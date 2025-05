Musetti, sogno azzurro: “Una finale con Sinner? È il desiderio di tutta Italia” (Video)

Lorenzo Musetti ha raggiunto domenica le 150 vittorie in singolare come professionista grazie al convincente successo ottenuto contro Brandon Nakashima (6-4, 6-3) agli Internazionali BNL d’Italia. Una vittoria che gli consente di accedere agli ottavi di finale del torneo, dove affronterà Daniil Medvedev, ex campione a Roma due anni fa. Dopo aver lasciato una bella firma sulla telecamera – “Roma, sei unica” – il carrarino ha incontrato i media per commentare la sua prestazione e le prospettive future nel torneo.

“Credo di aver disputato una delle mie performance più solide della stagione, specialmente con il servizio e il dritto,” ha dichiarato Musetti. “Soprattutto nel finale direi che tutto ha funzionato alla perfezione, ho sentito molto bene ogni mio colpo. Non è stata una partita facile, qualunque cosa dica il punteggio. Volevo vendicare la sconfitta subita contro Brandon nell’ultimo US Open, quella sì che fu una partita davvero deludente per me. Oggi è stato tutto diverso, ero molto entusiasta di avere il pubblico italiano con me e anche il mio team, mi sono sentito benissimo in campo.”

Guardando al prossimo incontro, Musetti si è mostrato fiducioso ma consapevole della difficoltà: “Credo di poter avere buone possibilità in vista di quella sfida, vedremo. Sappiamo che Daniil è sempre un avversario difficile, indipendentemente dalle circostanze. La realtà è che non ci siamo mai affrontati sulla terra battuta, questa sarà la prima volta, ma ho sentito che è contento delle condizioni che ha trovato a Roma quest’anno. Sarà una grande partita, soprattutto per il pubblico e per lo spettacolo. Vedo che Daniil arriva con un grande atteggiamento e un ottimo tennis, quindi dovrò dare la mia miglior versione.”

Quando gli è stato chiesto se si considerasse favorito nell’incontro, Musetti ha preferito mantenere un profilo basso: “Non so se sono favorito, preferisco non dire nulla. Dobbiamo tenere molto in considerazione Daniil, che è sempre un avversario molto duro. È vero che i precedenti incontri tra noi si sono svolti su una superficie diversa, inoltre è passato molto tempo da allora, è evidente che molte cose sono cambiate nelle nostre vite. Penserò alle cose che dipendono da me, a entrare in campo con molta determinazione e una consapevolezza diversa.”

Ma è parlando di un potenziale incontro con Jannik Sinner che gli occhi di Musetti si sono illuminati: “Una finale contro Jannik? È il sogno di tutta Italia, soprattutto per il momento in cui ci troviamo entrambi e i risultati che stiamo ottenendo negli ultimi tempi. Il torneo lo merita, certamente, ma non so se saremo Jannik e io ad arrivare a quell’ultimo atto. Non so nemmeno se sarà un italiano a trionfare in questa edizione, ma sicuramente un italiano trionferà presto in questo torneo.”





Francesco Paolo Villarico