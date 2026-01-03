Challenger 50 Nonthaburi: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Giustino n.2 del seeding. Presenti due azzurri nelle quali
🇹🇭 Challenger Nonthaburi 50 – Tabellone Principale – hard
(1) Zdenek Kolar vs Alex Hernandez
(WC) Kasidit Samrej vs Qualifier
Maximus Jones vs Qualifier
Qualifier vs (8) Fajing Sun
(4) Rodrigo Pacheco Mendez vs Robin Bertrand
Sergey Fomin vs Renta Tokuda
Yuta Shimizu vs Qualifier
Marek Gengel vs (7) Andres Martin
(5) Kaichi Uchida vs Corentin Denolly
Qualifier vs Marat Sharipov
(WC) Pawit Sornlaksup vs Tung-Lin Wu
Sanhui Shin vs (3) Rio Noguchi
(6) Joel Schwaerzler vs Qualifier
Hyeon Chung vs Florent Bax
(WC) Wishaya Trongcharoenchaikul vs Akira Santillan
Matthew Dellavedova vs (2) Lorenzo Giustino
🇹🇭 Challenger Nonthaburi 50 – Tabellone Qualificazioni – hard
(1) Hayato Matsuoka vs (Alt) Thanapet Chanta
(Alt) Joshua Charlton vs (12) Justin Boulais
(2) Arthur Weber vs (WC) Thantub Suksumrarn
Yuta Kikuchi vs (9) Tibo Colson
(3) Michele Ribecai vs Koki Matsuda
(WC) Kunanan Pantaratorn vs (8) Tsung-Hao Huang
(4) Hikaru Shiraishi vs (WC) Thanaphat Boosarawongse
JiSung Nam vs (11) Kokoro Isomura
(5) Yusuke Takahashi vs Lorenzo Sciahbasi
(Alt) Taisei Ichikawa vs (10) Yuki Mochizuki
(6) Maxim Zhukov vs Shintaro Imai
(WC) Markus Malaszszak vs (7) Hiroki Moriya
Court A – ore 04:00
Hayato Matsuoka vs Thanapet Chanta
Kunanan Pantaratorn vs Tsung-Hao Huang
Arthur Weber vs Thantub Suksumrarn
Markus Malaszszak vs Hiroki Moriya
Court B – ore 04:00
Joshua Charlton vs Justin Boulais
Hikaru Shiraishi vs Thanaphat Boosarawongse
Yuta Kikuchi vs Tibo Colson
Maxim Zhukov vs Shintaro Imai
Court 1 – ore 04:00
JiSung Nam vs Kokoro Isomura
Michele Ribecai vs Koki Matsuda
Taisei Ichikawa vs Yuki Mochizuki
Yusuke Takahashi vs Lorenzo Sciahbasi
TAG: Circuito Challenger
