Venus Williams non smette di stupire: a 46 anni tornerà in campo ad Auckland per l’inizio della stagione 2026

La leggenda americana Venus Williams continua a scrivere la sua storia infinita nel tennis. Nonostante i 46 anni che compirà nel 2026, la sette volte campionessa Slam ha annunciato ufficialmente che tornerà in campo all’ASB Classic di Auckland, torneo WTA 250 che apre tradizionalmente la nuova stagione e che inizierà il prossimo 05 gennaio.

La notizia è stata accolta con entusiasmo dai fan e conferma, ancora una volta, l’amore senza fine di Venus per questo sport. “È ufficiale! Vee giocherà l’ASB Classic per iniziare la stagione 2026!” ha annunciato il torneo neozelandese sui propri canali social, lasciando intendere che la statunitense potrebbe poi prendere parte anche all’Australian Open, primo Slam dell’anno.

Nel 2025 Venus aveva disputato appena quattro incontri, vincendone uno solo, ma il desiderio di continuare a competere non l’ha mai abbandonata. L’ASB Classic rappresenterà quindi l’occasione perfetta per rivederla in azione e, chissà, per assistere al suo ennesimo ritorno a Melbourne, un torneo che ha già raggiunto due volte in finale (2003 e 2017).

A quasi trent’anni dal suo debutto nel circuito, Venus Williams dimostra che la passione e la determinazione possono superare ogni limite, e che la sua storia nel tennis è tutt’altro che finita.





Marco Rossi