Casper Ruud, inarrestabile a Roland Garros: di nuovo alle semifinali, sconfigge Rune in quattro set (Video)

La prima parte del 2023 era stata tutt’altro che memorabile per Casper Ruud. Ma il norvegese è migliorato costantemente e ha trovato la miglior forma in vista di Roland Garros, torneo nel quale lo scorso anno era giunto in finale. Dopo la semifinale a Roma, il numero quattro del ranking ATP ha confermato di essere tornato ai suoi livelli di eccellenza, sbarcando di nuovo in semifinale al Grand Slam francese. Il nordico per tornare a giocarsi la coppa dei Moschettieri dovrà superare l’ostacolo rappresentato dal tedesco Alexander Zverev.

Nella replica dei quarti di finale dell’anno scorso, Ruud ha sconfitto un Holger Rune (7°) che si presentava molto motivato e in fiducia dopo aver battuto il norvegese per la prima volta in carriera nella semifinale di Roma. Ma Ruud ha impartito la lezione e ha vinto in quattro set, con i parziali 6-1, 6-2, 3-6 6-3, in poco meno di tre ore di gioco, confermando così la supremazia negli head to head con il classe 2003 (4-1 per Ruud).

Ruud è stato assolutamente travolgente nei primi due set, mentre Rune è parso irriconoscibile, perso in un errore dietro l’altro. Il ventenne danese finalmente ha alzato il livello di gioco riuscendo a vincere il terzo set, cercando quindi di forzare l’incontro al quinto set. Ruud è stato bravo a trovare per primo l’allungo, un break nel quarto gioco, e quindi salvare due break point nel turno di servizio successivo, chiudendo così l’incontro in modo autoritario con un tennis molto solido. Adesso possiamo davvero dire che Casper è tornato!