Challenger Bengaluru, Canberra, Noumea, Nonthaburi e Nottingham: Entry list. Almeno tre gli azzurri al via nel Md
Dal prossimo 05 Gennaio
Bengaluru 🇮🇳 125 USD 225,000 H — Saturday final
Canberra 🇦🇺 125 USD 225,000 H — Saturday final
Nouméa 🇳🇨 75 USD 107,000 H — Saturday final
Nonthaburi 1 🇹🇭 50 USD 63,000 H — Saturday final
Nottingham 1 🇬🇧 50 EUR 56,700 IH — Saturday final
🇮🇳 ATP Challenger 125 Bangalore
Giocatori italiani in gara
Stefano Napolitano 🇮🇹 → Alternate n.6
➡️ Nessun italiano nel main draw; Napolitano è il primo azzurro in lista d’attesa.
🇦🇺 ATP Challenger 125 Canberra
Giocatori italiani in gara
Luca Nardi 🇮🇹 → Main draw
Matteo Gigante 🇮🇹 → Main draw
🇹🇭 ATP Challenger 50 Nonthaburi
Giocatori italiani in gara
Lorenzo Giustino 🇮🇹 → Main draw
Michele Ribecai 🇮🇹 → Alternate n.3
🇬🇧 ATP Challenger 50 Nottingham
Giocatori italiani in gara
Federico Arnaboldi 🇮🇹 → Alternate n.9
➡️ Nessun italiano nel main draw, ma Arnaboldi vicino all’ingresso.
🇳🇨 ATP Challenger 75 Nouméa
Giocatori italiani
❌ Nessun italiano iscritto
📊 Riepilogo generale
Italiani nel main draw:
Luca Nardi
Matteo Gigante
Lorenzo Giustino
Italiani tra gli alternates:
Stefano Napolitano
Michele Ribecai
Federico Arnaboldi
🇮🇳 BANGALORE – ATP Challenger 125
📍 Bangalore (India)
🗓 Dal 5 gennaio
🏟 Superficie: Cemento (Hard)
Entry list – Singolare
Pedro Martínez 🇪🇸 (95)
Harold Mayot 🇫🇷 (162)
Daniel Evans 🇬🇧 (183)
Jay Clarke 🇬🇧 (213)
Lloyd Harris 🇿🇦 (224)
Benjamin Hassan 🇱🇧 (233)
Matej Dodig 🇭🇷 (236)
Timofey Skatov 🇰🇿 (241)
Max Houkes 🇳🇱 (270)
Sumit Nagal 🇮🇳 (273)
Ilia Simakin 🇷🇺 (277)
Beibit Zhukayev 🇰🇿 (283)
Borna Gojo 🇭🇷 (291)
Petr Bar Biryukov 🇷🇺 (315)
Duje Ajduković 🇭🇷 (321)
Matteo Martineau 🇫🇷 (322)
Cedrik-Marcel Stebe 🇩🇪 (347)
Antoine Ghibaudo 🇫🇷 (355)
Michael Geerts 🇧🇪 (367)
Aryan Shah 🇮🇳 (399)
Dan Martin 🇨🇦 (419)
Jonas Forejtek 🇨🇿 (440)
Neil Oberleitner 🇦🇹 (442)
Alternates
Vadym Ursu 🇺🇦 (452)
Vladyslav Orlov 🇺🇦 (457)
Karan Singh 🇮🇳 (467)
Eric Vanshelboim 🇺🇦 (472)
Takuya Kumasaka 🇯🇵 (475)
Stefano Napolitano 🇮🇹 (490)
🇦🇺 CANBERRA – ATP Challenger 125
📍 Canberra (Australia)
🗓 Dal 5 gennaio
🏟 Superficie: Cemento (Hard)
Entry list – Singolare
Luca Nardi 🇮🇹 (87)
Vit Kopriva 🇨🇿 (102)
Tomás Barrios Vera 🇨🇱 (109)
Yoshihito Nishioka 🇯🇵 (111)
Brandon Holt 🇺🇸 (113)
Alexander Blockx 🇧🇪 (116)
David Goffin 🇧🇪 (118)
Dusan Lajovic 🇷🇸 (119)
Nicolas Jarry 🇨🇱 (121)
Dino Prizmic 🇭🇷 (122)
Nicolai Budkov Kjær 🇳🇴 (132)
Roberto Carballés Baena 🇪🇸 (133)
Sebastian Ofner 🇦🇹 (134)
Kyrian Jacquet 🇫🇷 (137)
Lukas Klein 🇸🇰 (140)
Ugo Blanchet 🇫🇷 (142)
Colton Smith 🇺🇸 (144)
Sho Shimabukuro 🇯🇵 (145)
Mark Lajal 🇪🇪 (146)
Matteo Gigante 🇮🇹 (148)
Jaime Faria 🇵🇹 (149)
Daniel Elahi Galan 🇨🇴 (150)
Justin Engel 🇩🇪 (195)
Alternates
Elmer Moller 🇩🇰 (152)
Henrique Rocha 🇵🇹 (153)
Kei Nishikori 🇯🇵 (158)
Yosuke Watanuki 🇯🇵 (159)
Luka Mikrut 🇭🇷 (161)
🇹🇭 NONTHABURI – ATP Challenger 50
📍 Nonthaburi (Thailandia)
🗓 Dal 5 gennaio
🏟 Superficie: Cemento (Hard)
Entry list – Singolare
Rodrigo Pacheco Méndez 🇲🇽 (216)
Lorenzo Giustino 🇮🇹 (220)
Zdenek Kolar 🇨🇿 (222)
Rio Noguchi 🇯🇵 (242)
Yuta Shimizu 🇯🇵 (246)
Joel Schwärzler 🇦🇹 (255)
Andres Martin 🇺🇸 (264)
Fajing Sun 🇨🇳 (271)
Marat Sharipov 🇷🇺 (276)
Kaichi Uchida 🇯🇵 (288)
Renta Tokuda 🇯🇵 (302)
Robin Bertrand 🇫🇷 (305)
Jie Cui 🇨🇳 (319)
Florent Bax 🇫🇷 (320)
Marek Gengel 🇨🇿 (323)
Akira Santillan 🇯🇵 (348)
Maximus Jones 🇹🇭 (353)
Hyeon Chung 🇰🇷 (366)
Sanhui Shin 🇰🇷 (374)
Corentin Denolly 🇫🇷 (379)
Tung-Lin Wu 🇹🇼 (390)
Sergey Fomin 🇺🇿 (405)
Alex Hernandez 🇲🇽 (418)
Alternates
Matthew Dellavedova 🇦🇺 (423)
Yusuke Takahashi 🇯🇵 (427)
Michele Ribecai 🇮🇹 (433)
Hikaru Shiraishi 🇯🇵 (441)
Vadym Ursu 🇺🇦 (452)
🇬🇧 NOTTINGHAM – ATP Challenger 50
📍 Nottingham (Regno Unito)
🗓 Dal 5 gennaio
🏟 Superficie: Cemento (Hard)
Entry list – Singolare
Johannus Monday 🇬🇧 (237)
Dimitar Kuzmanov 🇧🇬 (247)
Clément Chidekh 🇫🇷 (249)
Tiago Pereira 🇵🇹 (260)
Henri Squire 🇩🇪 (274)
Abdullah Shelbayh 🇯🇴 (278)
James Trotter 🇯🇵 (284)
Tom Gentzsch 🇩🇪 (286)
Norbert Gombos 🇸🇰 (292)
Tyler Zink 🇺🇸 (293)
Mikhail Kukushkin 🇰🇿 (294)
Christoph Negritu 🇩🇪 (299)
Stefan Kozlov 🇺🇸 (306)
Mika Brunold 🇨🇭 (307)
Liam Broady 🇬🇧 (310)
Adria Soriano Barrera 🇨🇴 (312)
Sandro Kopp 🇦🇹 (314)
Mathys Erhard 🇫🇷 (316)
Harry Wendelken 🇬🇧 (325)
Charles Broom 🇬🇧 (333)
Giles Hussey 🇬🇧 (334)
Alastair Gray 🇬🇧 (344)
Mae Malige 🇫🇷 (432)
Alternates
Martin Krumich 🇨🇿 (345)
Maxim Mrva 🇨🇿 (361)
Henry Searle 🇬🇧 (373)
Robert Strombachs 🇱🇻 (378)
Paul Jubb 🇬🇧 (384)
Federico Arnaboldi 🇮🇹 (408 – fuori di 9 posti)
🇳🇨 NOUMÉA – ATP Challenger 75
📍 Nouméa (Nuova Caledonia)
🗓 Dal 5 gennaio
🏟 Superficie: Cemento (Hard)
Entry list – Singolare
Jordan Thompson 🇦🇺 (108)
Liam Draxl 🇨🇦 (123)
Titouan Droguet 🇫🇷 (147)
Pierre-Hugues Herbert 🇫🇷 (154)
Alex Barrena 🇦🇷 (174)
Jurij Rodionov 🇦🇹 (177)
Bernard Tomic 🇦🇺 (182)
Michael Zheng 🇺🇸 (185)
Daniil Glinka 🇪🇪 (191)
Dan Added 🇫🇷 (194)
Ryan Peniston 🇬🇧 (200)
Clément Tabur 🇫🇷 (201)
Thiago Seyboth Wild 🇧🇷 (217)
Facundo Diaz Acosta 🇦🇷 (226)
Dmitry Popko 🇰🇿 (227)
Arthur Gea 🇫🇷 (229)
Arthur Bouquier 🇫🇷 (234)
Li Tu 🇦🇺 (258)
Blake Ellis 🇦🇺 (PR) (295)
Gustavo Heide 🇧🇷 (309)
Omar Jasika 🇦🇺 (313)
Moerani Bouzige 🇦🇺 (317)
Christian Langmo 🇺🇸 (324)
Alternates
Andre Ilagan 🇺🇸 (339)
Blake Ellis 🇦🇺 (435)
TAG: Circuito Challenger 2026, Luca Nardi
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit