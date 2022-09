Us Open: Niente da fare per Matteo Berrettini. L’azzurro parte male e spreca tanto nel terzo set. Ruud in semifinale a New York (Video)

Niente da fare per Matteo Berrettini sconfitto nei quarti di finale agli Us Open.

L’azzurro, decisamente in giornata no, è stato superato dal norvegese Casper Ruud sempre più vicino a diventare n.1 del mondo, con il risultato di 61 64 76 (4) dopo 2 ore e 35 minuti di partita.

Peccato per l’incontro disputato oggi da Matteo che è apparso nei primi due set bloccato. Meglio nel terzo set dove ha sprecato un vantaggio di 5 a 2 e due set point prima di subire la rimonta di Casper che meritamente è approdato in semifinale.

Primo set: Matteo perdeva ben cinque game consecutivi e due turni di battuta con il norvegese che sul 5 a 1 teneva a 30 il turno di servizio conquistando la frazione per 6 a 1.

Secondo set: Malissimo l’azzurro anche nella seconda frazione con l’italiano che in un attimo andava sotto per 1 a 5, con due break subiti e 15-40 con il servizio a disposizione e due palle set per Casper.

Arrivava una timida reazione dell’azzurro che dopo aver annullato tre palle set sull’1 a 5 toglieva sul 2 a 5 per la prima volta nel match la battuta a Ruud che però sul 5 a 4 teneva a 15 il turno di battuta portando a casa il parziale per 6 a 4.

Terzo set: Reazione di Matteo che si portava sul 3 a 0 grazie al break messo a segno nel secondo gioco (con doppio fallo di Ruud sul break point) e dopo aver annullato quattro palle del controbreak nel terzo game.

Sul 3 a 0 l’azzurro mancava una palla per il doppio break e sul 5 a 2, 15-40 con al servizio il norvegese, Berrettini non concretizzava altre due palle set con Ruud che nel gioco successivo strappava il servizio al tennista romano (alla terza occasione utile e dopo che Matteo aveva annullato le prime due palle break con un ace) impattando poi sul 5 pari.

Si andava al tiebreak e qui Casper prendeva il totale controllo della partita si portava sul 4 a 1 e poi sul 6 a 2 prima di chiudere l’incontro alla terza palla match a disposizione, la seconda sul servizio, con il risultato di 7 punti a 4.

Arthur Ashe Stadium – Ore: 18:00

M. Berrettini vs C. Ruud



Slam Us Open M. Berrettini [13] M. Berrettini [13] 1 4 6 C. Ruud [5] C. Ruud [5] 6 6 7 Vincitore: C. Ruud Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 1-4* 2-4* 2*-5 2*-6 3-6* ace 4-6* 6-6 → 6-7 C. Ruud 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 M. Berrettini 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 5-3 → 5-4 C. Ruud 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 5-2 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 3-1 → 4-1 C. Ruud 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 ace df 40-A 40-40 ace df 40-A 40-40 ace df 40-A 40-40 ace df A-40 2-0 → 3-0 C. Ruud 0-15 0-30 0-40 15-40 df 1-0 → 2-0 M. Berrettini 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 4-5 C. Ruud 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-5 → 3-5 M. Berrettini 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-5 → 2-5 C. Ruud 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 M. Berrettini 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 1-4 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 M. Berrettini 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 1-1 → 1-2 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 M. Berrettini 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 C. Ruud 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 1-5 → 1-6 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 0-5 → 1-5 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-4 → 0-5 M. Berrettini 0-15 0-30 df 15-30 ace 30-30 30-40 0-3 → 0-4 C. Ruud 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 M. Berrettini 0-15 df 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

13 ACES 03 DOUBLE FAULTS 259/98 (60%) FIRST SERVE % IN 62/95 (65%)38/59 (64%) WIN % ON 1ST SERVE 47/62 (76%)18/39 (46%) WIN % ON 2ND SERVE 16/33 (48%)21/39 (54%) NET POINTS WON 17/23 (74%)2/9 (22%) BREAK POINTS WON 5/14 (36%)32/95 (34%) RECEIVING POINTS WON 42/98 (43%)35 WINNERS 2039 UNFORCED ERRORS 2288 TOTAL POINTS WON 10510230.0 ft DISTANCE COVERED 10659.6 ft53.0 ft DISTANCE COVERED/PT. 55.2 ft

IL PUNTO DEL MATCH: LOB IN TWEENER DI RUUD