Mensik ferma la corsa di Draper: il talento ceco nella élite di chi batte i top 10. Joao Fonseca incanta Miami, battuto Humbert in due set (Video)

Jakub Mensik ha interrotto la striscia di sei vittorie consecutive di Jack Draper sabato con una prestazione di altissima qualità al secondo turno del Miami Open.

Il campione di Indian Wells e nuovo numero 7 del mondo Draper si è presentato all’incontro trasudando fiducia, ma Mensik l’ha rapidamente spazzata via con una performance altrettanto sicura, imponendosi per 7-6(2), 7-6(3). Il 19enne, che ha partecipato alle Next Gen ATP Finals dello scorso anno, ha prodotto due tie-break clinici – nel primo dei quali ha messo a segno quattro ace – per raggiungere il terzo turno di un ATP Masters 1000 per la terza volta nella sua carriera.

“La cosa più importante oggi è stato il servizio, è stata la chiave”, ha dichiarato Mensik, che ha realizzato ben 21 ace. “Sapevo che nel secondo set sarebbe stato difficile nei momenti sul 30/30 e nel tie-break, quindi ho solo cercato di rimanere concentrato. Sono super contento di aver mantenuto la concentrazione fino alla fine.”

Con la sua vittoria su Draper, durata un’ora e 55 minuti, Mensik è diventato solo il quarto tennista attivo a vantare un record positivo contro giocatori della Top 10. Il ceco può infatti vantare un bilancio di 6-5, inclusa una vittoria contro il numero 6 Casper Ruud agli Australian Open di quest’anno.

Le migliori percentuali di vittoria contro la Top 10 – Giocatori attivi

| Giocatore | V-S |

|————|——|

| Novak Djokovic | 260-117 |

| Carlos Alcaraz | 36-21 |

| Jannik Sinner | 42-32 |

| Jakub Mensik | 6-5 |

| Daniil Medvedev | 47-50 |

| Francisco Cerundolo | 13-14 |

“Suona davvero bene”, ha commentato Mensik riguardo al suo record contro i Top 10. “Spero di continuare a crescere come sto facendo. È il mio primo anno completo nel circuito ATP, quindi mi sto godendo ogni momento in cui gioco contro questi grandi campioni. Jack ha giocato in modo incredibile nelle ultime settimane, mesi. Sapevo che era un’opportunità per me, e l’ho colta.”

Mentre il pesante dritto topspin di Draper è stato fondamentale per il suo successo a Indian Wells, il britannico ha avuto difficoltà a imporsi contro Mensik, che ha risposto con una serie di colpi esplosivi da fondo campo. Il 19enne ha anche trovato grande comfort nel suo servizio, in particolare nel secondo set, durante il quale ha vinto l’86% dei punti con la prima di servizio, secondo le statistiche Infosys ATP, piazzando 13 ace.

Mensik è arrivato a Miami senza aver ottenuto vittorie consecutive a livello tour dalla sua apparizione al terzo turno degli Australian Open. Nel terzo turno in Florida, affronterà Alexei Popyrin o Roman Safiullin.

Dopo aver conquistato il suo primo titolo ATP Masters 1000 a Indian Wells e quindi il suo ingresso nella Top 10 del ranking ATP, Draper puntava a completare l’ambito “Sunshine Double”. Tuttavia, il 23enne britannico non è riuscito a convertire l’unica palla break che si è procurato nel secondo set del suo primo scontro diretto con Mensik per alimentare le speranze di una rimonta.

Joao Fonseca ha ulteriormente dimostrato il suo valore come uno dei prospetti più brillanti del Tour sabato al Miami Open.

Il 18enne brasiliano ha offerto una prestazione a cinque stelle sconfiggendo la testa di serie numero 19 Ugo Humbert per 6-4, 6-3 e raggiungendo il terzo turno di un ATP Masters 1000 per la prima volta nella sua giovane carriera. Fonseca è il più giovane giocatore a ottenere questo risultato dai tempi di Carlos Alcaraz a Parigi Bercy nel 2021.

Il sudamericano ha strappato il servizio a zero a Humbert nel game d’apertura e non si è più guardato indietro, conquistando una vittoria in 71 minuti durante la quale non ha mai affrontato una palla break.

“Quando il pubblico è con un giocatore, c’è più carica”, ha dichiarato Fonseca. “Ho iniziato la partita oggi super rilassato, senza nervosismo. È stato positivo, ho servito bene. Ho ottenuto un break veloce, forse lui era un po’ più nervoso all’inizio, ma io sono partito bene e questo ha fatto la differenza.”

“Contro i mancini, a loro piace giocare incrociato con il dritto. Il mio rovescio oggi è stato molto buono e ho avuto la possibilità di giocare più aggressivamente con il mio dritto. Non gli ho dato opportunità sul mio servizio.”

In netto contrasto con il suo esordio contro la stella NextGenATP Learner Tien, in cui ha sofferto fisicamente nelle fasi finali, Fonseca non ha mostrato segni di disagio in una performance di grande solidità. Ha perso solo quattro punti al servizio durante il suo primo confronto con Humbert, migliorando il suo record contro giocatori della Top-20 a 3-2.

Fonseca ha goduto di una rapida ascesa all’inizio della stagione 2025. Il campione in carica delle Next Gen ATP Finals ha conquistato il suo primo titolo a livello tour a Buenos Aires a febbraio e ora ha raggiunto una nuova posizione record nella classifica ATP, salendo al numero 58.

La vittoria contro Humbert rappresenta un’ulteriore conferma delle straordinarie potenzialità del giovane brasiliano, che sta rapidamente scalando le gerarchie del tennis mondiale. Con il suo tennis esplosivo e la capacità di gestire la pressione nei momenti chiave, Fonseca sta seguendo le orme di altri giovani fenomeni come Sinner e Alcaraz, dimostrando che il futuro del tennis maschile è in ottime mani.





Francesco Paolo Villarico