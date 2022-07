WTA 250 Amburgo: Il Tabellone Principale. Nessuna presenza italiana

WTA 250 Amburgo – Tabellone Principale – terra

(1/WC) Anett Kontaveit vs Irina Bara

Elena-Gabriela Ruse vs Rebecca Peterson

Misaki Doi vs Qualifier

Tamara Korpatsch vs (8) Andrea Petkovic

(3) Barbora Krejcikova vs Qualifier

Anna Kalinskaya vs Magdalena Frech

Qualifier vs (WC) Eva Lys

Anastasia Potapova vs (6) Varvara Gracheva

(7) Maryna Zanevska vs Viktoriya Tomova

Qualifier vs Qualifier

Aleksandra Krunic vs Dalma Galfi

(WC) Nastasja Schunk vs (4) Aliaksandra Sasnovich

(5) Tamara Zidansek vs Bernarda Pera

Qualifier vs Jule Niemeier

Reka-Luca Jani vs Laura Pigossi

Katerina Siniakova vs (2) Daria Kasatkina