Djokovic cancella il suo allenamento odierno: precauzione o Australian Open a rischio?

Brutte notizie da Melbourne per Novak Djokovic. Il nove volte campione degli Australian Open ha cancellato l’allenamento previsto per la giornata di oggi. Inizialmente “Nole” doveva allenarsi alle 7 pm orario locale, secondo il programma comunicato stamattina; quindi la sessione di training in campo per il serbo è stata cancellata e non riprogrammata. La direzione del torneo ha confermato che è stato lo staff di Djokovic a chiudere la cancellazione del suo allenamento.

Al momento non ci sono altre comunicazioni ufficiali, ma visto che Djokovic ha ammesso di accusare un problema al tendine del ginocchio, e che pochi giorni fa ha sofferto visibilmente durante un’allenamento, la situazione del giocatore è da monitorare.

Djokovic è chiamato all’esordio del torneo domani nella sessione serale, secondo match contro lo spagnolo Carballes Baena.