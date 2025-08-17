Mattia Bellucci vince il Challenger di Sumter: quarto titolo in carriera

Settimana importante per Mattia Bellucci, che conquista il Challenger 125 di Sumter approfittando del ritiro di Alexander Shevchenko sul punteggio di 7-6(5), 3-1, 40-30 in favore dell’azzurro. Per il tennista lombardo si tratta del titolo più prestigioso della carriera, dopo i successi ottenuti a Saint Tropez, Vilnius e Cassis.

Il match è stato molto più equilibrato di quanto dica il risultato finale. Nel primo set Bellucci ha saputo resistere alla potenza di Shevchenko, capace di spingere con grande continuità da fondo campo. L’italiano, con astuzia e solidità dopo aver mancato un vantaggio di 4 a 1, ha avuto i nervi saldi nel tiebreak e si è aggiudicato la frazione per 7-5.

Il secondo set ha cambiato volto dopo i primi giochi. Sul 2-1 per Bellucci, Shevchenko ha chiesto un medical time-out per un problema alla gamba sinistra. Nonostante il tentativo di continuare, il russo ha progressivamente accusato dolore e ha deciso di ritirarsi sul 3-1, lasciando via libera al trionfo dell’azzurro.

Con questa vittoria, Bellucci conquista il suo quarto titolo complessivo a livello Challenger, il più importante finora, che gli frutta 125 punti preziosissimi per il ranking ATP.

Un successo che rilancia le ambizioni del 24enne italiano, pronto ora a misurarsi con rinnovata fiducia nei prossimi appuntamenti sul cemento.