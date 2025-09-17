Davis Cup 2025 Copertina, Davis/FedCup

Coppa Davis 2025: sarà l’Austria l’avversaria dell’Italia nei quarti di finale. Ecco il tabellone completo

17/09/2025 12:56 27 commenti
L'Italia campione in carica - Foto Getty Images
L'Italia campione in carica - Foto Getty Images

È l’Austria la rivale dell’Italia nei quarti di finale della Final 8 di Coppa Davis, in programma dal 18 al 23 novembre a Bologna Fiere. L’esito è arrivato dal sorteggio ufficiale andato in scena in Piazza Maggiore a Bologna, che ha definito il tabellone conclusivo della competizione a squadre più prestigiosa del tennis.
Le otto nazioni qualificate ai quarti erano già state decise con i Qualifiers, mentre le teste di serie sono state assegnate in base al ranking per nazioni, con un sorteggio supplementare tra Repubblica Ceca e Argentina, appaiate a pari punti.

Ecco gli accoppiamenti ufficiali dei quarti di finale:
(1) Italia 🇮🇹 vs Austria 🇦🇹
(3) Francia 🇫🇷 vs Belgio 🇧🇪

(4) Repubblica Ceca 🇨🇿 vs Spagna 🇪🇸
(2) Germania 🇩🇪 vs Argentina 🇦🇷

Per gli azzurri di Filippo Volandri dunque subito una sfida che sulla carta appare semplice, con l’Austria che cercherà comunque di ostacolare la corsa dei campioni in carica. L’obiettivo dichiarato della squadra italiana resta quello di difendere il titolo conquistato nel 2023 e confermato nel 2024, davanti al pubblico di casa che sarà protagonista.

Le parole di Feliciano Lopez
In conferenza stampa ha parlato anche Feliciano Lopez, direttore della Final 8, sottolineando l’attesa spasmodica per l’evento e complimentandosi con le squadre qualificate:

“La Spagna era sotto 0-2, Martinez ha salvato un match point a Rune, quindi voglio fare loro i complimenti. L’Austria mancava ai quarti dal 2012, inoltre il Belgio ha vinto in trasferta, con due grandi successi di Raphael Collignon”.

Il direttore ha poi ricordato l’essenza unica della manifestazione:
“Non c’è onore più grande che rappresentare il proprio Paese. La Davis ti dà emozioni che non vivi da nessun’altra parte. Ci saranno giocatori che giocheranno per l’onore di diventare campioni del mondo. L’Italia avrà la chance di vincere per tre anni consecutivi, entrando nella storia”.

Infine, un ringraziamento alla FITP e al presidente Angelo Binaghi:
“L’evento sarà spettacolare. Voglio ringraziare la FITP per l’opportunità, complimentandomi per il grande lavoro degli ultimi 25 anni. A Malaga è stato bello per tre anni, e sono sicuro che sarà bello anche a Bologna, perché il tennis sta vivendo un momento di grande popolarità in Italia”.

TAG: ,

27 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

JOA20 (Guest) 17-09-2025 14:45

Scritto da Costa
Ma siete sicuri che Sinner giocherà la DAVIS?

Anche Alcaraz, Zverev e Musetti non mi paiono così certi di partecipare subito dopo le ATP Finals di Torino. Comunque penso che almeno l’Austria si possa battere senza Sinner, potrebbero dargli due giorni in più per recuperare.

 27
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
MADE 17-09-2025 14:43

Scritto da Koko

Scritto da Costa
Ma siete sicuri che sinner giocherà la DAVIS?

Sarebbe paradossale che la giochi in Spagna e si sottragga in Italia. Non sarebbe mai una rinuncia Bolellian-Pistolesiana ma ammantata da problemi fisici impedimenti.

ci sono mille incognite. dipende da come finisce la stagione, da come andranno le finals…credo che per adesso sia l’ultimo degli obiettivi la Davis per Sinner, avendola già vinta due volte

 26
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Koko (Guest) 17-09-2025 14:39

Scritto da Costa
Ma siete sicuri che sinner giocherà la DAVIS?

Sarebbe paradossale che la giochi in Spagna e si sottragga in Italia. Non sarebbe mai una rinuncia Bolellian-Pistolesiana ma ammantata da problemi fisici impedimenti.

 25
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Silvy__89 (Guest) 17-09-2025 14:37

Scritto da Costa
Ma siete sicuri che sinner giocherà la DAVIS?

Di sicuro non c’è nulla ad oggi

 24
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JannikUberAlles 17-09-2025 14:36

Scritto da Pier no guest
O.T. Trovo davvero triste che alcuni articoli che riguardano l’opinione dei protagonisti del nostro sport in merito a questioni extra tennistiche,ma rilevanti,siano chiuse ai commenti per l’incapacità di esprimersi senza cadere nell’offesa, nell’insulto.
Si vuole la pace e poi non si è pacifici neppure nel commentare.

Credo che pubblicare articoli “chiusi” su questo blog sia fuori dalla logica dello stesso…

Comunque ritengo che più che lo sport fuori dalla politica sia LA POLITICA A DOVER STARE FUORI DALLO SPORT !!!

 23
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Costa (Guest) 17-09-2025 14:35

Ma siete sicuri che sinner giocherà la DAVIS?

 22
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
ProVax (Guest) 17-09-2025 14:32

Fino in finale possiamo giocare tranquillamente senza Sinner.

 21
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Koko (Guest) 17-09-2025 14:32

Scritto da walden

Scritto da Queever
Ottimo. Sinner potrà parlare in lingua madre con gli avversari

Che non sono di lingua madre tedesca, peraltro….

L’ Austriaco è diverso dal Tedesco ma nei documenti ufficiali internazionali usano il Tedesco.

 20
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Di Passaggio 17-09-2025 14:31

Scritto da JannikUberAlles

Purtroppo non ci sono state vere e chiare rassicurazioni sulla presenza di Sinner a Bologna.

Indiscrezioni riservatissime sospettano tuttavia, per l’occasione, una presenza in incognito di Binaghi, l’Angelo custode del nostro squadrone. Sembra che stia guardandosi il “Tu mi turbi” di Benigni. Per capire quale potrebbe essere il travestimento atto a nascondere le ali piumate.

 19
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JOA20 (Guest) 17-09-2025 14:16

Diciamo che l’Italia non può lamentarsi, ha beccato la Cenerentola del torneo ai quarti e anche la semifinale non sembra troppo complicata con Sinner in squadra. Comunque vinca il migliore!

 18
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Fi (Guest) 17-09-2025 14:14

Meglio di così non si poteva prendere. Le 4 più forti sono dall’altra parte. Comunque non bisogna sottovalutare nessuno.

 17
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Simona (Guest) 17-09-2025 13:53

un’Italia con Sinner va dritta in finale, senza di lui potrebbe esserci qualche ostacolo in più nella semifinale

 16
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Frale (Guest) 17-09-2025 13:43

Feliciano ha estratto le palline calde e quelle fredde.

 15
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Detuqueridapresencia 17-09-2025 13:38

Scritto da Massimo.bianco29@yahoo.it
Lo avevo scritto nell’articolo ben tornata Davis ed ancora una volta e puntualmente si è verificato…
Ora mi raccomando mandatemi a nero!!!

Io ti pagherei. Per non leggere più le tue ….ate. Ti pagherei a peso d’oro!

 14
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: marcauro
Pier no guest 17-09-2025 13:32

O.T. Trovo davvero triste che alcuni articoli che riguardano l’opinione dei protagonisti del nostro sport in merito a questioni extra tennistiche,ma rilevanti,siano chiuse ai commenti per l’incapacità di esprimersi senza cadere nell’offesa, nell’insulto.
Si vuole la pace e poi non si è pacifici neppure nel commentare.

 13
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: j
Silvy__89 (Guest) 17-09-2025 13:31

Buono buono, ottimo sorteggio x fortuna! Si può fare

 12
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: marcauro
Massimo.bianco29@yahoo.it (Guest) 17-09-2025 13:16

@ JannikUberAlles (#4484076)

Il vero ed unico incontrastato numero 1 è il padrone della Sultan Cup

 11
Replica | Quota | -2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Detuqueridapresencia, marcauro
walden 17-09-2025 13:13

Scritto da Queever
Ottimo. Sinner potrà parlare in lingua madre con gli avversari

Che non sono di lingua madre tedesca, peraltro….

 10
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
Massimo.bianco29@yahoo.it (Guest) 17-09-2025 13:11

Lo avevo scritto nell’articolo ben tornata Davis ed ancora una volta e puntualmente si è verificato…
Ora mi raccomando mandatemi a nero!!!

 9
Replica | Quota | -2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Detuqueridapresencia, marcauro
Detuqueridapresencia 17-09-2025 13:11

Lehecka 16
Mensik 17

Quanto tempo ha Mensik per superare Lehecka e regalarsi Alcaraz? Quando viene congelata la classifica ATP per stabilire chi è 1 o 2?

Carlone deve stare attento a entrambi comunque. La Cechia non va sottovalutata

 8
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JannikUberAlles 17-09-2025 13:05

Fortunatamente il sorteggio è stato trasmesso in diretta-streaming su YouTube, anche con il commento del Presidentissimo Binaghi.

L’Italia è stata “fortunata” (ma se è così lo dimostrerà il campo) perché gli avversari più complicati (Germania, Rep. Ceca e Spagna) si potranno incontrare solo in finale.

Purtroppo non ci sono state vere e chiare rassicurazioni sulla presenza di Sinner a Bologna.

Sperem!

 7
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
marcauro 17-09-2025 13:05

Scritto da marcauro
Pronostico : Austria Francia Germania

E terza Davis di fila…

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
marcauro 17-09-2025 13:04

Pronostico : Austria Francia Germania

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Tifoso degli italiani (Guest) 17-09-2025 13:04

Andiamo a scrivere la storia!

 4
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Setrakian
walden 17-09-2025 13:03

Fugati i timori della vigilia, Spagna, se ci arriva, solo in finale, Austria e poi eventualmente Francia o Belgio (secondo me se la giocano con i francesi).

 3
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, Setrakian
Queever (Guest) 17-09-2025 13:01

Ottimo. Sinner potrà parlare in lingua madre con gli avversari

 2
Replica | Quota | -3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Setrakian
-1: JannikUberAlles, Detuqueridapresencia, Scaino, marcauro
marcauro 17-09-2025 13:00

Si può fare!!!

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!