ITF Faro e Liberec: I Main Draw

Camilla Rosatello nella foto
ITF FARO(Por 35k cemento outdoor)
[1] Justina Mikulskyte LTU vs Astrid Lew yan foon FRA
Samira De stefano ITA vs Milla Sequeira POR
Isis Louise Van den broek NED vs Amelie Van impe BEL
Ruth Roura llaverias ESP vs [6] Angela Fita boluda ESP

[4] Marina Bassols ribera ESP vs Margaux Rouvroy FRA
Josy Daems GER vs Analu Freitas POR
Elza Tomase LAT vs Carolyn Ansari USA
Milana Zhabrailova RUS vs [8] Ylena In-albon SUI

[7] Anastasiia Sobolieva UKR vs Eva Guerrero alvarez ESP
Britt Du pree NED vs Hibah Shaikh USA
Charlotte Van zonneveld NED vs Melisa Ercan AUS
Lea Nilsson SWE vs [3] Haruka Kaji JPN

[5] Erika Andreeva RUS vs Maria Beatriz Teixeira POR
Yasmine Kabbaj MAR vs Sara Lanca POR
Stephanie Judith Visscher NED vs Eva Bennemann GER
Mina Hodzic GER vs [2] Aliona Bolsova ESP

ITF LIBEREC(Cze 35k cemento indoor)
[1] Camilla Rosatello ITA vs Julie Pastikova CZE
Vittoria Paganetti ITA vs Weronika Ewald POL
Magdalena Smekalova CZE vs Amy Sucha CZE
Aneta Laboutkova CZE vs [8] Dalila Spiteri ITA

[3] Cagla Buyukakcay TUR vs Massiva Boukirat FRA
Lenka Munzarova CZE vs Anna Petkovic GER
Valentini Grammatikopoulou GRE vs Mayuka Aikawa JPN
Aneta Kucmova CZE vs [7] Tiphanie Lemaitre FRA

[6] Isabella Shinikova BUL vs Ipek Oz TUR
Sarah Melany Fajmonova CZE vs Klara Veldman NED
Barbora Michalkova CZE vs Antonia Schmidt GER
Petra Sedlackova CZE vs [4] Veronika Podrez UKR

[5] Elena Ruxandra Bertea ROU vs Nela Charvatova CZE
Alena Kovackova CZE vs Linda Sevcikova CZE
Lucija Ciric bagaric CRO vs Lucie Havlickova CZE
Denisa Hindova CZE vs [2] Harmony Tan FRA

