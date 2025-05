Alcaraz analizza la vittoria su Djere: “Un inizio davvero duro, ma importante vincere in due set” (Video)

Carlos Alcaraz ha conquistato con autorità il suo posto negli ottavi di finale degli Internazionali BNL d’Italia, superando il serbo Laslo Djere con il punteggio di 7-6, 6-2. In conferenza stampa, il numero 2 del mondo ha offerto un’analisi lucida e approfondita della sua prestazione, rivelando anche alcune sfide personali che sta affrontando in questo periodo.

“È stato un inizio davvero complicato, in tutta onestà,” ha esordito Alcaraz, con lo sguardo di chi sa di aver superato un ostacolo significativo. “Trovare il giusto ritmo e la direzione corretta del match non è stato immediato. Djere ha espresso un tennis estremamente solido nel primo set, mettendomi costantemente alla prova.”

Il murciano ha poi descritto il momento cruciale dell’incontro, quando il serbo serviva per chiudere il primo parziale: “In quel frangente, mi sono imposto di rimanere mentalmente presente, attendendo pazientemente le mie opportunità. La sensazione era buona, mi muovevo con fluidità e colpivo la palla con convinzione. Si è trattato solo di alcuni errori isolati che ho commesso. La soddisfazione di essere riuscito a ribaltare quel set è stata immensa.”

Nel descrivere l’approccio al secondo parziale, Alcaraz ha mostrato tutta la sua intelligenza tattica: “Nel secondo set, il mio obiettivo era alzare ulteriormente il livello. Djere ha concesso qualche errore e ho cercato di capitalizzare al massimo ogni singola occasione. Questa capacità di sfruttare i momenti favorevoli si è rivelata determinante per l’esito finale.”

La conferenza ha poi toccato un aspetto più personale quando il campione spagnolo ha confermato di star affrontando non solo il recupero da un recente infortunio, ma anche un raffreddore che lo sta debilitando in questi giorni romani.

“Sto lavorando per ritrovare la condizione ottimale dopo l’infortunio, e proprio in questo processo mi sono ritrovato a combattere anche con un raffreddore,” ha spiegato con naturalezza. “La sfida, una volta in campo, è quella di isolarsi completamente da questi fattori esterni e concentrarsi esclusivamente sul tennis. Non sempre è semplice, ma fa parte del nostro lavoro.”

In un torneo lungo e impegnativo come un Masters 1000, la gestione delle energie diventa cruciale, come ha sottolineato lo stesso Alcaraz: “Chiudere le partite in due set rappresenta un vantaggio strategico notevole. Sebbene in questa fase del torneo beneficiamo di un giorno di riposo tra un incontro e l’altro, preservare le energie fisiche e mentali è fondamentale, considerando che ogni turno successivo presenta sfide sempre più impegnative.”

Con lo sguardo già proiettato verso gli ottavi di finale contro Karen Khachanov, Alcaraz ha concluso con una nota di cauto ottimismo: “La soddisfazione per aver superato questo ostacolo in due set è tangibile, e ora l’obiettivo è presentarmi al prossimo impegno con una condizione ancora migliore.”





Marco Rossi