Masters e WTA 1000 Roma: Il programma completo di Lunedì 12 Maggio 2025. Tris di azzurri sul Centrale

Campo Centrale – ore 11:00

Peyton Stearns 🇺🇸 vs Naomi Osaka 🇯🇵

Jasmine Paolini 🇮🇹 vs Jelena Ostapenko 🇱🇻 (Non prima 12:30)

Jannik Sinner 🇮🇹 vs Jesper de Jong 🇳🇱 (Non prima 15:00)

Matteo Berrettini 🇮🇹 vs Casper Ruud 🇳🇴 (Non prima 19:00)

Aryna Sabalenka 🇧🇷 vs Marta Kostyuk 🇺🇦 (Non prima 20:30)

Grand Stand Arena – ore 11:00

Hugo Dellien 🇧🇴 vs Alex de Minaur 🇦🇺

Jakub Mensik 🇨🇿 vs Fabian Marozsan 🇭🇺

Coco Gauff 🇺🇸 vs Emma Raducanu 🇬🇧 (Non prima 15:00)

Jaume Munar 🇪🇸 vs Sebastian Korda 🇺🇸

Bianca Andreescu 🇨🇦 vs [da definire] (Non prima 18:30)

SuperTennis Arena – ore 11:00

Tommy Paul 🇺🇸 vs Tomas Machac 🇨🇿

Marcos Giron 🇺🇸 vs Hubert Hurkacz 🇵🇱

Elina Svitolina 🇺🇦 vs Danielle Collins 🇺🇸

Simone Bolelli 🇮🇹 / Andrea Vavassori 🇮🇹 vs Federico Bondioli 🇮🇹 / Carlo Alberto Caniato 🇮🇹

Mattia Bellucci 🇮🇹 / Filippo Romano 🇮🇹 vs Christian Harrison 🇺🇸 / Evan King 🇺🇸

Pietrangeli – ore 11:00

Asia Muhammad 🇺🇸 / Demi Schuurs 🇳🇱 vs Sofia Kenin 🇺🇸 / Lyudmyla Kichenok 🇺🇦

Diana Shnaider 🇷🇺 vs Elise Mertens 🇧🇪 (Non prima 12:30)

Francisco Cerundolo 🇦🇷 vs Sebastian Ofner 🇦🇹

[da definire] vs [da definire]

Maximo Gonzalez 🇦🇷 / Andres Molteni 🇦🇷 vs Matteo Arnaldi 🇮🇹 / Alexei Popyrin 🇦🇺

Court 14 – ore 11:00

Rafael Matos 🇧🇷 / Marcelo Melo 🇧🇷 vs Sander Arends 🇳🇱 / Luke Johnson 🇬🇧

Rohan Bopanna 🇮🇳 / Adam Pavlasek 🇨🇿 vs Nikola Mektic 🇭🇷 / Michael Venus 🇳🇿

Gabriela Dabrowski 🇨🇦 / Erin Routliffe 🇳🇿 vs Daria Kasatkina 🇦🇺 / Peyton Stearns 🇺🇸

Court 1 – ore 11:00

Joe Salisbury 🇬🇧 / Neal Skupski 🇬🇧 vs Nathaniel Lammons 🇺🇸 / Jackson Withrow 🇺🇸

Marcelo Arevalo 🇸🇻 / Mate Pavic 🇭🇷 vs Julian Cash 🇬🇧 / Lucas Miedler 🇦🇹

Jamie Murray 🇬🇧 / Rajeev Ram 🇺🇸 vs Alexander Erler 🇦🇹 / Constantin Frantzen 🇩🇪

Andre Goransson 🇸🇪 / Sem Verbeek 🇳🇱 vs Alex Michelsen 🇺🇸 / Learner Tien 🇺🇸