WTA 125 Tucuman e Austin: I risultati completi con il dettaglio del Day 3 (LIVE)
WTA 125 Austin (🇺🇸) – 2° turno – cemento
Center Court – ore 17:00
Kayla Cross vs Mary Stoiana Inizio 17:00
(6) Arantxa Rus vs Elizabeth Mandlik
(1) Maria Kozyreva / (1) Iryna Shymanovich vs Catherine Harrison / Alana Smith
Claire Liu vs (3) Renata Zarazua
Grandstand – ore 18:00
Anouk Koevermans vs Carmen Andreea Herea Inizio 18:00
Varvara Lepchenko vs Louisa Chirico
WTA 125 Tucumán (🇦🇷) – 2° turno – terra battuta
Cancha Central – ore 20:00
Antonia Vergara Rivera vs Luisina Giovannini Inizio 20:00
(8) Carole Monnet vs Julia Riera Non prima 22:00
Anastasia Zolotareva vs (3) Mayar Sherif Non prima 00:00
Cancha 1 – ore 20:00
Gabriela Ce vs (2) Simona Waltert Inizio 20:00
Luisina Giovannini / Marian Gomez Pezuela Cano vs (2) Alicia Herrero Linana / (2) Valeriya Strakhova
Jessica Pieri / Tina Smith vs Jazmin Ortenzi / Julia Riera
TAG: WTA 125
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit