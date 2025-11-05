WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 Tucuman e Austin: I risultati completi con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

05/11/2025 05:18 Nessun commento
Louisa Chirico nella foto - foto getty
Louisa Chirico nella foto - foto getty

WTA 125 Austin (🇺🇸) – 2° turno – cemento

Center Court – ore 17:00
Kayla Cross CAN vs Mary Stoiana USA Inizio 17:00
Il match deve ancora iniziare

(6) Arantxa Rus NED vs Elizabeth Mandlik USA

Il match deve ancora iniziare

(1) Maria Kozyreva RUS / (1) Iryna Shymanovich BLR vs Catherine Harrison USA / Alana Smith USA

Il match deve ancora iniziare

Claire Liu USA vs (3) Renata Zarazua MEX

Il match deve ancora iniziare



Grandstand – ore 18:00
Anouk Koevermans NED vs Carmen Andreea Herea ROU Inizio 18:00

Il match deve ancora iniziare

Varvara Lepchenko USA vs Louisa Chirico USA

Il match deve ancora iniziare





WTA 125 Tucumán (🇦🇷) – 2° turno – terra battuta

Cancha Central – ore 20:00
Antonia Vergara Rivera CHI vs Luisina Giovannini ARG Inizio 20:00
Il match deve ancora iniziare

(8) Carole Monnet FRA vs Julia Riera ARG Non prima 22:00

Il match deve ancora iniziare

Anastasia Zolotareva RUS vs (3) Mayar Sherif EGY Non prima 00:00

Il match deve ancora iniziare



Cancha 1 – ore 20:00
Gabriela Ce BRA vs (2) Simona Waltert SUI Inizio 20:00

Il match deve ancora iniziare

Luisina Giovannini ARG / Marian Gomez Pezuela Cano MEX vs (2) Alicia Herrero Linana ESP / (2) Valeriya Strakhova UKR

Il match deve ancora iniziare

Jessica Pieri ITA / Tina Smith AUS vs Jazmin Ortenzi ARG / Julia Riera ARG

Il match deve ancora iniziare

TAG: