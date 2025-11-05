WTA 125 Tucuman e Austin: I risultati completi con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

WTA 125 Austin (🇺🇸) – 2° turno – cemento

Kayla Crossvs Mary Stoiana

(6) Arantxa Rus vs Elizabeth Mandlik



(1) Maria Kozyreva / (1) Iryna Shymanovich vs Catherine Harrison / Alana Smith



Claire Liu vs (3) Renata Zarazua



Grandstand – ore 18:00

Anouk Koevermans vs Carmen Andreea Herea Inizio 18:00



Varvara Lepchenko vs Louisa Chirico



Antonia Vergara Riveravs Luisina Giovannini

(8) Carole Monnet vs Julia Riera Non prima 22:00



Anastasia Zolotareva vs (3) Mayar Sherif Non prima 00:00



Cancha 1 – ore 20:00

Gabriela Ce vs (2) Simona Waltert Inizio 20:00



Luisina Giovannini / Marian Gomez Pezuela Cano vs (2) Alicia Herrero Linana / (2) Valeriya Strakhova



Jessica Pieri / Tina Smith vs Jazmin Ortenzi / Julia Riera



