11 vittorie e 22 set consecutivamente

 10
Pikario Furioso 29-01-2026 11:04

Bella la stretta di mano finale.

 9
tinapica 29-01-2026 11:04

Questo volevo vedere: se Sabalencona alla fine facesse almeno la mossa di andare a stringere la mano a Svitolina pur sapendo che non sarebbe stata ricambiata.
Non l’ha fatto. Peccato: avrebbe data una bella dimostrazione di benevolenza umana.
Al suo posto l’avrei fatto.

 8
+1: Mando, Markus.
Laura (Guest) 29-01-2026 10:54

mamma mia la Sabalenka in stile bulldozer

 7
Luca (Guest) 29-01-2026 10:16

Di solito i choke di Sabalenka avvengono in finale,quindi oggi poche possibilità per la signora Monfils

Invece direi che chi esce dall’altra semi in finale avrà la sua bella chance,e pure corposa

 6
Gaz (Guest) 29-01-2026 08:22

Dunque 3 russe 2 cinesi 1 americana,francese e giapponese nei quarti del torneo futuro.

 5
Gaz (Guest) 29-01-2026 00:11

Vedrete che domani azzeccherò i pronostici delle semifinali maschili.
Per quanto riguarda le ragazzine vedremo se si ripeterà la finale del recente Traralgon tra Sun ed Efremova,dove la cinese le ha lasciato 4 games, esattamente come la Sasnovich nel primo turno delle qualificazioni del Major

 4
Grande Slam (Guest) 28-01-2026 21:49

Vada per una riedizione della finale 2023

 3
Taxi Driver 28-01-2026 21:07

La bielorussa sta armando i bicipiti da camionista contro quella “simpaticona” di Svitolina. Credo nel circuito non esistano due giocatrici che si detestino di più (per usare un eufenismo)….le urla a ogni colpo si sentiranno sin dentro le profondità della Fossa delle Mariane.
Sembra abbiano fornito i pischelletti raccatapalle di tappetti anti rumore e caschetti anti infortunistica….le palline saetteranno impazzite

 2
Gaz (Guest) 28-01-2026 21:03

Per dire il potenziale che esprime in questo preciso momento la prima semifinale basta dire che la Sabalenka per la prima volta in carriera ha una striscia di 20 set consecutivi,la Svitolina dal canto suo ha perso un set in 10 incontri.
Conduce 5-1 Sabalenka,ma mai dominante,il 50% delle volte la Svitolina l’ha portata al terzo.

Pegula come Svitolina meriterebbe uno slam,e questo lo dissi già da oltre un anno,3 anni e mezzo consecutivi in top ten,di cui gran parte in top 5.
La Pennetta prima di vincere uno Slam fece,anni prima, solo un brevissima apparizione.
Molti si chiedono cosa c’entra la Pennetta, perché richiamare proprio lei?
Perché facendo il paragone con qualcosa che ti tocca più da vicino ti aiuta a capire ancora di più di cosa si sta parlando,non solo nel tennis, è una regola che vale in generale,non è un voler diminuire un qualcosa ma toccando più nel personale si riesce a fare capire un livello straordinario di un qualcosa che forse si trascurerebbe. Ragazza di un’applicazione straordinaria ,lodevole, determinata,ambiziosa,dedita al lavoro e sacrificio,pur non essendo cresciuta nella miseria.
Come dicevo nessuna delle 4 ha perso ancora un set.
Il secondo match penso andrà al terzo, anche Sabalenka oggi trova finalmente una bel test, Jovic troppo giovane, terzo set possibile anche quì,ma Sabalenka è capace di vincere ancora 7-6 7-6, e allora li,a quel punto, dovrò imprecare ancora contro le stregonerie.

 1
