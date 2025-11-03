ITF Faro e Liberec: I Main Draw
ITF FARO(Por 35k cemento outdoor)
[1] Justina Mikulskyte vs Astrid Lew yan foon
Samira De stefano vs Milla Sequeira
Isis Louise Van den broek vs Amelie Van impe
Ruth Roura llaverias vs [6] Angela Fita boluda
[4] Marina Bassols ribera vs Margaux Rouvroy
Josy Daems vs Analu Freitas
Elza Tomase vs Carolyn Ansari
Milana Zhabrailova vs [8] Ylena In-albon
[7] Anastasiia Sobolieva vs Eva Guerrero alvarez
Britt Du pree vs Hibah Shaikh
Charlotte Van zonneveld vs Melisa Ercan
Lea Nilsson vs [3] Haruka Kaji
[5] Erika Andreeva vs Maria Beatriz Teixeira
Yasmine Kabbaj vs Sara Lanca
Stephanie Judith Visscher vs Eva Bennemann
Mina Hodzic vs [2] Aliona Bolsova
ITF LIBEREC(Cze 35k cemento indoor)
[1] Camilla Rosatello vs Julie Pastikova
Vittoria Paganetti vs Weronika Ewald
Magdalena Smekalova vs Amy Sucha
Aneta Laboutkova vs [8] Dalila Spiteri
[3] Cagla Buyukakcay vs Massiva Boukirat
Lenka Munzarova vs Anna Petkovic
Valentini Grammatikopoulou vs Mayuka Aikawa
Aneta Kucmova vs [7] Tiphanie Lemaitre
[6] Isabella Shinikova vs Ipek Oz
Sarah Melany Fajmonova vs Klara Veldman
Barbora Michalkova vs Antonia Schmidt
Petra Sedlackova vs [4] Veronika Podrez
[5] Elena Ruxandra Bertea vs Nela Charvatova
Alena Kovackova vs Linda Sevcikova
Lucija Ciric bagaric vs Lucie Havlickova
Denisa Hindova vs [2] Harmony Tan
TAG: Tornei ITF
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit