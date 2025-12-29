Classifica ATP Italiani: Guadagna un posto Luciano Darderi ed è in top 25
29/12/2025 09:02 2 commenti
Classifica Atp Entry System Singolo (29-12-2025)
2
Best: 1
--
0
Jannik Sinner
ITA, 16-08-2001
11500
Punti
18
Tornei
8
Best: 6
--
0
Lorenzo Musetti
ITA, 03-03-2002
3990
Punti
23
Tornei
22
Best: 17
--
0
Flavio Cobolli
ITA, 06-05-2002
2000
Punti
30
Tornei
25
Best: 25
▲
1
Luciano Darderi
ITA, 14-02-2002
1579
Punti
35
Tornei
40
Best: 35
▼
-1
Lorenzo Sonego
ITA, 11-05-1995
1255
Punti
29
Tornei
56
Best: 6
--
0
Matteo Berrettini
ITA, 12-04-1996
945
Punti
21
Tornei
61
Best: 29
--
0
Matteo Arnaldi
ITA, 22-02-2001
873
Punti
25
Tornei
76
Best: 63
▼
-2
Mattia Bellucci
ITA, 01-06-2001
758
Punti
26
Tornei
107
Best: 67
--
0
Luca Nardi
ITA, 06-08-2003
599
Punti
24
Tornei
138
Best: 118
▼
-1
Francesco Passaro
ITA, 01-01-1900
441
Punti
26
Tornei
139
Best: 138
--
0
Francesco Maestrelli
ITA, 21-12-2002
439
Punti
28
Tornei
141
Best: 126
--
0
Andrea Pellegrino
ITA, 23-03-1997
438
Punti
22
Tornei
148
Best: 125
▲
2
Matteo Gigante
ITA, 04-01-2002
407
Punti
19
Tornei
154
Best: 151
--
0
Giulio Zeppieri
ITA, 07-12-2001
402
Punti
23
Tornei
194
Best: 60
--
0
Stefano Travaglia
ITA, 18-12-1991
308
Punti
24
Tornei
214
Best: 127
--
0
Lorenzo Giustino
ITA, 10-09-1991
274
Punti
34
Tornei
228
Best: 16
▼
-1
Marco Cecchinato
ITA, 30-09-1992
247
Punti
24
Tornei
236
Best: 202
▲
1
Federico Cina
ITA, 30-03-2007
240
Punti
22
Tornei
292
Best: 289
--
0
Fabrizio Andaloro
ITA, 31-01-2001
180
Punti
25
Tornei
303
Best: 298
▲
2
Jacopo Berrettini
ITA, 27-11-1998
175
Punti
21
Tornei
312
Best: 310
--
0
Gianluca Cadenasso
ITA, 29-09-2004
166
Punti
24
Tornei
334
Best: 108
▼
-18
Franco Agamenone
ITA, 15-04-1993
150
Punti
23
Tornei
336
Best: 128
▲
6
Andrea Vavassori
ITA, 05-05-1995
147
Punti
4
Tornei
343
Best: 343
▲
2
Gabriele Piraino
ITA, 12-11-2003
144
Punti
20
Tornei
375
Best: 357
▼
-6
Luca Potenza
ITA, 28-07-2000
130
Punti
32
Tornei
388
Best: 183
--
0
Federico Arnaboldi
ITA, 18-06-2000
126
Punti
25
Tornei
390
Best: 332
▲
3
Raul Brancaccio
ITA, 04-05-1997
124
Punti
26
Tornei
400
Best: 389
▼
-2
Carlo Alberto Caniato
ITA, 31-10-2005
120
Punti
21
Tornei
401
Best: 357
▲
1
Andrea Picchione
ITA, 01-01-1900
119
Punti
23
Tornei
425
Best: 421
▼
-2
Michele Ribecai
ITA, 04-02-2003
111
Punti
31
Tornei
427
Best: 415
▲
1
Lorenzo Carboni
ITA, 27-02-2006
110
Punti
27
Tornei
443
Best: 382
▼
-4
Federico Bondioli
ITA, 16-05-2005
106
Punti
32
Tornei
449
Best: 368
▼
-3
Alexandr Binda
ITA, 22-09-2001
103
Punti
28
Tornei
452
Best: 121
▼
-3
Stefano Napolitano
ITA, 11-04-1995
101
Punti
14
Tornei
456
Best: 387
▼
-2
Gianmarco Ferrari
ITA, 04-10-2000
100
Punti
28
Tornei
458
Best: 372
▼
-5
Giovanni Fonio
ITA, 07-05-1998
98
Punti
21
Tornei
467
Best: 315
▼
-1
Enrico Dalla Valle
ITA, 21-03-1998
96
Punti
21
Tornei
478
Best: 470
▲
1
Filippo Moroni
ITA, 01-02-2001
92
Punti
16
Tornei
485
Best: 478
--
0
Pietro Fellin
ITA, 02-08-2001
90
Punti
23
Tornei
493
Best: 285
▼
-3
Alexander Weis
ITA, 24-04-1997
88
Punti
24
Tornei
512
Best: 500
▲
2
Andrea Guerrieri
ITA, 03-12-1998
83
Punti
15
Tornei
524
Best: 524
▲
56
Samuele Pieri
ITA, 28-02-2002
79
Punti
29
Tornei
529
Best: 426
▼
-6
Tommaso Compagnucci
ITA, 01-01-1900
78
Punti
24
Tornei
547
Best: 402
▼
-6
Gabriele Pennaforti
ITA, 14-09-2000
74
Punti
25
Tornei
574
Best: 561
▼
-2
Filippo Romano
ITA, 07-07-2005
67
Punti
19
Tornei
585
Best: 509
--
0
Manuel Mazza
ITA, 16-04-1999
64
Punti
18
Tornei
630
Best: 626
▲
1
Lorenzo Sciahbasi
ITA, 04-11-2005
57
Punti
20
Tornei
640
Best: 640
▲
9
Juan Cruz Martin Manzano
ITA, 15-12-2004
55
Punti
20
Tornei
651
Best: 628
▼
-9
Massimo Giunta
ITA, 09-07-2004
54
Punti
27
Tornei
653
Best: 523
▲
1
Facundo Juarez
ITA, 23-09-1997
53
Punti
19
Tornei
663
Best: 635
▲
2
Jacopo Vasami
ITA, 01-01-1900
51
Punti
9
Tornei
667
Best: 655
▼
-6
Giuseppe La Vela
ITA, 16-10-2000
51
Punti
26
Tornei
668
Best: 575
▼
-6
Luca Castagnola
ITA, 14-06-2002
51
Punti
26
Tornei
670
Best: 540
--
0
Giovanni Oradini
ITA, 14-09-1997
51
Punti
27
Tornei
679
Best: 677
▼
-1
Francesco Forti
ITA, 26-07-1999
49
Punti
15
Tornei
699
Best: 699
▲
1
Pierluigi Basile
ITA, 0
46
Punti
11
Tornei
713
Best: 443
▼
-9
Federico Iannaccone
ITA, 26-03-1999
45
Punti
26
Tornei
734
Best: 734
▲
6
Fausto Tabacco
ITA, 01-01-1900
42
Punti
27
Tornei
744
Best: 456
▲
2
Alessandro Pecci
ITA, 23-03-2001
40
Punti
17
Tornei
747
Best: 747
▲
2
Matteo Covato
ITA, 0
40
Punti
24
Tornei
779
Best: 605
▲
3
Leonardo Rossi
ITA, 05-08-2002
36
Punti
31
Tornei
824
Best: 403
▼
-1
Lorenzo Rottoli
ITA, 19-02-2002
32
Punti
21
Tornei
826
Best: 709
▼
-1
Iannis Miletich
ITA, 27-08-2005
32
Punti
25
Tornei
834
Best: 666
▼
-1
Niccolo Catini
ITA, 09-12-1997
31
Punti
23
Tornei
868
Best: 599
--
0
Giorgio Tabacco
ITA, 06-08-2003
27
Punti
17
Tornei
874
Best: 858
▼
-2
Manuel Plunger
ITA, 13-07-2002
26
Punti
6
Tornei
883
Best: 879
▲
6
Andrea Fiorentini
ITA, 02-02-2001
26
Punti
29
Tornei
921
Best: 738
▼
-2
Lorenzo Bocchi
ITA, 29-11-1997
22
Punti
14
Tornei
928
Best: 827
▼
-2
Pietro Marino
ITA, 03-06-2001
22
Punti
24
Tornei
930
Best: 62
▼
-2
Gianluca Mager
ITA, 01-12-1994
21
Punti
5
Tornei
951
Best: 951
▲
76
Giannicola Misasi
ITA, 12-09-2000
20
Punti
30
Tornei
961
Best: 961
▼
-2
Pietro Romeo Scomparin
ITA, 0
19
Punti
15
Tornei
966
Best: 377
▼
-2
Marcello Serafini
ITA, 25-08-2002
19
Punti
18
Tornei
983
Best: 439
▼
-2
Samuel Vincent Ruggeri
ITA, 22-05-2002
18
Punti
14
Tornei
988
Best: 984
▲
22
Lorenzo Lorusso
ITA, 06-01-2000
18
Punti
20
Tornei
989
Best: 989
▼
-1
Lorenzo Angelini
ITA, 0
18
Punti
21
Tornei
1008
Best: 1008
▲
76
Gabriele Bosio
ITA, 25-11-2000
17
Punti
17
Tornei
1019
Best: 902
▼
-2
Lorenzo Gagliardo
ITA, 27-06-2000
16
Punti
8
Tornei
1044
Best: 784
▲
1
Stefano D\'Agostino
ITA, 03-11-2003
15
Punti
20
Tornei
1046
Best: 985
▲
1
Daniele Rapagnetta
ITA, 03-12-2006
15
Punti
23
Tornei
1080
Best: 938
▼
-1
Alberto Bronzetti
ITA, 05-05-1998
13
Punti
11
Tornei
1091
Best: 912
--
0
Gabriele Maria Noce
ITA, 29-10-1995
13
Punti
21
Tornei
1092
Best: 1048
▼
-2
Jacopo Bilardo
ITA, 04-11-2004
13
Punti
22
Tornei
1110
Best: 942
▼
-3
Gian Marco Ortenzi
ITA, 03-02-2000
12
Punti
15
Tornei
1133
Best: 1069
--
0
Leonardo Malgaroli
ITA, 07-08-2002
11
Punti
16
Tornei
1137
Best: 906
▼
-18
Niccolò Ciavarella
ITA, 19-03-2004
11
Punti
20
Tornei
1139
Best: 1139
▼
-1
Maximilian Figl
ITA, 0
11
Punti
21
Tornei
1145
Best: 910
▼
-1
Filippo Speziali
ITA, 24-04-2000
10
Punti
3
Tornei
1177
Best: 1177
▲
2
Samuele Seghetti
ITA, 0
10
Punti
24
Tornei
1184
Best: 1184
▲
1
Leonardo Primucci
ITA, 0
9
Punti
5
Tornei
1186
Best: 1186
▼
-31
Andrea Meduri
ITA, 0
9
Punti
7
Tornei
1201
Best: 1201
▲
1
Andrea De Marchi
ITA, 0
9
Punti
15
Tornei
1202
Best: 1202
▲
1
Giacomo Crisostomo
ITA, 0
9
Punti
16
Tornei
1205
Best: 812
▼
-29
Noah Perfetti
ITA, 15-06-2001
9
Punti
20
Tornei
1223
Best: 1214
--
0
Giulio Perego
ITA, 09-04-2003
8
Punti
9
Tornei
1226
Best: 1226
--
0
Lorenzo Beraldo
ITA, 0
8
Punti
10
Tornei
1232
Best: 1232
--
0
Lorenzo Comino
ITA, 0
8
Punti
12
Tornei
1267
Best: 873
▼
-1
Daniel Bagnolini
ITA, 13-02-2003
7
Punti
8
Tornei
1272
Best: 1154
▼
-1
Denis Spiridon
ITA, 01-01-1900
7
Punti
9
Tornei
1273
Best: 1273
▼
-1
Filippo Alberti
ITA, 0
7
Punti
10
Tornei
1275
Best: 1275
--
0
Sebastiano Cocola
ITA, 0
7
Punti
11
Tornei
1287
Best: 1231
▼
-2
Matteo Fondriest
ITA, 10-09-2004
7
Punti
14
Tornei
1291
Best: 1291
▼
-2
Leonardo Cattaneo
ITA, 0
7
Punti
15
Tornei
1345
Best: 756
▼
-4
Luca Fantini
ITA, 20-07-2000
6
Punti
15
Tornei
1358
Best: 1358
▼
-1
Edoardo cherie Ligniere
ITA, 0
5
Punti
4
Tornei
1372
Best: 1360
▼
-1
Leonardo Borrelli
ITA, 01-01-1900
5
Punti
6
Tornei
1375
Best: 1375
▼
-1
Nicola Rispoli
ITA, 0
5
Punti
6
Tornei
1386
Best: 1386
--
0
Gilberto Ravasio
ITA, 0
5
Punti
7
Tornei
1399
Best: 1399
▼
-2
Gabriele Volpi
ITA, 0
5
Punti
9
Tornei
1404
Best: 1404
▼
-1
Gabriele Crivellaro
ITA, 0
5
Punti
10
Tornei
1415
Best: 1415
--
0
Alessandro Battiston
ITA, 0
5
Punti
13
Tornei
1420
Best: 1037
--
0
Francesco Ferrari
ITA, 22-06-1997
5
Punti
15
Tornei
1422
Best: 1405
--
0
Andrea Bacaloni
ITA, 03-04-2002
5
Punti
16
Tornei
1459
Best: 811
▼
-8
Davide Pontoglio
ITA, 02-07-1992
4
Punti
5
Tornei
1483
Best: 1170
▲
2
Alessandro Coccioli
ITA, 05-08-2002
4
Punti
8
Tornei
1491
Best: 1491
▲
1
Michele Mecarelli
ITA, 0
4
Punti
9
Tornei
1500
Best: 1495
▼
-5
Andrea Colombo
ITA, 04-11-2002
4
Punti
11
Tornei
1512
Best: 1512
▲
1
Nicolo Toffanin
ITA, 0
4
Punti
14
Tornei
1514
Best: 1514
▲
1
Filippo Mazzola
ITA, 0
4
Punti
15
Tornei
1517
Best: 800
▲
1
Luciano Carraro
ITA, 22-04-1998
3
Punti
1
Tornei
1565
Best: 1565
▲
1
William Mirarchi
ITA, 0
3
Punti
5
Tornei
1574
Best: 1040
--
0
Niccolo Baroni
ITA, 04-12-2003
3
Punti
5
Tornei
1587
Best: 1551
--
0
Leonardo Angeloni
ITA, 01-01-1900
3
Punti
6
Tornei
1587
Best: 1587
--
0
Mattia Nannelli
ITA, 0
3
Punti
6
Tornei
1597
Best: 1597
▲
1
Gabriele Vulpitta
ITA, 0
3
Punti
7
Tornei
1599
Best: 1599
▲
1
Edoardo Zanada
ITA, 0
3
Punti
7
Tornei
1610
Best: 1610
▼
-10
Vito Dell\'Elba
ITA, 0
3
Punti
8
Tornei
1612
Best: 1612
▲
1
Federico Valle
ITA, 0
3
Punti
8
Tornei
1625
Best: 1156
▲
10
Andrea Paolini
ITA, 09-11-2002
3
Punti
9
Tornei
1638
Best: 1453
▲
1
Rocco Piatti
ITA, 02-08-2004
3
Punti
11
Tornei
1643
Best: 1643
▲
577
Tobia Costanzo Baragiola Mordini
ITA, 0
3
Punti
12
Tornei
1645
Best: 739
▼
-2
Mariano Tammaro
ITA, 27-02-2004
3
Punti
12
Tornei
1649
Best: 906
▼
-2
Alessandro Bellifemine
ITA, 24-06-2001
3
Punti
14
Tornei
1705
Best: 1705
▼
-1
Antonio Caruso
ITA, 0
2
Punti
3
Tornei
1715
Best: 1002
▼
-1
Matteo De Vincentis
ITA, 25-04-1998
2
Punti
3
Tornei
1715
Best: 1715
▼
-1
Federico Guarducci
ITA, 0
2
Punti
3
Tornei
1759
Best: 1759
▲
19
Fabrizio Karol Pio Osti
ITA, 0
2
Punti
5
Tornei
1782
Best: 1782
▼
-4
Simone Agostini
ITA, 0
2
Punti
6
Tornei
1782
Best: 1642
▼
-4
Giammarco Gandolfi
ITA, 24-01-2004
2
Punti
6
Tornei
1805
Best: 1499
▼
-3
Marco Furlanetto
ITA, 02-03-2001
2
Punti
7
Tornei
1807
Best: 1215
▼
-3
Alessandro Spadola
ITA, 05-03-2003
2
Punti
7
Tornei
1819
Best: 1722
▼
-4
Filiberto Fumagalli
ITA, 28-06-2002
2
Punti
8
Tornei
1829
Best: 1071
▼
-3
Pietro Pampanin
ITA, 05-01-2003
2
Punti
10
Tornei
1830
Best: 1705
▼
-2
Luca Parenti
ITA, 10-08-2003
2
Punti
10
Tornei
1844
Best: 1772
▼
-1
Omar Brigida
ITA, 01-01-1900
1
Punti
1
Tornei
1936
Best: 1892
▲
1
Lorenzo Balducci
ITA, 01-01-1900
1
Punti
2
Tornei
1936
Best: 1811
▲
1
Federico Bove
ITA, 01-01-1900
1
Punti
2
Tornei
1936
Best: 1892
▲
1
Matteo Gribaldo
ITA, 01-01-1900
1
Punti
2
Tornei
1936
Best: 1936
▲
1
Leonardo Iemmi
ITA, 0
1
Punti
2
Tornei
1936
Best: 1807
▲
1
Mattias Pisanu
ITA, 01-01-1900
1
Punti
2
Tornei
2032
Best: 2032
▲
2
Daniel Aleksandar Amarandei
ITA, 0
1
Punti
3
Tornei
2032
Best: 2032
▲
2
Sergio Badini
ITA, 0
1
Punti
3
Tornei
2032
Best: 1903
▲
2
Flavio Bocci
ITA, 01-01-1900
1
Punti
3
Tornei
2032
Best: 2032
▲
2
Filippo Francesco Garbero
ITA, 0
1
Punti
3
Tornei
2088
Best: 2088
▲
2
Andres Gabriel Ciurletti
ITA, 0
1
Punti
4
Tornei
2133
Best: 2133
▼
-43
Gregorio Biondolillo
ITA, 0
1
Punti
5
Tornei
2133
Best: 2133
▲
1
Edoardo De Filippo
ITA, 0
1
Punti
5
Tornei
2133
Best: 2133
▲
1
Matteo Mesaglio
ITA, 0
1
Punti
5
Tornei
2168
Best: 2168
--
0
Silvio Mencaglia
ITA, 0
1
Punti
6
Tornei
2216
Best: 2216
--
0
Andrea Motta
ITA, 0
1
Punti
10
Tornei
2 commenti
Quindi questa settimana tolgono il 19° miglior risultato (dal 2026 se ne contano solo 18). Buon per Darderi che con il forfait di Draper può puntare a essere tds tra 17 e 24 per gli Australian Open in modo da evitare le tds dalla 1 alla 8 nel terzo turno
Redazione, necessiterebbe una correzione che renda merito a Sonego. Il suo best ranking in realtà credo sia il 21 non il 35.