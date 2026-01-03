Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 50 Nottingham: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Tre azzurri nelle quali

03/01/2026 21:46 1 commento
Federico Arnaboldi nella foto
Federico Arnaboldi nella foto

GBR Challenger 50 Nottingham – Tabellone Principale – indoor hard
(1) Johannus Monday GBR vs (WC) Lui Maxted GBR
Qualifier vs Giles Hussey GBR
Martin Krumich CZE vs Sandro Kopp AUT
Mika Brunold SUI vs (8) Tom Gentzsch GER

(4) Dimitar Kuzmanov BUL vs Christoph Negritu GER
Mikhail Kukushkin KAZ vs (NG) Mae Malige FRA
Henry Searle GBR vs Qualifier
Norbert Gombos SVK vs (6) Alastair Gray GBR

(7) Stefan Kozlov USA vs Tyler Zink USA
Robert Strombachs LAT vs Mathys Erhard FRA
Qualifier vs Liam Broady GBR
Qualifier vs (WC) (3) Toby Samuel GBR

(5) Tiago Pereira POR vs Qualifier
Charles Broom GBR vs Harry Wendelken GBR
Adria Soriano Barrera COL vs (WC) Paul Jubb GBR
Qualifier vs (2) Clement Chidekh FRA

GBR Challenger 50 Nottingham – Tabellone Qualificazione – indoor hard
(1) Denis Yevseyev KAZ vs Daniel Masur GER
(WC) Finn Bass GBR vs (8) James Story GBR

(2) Federico Arnaboldi ITA vs Tommaso Compagnucci ITA
(Alt) Millen Hurrion GBR vs (12) Andrea Guerrieri ITA

(3) Aidan McHugh GBR vs (Alt) Joshua Sheehy USA
Nino Ehrenschneider GER vs (11) Alexander Ritschard SUI

(4) Radu Albot MDA vs (WC) Ben Jones GBR
(CO) Carl Emil Overbeck DEN vs (9) Pedro Vives Marcos ESP

(5) Milos Karol SVK vs Cannon Kingsley USA
(WC) Finn Murgett GBR vs (7) Andrew Fenty USA

(6) Max Wiskandt GER vs (WC) Patrick Brady GBR
Anton Matusevich GBR vs (10) Filip Peliwo POL

TAG:

1 commento

kaishaku 04-01-2026 00:20

MONDAY

KOZLOV

KUKUSHKIN
CHIDEKH

BRUNOLD
GRAY
BROADY
BROOM

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!