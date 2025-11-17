Bergamo 100 | Hard | e145250 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Classifica ATP Italiani: Lorenzo Musetti chiude l’anno al n.8 del mondo
17/11/2025 09:13 4 commenti
Classifica Atp Entry System Singolo (17-11-2025)
2
Best: 1
--
0
Jannik Sinner
ITA, 16-08-2001
11500
Punti
18
Tornei
8
Best: 6
▲
1
Lorenzo Musetti
ITA, 03-03-2002
4040
Punti
23
Tornei
22
Best: 17
--
0
Flavio Cobolli
ITA, 06-05-2002
2025
Punti
30
Tornei
26
Best: 26
--
0
Luciano Darderi
ITA, 14-02-2002
1609
Punti
35
Tornei
39
Best: 35
--
0
Lorenzo Sonego
ITA, 11-05-1995
1265
Punti
29
Tornei
56
Best: 6
--
0
Matteo Berrettini
ITA, 12-04-1996
945
Punti
21
Tornei
63
Best: 29
--
0
Matteo Arnaldi
ITA, 22-02-2001
883
Punti
25
Tornei
74
Best: 63
▼
-1
Mattia Bellucci
ITA, 01-06-2001
766
Punti
28
Tornei
87
Best: 67
▼
-2
Luca Nardi
ITA, 06-08-2003
699
Punti
25
Tornei
128
Best: 118
--
0
Francesco Passaro
ITA, 01-01-1900
485
Punti
27
Tornei
139
Best: 126
▲
1
Andrea Pellegrino
ITA, 23-03-1997
438
Punti
22
Tornei
148
Best: 125
▲
3
Matteo Gigante
ITA, 04-01-2002
407
Punti
19
Tornei
151
Best: 151
▲
3
Giulio Zeppieri
ITA, 07-12-2001
405
Punti
23
Tornei
157
Best: 149
▲
1
Francesco Maestrelli
ITA, 21-12-2002
392
Punti
28
Tornei
207
Best: 60
▼
-4
Stefano Travaglia
ITA, 18-12-1991
283
Punti
24
Tornei
220
Best: 127
▼
-4
Lorenzo Giustino
ITA, 10-09-1991
263
Punti
35
Tornei
225
Best: 202
▼
-2
Federico Cina
ITA, 30-03-2007
256
Punti
25
Tornei
231
Best: 16
▲
2
Marco Cecchinato
ITA, 30-09-1992
250
Punti
24
Tornei
296
Best: 294
▼
-2
Fabrizio Andaloro
ITA, 31-01-2001
176
Punti
24
Tornei
298
Best: 298
▲
39
Jacopo Berrettini
ITA, 27-11-1998
175
Punti
21
Tornei
308
Best: 108
▼
-1
Franco Agamenone
ITA, 15-04-1993
170
Punti
25
Tornei
341
Best: 128
--
0
Andrea Vavassori
ITA, 05-05-1995
147
Punti
4
Tornei
362
Best: 357
▼
-1
Luca Potenza
ITA, 28-07-2000
137
Punti
31
Tornei
371
Best: 345
▼
-20
Gabriele Piraino
ITA, 12-11-2003
132
Punti
20
Tornei
388
Best: 332
▲
5
Raul Brancaccio
ITA, 04-05-1997
124
Punti
26
Tornei
392
Best: 389
▼
-3
Carlo Alberto Caniato
ITA, 31-10-2005
122
Punti
21
Tornei
393
Best: 357
▼
-1
Andrea Picchione
ITA, 01-01-1900
121
Punti
24
Tornei
395
Best: 365
▼
-30
Gianluca Cadenasso
ITA, 29-09-2004
120
Punti
22
Tornei
400
Best: 382
▲
12
Federico Bondioli
ITA, 16-05-2005
119
Punti
31
Tornei
408
Best: 183
▼
-2
Federico Arnaboldi
ITA, 18-06-2000
117
Punti
25
Tornei
415
Best: 415
▲
10
Lorenzo Carboni
ITA, 27-02-2006
114
Punti
29
Tornei
431
Best: 372
▼
-4
Giovanni Fonio
ITA, 07-05-1998
106
Punti
23
Tornei
433
Best: 421
▼
-4
Michele Ribecai
ITA, 04-02-2003
106
Punti
30
Tornei
434
Best: 368
▼
-38
Alexandr Binda
ITA, 22-09-2001
106
Punti
31
Tornei
471
Best: 315
▼
-5
Enrico Dalla Valle
ITA, 21-03-1998
92
Punti
21
Tornei
478
Best: 285
▼
-3
Alexander Weis
ITA, 24-04-1997
90
Punti
25
Tornei
487
Best: 480
▼
-7
Filippo Moroni
ITA, 01-02-2001
88
Punti
14
Tornei
490
Best: 121
▼
-4
Stefano Napolitano
ITA, 11-04-1995
87
Punti
12
Tornei
493
Best: 478
▼
-4
Pietro Fellin
ITA, 02-08-2001
87
Punti
23
Tornei
504
Best: 387
▲
56
Gianmarco Ferrari
ITA, 04-10-2000
85
Punti
26
Tornei
518
Best: 509
▲
4
Manuel Mazza
ITA, 16-04-1999
81
Punti
21
Tornei
520
Best: 402
▼
-12
Gabriele Pennaforti
ITA, 14-09-2000
81
Punti
25
Tornei
526
Best: 426
▼
-2
Tommaso Compagnucci
ITA, 01-01-1900
79
Punti
24
Tornei
573
Best: 503
▼
-3
Andrea Guerrieri
ITA, 03-12-1998
67
Punti
15
Tornei
574
Best: 561
▼
-2
Filippo Romano
ITA, 07-07-2005
67
Punti
18
Tornei
583
Best: 523
▼
-1
Facundo Juarez
ITA, 23-09-1997
64
Punti
22
Tornei
611
Best: 443
▼
-6
Federico Iannaccone
ITA, 26-03-1999
59
Punti
25
Tornei
628
Best: 628
▲
21
Massimo Giunta
ITA, 09-07-2004
55
Punti
28
Tornei
645
Best: 575
▲
2
Luca Castagnola
ITA, 14-06-2002
53
Punti
27
Tornei
648
Best: 635
▼
-11
Jacopo Vasami
ITA, 01-01-1900
52
Punti
10
Tornei
651
Best: 651
▲
2
Pierluigi Basile
ITA, 0
51
Punti
10
Tornei
656
Best: 656
--
0
Giuseppe La Vela
ITA, 16-10-2000
51
Punti
26
Tornei
658
Best: 540
▼
-1
Giovanni Oradini
ITA, 14-09-1997
51
Punti
28
Tornei
660
Best: 660
--
0
Lorenzo Sciahbasi
ITA, 04-11-2005
50
Punti
19
Tornei
665
Best: 655
▼
-3
Juan Cruz Martin Manzano
ITA, 15-12-2004
49
Punti
18
Tornei
679
Best: 677
▲
1
Francesco Forti
ITA, 26-07-1999
46
Punti
14
Tornei
690
Best: 673
▼
-5
Samuele Pieri
ITA, 28-02-2002
45
Punti
25
Tornei
725
Best: 456
▼
-5
Alessandro Pecci
ITA, 23-03-2001
40
Punti
17
Tornei
758
Best: 605
▼
-13
Leonardo Rossi
ITA, 05-08-2002
37
Punti
28
Tornei
775
Best: 709
▲
4
Iannis Miletich
ITA, 27-08-2005
35
Punti
26
Tornei
794
Best: 666
▼
-2
Niccolo Catini
ITA, 09-12-1997
33
Punti
27
Tornei
821
Best: 403
▲
3
Lorenzo Rottoli
ITA, 19-02-2002
30
Punti
20
Tornei
826
Best: 741
▲
15
Fausto Tabacco
ITA, 01-01-1900
29
Punti
24
Tornei
835
Best: 599
▼
-2
Giorgio Tabacco
ITA, 06-08-2003
28
Punti
21
Tornei
893
Best: 887
▼
-3
Andrea Fiorentini
ITA, 02-02-2001
23
Punti
26
Tornei
906
Best: 827
▼
-1
Pietro Marino
ITA, 03-06-2001
22
Punti
25
Tornei
909
Best: 62
▼
-1
Gianluca Mager
ITA, 01-12-1994
21
Punti
5
Tornei
912
Best: 738
▲
10
Lorenzo Bocchi
ITA, 29-11-1997
21
Punti
13
Tornei
940
Best: 377
▲
3
Marcello Serafini
ITA, 25-08-2002
19
Punti
18
Tornei
952
Best: 952
▲
2
Pietro Romeo Scomparin
ITA, 0
18
Punti
12
Tornei
982
Best: 982
▲
30
Lorenzo Angelini
ITA, 0
17
Punti
24
Tornei
984
Best: 959
▼
-4
Giannicola Misasi
ITA, 12-09-2000
17
Punti
27
Tornei
996
Best: 996
▲
68
Matteo Covato
ITA, 0
16
Punti
25
Tornei
1013
Best: 999
▼
-11
Lorenzo Lorusso
ITA, 06-01-2000
15
Punti
19
Tornei
1018
Best: 784
▼
-39
Stefano D\'Agostino
ITA, 03-11-2003
15
Punti
23
Tornei
1024
Best: 902
▼
-9
Lorenzo Gagliardo
ITA, 27-06-2000
14
Punti
6
Tornei
1039
Best: 985
▼
-28
Daniele Rapagnetta
ITA, 03-12-2006
14
Punti
23
Tornei
1052
Best: 439
▼
-2
Samuel Vincent Ruggeri
ITA, 22-05-2002
13
Punti
12
Tornei
1053
Best: 938
▼
-2
Alberto Bronzetti
ITA, 05-05-1998
13
Punti
12
Tornei
1057
Best: 942
▼
-29
Gian Marco Ortenzi
ITA, 03-02-2000
13
Punti
16
Tornei
1063
Best: 1048
--
0
Jacopo Bilardo
ITA, 04-11-2004
13
Punti
22
Tornei
1066
Best: 912
▼
-32
Gabriele Maria Noce
ITA, 29-10-1995
13
Punti
24
Tornei
1073
Best: 910
▼
-33
Filippo Speziali
ITA, 24-04-2000
12
Punti
4
Tornei
1099
Best: 906
▼
-8
Niccolò Ciavarella
ITA, 19-03-2004
12
Punti
20
Tornei
1111
Best: 1069
▼
-4
Leonardo Malgaroli
ITA, 07-08-2002
11
Punti
16
Tornei
1138
Best: 1138
▼
-6
Andrea Meduri
ITA, 0
10
Punti
8
Tornei
1159
Best: 1159
▼
-6
Samuele Seghetti
ITA, 0
10
Punti
23
Tornei
1160
Best: 812
▼
-8
Noah Perfetti
ITA, 15-06-2001
10
Punti
23
Tornei
1164
Best: 1164
▼
-7
Leonardo Primucci
ITA, 0
9
Punti
5
Tornei
1185
Best: 1185
▼
-8
Maximilian Figl
ITA, 0
9
Punti
20
Tornei
1210
Best: 1210
▼
-6
Lorenzo Beraldo
ITA, 0
8
Punti
10
Tornei
1215
Best: 1215
▲
80
Lorenzo Comino
ITA, 0
8
Punti
12
Tornei
1218
Best: 1095
▼
-6
Gabriele Bosio
ITA, 25-11-2000
8
Punti
14
Tornei
1220
Best: 1210
▼
-10
Andrea De Marchi
ITA, 01-01-1900
8
Punti
14
Tornei
1248
Best: 873
▼
-9
Daniel Bagnolini
ITA, 13-02-2003
7
Punti
8
Tornei
1251
Best: 1154
▲
109
Denis Spiridon
ITA, 01-01-1900
7
Punti
9
Tornei
1254
Best: 1254
▼
-10
Filippo Alberti
ITA, 0
7
Punti
10
Tornei
1269
Best: 1269
▼
-11
Leonardo Cattaneo
ITA, 0
7
Punti
15
Tornei
1318
Best: 756
▼
-7
Luca Fantini
ITA, 20-07-2000
6
Punti
16
Tornei
1343
Best: 1343
▼
-8
Andres Gabriel Ciurletti
ITA, 0
5
Punti
5
Tornei
1356
Best: 1356
▼
-11
Nicola Rispoli
ITA, 0
5
Punti
6
Tornei
1367
Best: 1367
▼
-11
Edoardo Zanada
ITA, 0
5
Punti
8
Tornei
1384
Best: 1384
▼
-15
Gabriele Crivellaro
ITA, 0
5
Punti
10
Tornei
1387
Best: 1387
▼
-10
Gabriele Volpi
ITA, 0
5
Punti
11
Tornei
1391
Best: 1231
▼
-7
Matteo Fondriest
ITA, 10-09-2004
5
Punti
12
Tornei
1396
Best: 1396
▼
-7
Giacomo Crisostomo
ITA, 0
5
Punti
14
Tornei
1396
Best: 1037
▼
-7
Francesco Ferrari
ITA, 22-06-1997
5
Punti
14
Tornei
1401
Best: 1401
▼
-9
Nicolo Toffanin
ITA, 0
5
Punti
15
Tornei
1415
Best: 1398
▼
-7
Edoardo cherie Ligniere
ITA, 01-01-1900
4
Punti
3
Tornei
1430
Best: 1430
▼
-7
Gilberto Ravasio
ITA, 0
4
Punti
4
Tornei
1461
Best: 1170
▲
111
Alessandro Coccioli
ITA, 05-08-2002
4
Punti
7
Tornei
1465
Best: 1214
▼
-4
Giulio Perego
ITA, 09-04-2003
4
Punti
8
Tornei
1471
Best: 1471
▼
-3
Gabriele Vulpitta
ITA, 0
4
Punti
9
Tornei
1496
Best: 739
▼
-190
Mariano Tammaro
ITA, 27-02-2004
4
Punti
13
Tornei
1498
Best: 1488
▼
-7
Andrea Bacaloni
ITA, 03-04-2002
4
Punti
14
Tornei
1498
Best: 1498
▼
-7
Alessandro Battiston
ITA, 0
4
Punti
14
Tornei
1500
Best: 1500
▼
-105
Filippo Mazzola
ITA, 0
4
Punti
15
Tornei
1515
Best: 800
▼
-10
Luciano Carraro
ITA, 22-04-1998
3
Punti
2
Tornei
1517
Best: 811
▲
285
Davide Pontoglio
ITA, 02-07-1992
3
Punti
2
Tornei
1544
Best: 1040
▼
-11
Niccolo Baroni
ITA, 04-12-2003
3
Punti
4
Tornei
1555
Best: 1555
▼
-11
William Mirarchi
ITA, 0
3
Punti
5
Tornei
1562
Best: 1562
▼
-29
Mattia Nannelli
ITA, 0
3
Punti
5
Tornei
1569
Best: 1508
▼
-4
Vito Dell\'Elba
ITA, 06-02-1999
3
Punti
6
Tornei
1576
Best: 1551
▼
-21
Leonardo Angeloni
ITA, 01-01-1900
3
Punti
6
Tornei
1588
Best: 1588
▲
156
Michele Mecarelli
ITA, 0
3
Punti
7
Tornei
1610
Best: 1453
▼
-5
Rocco Piatti
ITA, 02-08-2004
3
Punti
10
Tornei
1612
Best: 1612
▼
-14
Sebastiano Cocola
ITA, 0
3
Punti
10
Tornei
1682
Best: 1682
▼
-10
Antonio Caruso
ITA, 0
2
Punti
3
Tornei
1687
Best: 1002
▼
-9
Matteo De Vincentis
ITA, 25-04-1998
2
Punti
3
Tornei
1687
Best: 1687
▼
-9
Federico Guarducci
ITA, 0
2
Punti
3
Tornei
1732
Best: 1732
▼
-10
Fabrizio Karol Pio Osti
ITA, 0
2
Punti
5
Tornei
1750
Best: 1667
▼
-6
Andrea Colombo
ITA, 04-11-2002
2
Punti
6
Tornei
1750
Best: 1750
▼
-6
Edoardo De Filippo
ITA, 0
2
Punti
6
Tornei
1750
Best: 1722
▼
-28
Filiberto Fumagalli
ITA, 28-06-2002
2
Punti
6
Tornei
1750
Best: 1642
▼
-6
Giammarco Gandolfi
ITA, 24-01-2004
2
Punti
6
Tornei
1750
Best: 1215
▲
7
Alessandro Spadola
ITA, 05-03-2003
2
Punti
6
Tornei
1764
Best: 1499
▼
-9
Marco Furlanetto
ITA, 02-03-2001
2
Punti
7
Tornei
1766
Best: 1766
▼
-9
Federico Valle
ITA, 0
2
Punti
7
Tornei
1783
Best: 1156
▼
-178
Andrea Paolini
ITA, 09-11-2002
2
Punti
9
Tornei
1784
Best: 1705
▼
-9
Luca Parenti
ITA, 10-08-2003
2
Punti
9
Tornei
1791
Best: 1071
▼
-417
Pietro Pampanin
ITA, 05-01-2003
2
Punti
10
Tornei
1801
Best: 906
▼
-3
Alessandro Bellifemine
ITA, 24-06-2001
2
Punti
14
Tornei
1804
Best: 1772
▼
-2
Omar Brigida
ITA, 01-01-1900
1
Punti
1
Tornei
1804
Best: 1764
▼
-2
Edoardo Santoni
ITA, 14-06-2005
1
Punti
1
Tornei
1892
Best: 1892
▲
2
Lorenzo Balducci
ITA, 01-01-1900
1
Punti
2
Tornei
1892
Best: 1811
▲
2
Federico Bove
ITA, 01-01-1900
1
Punti
2
Tornei
1892
Best: 1892
▲
2
Matteo Gribaldo
ITA, 01-01-1900
1
Punti
2
Tornei
1892
Best: 1892
▲
2
Leonardo Iemmi
ITA, 0
1
Punti
2
Tornei
1892
Best: 223
▲
89
Edoardo Lavagno
ITA, 27-07-1998
1
Punti
2
Tornei
1892
Best: 1807
▲
2
Mattias Pisanu
ITA, 01-01-1900
1
Punti
2
Tornei
1986
Best: 1986
▼
-5
Daniel Aleksandar Amarandei
ITA, 0
1
Punti
3
Tornei
1986
Best: 1986
▼
-5
Sergio Badini
ITA, 0
1
Punti
3
Tornei
1986
Best: 1903
▼
-5
Flavio Bocci
ITA, 01-01-1900
1
Punti
3
Tornei
1986
Best: 1986
▼
-5
Filippo Francesco Garbero
ITA, 0
1
Punti
3
Tornei
2046
Best: 2046
▼
-2
Gregorio Biondolillo
ITA, 0
1
Punti
4
Tornei
2101
Best: 2053
▼
-2
Leonardo Borrelli
ITA, 01-01-1900
1
Punti
5
Tornei
2101
Best: 2101
▼
-2
Matteo Mesaglio
ITA, 0
1
Punti
5
Tornei
2138
Best: 2138
▼
-7
Simone Agostini
ITA, 0
1
Punti
6
Tornei
2138
Best: 2138
▼
-7
Silvio Mencaglia
ITA, 0
1
Punti
6
Tornei
2138
Best: 1038
▼
-7
Manuel Plunger
ITA, 13-07-2002
1
Punti
6
Tornei
2183
Best: 2183
▼
-11
Andrea Motta
ITA, 0
1
Punti
11
Tornei
2188
Best: 2188
▼
-10
Tobia Costanzo Baragiola Mordini
ITA, 0
1
Punti
12
Tornei
TAG: Italiani, Jannik Sinner, Lorenzo Musetti
4 commenti
Musetti è un prodotto di nicchia,quello cui ci si dedica con tanta cura,con passione artigianale e ti esce comunque con dei difetti.
È come certe borse in cui trovi “eventuali imperfezioni certificano l’unicità e l’autenticità del prodotto”.
È un po’ un amatore,colpi personali (il dritto) e illusione d’essere un artista col rovescio,back insidioso che da difensivo diventa offensivo, colpi miracolosi e…improperi a chi i miracoli li fece davvero (o così si narra).
Passione,colpi di fioretto,l’attesa della palla a metà campo per fingere l’improbabile bordata e convergere verso un ricamo irridente col pubblico (il manutentore che passa di lì) che dovrebbe guardarti ammirato per tanta arte espressa.
Tutto questo fino all’impietosa ripresa video della consorte per mostrare al parentado come dietro ad una maglietta troppo aderente (per il ventre in espansione…ma causa respiro profondo eh!) si nasconda un talento incompreso che “ah se avesse potuto giocare con un buon Maestro!”.
N.8 del mondo senza aver potuto affrontare la stagione su erba,niente male.
Direi che l’obiettivo italico potrebbe essere nel 2026 il n.1 con Jannik n.5 con Lorenzo e un Cobolli vicino alla top ten. E scusate se è poco
Musetti molto più di così non potrà fare, sinceramente non mi sarei neppure aspettato di vederlo al numero 8 del mondo. Risultato eccezionale, complimenti!
Le entry list usciranno nei tempi soliti ma il ranking usato sarà quello di oggi per i tornei del mese di gennaio (singolare, doppio e quali)
Bene che dovrebbe entrare nelle prime 8 teste di serie degli AO, anche se ci saranno molte insidie per arrivsre nei quarti.
Dico dovrebbe perché per le tds conteranno i punti post United Cup e 250 dii Brisbane/Honk Kong (ma non quelli di Adelaide/Auckland), ma col meccanismo degli scarti al momento sarebbe addirittura settimo, perché Fritz scarta molto.
Nardi se ho capito bene potrebbe finire fuori dal MD degli AO: non credo che escano le EL già oggi, se seguono la regola delle 6 settimane prima dovrebbero uscire l’8 dicembre. Siccome questa settimana scarta 100 punti di Rovereto al momento é 107 nella live e puó solo peggiorare dato che pare non farà altri challenger nel 2025