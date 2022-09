Us Open: Il programma di Mercoledì 07 Settembre 2022. Sinner all’ostacolo Alcaraz, in quota strada in salita per la semifinale

Jannik Sinner è il secondo italiano a centrare l’accesso ai quarti di finale degli US Open. Dopo la vittoria su Ivashka, l’altoatesino se la vedrà con Carlos Alcaraz, grande favorito tra gli otto rimasti in corsa per l’ultimo slam dell’anno. Il classe 2001 affronta quindi la prima grande prova di queste due settimane, dopo incontri sempre più complicati ma giocati sempre da favorito. In questo caso, infatti, è lo spagnolo a prevalere nelle quote dei bookmaker, dove il suo successo – riporta Agipronews – si gioca a 1,48. Costretto a inseguire, invece, Sinner, che vede la vittoria a 2,60. Alcaraz è avanti anche per la conquista del primo set, vista a 1,57 contro il 2,25 del suo avversario.

Per quanto riguarda il set betting, in pole c’è lo 0-3 dello spagnolo che paga 3 volte la posta, seguito dall’1-3 a 3,75. Un successo in tre parziali da parte di Sinner è proposto invece a 6, con il 3-1 a 6,25 e un trionfo al quinto set in quota a 7,50.

Arthur Ashe Stadium – Ore: 18:00

K. Pliskova vs A. Sabalenka

A. Rublev vs F. Tiafoe

Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00

I. Swiatek vs J. Pegula

J. Sinner vs C. Alcaraz