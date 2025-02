Challenger 75 Lugano: Il Main Draw e il Tabellone di Quali. Un azzurro nel md e tra nelle quali

Challenger 75 Lugano – Tabellone Principale – indoor hard

(1) Raphael Collignon vs Qualifier

(SE) Viktor Durasovic vs Benjamin Hassan

Clement Chidekh vs Emil Ruusuvuori

Qualifier vs (8) Liam Draxl

(3) Luca Van Assche vs (Alt) Tung-Lin Wu

(SE) Patrick Zahraj vs Jan Choinski

Qualifier vs Qualifier

Matteo Martineau vs (5) Hugo Grenier

(7) Vilius Gaubas vs (PR) Dominic Stricker

Beibit Zhukayev vs Mees Rottgering

Qualifier vs (WC) Jakub Paul

Federico Arnaboldi vs (4) Alexander Blockx

(6) Henri Squire vs (Alt) Adrian Andreev

Qualifier vs (WC) Remy Bertola

Antoine Escoffier vs (WC) Mika Brunold

Gauthier Onclin vs (2) Borna Coric

(1) Edas Butvilasvs Mats RosenkranzLuca Predavs (12) Philip Henning

(2) Andrea Pellegrino vs (Alt) Vitaliy Sachko

(Alt) Tom Paris vs (7) Daniel Masur

(3) Murphy Cassone vs (WC) Johan Nikles

(Alt) Florent Bax vs (11) Alexey Vatutin

(Alt) (4) Denis Yevseyev vs Rei Sakamoto

(WC) Gian Gruenig vs (8) Juan Carlos Prado Angelo

(5) Marat Sharipov vs (Alt) Giovanni Fonio

(Alt) Dino Prizmic vs (10) Gianluca Mager

(6) Jie Cui vs (WC) Nicolas Parizzia

(WC) Andrin Casanova vs (9) Ricardas Berankis

Centrale – ore 10:00

Edas Butvilas vs Mats Rosenkranz

Tom Paris vs Daniel Masur

Gian Gruenig vs Juan Carlos Prado Angelo

Dino Prizmic vs Gianluca Mager

Jie Cui vs Nicolas Parizzia

Murphy Cassone vs Johan Nikles

Campo 1 – ore 10:00

Luca Preda vs Philip Henning

Andrea Pellegrino vs Vitaliy Sachko

Denis Yevseyev vs Rei Sakamoto

Marat Sharipov vs Giovanni Fonio

Andrin Casanova vs Ricardas Berankis

Florent Bax vs Alexey Vatutin