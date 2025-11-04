Djokovic smentisce Binaghi: “Deciderò dopo Atene se giocherò le ATP Finals”

Le parole di Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP), avevano fatto rapidamente il giro del mondo: “Djokovic sarà alle Finals di Torino”, aveva dichiarato con sicurezza. Ma poche ore dopo è arrivata la smentita diretta del campione serbo, che ha voluto chiarire la situazione dopo la vittoria al debutto nell’ATP 250 di Atene.

“Non so da dove Angelo abbia preso quell’informazione,” ha detto Djokovic ai giornalisti. “Di certo non da me né dal mio team. Deciderò al termine di questo torneo.”

Parole che lasciano intendere come la presenza del numero uno serbo alle ATP Finals di Torino 2025 non sia affatto certa. Djokovic, che già lo scorso anno aveva rinunciato a partecipare al torneo dei maestri nonostante fosse qualificato, ha preferito rimandare ogni decisione alla conclusione del suo percorso in Grecia, dove ha appena iniziato la sua avventura nel torneo organizzato proprio dalla sua famiglia.

La replica di Nole mette quindi in dubbio le affermazioni di Binaghi, che probabilmente si era lasciato trasportare dall’ottimismo o da semplici sensazioni. Fino a quando non arriverà una conferma ufficiale dal diretto interessato, la partecipazione di Djokovic a Torino resta sospesa.

Una decisione che, come ha precisato il serbo, dipenderà dalle sue condizioni fisiche e mentali al termine della settimana di Atene.





Francesco Paolo Villarico