Challenger Helsinki, Lima 3, Taipei, Matsuyama e Knoxville: I risultati completi con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

CHALLENGER Helsinki (🇫🇮 Finlandia) – 1°- 2° Turno, cemento (al coperto)
Center Court – ore 12:00
Matej Dodig
vs Sascha Gueymard Wayenburg
Il match deve ancora iniziare
Marin Cilic vs Stefano Napolitano (Non prima 14:00)
Il match deve ancora iniziare
Gauthier Onclin vs Otto Virtanen (Non prima 16:30)
Il match deve ancora iniziare
Milos Karol / Patrik Niklas-Salminen vs Joshua Paris / Marcus Willis
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 12:00
Lorenzo Giustino vs Titouan Droguet
Il match deve ancora iniziare
Chris Rodesch vs Giulio Zeppieri
Il match deve ancora iniziare
Patrick Kypson vs Calvin Hemery
Il match deve ancora iniziare
Patrick Kaukovalta / Eero Vasa vs Szymon Kielan / Filip Pieczonka
Il match deve ancora iniziare
Court 6 – ore 12:00
Inigo Cervantes / Daniel Cukierman vs Bruno Pujol Navarro / David Vega Hernandez
Il match deve ancora iniziare
Jakob Schnaitter / Mark Wallner vs Ivan Liutarevich / Giorgio Ricca
Il match deve ancora iniziare
Jiri Barnat / Filip Duda vs Alexandru Jecan / Bogdan Pavel
Il match deve ancora iniziare
Matej Dodig / Luka Mikrut vs Vijay Sundar Prashanth / Szymon Walkow
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Lima 2 (🇵🇪 Perù) – 2° Turno, terra battuta
In attesa….
CHALLENGER Taipei (🇹🇼 Taiwan) – 1° – 2° Turno, cemento
Center Court – ore 03:00
Uisung Park
vs Elias Ymer
ATP Taipei
Uisung Park
4
6
6
Elias Ymer [6]
6
1
7
Vincitore: Ymer
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
0-3*
0-4*
0*-5
1*-5
2-5*
2-6*
6-6 → 6-7
U. Park
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-6 → 6-6
E. Ymer
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
ace
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
5-5 → 5-6
U. Park
15-0
30-0
30-15
df
40-15
ace
4-5 → 5-5
E. Ymer
15-0
15-15
15-30
df
15-40
df
3-5 → 4-5
U. Park
0-15
15-15
15-30
15-40
df
30-40
df
3-4 → 3-5
E. Ymer
15-0
ace
15-15
15-30
df
30-30
40-30
3-3 → 3-4
E. Ymer
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
df
A-40
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
2-2 → 2-3
U. Park
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-1 → 2-2
E. Ymer
0-15
df
15-15
15-30
df
15-40
30-40
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
U. Park
15-0
15-15
df
30-15
40-15
5-1 → 6-1
E. Ymer
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
df
40-40
40-A
4-1 → 5-1
U. Park
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-1 → 4-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Ymer
0-15
df
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
4-3 → 4-4
U. Park
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
ace
3-3 → 4-3
E. Ymer
15-0
ace
30-0
30-15
df
40-15
3-2 → 3-3
U. Park
30-0
30-15
df
30-30
40-30
ace
2-2 → 3-2
E. Ymer
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
S D Prajwal Dev / Nitin Kumar Sinha vs Kaito Uesugi / Seita Watanabe
ATP Taipei
S D Prajwal Dev / Nitin Kumar Sinha
4
6
Kaito Uesugi / Seita Watanabe [4]
6
7
Vincitore: Uesugi / Watanabe
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
0-1*
df
0-2*
1*-2
2*-2
2-3*
2-4*
2*-5
3*-5
4-5*
4-6*
6-6 → 6-7
K. Uesugi / Watanabe
6-5 → 6-6
S. D Prajwal Dev / Kumar Sinha
5-5 → 6-5
K. Uesugi / Watanabe
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-5 → 5-5
S. D Prajwal Dev / Kumar Sinha
15-0
15-15
df
15-30
30-30
3-5 → 4-5
K. Uesugi / Watanabe
3-4 → 3-5
S. D Prajwal Dev / Kumar Sinha
2-4 → 3-4
K. Uesugi / Watanabe
2-3 → 2-4
S. D Prajwal Dev / Kumar Sinha
1-3 → 2-3
K. Uesugi / Watanabe
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 1-3
S. D Prajwal Dev / Kumar Sinha
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
0-2 → 1-2
K. Uesugi / Watanabe
0-1 → 0-2
S. D Prajwal Dev / Kumar Sinha
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Uesugi / Watanabe
4-5 → 4-6
S. D Prajwal Dev / Kumar Sinha
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
3-5 → 4-5
K. Uesugi / Watanabe
3-4 → 3-5
S. D Prajwal Dev / Kumar Sinha
2-4 → 3-4
K. Uesugi / Watanabe
2-3 → 2-4
S. D Prajwal Dev / Kumar Sinha
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
1-3 → 2-3
K. Uesugi / Watanabe
1-2 → 1-3
S. D Prajwal Dev / Kumar Sinha
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 1-2
K. Uesugi / Watanabe
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
1-0 → 1-1
S. D Prajwal Dev / Kumar Sinha
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
0-0 → 1-0
James Duckworth vs Michael Vrbensky
ATP Taipei
James Duckworth [1]•
40
6
3
Michael Vrbensky
40
3
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Duckworth
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
M. Vrbensky
15-0
30-0
30-15
df
30-30
df
30-40
df
2-2 → 3-2
J. Duckworth
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
1-2 → 2-2
M. Vrbensky
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-2 → 1-2
M. Vrbensky
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
ace
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Vrbensky
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
40-40
40-A
40-40
A-40
5-2 → 5-3
M. Vrbensky
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
df
3-2 → 4-2
M. Vrbensky
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
df
A-40
40-40
A-40
ace
2-1 → 2-2
J. Duckworth
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
M. Vrbensky
15-0
ace
15-15
df
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Jason Jung vs Arthur Weber
Il match deve ancora iniziare
Neil Oberleitner / Michael Vrbensky vs Yu Hsiou Hsu / Tsung-Hao Huang (Non prima 12:00)
Il match deve ancora iniziare
Nathaniel Lammons / Jean-Julien Rojer vs Taisei Ichikawa / Grigoriy Lomakin
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 03:00
Coleman Wong vs Luca Castelnuovo
ATP Taipei
Coleman Wong [4]
6
4
7
Luca Castelnuovo
4
6
5
Vincitore: Wong
Servizio
Svolgimento
Set 3
L. Castelnuovo
0-15
15-15
ace
15-30
15-40
6-5 → 7-5
L. Castelnuovo
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
5-4 → 5-5
C. Wong
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-4 → 5-4
L. Castelnuovo
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
4-3 → 4-4
C. Wong
15-0
ace
30-0
ace
40-0
40-15
3-1 → 4-1
C. Wong
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
2-0 → 3-0
L. Castelnuovo
15-0
30-0
30-15
df
40-30
40-40
40-A
df
df
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Castelnuovo
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-5 → 4-6
C. Wong
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
4-4 → 4-5
L. Castelnuovo
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
4-3 → 4-4
C. Wong
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
C. Wong
40-15
40-30
df
A-40
ace
40-40
A-40
2-2 → 3-2
C. Wong
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
df
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Castelnuovo
0-15
df
0-30
15-30
ace
15-40
5-4 → 6-4
C. Wong
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
ace
40-A
5-3 → 5-4
C. Wong
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
40-40
A-40
4-2 → 5-2
C. Wong
30-0
ace
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
1-1 → 2-1
L. Castelnuovo
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
ace
1-0 → 1-1
C. Wong
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
0-0 → 1-0
Shinji Hazawa / Leo Vithoontien vs Masamichi Imamura / Yuta Shimizu (Non prima 06:00)
ATP Taipei
Shinji Hazawa / Leo Vithoontien
6
6
Masamichi Imamura / Yuta Shimizu
7
7
Vincitore: Imamura / Shimizu
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
2-2*
3*-2
3*-3
4-3*
4-4*
4*-5
4*-6
5-6*
6-6 → 6-7
S. Hazawa / Vithoontien
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
6-5 → 6-6
M. Imamura / Shimizu
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
5-5 → 6-5
S. Hazawa / Vithoontien
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
40-40
4-5 → 5-5
M. Imamura / Shimizu
4-4 → 4-5
S. Hazawa / Vithoontien
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-4 → 4-4
M. Imamura / Shimizu
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 3-4
S. Hazawa / Vithoontien
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-3 → 3-3
M. Imamura / Shimizu
2-2 → 2-3
S. Hazawa / Vithoontien
1-2 → 2-2
M. Imamura / Shimizu
1-1 → 1-2
S. Hazawa / Vithoontien
0-1 → 1-1
M. Imamura / Shimizu
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
0*-3
1*-3
1-4*
1-5*
1*-6
6-6 → 6-7
M. Imamura / Shimizu
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
6-5 → 6-6
S. Hazawa / Vithoontien
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-5 → 6-5
M. Imamura / Shimizu
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
5-4 → 5-5
S. Hazawa / Vithoontien
4-4 → 5-4
M. Imamura / Shimizu
4-3 → 4-4
S. Hazawa / Vithoontien
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
3-3 → 4-3
M. Imamura / Shimizu
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
3-2 → 3-3
S. Hazawa / Vithoontien
2-2 → 3-2
M. Imamura / Shimizu
2-1 → 2-2
S. Hazawa / Vithoontien
1-1 → 2-1
M. Imamura / Shimizu
1-0 → 1-1
S. Hazawa / Vithoontien
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
0-0 → 1-0
James McCabe vs Neil Oberleitner
ATP Taipei
James McCabe [5]•
40
6
4
Neil Oberleitner
A
4
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. McCabe
15-0
ace
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
df
40-A
N. Oberleitner
0-15
df
0-30
15-30
15-40
df
3-3 → 4-3
N. Oberleitner
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
J. McCabe
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
1-2 → 2-2
J. McCabe
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. McCabe
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
ace
5-4 → 6-4
J. McCabe
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
4-3 → 5-3
N. Oberleitner
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
ace
4-2 → 4-3
N. Oberleitner
15-0
30-0
30-15
30-30
df
30-40
40-40
ace
A-40
ace
3-1 → 3-2
J. McCabe
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
2-1 → 3-1
N. Oberleitner
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
2-0 → 2-1
N. Oberleitner
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Francis Casey Alcantara / Luca Castelnuovo vs Marek Gengel / Mukund Sasikumar
Il match deve ancora iniziare
Pruchya Isaro / Niki Kaliyanda Poonacha vs JiSung Nam / Takeru Yuzuki
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Matsuyama (🇯🇵 Giappone) – 2° Turno, cemento
CENTER COURT – ore 04:00
Henrique Rocha
vs Renta Tokuda
ATP Matsuyama
Henrique Rocha [1]
6
6
Renta Tokuda
4
3
Vincitore: Rocha
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Tokuda
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
H. Rocha
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
1-1 → 2-1
R. Tokuda
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Tokuda
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
5-4 → 6-4
H. Rocha
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
4-4 → 5-4
R. Tokuda
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-3 → 4-4
R. Tokuda
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-1 → 2-2
R. Tokuda
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Philip Sekulic vs Rio Noguchi
ATP Matsuyama
Philip Sekulic
2
6
Rio Noguchi [7]
6
7
Vincitore: Noguchi
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
2-0*
3*-0
3*-1
3-2*
4-2*
4*-3
5*-3
5-4*
5-5*
5*-6
6-6 → 6-7
P. Sekulic
0-15
0-30
0-40
15-40
ace
30-40
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
5-5 → 6-5
P. Sekulic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-4 → 5-4
R. Noguchi
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
P. Sekulic
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
3-3 → 4-3
R. Noguchi
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-2 → 2-2
P. Sekulic
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Sekulic
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-4 → 2-5
R. Noguchi
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-3 → 2-4
P. Sekulic
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
1-3 → 2-3
R. Noguchi
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 0-2
Naoya Honda / Riku Takahata vs Maximus Jones / Hikaru Shiraishi
ATP Matsuyama
Naoya Honda / Riku Takahata
0
3
Maximus Jones / Hikaru Shiraishi
6
6
Vincitore: Jones / Shiraishi
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Jones / Shiraishi
3-5 → 3-6
N. Honda / Takahata
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
2-5 → 3-5
M. Jones / Shiraishi
2-4 → 2-5
N. Honda / Takahata
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
2-3 → 2-4
M. Jones / Shiraishi
2-2 → 2-3
N. Honda / Takahata
1-2 → 2-2
M. Jones / Shiraishi
1-1 → 1-2
N. Honda / Takahata
0-1 → 1-1
M. Jones / Shiraishi
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
N. Honda / Takahata
0-5 → 0-6
M. Jones / Shiraishi
0-4 → 0-5
N. Honda / Takahata
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-3 → 0-4
M. Jones / Shiraishi
0-2 → 0-3
N. Honda / Takahata
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
M. Jones / Shiraishi
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
0-0 → 0-1
COURT 6 – ore 05:00
Max Basing vs Frederico Ferreira Silva
ATP Matsuyama
Max Basing
1
3
Frederico Ferreira Silva [8]
6
6
Vincitore: Ferreira Silva
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Ferreira Silva
3-5 → 3-6
M. Basing
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-5 → 3-5
F. Ferreira Silva
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
2-4 → 2-5
M. Basing
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
2-3 → 2-4
F. Ferreira Silva
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-3 → 2-3
M. Basing
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-3 → 1-3
F. Ferreira Silva
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-2 → 0-3
M. Basing
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-1 → 0-2
F. Ferreira Silva
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Ferreira Silva
1-4 → 1-5
M. Basing
15-0
ace
15-15
15-30
15-40
1-3 → 1-4
F. Ferreira Silva
1-2 → 1-3
F. Ferreira Silva
0-1 → 1-1
M. Basing
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-A
df
0-0 → 0-1
Jeevan Nedunchezhiyan / Mick Veldheer vs Yuichiro Inui / Mitsuki Wei Kang Leong
ATP Matsuyama
Jeevan Nedunchezhiyan / Mick Veldheer [3]
6
7
Yuichiro Inui / Mitsuki Wei Kang Leong
3
6
Vincitore: Nedunchezhiyan / Veldheer
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
1*-1
1-2*
1-3*
2*-3
3*-3
4-3*
5-3*
5*-4
6*-4
6-6 → 7-6
J. Nedunchezhiyan / Veldheer
5-6 → 6-6
Y. Inui / Wei Kang Leong
5-5 → 5-6
J. Nedunchezhiyan / Veldheer
4-5 → 5-5
Y. Inui / Wei Kang Leong
4-4 → 4-5
J. Nedunchezhiyan / Veldheer
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
40-30
df
40-40
df
3-4 → 4-4
Y. Inui / Wei Kang Leong
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-3 → 3-4
J. Nedunchezhiyan / Veldheer
2-3 → 3-3
Y. Inui / Wei Kang Leong
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
J. Nedunchezhiyan / Veldheer
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Y. Inui / Wei Kang Leong
1-1 → 1-2
J. Nedunchezhiyan / Veldheer
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
0-1 → 1-1
Y. Inui / Wei Kang Leong
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Nedunchezhiyan / Veldheer
5-3 → 6-3
Y. Inui / Wei Kang Leong
0-15
15-15
40-15
40-30
40-40
4-3 → 5-3
J. Nedunchezhiyan / Veldheer
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
3-3 → 4-3
Y. Inui / Wei Kang Leong
3-2 → 3-3
J. Nedunchezhiyan / Veldheer
2-2 → 3-2
Y. Inui / Wei Kang Leong
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
1-2 → 2-2
J. Nedunchezhiyan / Veldheer
1-1 → 1-2
Y. Inui / Wei Kang Leong
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
J. Nedunchezhiyan / Veldheer
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Thijmen Loof / Aoran Wang vs Max Basing / Koki Matsuda
ATP Matsuyama
Thijmen Loof / Aoran Wang
0
4
2
Max Basing / Koki Matsuda•
0
6
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Basing / Matsuda
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-2 → 1-3
T. Loof / Wang
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
1-1 → 1-2
M. Basing / Matsuda
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Basing / Matsuda
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
df
40-40
4-5 → 4-6
M. Basing / Matsuda
3-4 → 3-5
T. Loof / Wang
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-4 → 3-4
M. Basing / Matsuda
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-4 → 2-4
M. Basing / Matsuda
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-2 → 1-3
M. Basing / Matsuda
0-1 → 0-2
T. Loof / Wang
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
0-0 → 0-1
COURT 8 – ore 04:00
Finn Reynolds
/ James Watt
vs Yuta Kikuchi
/ Yamato Sueoka
ATP Matsuyama
Finn Reynolds / James Watt [1]
6
6
Yuta Kikuchi / Yamato Sueoka
3
2
Vincitore: Reynolds / Watt
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Reynolds / Watt
5-2 → 6-2
Y. Kikuchi / Sueoka
5-1 → 5-2
F. Reynolds / Watt
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
4-1 → 5-1
Y. Kikuchi / Sueoka
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
3-1 → 4-1
F. Reynolds / Watt
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
2-1 → 3-1
Y. Kikuchi / Sueoka
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-0 → 2-1
F. Reynolds / Watt
1-0 → 2-0
Y. Kikuchi / Sueoka
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Reynolds / Watt
5-3 → 6-3
Y. Kikuchi / Sueoka
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
ace
5-2 → 5-3
F. Reynolds / Watt
15-40
15-30
30-30
40-30
ace
4-2 → 5-2
Y. Kikuchi / Sueoka
0-15
df
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
2-1 → 3-1
F. Reynolds / Watt
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Y. Kikuchi / Sueoka
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
1-0 → 1-1
F. Reynolds / Watt
0-0 → 1-0
Oliver Crawford vs Marc-Andrea Huesler
ATP Matsuyama
Oliver Crawford [3]
7
6
Marc-Andrea Huesler
6
4
Vincitore: Crawford
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Huesler
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
5-4 → 6-4
M. Huesler
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-2 → 3-3
M. Huesler
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
O. Crawford
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
2-2*
3*-2
3*-3
4-3*
4-4*
4*-5
5*-5
6-5*
6-6*
6-6 → 7-6
O. Crawford
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-6 → 6-6
M. Huesler
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
5-5 → 5-6
O. Crawford
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
3-4 → 4-4
M. Huesler
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
40-30
3-3 → 3-4
O. Crawford
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
O. Crawford
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
1-2 → 2-2
O. Crawford
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Ryuki Matsuda / Sanhui Shin vs George Goldhoff / Theodore Winegar
ATP Matsuyama
Ryuki Matsuda / Sanhui Shin
4
7
10
George Goldhoff / Theodore Winegar [4]
6
5
1
Vincitore: Matsuda / Shin
Servizio
Svolgimento
Set 3
R. Matsuda / Shin
1-0
2-0
3-0
4-0
4-1
5-1
6-1
7-1
8-1
df
9-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Matsuda / Shin
6-5 → 7-5
G. Goldhoff / Winegar
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
5-5 → 6-5
R. Matsuda / Shin
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
4-5 → 5-5
G. Goldhoff / Winegar
4-4 → 4-5
R. Matsuda / Shin
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
3-4 → 4-4
G. Goldhoff / Winegar
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-3 → 3-4
R. Matsuda / Shin
2-3 → 3-3
G. Goldhoff / Winegar
2-2 → 2-3
R. Matsuda / Shin
1-2 → 2-2
G. Goldhoff / Winegar
1-1 → 1-2
R. Matsuda / Shin
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
G. Goldhoff / Winegar
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Matsuda / Shin
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
4-5 → 4-6
G. Goldhoff / Winegar
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
4-4 → 4-5
R. Matsuda / Shin
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-4 → 4-4
G. Goldhoff / Winegar
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
3-3 → 3-4
R. Matsuda / Shin
2-3 → 3-3
G. Goldhoff / Winegar
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
2-2 → 2-3
R. Matsuda / Shin
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
1-2 → 2-2
G. Goldhoff / Winegar
1-1 → 1-2
R. Matsuda / Shin
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
G. Goldhoff / Winegar
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
0-0 → 0-1
CHALLENGER Knoxville (🇺🇸 USA) – 2° turno, cemento (al coperto)
Court 2 – ore 18:00
Stefan Kozlov
vs Jay Clarke
Il match deve ancora iniziare
James Trotter vs Inaki Montes-De La Torre
Il match deve ancora iniziare
Alfredo Perez / Jamie Vance vs Mats Rosenkranz / Max Wiskandt (Non prima 20:30)
Il match deve ancora iniziare
Boris Kozlov / Stefan Kozlov vs Mitchell Krueger / Jody Maginley
Il match deve ancora iniziare
Andres Martin vs Darwin Blanch (Non prima 00:30)
Il match deve ancora iniziare
Woodson Mcmillin / Ethan Muza vs Juan Jose Bianchi / Hans Hach Verdugo
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 18:00
Antoine Ghibaudo vs Mitchell Krueger
Il match deve ancora iniziare
Leo Borg / Saba Purtseladze vs Jack Kennedy / Benjamin Willwerth
Il match deve ancora iniziare
Charles Broom / Mark Whitehouse vs Patrick Harper / Quinn Vandecasteele
Il match deve ancora iniziare
Pranav Kumar / Noah Schachter vs Jay Clarke / Tom Hands
Il match deve ancora iniziare
James Hopper / Inaki Montes-De La Torre vs Andre Ilagan / Keegan Smith
Il match deve ancora iniziare
