Challenger 50 Nottingham: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Tre azzurri nelle quali
Challenger 50 Nottingham – Tabellone Principale – indoor hard
(1) Johannus Monday vs (WC) Lui Maxted
Qualifier vs Giles Hussey
Martin Krumich vs Sandro Kopp
Mika Brunold vs (8) Tom Gentzsch
(4) Dimitar Kuzmanov vs Christoph Negritu
Mikhail Kukushkin vs (NG) Mae Malige
Henry Searle vs Qualifier
Norbert Gombos vs (6) Alastair Gray
(7) Stefan Kozlov vs Tyler Zink
Robert Strombachs vs Mathys Erhard
Qualifier vs Liam Broady
Qualifier vs (WC) (3) Toby Samuel
(5) Tiago Pereira vs Qualifier
Charles Broom vs Harry Wendelken
Adria Soriano Barrera vs (WC) Paul Jubb
Qualifier vs (2) Clement Chidekh
Challenger 50 Nottingham – Tabellone Qualificazione – indoor hard
(1) Denis Yevseyev vs Daniel Masur
(WC) Finn Bass vs (8) James Story
(2) Federico Arnaboldi vs Tommaso Compagnucci
(Alt) Millen Hurrion vs (12) Andrea Guerrieri
(3) Aidan McHugh vs (Alt) Joshua Sheehy
Nino Ehrenschneider vs (11) Alexander Ritschard
(4) Radu Albot vs (WC) Ben Jones
(CO) Carl Emil Overbeck vs (9) Pedro Vives Marcos
(5) Milos Karol vs Cannon Kingsley
(WC) Finn Murgett vs (7) Andrew Fenty
(6) Max Wiskandt vs (WC) Patrick Brady
Anton Matusevich vs (10) Filip Peliwo
