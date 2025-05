Tensione alla rete tra Tsitsipas e Fils: cosa è successo dopo il match a Roma (Video)

Un momento di tensione ha caratterizzato la conclusione del match tra Stefanos Tsitsipas e Arthur Fils al Masters 1000 di Roma. Subito dopo il match point, che ha visto il francese prevalere nuovamente sul greco come già accaduto poche settimane fa a Madrid, i due tennisti hanno avuto un acceso scambio di parole durante la tradizionale stretta di mano a rete.

Sebbene non si sia trattato di un episodio grave, rimane comunque singolare assistere a scene di questo tipo nel tennis professionistico. Il momento della stretta di mano al termine della partita dovrebbe rappresentare il seppellimento dell’ascia di guerra, ma in alcune occasioni diventa l’opportunità per un ultimo confronto. Proprio come accaduto questa domenica al Foro Italico.

La discussione è stata appena percettibile per il pubblico, ma è apparso evidente che uno dei due non fosse affatto soddisfatto dell’esito dell’incontro. Il dialogo acceso è avvenuto proprio in quell’istante in cui tradizionalmente si mostrano rispetto e sportività, rendendo la scena particolarmente degna di nota.

Nella conferenza stampa post-partita, è stato lo stesso Fils a chiarire la situazione, spiegando ai microfoni di Tennis TV cosa fosse realmente accaduto a rete.

“È stato un fraintendimento,” ha rivelato il francese. “Gli ho detto alla rete che stava giocando in modo incredibile nel primo set, mi stava letteralmente distruggendo con il suo dritto e il suo rovescio, aprendomi il campo sia a destra che a sinistra. Era la verità, non sono riuscito a fare molto. Poi nel secondo set ho iniziato a trovare il ritmo e il modo di lottare.”

Fils ha poi continuato elogiando le qualità del suo avversario: “Sono contento di aver chiuso in modo così forte con il servizio perché, se lasci giocare Stefanos, credo sia uno dei migliori giocatori sulla terra battuta. Il suo dritto è un’arma potente, è un grande campione, se non lo metti sotto pressione sei spacciato.”

Le parole di Fils sembrano suggerire che il suo commento a rete fosse genuino e non provocatorio, nonostante la reazione di Tsitsipas possa aver fatto pensare il contrario. Il greco, che ultimamente sta attraversando un periodo difficile soprattutto sulla terra battuta, potrebbe aver interpretato male le parole del rivale, percependole come sarcastiche anziché come un sincero riconoscimento delle sue qualità.





Marco Rossi