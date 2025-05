Musetti magistrale contro Nakashima: agli ottavi sfiderà Medvedev nel torneo di Roma

Lorenzo Musetti ha conquistato con autorità gli ottavi di finale degli Internazionali BNL d’Italia, superando l’americano Brandon Nakashima con il punteggio di 6-4, 6-3 in una prestazione quasi impeccabile sul Campo Centrale del Foro Italico. Il carrarino, attualmente al top della sua forma sulla terra rossa, ha sfoderato un tennis vario e incisivo, confermandosi uno dei giocatori più in crescita del circuito e guadagnandosi la sfida contro l’ex numero uno del mondo Daniil Medvedev, campione di Roma due stagioni fa.

L’azzurro ha disputato una partita praticamente perfetta, concedendo pochissimo al servizio e annullando con sicurezza l’unica palla break affrontata durante tutto l’incontro. I numeri raccontano la solidità della sua prestazione: 82% dei punti vinti con la prima di servizio, entrata nel campo ben il 75% delle volte, e un rispettabile 46% di punti conquistati con la seconda.

Il bilancio tra vincenti ed errori non forzati evidenzia ulteriormente l’ottima gestione tattica del match: 18 colpi vincenti a fronte di 16 errori gratuiti, un ratio positivo che testimonia sia la qualità del suo tennis che la disciplina tattica mantenuta per tutta la durata dell’incontro.

Particolarmente impressionante è stata la capacità di Musetti di essere cinico nei momenti decisivi: l’italiano ha sfruttato ogni possibilità di break sul servizio dell’americano, convertendo tutte le occasioni create e riuscendo a mantenere poi il vantaggio grazie alla solidità al servizio e alla varietà del suo gioco da fondo campo.

L’incontro è partito con l’americano al servizio, che ha tenuto il primo game nonostante un tentativo di Musetti di mettere pressione con scambi lunghi e una splendida smorzata. L’azzurro ha risposto immediatamente, tenendo il servizio nel secondo game con autorità, mostrando subito variazioni nel suo gioco con discese a rete in controtempo e volee ben eseguite.

La svolta del set è arrivata già nel terzo game, quando il toscano ha strappato il servizio a Nakashima. Decisivo un bellissimo rovescio lungolinea che ha provocato l’errore dell’americano.

Musetti ha poi consolidato il vantaggio tenendo il proprio turno di battuta nel quarto game, nonostante un momento di difficoltà sul 15-30 ed ha dovuto fronteggiare una palla break sul 30-40 nel quarto game, ma l’ha brillantemente annullata con una prima vincente, chiudendo poi il game con un servizio potente che ha messo in difficoltà l’americano.

Nakashima ha cercato di rimanere aggrappato al set, mostrando solidità nei propri turni di servizio, come dimostrato dal settimo game chiuso a zero con un ace e prime vincenti. Tuttavia, il break iniziale si è rivelato decisivo: Musetti ha gestito con sicurezza i propri turni di battuta, variando molto il servizio e alternando prime esterne ad altre al centro, spesso seguite da accelerazioni di dritto o smorzate di alta qualità.

Sul 5-4 a proprio favore, il carrarino ha servito per il set: dopo aver commesso il primo doppio fallo della partita sul 30-0, si è ripreso immediatamente con una prima vincente a 215 km/h e ha chiuso il parziale con un’altra prima vincente al centro, suggellando il 6-4 finale.

Durante tutto il set, Musetti ha mostrato la sua proverbiale eleganza e varietà di colpi: back tagliati, palle corte con taglio ad uscire, accelerazioni di dritto inside-out e un ottimo utilizzo del servizio, con cui ha spesso aperto il campo per le successive discese a rete. Particolarmente efficace è apparsa la tattica di variare il ritmo, costringendo Nakashima ad adattarsi continuamente a traiettorie e velocità.

Dopo un avvio equilibrato con entrambi i giocatori solidi nei propri turni di servizio fino al 2-2, l’azzurro ha piazzato l’allungo decisivo nel quinto game. In quel momento, il toscano ha sfoderato un tennis di altissima qualità: con una risposta profonda che ha pizzicato la riga, ha subito messo pressione all’americano, ha stretto gli angoli con il dritto e, sul 15-40, ha orchestrato magistralmente lo scambio alternando accelerazioni e rallentamenti con il back, costringendo Nakashima all’errore. Il break è arrivato con un colpo spettacolare che ha visto Musetti colpire sulla riga esterna con un dritto inside-out per poi chiudere con uno schiaffo al volo.

L’azzurro ha poi consolidato il vantaggio nel sesto game con un ace, nonostante un tentativo di reazione dell’americano che aveva vinto il primo punto con una splendida volee in allungo al termine di uno scambio durissimo. Sul 4-2, Musetti ha mantenuto alta la concentrazione: ha servito un altro ace a 217 km/h e ha sfoggiato un magnifico lob difensivo che ha mandato fuori posizione Nakashima, costringendolo a sbagliare lo smash.

Nakashima ha provato a resistere, tenendo il proprio turno di battuta nel settimo game con il suo terzo ace della partita, ma l’italiano non ha mai dato segni di cedimento. Sul 5-3, servendo per restare nel match, l’americano è crollato: un errore di dritto in avanzamento, seguito da una smorzata imprecisa e da un altro errore in uscita dal servizio, hanno concesso tre match point a Musetti.

Al primo match point, l’azzurro ha chiuso l’incontro con una risposta solida, manovrando con il dritto e concludendo con un precisissimo incrociato che non ha lasciato scampo all’avversario.

ATP Rome Lorenzo Musetti [8] Lorenzo Musetti [8] 6 6 Brandon Nakashima [28] Brandon Nakashima [28] 4 3 Vincitore: Musetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 B. Nakashima 0-40 0-15 0-30 0-40 5-3 → 6-3 L. Musetti 15-0 30-0 4-3 → 5-3 B. Nakashima 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 4-2 → 4-3 L. Musetti 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-2 → 4-2 B. Nakashima 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 1-2 → 2-2 B. Nakashima 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 L. Musetti 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 B. Nakashima 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 df 40-15 5-4 → 6-4 B. Nakashima 15-0 ace 30-0 40-0 5-3 → 5-4 L. Musetti 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 B. Nakashima 15-0 ace 40-0 4-2 → 4-3 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 L. Musetti 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 B. Nakashima 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 B. Nakashima 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Statistica Musetti (8) 🇮🇹 Nakashima (28) 🇺🇸 STATISTICHE DI SERVIZIO Valutazione del servizio 305 253 Ace 4 4 Doppi falli 1 0 Prima di servizio 39/52 (75%) 30/49 (61%) Punti vinti sulla prima 32/39 (82%) 25/30 (83%) Punti vinti sulla seconda 6/13 (46%) 7/19 (37%) Palle break salvate 1/1 (100%) 1/4 (25%) Giochi di servizio giocati 9 10 STATISTICHE DI RISPOSTA Valutazione della risposta 185 72 Punti vinti sulla prima di servizio 5/30 (17%) 7/39 (18%) Punti vinti sulla seconda di servizio 12/19 (63%) 7/13 (54%) Palle break convertite 3/4 (75%) 0/1 (0%) Giochi di risposta giocati 10 9 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 3/5 (60%) 8/10 (80%) Vincenti 18 13 Errori non forzati 16 18 Punti vinti al servizio 38/52 (73%) 32/49 (65%) Punti vinti in risposta 17/49 (35%) 14/52 (27%) Totale punti vinti 55/101 (54%) 46/101 (46%) VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 223 km/h (138 mph) 207 km/h (128 mph) Velocità media prima 190 km/h (118 mph) 192 km/h (119 mph) Velocità media seconda 154 km/h (95 mph) 147 km/h (91 mph)





Francesco Paolo Villarico