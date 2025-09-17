Coppa Davis 2025: sarà l’Austria l’avversaria dell’Italia nei quarti di finale. Ecco il tabellone completo
È l’Austria la rivale dell’Italia nei quarti di finale della Final 8 di Coppa Davis, in programma dal 18 al 23 novembre a Bologna Fiere. L’esito è arrivato dal sorteggio ufficiale andato in scena in Piazza Maggiore a Bologna, che ha definito il tabellone conclusivo della competizione a squadre più prestigiosa del tennis.
Le otto nazioni qualificate ai quarti erano già state decise con i Qualifiers, mentre le teste di serie sono state assegnate in base al ranking per nazioni, con un sorteggio supplementare tra Repubblica Ceca e Argentina, appaiate a pari punti.
Ecco gli accoppiamenti ufficiali dei quarti di finale:
(1) Italia 🇮🇹 vs Austria 🇦🇹
(3) Francia 🇫🇷 vs Belgio 🇧🇪
(4) Repubblica Ceca 🇨🇿 vs Spagna 🇪🇸
(2) Germania 🇩🇪 vs Argentina 🇦🇷
Per gli azzurri di Filippo Volandri dunque subito una sfida che sulla carta appare semplice, con l’Austria che cercherà comunque di ostacolare la corsa dei campioni in carica. L’obiettivo dichiarato della squadra italiana resta quello di difendere il titolo conquistato nel 2023 e confermato nel 2024, davanti al pubblico di casa che sarà protagonista.
Le parole di Feliciano Lopez
In conferenza stampa ha parlato anche Feliciano Lopez, direttore della Final 8, sottolineando l’attesa spasmodica per l’evento e complimentandosi con le squadre qualificate:
“La Spagna era sotto 0-2, Martinez ha salvato un match point a Rune, quindi voglio fare loro i complimenti. L’Austria mancava ai quarti dal 2012, inoltre il Belgio ha vinto in trasferta, con due grandi successi di Raphael Collignon”.
Il direttore ha poi ricordato l’essenza unica della manifestazione:
“Non c’è onore più grande che rappresentare il proprio Paese. La Davis ti dà emozioni che non vivi da nessun’altra parte. Ci saranno giocatori che giocheranno per l’onore di diventare campioni del mondo. L’Italia avrà la chance di vincere per tre anni consecutivi, entrando nella storia”.
Infine, un ringraziamento alla FITP e al presidente Angelo Binaghi:
“L’evento sarà spettacolare. Voglio ringraziare la FITP per l’opportunità, complimentandomi per il grande lavoro degli ultimi 25 anni. A Malaga è stato bello per tre anni, e sono sicuro che sarà bello anche a Bologna, perché il tennis sta vivendo un momento di grande popolarità in Italia”.
TAG: Davis Cup, Davis Cup 2025
Anche Alcaraz, Zverev e Musetti non mi paiono così certi di partecipare subito dopo le ATP Finals di Torino. Comunque penso che almeno l’Austria si possa battere senza Sinner, potrebbero dargli due giorni in più per recuperare.
ci sono mille incognite. dipende da come finisce la stagione, da come andranno le finals…credo che per adesso sia l’ultimo degli obiettivi la Davis per Sinner, avendola già vinta due volte
Sarebbe paradossale che la giochi in Spagna e si sottragga in Italia. Non sarebbe mai una rinuncia Bolellian-Pistolesiana ma ammantata da problemi fisici impedimenti.
Di sicuro non c’è nulla ad oggi
Credo che pubblicare articoli “chiusi” su questo blog sia fuori dalla logica dello stesso…
Comunque ritengo che più che lo sport fuori dalla politica sia LA POLITICA A DOVER STARE FUORI DALLO SPORT !!!
Ma siete sicuri che sinner giocherà la DAVIS?
Fino in finale possiamo giocare tranquillamente senza Sinner.
L’ Austriaco è diverso dal Tedesco ma nei documenti ufficiali internazionali usano il Tedesco.
Indiscrezioni riservatissime sospettano tuttavia, per l’occasione, una presenza in incognito di Binaghi, l’Angelo custode del nostro squadrone. Sembra che stia guardandosi il “Tu mi turbi” di Benigni. Per capire quale potrebbe essere il travestimento atto a nascondere le ali piumate.
Diciamo che l’Italia non può lamentarsi, ha beccato la Cenerentola del torneo ai quarti e anche la semifinale non sembra troppo complicata con Sinner in squadra. Comunque vinca il migliore!
Meglio di così non si poteva prendere. Le 4 più forti sono dall’altra parte. Comunque non bisogna sottovalutare nessuno.
un’Italia con Sinner va dritta in finale, senza di lui potrebbe esserci qualche ostacolo in più nella semifinale
Feliciano ha estratto le palline calde e quelle fredde.
O.T. Trovo davvero triste che alcuni articoli che riguardano l’opinione dei protagonisti del nostro sport in merito a questioni extra tennistiche,ma rilevanti,siano chiuse ai commenti per l’incapacità di esprimersi senza cadere nell’offesa, nell’insulto.
Si vuole la pace e poi non si è pacifici neppure nel commentare.
Buono buono, ottimo sorteggio x fortuna! Si può fare
Che non sono di lingua madre tedesca, peraltro….
Lo avevo scritto nell’articolo ben tornata Davis ed ancora una volta e puntualmente si è verificato…
Lehecka 16
Mensik 17
Quanto tempo ha Mensik per superare Lehecka e regalarsi Alcaraz? Quando viene congelata la classifica ATP per stabilire chi è 1 o 2?
Carlone deve stare attento a entrambi comunque. La Cechia non va sottovalutata
Fortunatamente il sorteggio è stato trasmesso in diretta-streaming su YouTube, anche con il commento del Presidentissimo Binaghi.
L’Italia è stata “fortunata” (ma se è così lo dimostrerà il campo) perché gli avversari più complicati (Germania, Rep. Ceca e Spagna) si potranno incontrare solo in finale.
Purtroppo non ci sono state vere e chiare rassicurazioni sulla presenza di Sinner a Bologna.
Sperem!
E terza Davis di fila…
Pronostico : Austria Francia Germania
Andiamo a scrivere la storia!
Fugati i timori della vigilia, Spagna, se ci arriva, solo in finale, Austria e poi eventualmente Francia o Belgio (secondo me se la giocano con i francesi).
Ottimo. Sinner potrà parlare in lingua madre con gli avversari
Si può fare!!!