Challenger 50 Nonthaburi: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Giustino n.2 del seeding. Presenti due azzurri nelle quali

Lorenzo Giustino nella foto
🇹🇭 Challenger Nonthaburi 50 – Tabellone Principale – hard
(1) Zdenek Kolar CZE vs Alex Hernandez MEX
(WC) Kasidit Samrej THA vs Qualifier
Maximus Jones THA vs Qualifier
Qualifier vs (8) Fajing Sun CHN

(4) Rodrigo Pacheco Mendez MEX vs Robin Bertrand FRA
Sergey Fomin UZB vs Renta Tokuda JPN
Yuta Shimizu JPN vs Qualifier
Marek Gengel CZE vs (7) Andres Martin USA

(5) Kaichi Uchida JPN vs Corentin Denolly FRA
Qualifier vs Marat Sharipov RUS
(WC) Pawit Sornlaksup THA vs Tung-Lin Wu TPE
Sanhui Shin KOR vs (3) Rio Noguchi JPN

(6) Joel Schwaerzler AUT vs Qualifier
Hyeon Chung KOR vs Florent Bax FRA
(WC) Wishaya Trongcharoenchaikul THA vs Akira Santillan JPN
Matthew Dellavedova AUS vs (2) Lorenzo Giustino ITA



🇹🇭 Challenger Nonthaburi 50 – Tabellone Qualificazioni – hard
(1) Hayato Matsuoka JPN vs (Alt) Thanapet Chanta THA
(Alt) Joshua Charlton AUS vs (12) Justin Boulais CAN

(2) Arthur Weber FRA vs (WC) Thantub Suksumrarn THA
Yuta Kikuchi JPN vs (9) Tibo Colson BEL

(3) Michele Ribecai ITA vs Koki Matsuda JPN
(WC) Kunanan Pantaratorn THA vs (8) Tsung-Hao Huang TPE

(4) Hikaru Shiraishi JPN vs (WC) Thanaphat Boosarawongse THA
JiSung Nam KOR vs (11) Kokoro Isomura JPN

(5) Yusuke Takahashi JPN vs Lorenzo Sciahbasi ITA
(Alt) Taisei Ichikawa JPN vs (10) Yuki Mochizuki JPN

(6) Maxim Zhukov RUS vs Shintaro Imai JPN
(WC) Markus Malaszszak THA vs (7) Hiroki Moriya JPN


Court A – ore 04:00
Hayato Matsuoka JPN vs Thanapet Chanta THA
Kunanan Pantaratorn THA vs Tsung-Hao Huang TPE
Arthur Weber FRA vs Thantub Suksumrarn THA
Markus Malaszszak THA vs Hiroki Moriya JPN

Court B – ore 04:00
Joshua Charlton AUS vs Justin Boulais CAN
Hikaru Shiraishi JPN vs Thanaphat Boosarawongse THA
Yuta Kikuchi JPN vs Tibo Colson BEL
Maxim Zhukov RUS vs Shintaro Imai JPN

Court 1 – ore 04:00
JiSung Nam KOR vs Kokoro Isomura JPN
Michele Ribecai ITA vs Koki Matsuda JPN
Taisei Ichikawa JPN vs Yuki Mochizuki JPN
Yusuke Takahashi JPN vs Lorenzo Sciahbasi ITA

