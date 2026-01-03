Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 125 Canberra: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Luca Nardi n.2 del seeding

03/01/2026 08:44 6 commenti
Luca Nardi ITA, 2003.08.06 - Foto Getty Images
Luca Nardi ITA, 2003.08.06 - Foto Getty Images

AUS Challenger 125 Canberra – Tabellone Principale – hard
(1) Vit Kopriva CZE vs Kei Nishikori JPN
Qualifier vs Lukas Klein SVK
Roberto Carballes Baena ESP vs Colton Smith USA
Nicolai Budkov Kjaer NOR vs (6) Alexander Blockx BEL

(4) Tomas Barrios Vera CHI vs (WC) Philip Sekulic AUS
Ugo Blanchet FRA vs Henrique Rocha POR
(WC) James McCabe AUS vs Mark Lajal EST
Qualifier vs (5) Brandon Holt USA

(8) Dusan Lajovic SRB vs Sebastian Ofner AUT
Qualifier vs (NG) Justin Engel GER
Daniel Elahi Galan COL vs Qualifier
Kyrian Jacquet FRA vs (3) Yoshihito Nishioka JPN

(7) Elmer Moller DEN vs Jaime Faria POR
Qualifier vs Nicolas Jarry CHI
Sho Shimabukuro JPN vs (WC) Edward Winter AUS
Qualifier vs (2) Luca Nardi ITA

AUS Challenger 125 Canberra – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Yosuke Watanuki JPN vs Mitchell Krueger USA
Murphy Cassone USA vs (8) Tristan Boyer USA

(2) Luka Mikrut CRO vs Lukas Neumayer AUT
George Loffhagen GBR vs (7) Hugo Grenier FRA

(3) Rafael Jodar ESP vs (WC) Pavle Marinkov AUS
(WC) Daniel Jovanovski AUS vs (9) Arthur Fery GBR

(4) Nicolas Mejia COL vs Hady Habib LBN
Pablo Llamas Ruiz ESP vs (10) Sascha Gueymard Wayenburg FRA

(5) Alex Bolt AUS vs (WC) Marc Polmans AUS
Gilles Arnaud Bailly BEL vs (11) Jack Pinnington Jones GBR

(6) Martin Damm USA vs (WC) Ymerali Ibraimi AUS
Chris Rodesch LUX vs (12) Alex Molcan SVK

6 commenti

Gianni11 03-01-2026 13:44

Budkov

Engel

Rocha
Jarry

Nishikori
Lajal
Nishioka
Nardi

 6
Dany 03-01-2026 12:15

NISHIKORI

MOLLER

HOLT
NISHIOKA

BUDKOV
BARRIOS
ENGEL
NARDI

 5
brizz 03-01-2026 11:28

nardi

blockx

holt
nishioka

nishikori
blanchet
lajal
moller

 4
muffa2016 03-01-2026 11:07

Blockx

Moeller

Lajal
Engel

Nishikori
Blanchet
Nishioka
Nardi

 3
muffa2016 03-01-2026 11:07

Blockx

Moeller

Lajal
Engel

Nishikori
Blanchet
Nishioka
Nardi

 2
miky85 03-01-2026 09:51

Holt

Nishioka

Nishikori
Jarry

Kjaer
Rocha
Engel
Nardi

 1
