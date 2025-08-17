Mattia Bellucci vince il Challenger di Sumter: quarto titolo in carriera
Settimana importante per Mattia Bellucci, che conquista il Challenger 125 di Sumter approfittando del ritiro di Alexander Shevchenko sul punteggio di 7-6(5), 3-1, 40-30 in favore dell’azzurro. Per il tennista lombardo si tratta del titolo più prestigioso della carriera, dopo i successi ottenuti a Saint Tropez, Vilnius e Cassis.
Il match è stato molto più equilibrato di quanto dica il risultato finale. Nel primo set Bellucci ha saputo resistere alla potenza di Shevchenko, capace di spingere con grande continuità da fondo campo. L’italiano, con astuzia e solidità dopo aver mancato un vantaggio di 4 a 1, ha avuto i nervi saldi nel tiebreak e si è aggiudicato la frazione per 7-5.
Il secondo set ha cambiato volto dopo i primi giochi. Sul 2-1 per Bellucci, Shevchenko ha chiesto un medical time-out per un problema alla gamba sinistra. Nonostante il tentativo di continuare, il russo ha progressivamente accusato dolore e ha deciso di ritirarsi sul 3-1, lasciando via libera al trionfo dell’azzurro.
Con questa vittoria, Bellucci conquista il suo quarto titolo complessivo a livello Challenger, il più importante finora, che gli frutta 125 punti preziosissimi per il ranking ATP.
Un successo che rilancia le ambizioni del 24enne italiano, pronto ora a misurarsi con rinnovata fiducia nei prossimi appuntamenti sul cemento.
@ JOA20 (#4461881)
Ciao,approfitto della tua competenza per una curiosita’:sai dirmi se Bellucci deve ancora scalare i punti della finale del torneo di Cary 2024(dovrebbero essere 50) dove perse,se non erro da Safiullin,oppure
li ha già scartati questa settimana?
In ogni caso,mi sembra che con questo
risultato abbia coperto quella
cambiale e non dovrebbe scendere in classifica rispetto a dove era
partito questa settimana.
Potresti dirmi quali sono gli altri punti che deve difendere di qui a fine anno,al di là della finale al challenger di Olbia?
Grazie sin d’ora per la risposta e un caro saluto.
Bellissima!
Questo challenger rappresenta un buon viatico in vista degli US Open.
Se becca un buon sorteggio un paio di turni potrebbe superarli, su questa superficie Mattia mi pare una bella mina vagante.
Intanto si eguaglia il best ranking al n. 63.
Bravo Bellu !
Ottimo Mattia, bei punti e fiducia per i prossimi impegni.
Ora, manca all’ appello solo il prode Arnaldi a battere un colpo tra i nostri “big”
Che Winston Salem sia la volta buona?
In effetti mi stavo giusto chiedendo come mai il benzinaio non riesca a progredire in classifica, è fermo da qualche settimana, urgono provvedimenti
Complimenti Mattia
Hanno vinto anche le donne oggi un paio di ITF
Bene Bellu, ci hai salvato la Domenica!
(*-*)
Bravo Bellucci. Da qui a novembre difende circa 250 punti, per me può puntare alla Top50 di fine anno
Per dire del livello raggiunto dal tennis italiano. Oggi vince un challenger 125 il numero 7 italiano.