Us Open 2025 - Qualificazioni Copertina, WTA

Us Open: Il Tabellone di Qualificazione femminile (con tutti gli spot). Sono quattro le azzurre presenti

17/08/2025 20:25 1 commento
Martina Trevisan nella foto
USA Us Open – Tabellone Qualificazione – hard (con tutti gli spot)
(1) F. Jones GBR vs V. Hruncakova SVK
H. Watson GBR vs E. Gorgodze GEO
A. Sánchez MEX vs A. Hartono NED
A. Koevermans NED vs (19) O. Gadecki AUS

(2) T. Valentova CZE vs M. Barthel GER
T. Prozorova RUS vs M. Trevisan ITA
J. Burrage GBR vs P. Tig ROU
C. Martinez Cirez ESP vs (18) A. Rus NED

(3) A. Ito JPN vs A. Friedsam GER
G. Maristany Zuleta De Reales ESP vs T. Rakotomanga Rajaonah FRA
G. Pedone ITA vs M. Chwalinska POL
J. Tjen INA vs (22) V. Lepchenko USA

(4) D. Galfi HUN vs A. Urhobo USA
F. Crawley USA vs L. Chirico USA
S. Nahimana BDI vs M. Leonard FRA
P. Ormaechea ARG vs (29) P. Udvardy HUN

(5) V. Tomova BUL vs I. Burillo ESP
M. Stakusic CAN vs H. Vandewinkel BEL
J. Niemeier GER vs D. Saville AUS
N. Brancaccio ITA vs (27) P. Hon AUS

(6) V. Gracheva FRA vs M. Brengle USA
T. Wuerth CRO vs A. Rodionova AUS
B. Palicova CZE vs E. Pridankina RUS
K. Day USA vs (20) E. Shibahara JPN

(7) K. Volynets USA vs S. Costoulas BEL
A. Honer USA vs W. Osuigwe USA
P. Hercog SLO vs T. Andrianjafitrimo FRA
J. Fett CRO vs (30) J. Garland TPE

(8) S. Bejlek CZE vs D. Aiava AUS
J. Mikulskyte LTU vs K. Okamura JPN
S. Vickery USA vs A. Sobolieva UKR
K. Von Deichmann LIE vs (21) E. Seidel GER

(9) S. Zhang CHN vs M. Stoiana USA
D. Vidmanova CZE vs M. Iyengar USA
B. Cengiz TUR vs S. Wei CHN
C. Naef SUI vs (23) L. Romero Gormaz ESP

(10) B. Pera USA vs E. Jones AUS
L. Pigossi BRA vs T. Zidansek SLO
A. Sharma AUS vs L. Radivojevic SRB
A. Nguyen USA vs (28) V. Jimenez Kasintseva AND

(11) P. Marcinko CRO vs X. Gao CHN
M. Ekstrand USA vs A. Charaeva RUS
L. Fruhvirtova CZE vs P. Martic CRO
C. Branstine CAN vs (31) X. Wang CHN

(12) D. Semenistaja LAT vs A. Lazaro Garcia ESP
O. Oliynykova UKR vs L. Cabrera AUS
A. Korneeva RUS vs L. Klimovicova POL
E. Mandlik USA vs (25) J. Ponchet FRA

(13) A. Todoni ROU vs H. Dart GBR
E. Vedder NED vs A. Akli USA
O. Selekhmeteva RUS vs J. Riera ARG
I. Shymanovich BLR vs (26) S. Kraus AUT

(14) J. Grabher AUT vs D. Salkova CZE
K. Dmitruk BLR vs K. Juvan SLO
K. Penickova USA vs M. Hontama JPN
L. Tararudee THA vs (17) R. Marino CAN

(15) M. Carle ARG vs C. Zhao CAN
V. Diatchenko RUS vs L. Stefanini ITA
L. Davis USA vs H. Inoue USA
D. Snigur UKR vs (24) S. Waltert SUI

(16) K. Kawa POL vs C. Liu USA
S. Hunter AUS vs M. Inglis AUS
C. Brace CAN vs N. Hibino JPN
M. Timofeeva RUS vs (32) V. Erjavec SLO

1 commento

renzopii 17-08-2025 20:54

Stefanini può passare, la Trevisan non so in che condizioni sia,
La pedone all’ esordio in uno slam? Difficile,
La Brancaccio, per lo più terraiola, ma in buona forma, spero possa essere una bella sorpresa

