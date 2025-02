Challenger 75 Kigali: il Tabellone Principale e di Qualificazione. Cecchinato e Pennaforti wild card Md. Tre azzurri nel md e tre nelle quali

🇷🇼 Challenger 75 Kigali – Tabellone Principale – terra (in altitudine)

(1) Jesper de Jong vs Qualifier

Alex Marti Pujolras vs Qualifier

(WC) Maximus Jones vs Mathys Erhard

Qualifier vs (7) Oriol Roca Batalla

(4) Calvin Hemery vs Mateus Alves

Qualifier vs Joel Schwaerzler

Maxime Janvier vs Max Houkes

(Alt) Eliakim Coulibaly vs (8) Matej Dodig

(6) Filip Cristian Jianu vs (Alt) Nicholas David Ionel

Manuel Guinard vs Qualifier

Clement Tabur vs Qualifier

Maxime Chazal vs (3) Valentin Royer

(5) Lukas Neumayer vs (WC) Gabriele Pennaforti

Corentin Denolly vs Carlos Sanchez Jover

Geoffrey Blancaneaux vs (WC) Marco Cecchinato

(Alt) Andrea Picchione vs (2) Carlos Taberner

(1) Daniel Michalskivs (WC) Etienne Niyigena(WC) Claude Ishimwevs (7) Neil Oberleitner

(2) Guy Den Ouden vs (Alt) Julien De Cuyper

(Alt) Jasza Szajrych vs (12) Yanki Erel

(3) Luka Pavlovic vs (WC) Axel Herberg Amoros

(Alt) Thijmen Loof vs (9) Facundo Juarez

(4) Zdenek Kolar vs (Alt) Paulo Andre Saraiva Dos Santos

Adrian Oetzbach vs (11) Maximilian Neuchrist

(5) Franco Agamenone vs (Alt) Kelsey Stevenson

(Alt) Matteo Covato vs (10) Dominik Kellovsky

(6) Andrej Martin vs (Alt) Maik Steiner

(WC) Joshua Muhire vs (8) Alafia Ayeni

Luka Pavlovicvs Axel Herberg AmorosDaniel Michalskivs Etienne NiyigenaFranco Agamenonevs Kelsey Stevenson(Non prima 13:00)

Court 1 – ore 09:00

Joshua Muhire vs Alafia Ayeni

Claude Ishimwe vs Neil Oberleitner

Zdenek Kolar vs Paulo Andre Saraiva Dos Santos (Non prima 13:00)

Court 2 – ore 09:00

Andrej Martin vs Maik Steiner

Guy Den Ouden vs Julien De Cuyper

Adrian Oetzbach vs Maximilian Neuchrist (Non prima 13:00)

Court 3 – ore 09:00

Thijmen Loof vs Facundo Juarez

Jasza Szajrych vs Yanki Erel

Matteo Covato vs Dominik Kellovsky (Non prima 13:00)