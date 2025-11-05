Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Helsinki, Lima 3, Taipei, Matsuyama e Knoxville: I risultati completi con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

05/11/2025 06:03 Nessun commento
Giulio Zeppieri nella foto - Foto getty images

CHALLENGER Helsinki (🇫🇮 Finlandia) – 1°- 2° Turno, cemento (al coperto)

Center Court – ore 12:00
Matej Dodig CRO vs Sascha Gueymard Wayenburg FRA
Il match deve ancora iniziare

Marin Cilic CRO vs Stefano Napolitano ITA (Non prima 14:00)

Il match deve ancora iniziare

Gauthier Onclin BEL vs Otto Virtanen FIN (Non prima 16:30)

Il match deve ancora iniziare

Milos Karol SVK / Patrik Niklas-Salminen FIN vs Joshua Paris GBR / Marcus Willis GBR

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 12:00
Lorenzo Giustino ITA vs Titouan Droguet FRA

Il match deve ancora iniziare

Chris Rodesch LUX vs Giulio Zeppieri ITA

Il match deve ancora iniziare

Patrick Kypson USA vs Calvin Hemery FRA

Il match deve ancora iniziare

Patrick Kaukovalta FIN / Eero Vasa FIN vs Szymon Kielan POL / Filip Pieczonka POL

Il match deve ancora iniziare



Court 6 – ore 12:00
Inigo Cervantes ESP / Daniel Cukierman ISR vs Bruno Pujol Navarro ESP / David Vega Hernandez ESP

Il match deve ancora iniziare

Jakob Schnaitter GER / Mark Wallner GER vs Ivan Liutarevich BLR / Giorgio Ricca ITA

Il match deve ancora iniziare

Jiri Barnat CZE / Filip Duda CZE vs Alexandru Jecan ROU / Bogdan Pavel ROU

Il match deve ancora iniziare

Matej Dodig CRO / Luka Mikrut CRO vs Vijay Sundar Prashanth IND / Szymon Walkow POL

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Lima 2 (🇵🇪 Perù) – 2° Turno, terra battuta

In attesa….





CHALLENGER Taipei (🇹🇼 Taiwan) – 1° – 2° Turno, cemento

Center Court – ore 03:00
Uisung Park KOR vs Elias Ymer SWE
ATP Taipei
Uisung Park
4
6
6
Elias Ymer [6]
6
1
7
Vincitore: Ymer
Mostra dettagli

S D Prajwal Dev IND / Nitin Kumar Sinha IND vs Kaito Uesugi JPN / Seita Watanabe JPN

ATP Taipei
S D Prajwal Dev / Nitin Kumar Sinha
4
6
Kaito Uesugi / Seita Watanabe [4]
6
7
Vincitore: Uesugi / Watanabe
Mostra dettagli

James Duckworth AUS vs Michael Vrbensky CZE

ATP Taipei
James Duckworth [1]
40
6
3
Michael Vrbensky
40
3
2
Mostra dettagli

Jason Jung TPE vs Arthur Weber FRA

Il match deve ancora iniziare

Neil Oberleitner AUT / Michael Vrbensky CZE vs Yu Hsiou Hsu TPE / Tsung-Hao Huang TPE (Non prima 12:00)

Il match deve ancora iniziare

Nathaniel Lammons USA / Jean-Julien Rojer NED vs Taisei Ichikawa JPN / Grigoriy Lomakin KAZ

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 03:00
Coleman Wong HKG vs Luca Castelnuovo SUI

ATP Taipei
Coleman Wong [4]
6
4
7
Luca Castelnuovo
4
6
5
Vincitore: Wong
Mostra dettagli

Shinji Hazawa JPN / Leo Vithoontien JPN vs Masamichi Imamura JPN / Yuta Shimizu JPN (Non prima 06:00)

ATP Taipei
Shinji Hazawa / Leo Vithoontien
6
6
Masamichi Imamura / Yuta Shimizu
7
7
Vincitore: Imamura / Shimizu
Mostra dettagli

James McCabe AUS vs Neil Oberleitner AUT

ATP Taipei
James McCabe [5]
40
6
4
Neil Oberleitner
A
4
3
Mostra dettagli

Francis Casey Alcantara PHI / Luca Castelnuovo SUI vs Marek Gengel CZE / Mukund Sasikumar IND

Il match deve ancora iniziare

Pruchya Isaro THA / Niki Kaliyanda Poonacha IND vs JiSung Nam KOR / Takeru Yuzuki JPN

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Matsuyama (🇯🇵 Giappone) – 2° Turno, cemento

CENTER COURT – ore 04:00
Henrique Rocha POR vs Renta Tokuda JPN
ATP Matsuyama
Henrique Rocha [1]
6
6
Renta Tokuda
4
3
Vincitore: Rocha
Mostra dettagli

Philip Sekulic AUS vs Rio Noguchi JPN

ATP Matsuyama
Philip Sekulic
2
6
Rio Noguchi [7]
6
7
Vincitore: Noguchi
Mostra dettagli

Naoya Honda JPN / Riku Takahata JPN vs Maximus Jones THA / Hikaru Shiraishi JPN

ATP Matsuyama
Naoya Honda / Riku Takahata
0
3
Maximus Jones / Hikaru Shiraishi
6
6
Vincitore: Jones / Shiraishi
Mostra dettagli



COURT 6 – ore 05:00
Max Basing GBR vs Frederico Ferreira Silva POR

ATP Matsuyama
Max Basing
1
3
Frederico Ferreira Silva [8]
6
6
Vincitore: Ferreira Silva
Mostra dettagli

Jeevan Nedunchezhiyan IND / Mick Veldheer NED vs Yuichiro Inui JPN / Mitsuki Wei Kang Leong MAS

ATP Matsuyama
Jeevan Nedunchezhiyan / Mick Veldheer [3]
6
7
Yuichiro Inui / Mitsuki Wei Kang Leong
3
6
Vincitore: Nedunchezhiyan / Veldheer
Mostra dettagli

Thijmen Loof NED / Aoran Wang CHN vs Max Basing GBR / Koki Matsuda JPN

ATP Matsuyama
Thijmen Loof / Aoran Wang
0
4
2
Max Basing / Koki Matsuda
0
6
3
Mostra dettagli



COURT 8 – ore 04:00
Finn Reynolds NZL / James Watt NZL vs Yuta Kikuchi JPN / Yamato Sueoka JPN
ATP Matsuyama
Finn Reynolds / James Watt [1]
6
6
Yuta Kikuchi / Yamato Sueoka
3
2
Vincitore: Reynolds / Watt
Mostra dettagli

Oliver Crawford GBR vs Marc-Andrea Huesler SUI

ATP Matsuyama
Oliver Crawford [3]
7
6
Marc-Andrea Huesler
6
4
Vincitore: Crawford
Mostra dettagli

Ryuki Matsuda JPN / Sanhui Shin KOR vs George Goldhoff USA / Theodore Winegar USA

ATP Matsuyama
Ryuki Matsuda / Sanhui Shin
4
7
10
George Goldhoff / Theodore Winegar [4]
6
5
1
Vincitore: Matsuda / Shin
Mostra dettagli





CHALLENGER Knoxville (🇺🇸 USA) – 2° turno, cemento (al coperto)

Court 2 – ore 18:00
Stefan Kozlov USA vs Jay Clarke GBR
Il match deve ancora iniziare

James Trotter JPN vs Inaki Montes-De La Torre ESP

Il match deve ancora iniziare

Alfredo Perez USA / Jamie Vance USA vs Mats Rosenkranz GER / Max Wiskandt GER (Non prima 20:30)

Il match deve ancora iniziare

Boris Kozlov USA / Stefan Kozlov USA vs Mitchell Krueger USA / Jody Maginley ANT

Il match deve ancora iniziare

Andres Martin USA vs Darwin Blanch USA (Non prima 00:30)

Il match deve ancora iniziare

Woodson Mcmillin USA / Ethan Muza USA vs Juan Jose Bianchi VEN / Hans Hach Verdugo MEX

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 18:00
Antoine Ghibaudo FRA vs Mitchell Krueger USA

Il match deve ancora iniziare

Leo Borg SWE / Saba Purtseladze GEO vs Jack Kennedy USA / Benjamin Willwerth USA

Il match deve ancora iniziare

Charles Broom GBR / Mark Whitehouse GBR vs Patrick Harper AUS / Quinn Vandecasteele USA

Il match deve ancora iniziare

Pranav Kumar USA / Noah Schachter USA vs Jay Clarke GBR / Tom Hands GBR

Il match deve ancora iniziare

James Hopper GBR / Inaki Montes-De La Torre ESP vs Andre Ilagan USA / Keegan Smith USA

Il match deve ancora iniziare

