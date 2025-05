Parma Ladies Open, esordio positivo per Putintseva “Qui per vittorie e fiducia, mi godo il calore italiano”. Rosatello vince il derby con Fossa Huergo, avanza Wang

La giornata di incontri del Parma Ladies Open presented by Iren ha offerto spettacolo al pubblico presente in Emilia-Romagna. Sui campi del Tennis Club Parma, è stato il debutto ufficiale della testa di serie numero uno Yulia Putintseva ad arricchire una giornata piena di incontri. La kazaka ha regolato la giapponese Ena Shibahara per 6-3 6-4, raggiungendo il secondo turno del WTA 125 organizzato da MEF Tennis Events. Sul Grandstand, è andato a Camilla Rosatello il derby azzurro contro Nicole Fossa Huergo: la piemontese ha avuto così accesso al prossimo round in virtù di un 6-2 6-0 ottenuto dopo 63 minuti. Avanza ancora l’austriaca Julia Grabher, vincitrice del suo incontro con Darja Semenistaja per 6-4 3-6 6-1, così come la testa di serie numero due Xinyu Wang, la quale ha sconfitto Shuai Zhang per 6-4 6-3. Per l’edizione del 2025, il torneo può inoltre fregiarsi di uno sponsor d’eccezione: si tratta di Parmalat. L’azienda, parte di Lactalis Italia, ha sposato il progetto di MEF Tennis Events per la quinta edizione della rassegna, ed è visibile attraverso il suo logo sui banner del Campo Centrale al fianco del title sponsor Iren. Parmalat è stata protagonista anche dell’opening party del torneo, con Santà l Fruitz!, la nuova linea di aperitivi analcolici frizzanti alla frutta, offerti a tutti gli ospiti presenti alla vigilia dei primi incontri ufficiali.

Il debutto di Putintseva – Una prestazione concreta, determinata, per incassare il primo turno del Parma Ladies Open presented by Iren e proseguire il suo percorso in Emilia-Romagna. Yulia Putintseva ha sconfitto all’esordio Ena Shibahara per 6-3 6-4 in un’ora e diciotto minuti, raccogliendo gli applausi del Campo Centrale e procedendo spedita verso il secondo round contro una tra Anna-Lena Friedsam ed Emiliana Arango. “Sono arrivata qui soltanto ieri – ha detto la numero 29 WTA –. Sto cercando di adattarmi alle condizioni più velocemente possibile, oggi non era una partita facile ma sono contenta di aver chiuso in due set. Sono qui per vincere più partite possibile, è questo il mio auspicio a Parma”. La convinzione di poter fare bene in terra emiliana e un occhio verso i prossimi appuntamenti, con il Roland Garros in vista: “Sono venuta qui per guadagnare ancor di più fiducia e giocare partite sulla terra rossa, visto che tra non molto dovremo giocare a Parigi. Al tempo stesso, mi sto godendo la città e il pubblico italiano”.

Rosatello vince e guarda avanti: “Obiettivo Slam” – Il derby tricolore in programma nella seconda giornata del Parma Ladies Open presented by Iren ha sorriso a Camilla Rosatello. La ventinovenne di Saluzzo, ora numero 273 del ranking WTA, ha sconfitto Nicole Fossa Huergo con il punteggio di 6-2 6-0, staccando il pass per il secondo turno: “Io e Nicole ci conosciamo molto bene e per questo non nascondo di aver sentito un po’ di tensione – ha ammesso la piemontese –. Credo di aver comunque giocato una partita quasi perfetta, mantenendo ottime percentuali al servizio e in risposta, riuscendo ad unire a tutto questo anche un elevato numero di vincenti”. Per continuare la sua avventura in Emilia-Romagna, Rosatello sarà ora chiamata a superare l’ostacolo Anna Bondar, che ha sconfitto in due set (6-2 6-4) la testa di serie numero 3, Alycia Parks: “È una giocatrice pazzesca, dotata di un servizio molto incisivo. Non sarà semplice, ma ce la metterò tutta per restare in gara”. Non sono mancate, da parte dell’azzurra, anche parole d’elogio per il circolo e l’organizzazione del torneo: “Mi sto trovando benissimo, questo evento è impeccabile sotto tutti i punti di vista ed è ben sopra la media dei WTA 125 anche in termini di entry list – ha detto –. Spero di riuscire a sfruttare questa settimana per avvicinarmi alle qualificazioni Slam, che sono tornate ad essere il mio principale obiettivo dopo aver ridato la piena priorità al singolare”.

Risultati di martedì 13 maggio

Primo turno

Yulia Putintseva (1) b. Ena Shibahara 6-3 6-4

Priscilla Hon b. Ella Seidel 2-6 6-2 6-4

Mayar Sherif (5) b. Kathinka von Deichmann 7-5 6-2

Marina Stakusic b. Camila Osorio (4/WC) 6-3 6-1

Renata Zarazua (6) b. Patricia Maria Tig (Q) 7-5 6-0

Julia Grabher (Q) b. Darja Semenistaja 6-4 3-6 6-1

Camilla Rosatello (WC) b. Nicole Fossa Huergo (Q) 6-2 6-0

Anna Bondar b. Alycia Parks (3) 6-2 6-4

Jil Teichmann b. Zeynep Sonmez (7) 7-6(5) 6-3

Xinyu Wang (2/WC) b. Shuai Zhang 6-4 6-3