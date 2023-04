Berrettini, un sorriso da Monte Carlo, ma è solo un primo passo

Sorride Matteo Berrettini sotto il sole del Principato. Ha appena battuto Maxime Cressy e vinto il suo primo match in carriera sullo storico Centrale intitolato a Ranieri III. Un campo incastonato tra rocce, cielo e mare, una meraviglia della natura e dell’uomo, quasi sospeso nello spazio nonostante le tribune provvisorie e un baccano a tratti insostenibile dall’iconico e allo stesso tempo anacronistico ristorante sulla terrazza e dai vialetti assiepati da fin troppo pubblico, accorso in massa per festeggiare tra sole e tennis una pasquetta diversa.

Sorride Berrettini, ha vinto una partita sulla carta banale ma per lui importantissima. Battere Cressy sulla terra battuta è tutt’altro che un’impresa, ma Matteo in questo 2023 di grandi W ne segnate pochissime. Tornare a vincere per un atleta è respirare ossigeno purissimo, equivale a scacciare via tonnellate di scorie, pensieri negativi, tensione e timori che ti frullano in testa e irrigidiscono braccio e gambe. Ne sa qualcosa il “Mattè nazionale”, che poche settimane fa in quel di Phoenix aveva urlato qualcosa tipo “portatemi via da questo campo, gioco in modo orribile”, a sottolineare con tanti decibel una frustrazione galoppante e perversa, che ne ha fiaccato spirito e prestazioni.

Non ci sono molte medicine per uscire da questa spirale perversa e tornare ad essere quella fenomenale macchina da tennis delle ultime annate, quel tennista formidabile, potente, aggressivo, focalizzato e assai vincente, un vero Top10. L’unica via è il campo, il lavoro, ritrovare serenità nella semplicità del cavalcare ogni giornata di allenamento e torneo. Ritrovare la felicità di colpire quella sfera gialla a tratti inafferrabile e spingerla senza tensione, solo la voglia di superare se stesso e gli avversari. Come è stato nelle ultime stagioni, segnate da troppi infortuni ma anche tante vittorie.

“Si” urla matteo sul passante di rovescio lungo linea in corsa tirato sul primo punto del terzo game, un bel colpo, quasi inatteso. Quindi guarda gli spalti e il cielo, divorando con gli occhi questo piccolo angolo di paradiso chiamato MCCC. Un colpo banale, ma non per il Matteo del 10 aprile 2023, perché ha bisogno di sentire che la palla esce bene dalle corde, soprattutto in quelle giocate meno sicure come il rovescio difensivo. Un colpo vincente che lo scuote, lo si è visto chiaramente nei punti successivi: più vicino alla riga di fondo, il braccio più sciolto nella spinta, la voglia di prendersi qualche rischio e provarci, con meno tensione.

Oltre alla vittoria, fondamentale, proprio il rovescio è stata la nota più positiva della sua prestazione. Il match di fatto è durato solo il primo set e il primo game del secondo, quello dell’allungo, mortale per Cressy. Berrettini ha scavato la differenza col rivale servendo decentemente ma soprattutto trovando alcuni rovesci importanti e vincenti in momenti chiave. Due sul 2-3, e poi uno splendido in risposta sul 3 pari; quindi un passante sulla palla break trasformata sul 3 pari. Tutti rovesci lungo linea con buon equilibrio, lasciando correre le braccia senza paura. Ottima anche la risposta, sempre di rovescio, sul 5-3 15/30, che gli procura due set point. Non li trasforma, ma è il segnale che Berrettini c’è, è vivo in campo, attivo e ci prova, senza trattenere il colpo più debole.

Ancora una rovescio in risposta, cross, così basso da morire nei piedi di Cressy, gli vale il break del primo game del secondo set. È di fatto un match point, poi è solo una passerella fino al match point, quello che restituisce il sorriso a Matteo di fronte al pubblico, tutto per lui.

Una vittoria tutto sommato agevole, contro un avversario che sul mattone tritato è a dir poco un pesce fuor d’acqua, ma alle fine prendiamo e portiamo a casa questa vittoria, è importante e potrebbe essere la pietra angolare per costruire il 2023 del romano che, di fatto, non è ancora iniziato, almeno per quel che tutti noi e lui per primo ci aspettavamo…

Vittoria buona, ma prima di chiamarla scaccia crisi è necessario aspettare la prova del 9. Non sarà affatto facile il prossimo match, al di là della rete ci sarà Francisco Cerundolo, uno che gioca forse meglio sul cemento (soprattutto a Miami) ma che il rosso lo conosce eccome. Per fare partita pari contro l’argentino servirà ben altra qualità e sostanza da parte di Berrettini.

Oggi Matteo ha ruggito con la prima di servizio per annullare palla del contro break sul 4-3 , ma nemmeno col servizio è stato continuo e perfetto. Cerundolo risponde assai meglio di Cressy, cerca una palla profonda per iniziare lo scambio e spostare il rivale con i suoi fondamentali, piuttosto equilibrati e potenti. Farà colpire molte palle a Matteo, dovrà correre 10 volte quel che ha corso oggi e sbagliare assai di meno col diritto, mostrando continuità nella spinta e altra intensità. Oggi si è giocato senza ritmo, su episodi, vs. Cerundolo sarà battaglia vera…

Il Berrettini visto oggi non sembra così pronto per arginare e sovrastare la potenza di Cerundolo, se sarà quello di Miami. Matteo ha commesso qualche errore di troppo col diritto, per eccesso di foga nella spinta ma soprattutto perché in ritardo sulla palla, nella ricerca della miglior posizione coi piedi.

Questa lentezza di riflessi, nel mettersi rapidamente in moto, la si è vista chiaramente anche uscendo dal servizio, dove è stato più volte sorpreso dalle poche risposte profonde di Cressy. La scarsa rapidità nel cercare la palla coi piedi finisce per costringerlo a colpire quasi solo al braccio col diritto, perdendo di controllo, profondità e sicurezza.

Infatti ha tirato i migliori diritti quando è stato costretto ad accelerare l’escursione, quando è andato solo di polso e tempo d’impatto. Ma contro Cerundolo questo non se lo potrà permettere. Sarà sicuramente un match assai duro sul lato fisico, dovrà correre molto di più a meno che non riesca a trovare il meglio nei colpi di inizio gioco.

Vincere aiuta a vincere, un vecchio adagio che passa mai di moda; ma forse per Matteo sarebbe stato meglio affrontare un primo turno contro un avversario diverso, colpendo più palle e lavorando di più i punti, perché sembra esattamente quello che manca al nostro giocatore e che invece sul rosso dovrà necessariamente ritrovare ed esplodere per battagliare e sconfiggere avversari più tosti e preparati alla superficie.

Bravo Matteo, un successo comunque importante, che porta entusiasmo, serenità e un pizzico di fiducia. “Sto bene voglio giocare tante partite in questo torneo”, ha detto a caldo in campo. È la speranza di tutti.

da Monte Carlo,

Marco Mazzoni