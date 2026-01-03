Challenger 125 Canberra: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Luca Nardi n.2 del seeding
Challenger 125 Canberra – Tabellone Principale – hard
(1) Vit Kopriva vs Kei Nishikori
Qualifier vs Lukas Klein
Roberto Carballes Baena vs Colton Smith
Nicolai Budkov Kjaer vs (6) Alexander Blockx
(4) Tomas Barrios Vera vs (WC) Philip Sekulic
Ugo Blanchet vs Henrique Rocha
(WC) James McCabe vs Mark Lajal
Qualifier vs (5) Brandon Holt
(8) Dusan Lajovic vs Sebastian Ofner
Qualifier vs (NG) Justin Engel
Daniel Elahi Galan vs Qualifier
Kyrian Jacquet vs (3) Yoshihito Nishioka
(7) Elmer Moller vs Jaime Faria
Qualifier vs Nicolas Jarry
Sho Shimabukuro vs (WC) Edward Winter
Qualifier vs (2) Luca Nardi
Challenger 125 Canberra – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Yosuke Watanuki vs Mitchell Krueger
Murphy Cassone vs (8) Tristan Boyer
(2) Luka Mikrut vs Lukas Neumayer
George Loffhagen vs (7) Hugo Grenier
(3) Rafael Jodar vs (WC) Pavle Marinkov
(WC) Daniel Jovanovski vs (9) Arthur Fery
(4) Nicolas Mejia vs Hady Habib
Pablo Llamas Ruiz vs (10) Sascha Gueymard Wayenburg
(5) Alex Bolt vs (WC) Marc Polmans
Gilles Arnaud Bailly vs (11) Jack Pinnington Jones
(6) Martin Damm vs (WC) Ymerali Ibraimi
Chris Rodesch vs (12) Alex Molcan
