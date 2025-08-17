Us Open: Il Tabellone di Qualificazione femminile (con tutti gli spot). Sono quattro le azzurre presenti
Us Open – Tabellone Qualificazione – hard (con tutti gli spot)
(1) F. Jones vs V. Hruncakova
H. Watson vs E. Gorgodze
A. Sánchez vs A. Hartono
A. Koevermans vs (19) O. Gadecki
(2) T. Valentova vs M. Barthel
T. Prozorova vs M. Trevisan
J. Burrage vs P. Tig
C. Martinez Cirez vs (18) A. Rus
(3) A. Ito vs A. Friedsam
G. Maristany Zuleta De Reales vs T. Rakotomanga Rajaonah
G. Pedone vs M. Chwalinska
J. Tjen vs (22) V. Lepchenko
(4) D. Galfi vs A. Urhobo
F. Crawley vs L. Chirico
S. Nahimana vs M. Leonard
P. Ormaechea vs (29) P. Udvardy
(5) V. Tomova vs I. Burillo
M. Stakusic vs H. Vandewinkel
J. Niemeier vs D. Saville
N. Brancaccio vs (27) P. Hon
(6) V. Gracheva vs M. Brengle
T. Wuerth vs A. Rodionova
B. Palicova vs E. Pridankina
K. Day vs (20) E. Shibahara
(7) K. Volynets vs S. Costoulas
A. Honer vs W. Osuigwe
P. Hercog vs T. Andrianjafitrimo
J. Fett vs (30) J. Garland
(8) S. Bejlek vs D. Aiava
J. Mikulskyte vs K. Okamura
S. Vickery vs A. Sobolieva
K. Von Deichmann vs (21) E. Seidel
(9) S. Zhang vs M. Stoiana
D. Vidmanova vs M. Iyengar
B. Cengiz vs S. Wei
C. Naef vs (23) L. Romero Gormaz
(10) B. Pera vs E. Jones
L. Pigossi vs T. Zidansek
A. Sharma vs L. Radivojevic
A. Nguyen vs (28) V. Jimenez Kasintseva
(11) P. Marcinko vs X. Gao
M. Ekstrand vs A. Charaeva
L. Fruhvirtova vs P. Martic
C. Branstine vs (31) X. Wang
(12) D. Semenistaja vs A. Lazaro Garcia
O. Oliynykova vs L. Cabrera
A. Korneeva vs L. Klimovicova
E. Mandlik vs (25) J. Ponchet
(13) A. Todoni vs H. Dart
E. Vedder vs A. Akli
O. Selekhmeteva vs J. Riera
I. Shymanovich vs (26) S. Kraus
(14) J. Grabher vs D. Salkova
K. Dmitruk vs K. Juvan
K. Penickova vs M. Hontama
L. Tararudee vs (17) R. Marino
(15) M. Carle vs C. Zhao
V. Diatchenko vs L. Stefanini
L. Davis vs H. Inoue
D. Snigur vs (24) S. Waltert
(16) K. Kawa vs C. Liu
S. Hunter vs M. Inglis
C. Brace vs N. Hibino
M. Timofeeva vs (32) V. Erjavec
Stefanini può passare, la Trevisan non so in che condizioni sia,
La pedone all’ esordio in uno slam? Difficile,
La Brancaccio, per lo più terraiola, ma in buona forma, spero possa essere una bella sorpresa